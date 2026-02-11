Cupa României: FC Argeș și CFR Cluj s-au calificat în sferturile de finală iar Rapid București a părăsit competiția

08:30

Economia Rusiei este în cădere liberă, iar produsele esențiale devin aproape un lux pentru cetățenii de rând. Este situația în care s-au pomenit milioane de ruși din cauza inflației tot mai mari și a crizei economice care lovește țara. Bunăoară, un kilogram de castraveți a ajuns să coste în Rusia cât unul de carne, iar prețurile s-au dublat în ultimele luni, scrie Forbes. În condițiile în care Moscova cheltuie aproape 40 la sută pentru război și securitate, iar multe exporturi sunt sub sancțiuni, experții antenționează că în perioada următoare cei mai afectați ar putea fi angajații de la stat care s-ar putea confrunta cu întârzieri salariale.