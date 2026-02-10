Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Retrospectiva zilei de 10 februarie
Moldova1, 10 februarie 2026 23:30
Ziua a patra de competiții la Milano și Cortina d'Ampezzo a consemnat debutul reprezentanților Republicii Moldova la cea de-a 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. Primii care au intrat în competiție au fost biatloniștii Pavel Magazeev și Maxim Macarov.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
23:30
Centre de examinare și monitori externi la examenele de absolvire a gimnaziului. Ce spune ministrul Educației despre camerele video? # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pregătește modificări în organizarea examenelor din 2026, a declarat ministrul Dan Perciun la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1. Pentru examenul de clasa a IX-a, direcțiile raionale vor putea organiza centre de examinare mai mari, unde elevii din mai multe școli vor susține testele împreună. În același timp, camerele video nu vor fi folosite, ministerul continuând să se bazeze pe monitori externi care să asigure desfășurarea corectă a examenelor.
23:30
Ziua a patra de competiții la Milano și Cortina d'Ampezzo a consemnat debutul reprezentanților Republicii Moldova la cea de-a 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. Primii care au intrat în competiție au fost biatloniștii Pavel Magazeev și Maxim Macarov.
Acum 2 ore
22:50
Mitropolia Basarabiei condamnă violențele de la Dereneu și face apel la autoritățile statului pentru intervenție urgentă # Moldova1
Mitropolia Basarabiei condamnă „escaladarea extrem de gravă, violentă și ilegală” a acțiunilor produse în această seară la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dereneu, raionul Călărași, și face apel la toate instituțiile statului să intervină urgent pentru restabilirea ordinii, protejarea credincioșilor și a copiilor minori afectați de acest conflict.
22:40
Ukrenergo și Moldelectrica își vor extinde cooperarea: Interes pentru dezvoltarea liniei electrice Bălți – CHE Dnestrovsk # Moldova1
Operatorii de transport al energiei electrice Ukrenergo și Moldelectrica își vor extinde cooperarea. La această înțelegere au ajuns, pe 10 februarie, reprezentanții delegației guvernamentale de la Chișinău, conduse de premierul Alexandru Munteanu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
22:10
Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor”, la a 60-a ediție cu premiere de concerte, operă și balet # Moldova1
Cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” va aduce mai multe noutăți pentru publicul din capitală, cât și din alte localități. Astfel, în perioada 1-12 martie, vor avea loc mai multe premiere de concerte simfonice și camerale, spectacole de operă și balet, producții coregrafice și proiecte speciale dedicate ediției jubiliare, au anunțat, pe 10 februarie, reprezentanții Ministerului Culturii și ai instituțiilor din subordine.
22:10
Ministrul Energiei a subliniat, la Kiev, despre importanța unui acord privind fluxurile de energie electrică și sprijinul de urgență # Moldova1
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, aflat la Kiev, a discutat cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre infrastructura energetică a ambelor țări, în special consecințele atacurilor rusești care au dus la întreruperi de energie electrică în R. Moldova. A fost abordată extinderea cooperării dintre operatorii de transport a energiei electrice Ukrenergo și Moldelectrica.
Acum 4 ore
21:50
Siguranța copiilor în mediul online, sub lupă: fraudele digitale cresc, prejudicii de peste 211 milioane de lei # Moldova1
Într-o lume dominată de tehnologii, mediul online a devenit o extensie a vieții reale, iar lipsa unor reguli clare, a educației digitale și a protecției adecvate poate avea consecințe serioase, precum anxietatea, dependența, tulburări de somn și izolarea socială. De Ziua Siguranței pe Internet, președinta Maia Sandu a anuțat un dialog național despre siguranța copiilor în mediul digital, iar reprezentanții poliției susțin că în ultimul an au crescut cazurile de fraude, șantaj digital, furt de date personale și expunere la conținut nociv. Prejudiciile provocate de astfel de escrocherii au depășit 211 milioane de lei.
21:50
ÎN CONTEXT | Andrei Curăraru, despre vizita premierului Munteanu la Kiev: „Este clar că relația noastră are de câștigat” # Moldova1
Discuțiile politice dintre Republica Moldova și Ucraina rămân strâns legate de parcursul comun de aderare la Uniunea Europeană, iar actualul context regional oferă oportunități care nu trebuie ratate. Expertul Comunității WatchDog, Andrei Curăraru, afirmă că vizita oficială a premierului Alexandru Munteanu la Kiev confirmă noul statut al Republicii Moldova: nu doar un beneficiar de securitate, ci un partener strategic în reconstrucția Ucrainei.
21:50
Șase persoane, printre care primarul localității și avocatul preotului, reținute de poliție în urma incidentului de la Dereneu # Moldova1
Șase persoane, printre care primarul localității Dereneu și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținute pentru 72 de ore în urma unei acțiuni coordonate de oamenii legii, după ce ar fi pătruns forțat în locașul din localitate, anunță Inspectoratul General al Poliției.
21:40
Incidentul de la Dereneu: primarul localității și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Moldovei, reținuți de oamenii legii # Moldova1
Un grup de aproximativ 150 de persoane, inclusiv preoți și reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a pătruns forțat în biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, după ce a rupt cordonul format de oamenii legii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), cazul a fost înregistrat în seara zilei de 10 februarie.
21:30
Spitalele pentru copii din Chișinău, suprasolicitate: Val de viroze și infecții respiratorii # Moldova1
Valul de viroze și infecții respiratorii cedează, la nivel național. Săptămâna trecută, au fost raportate aproape cinci mii de cazuri și o descreștere de 13 la sută. Doar că la Chișinău situația rămâne alarmantă. În șapte zile, au fost înregistrate 500 de îmbolnăviri. La Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 sunt tratați 120 de copii, toate paturile sunt ocupate.
21:20
Atacuri în mai multe regiuni ucrainene. Victime și zeci de mii de familii fără încălzire și curent # Moldova1
În regiunea Donețk, șapte persoane au decedat în urma unui atac aerian. Militarii ruși au lansat mai multe bombe aeriene asupra orașului Sloviansk. Sub dărâmăturile unei case și-au pierdut viața o fată de 11 ani și mama ei. Odesa, Zaporojie sau Harkov au fost, la fel, lovite de drone. Ca de fiecare dată, armata rusă a țintit infrastructura civilă, lăsând zeci de mii de familii fără încălzire și curent.
21:00
Compensații la căldură pentru ianuarie: Beneficiarii își ridică banii la oficiile poștale # Moldova1
Temperaturile scăzute din ianuarie au dus la creșterea numărului cetățenilor care au beneficiat de subvenții la plata facturilor pentru încălzire. Luna trecută, aproape 622 de mii de gospodării au fost selectate, cu 3.500 mai multe decât în decembrie. Astăzi, beneficiarii au mers la oficiile poștale pentru a-și ridica banii. Unii spun că plățile sunt prea mici și oricum trebuie să facă economii pentru a-și putea plăti facturile sau pentru a-și achiziționa lemne și combustibil solid.
20:50
Modificările la Legea cetățeniei, necesare pentru clarificarea statutului juridic a zeci de mii de persoane, susțin autoritățile # Moldova1
Modificările recente la Legea cetățeniei stârnesc diverse reacții atât în țară, cât și în diaspora. Autoritățile susțin că noile reguli sunt necesare pentru a preveni fraudele și pentru a clarifica statutul juridic al zeci de mii de persoane, în timp ce experții și organizațiile civile avertizează asupra riscurilor pentru persoanele vulnerabile și pentru copiii moldovenilor născuți peste hotare. În același timp, directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, susține că aproximativ 27 de mii de persoane care dețin acte de stare civilă moldovenești, dar nu au solicitat niciun document de cetățenie, vor trebui să-și reconfirme intenția de a obține cetățenia R. Moldova.
20:40
Festivalul Internațional „Mărțișor”, la a 60-a ediție cu premiere de concerte, operă și balet # Moldova1
Cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” va aduce mai multe noutăți pentru publicul din capitală, cât și din alte localități. Astfel, în perioada 1-12 martie, vor avea loc mai multe premiere de concerte simfonice și camerale, spectacole de operă și balet, producții coregrafice și proiecte speciale dedicate ediției jubiliare, au anunțat, pe 10 februarie, reprezentanții Ministerului Culturii și ai instituțiilor din subordine.
20:30
Trei acorduri semnate la Kiev: Un nou punct de trecere va fi construit la frontiera dintre R. Moldova și Ucraina # Moldova1
Trei acorduri de cooperare între R. Moldova și Ucraina au fost semnate marți, 10 februarie, la Kiev. Documentele reconfirmă angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în mai multe domenii în beneficiul cetățenilor. Unul dintre acestea prevede înființarea unui nou punct de trecere rutier „Cosăuți-Yampil” și construcția unui pod rutier transfrontalier peste Nistru.
20:20
Întrevedere Zelenski-Munteanu la Kiev | A fost reconfirmată deschiderea R. Moldova de a contribui la procesul de reconstrucție a Ucrainei # Moldova1
În cadrul întrevederii la Kiev dintre premierul Alexandru Munteanu și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe 10 februarie, a fost reconfirmată deschiderea țării noastre de a contribui la procesul de reconstrucție a Ucrainei, inclusiv prin inițiative bilaterale și regionale în domeniile transport, infrastructură, energie, reziliență cibernetică și securitate. În același timp, a fost menționată continuarea colaborării în formatul trilateral „Triunghiul Odesa” (Republica Moldova-Ucraina-România).
Acum 6 ore
19:30
Zeci de persoane, inclusiv preoți, au rupt cordonul poliției și au intrat forțat în biserica din Dereneu # Moldova1
Un grup de aproximativ 150 de persoane, inclusiv preoți și reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a pătruns forțat în biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, după ce a rupt cordonul format de oamenii legii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP) cazul a fost înregistrat în seara zilei de 10 februarie.
19:30
Modificările la Legea cetățeniei, necesare pentru clarificarea statutului juridic al zeci de mii de persoane, susțin autoritățile # Moldova1
Modificările recente la Legea cetățeniei stârnesc diverse reacții atât în țară, cât și în diaspora. Autoritățile susțin că noile reguli sunt necesare pentru a preveni fraudele și pentru a clarifica statutul juridic al zeci de mii de persoane, în timp ce experții și organizațiile civile avertizează asupra riscurilor pentru persoanele vulnerabile și pentru copiii moldovenilor născuți peste hotare. În același timp, directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, susține că aproximativ 27 de mii de persoane care dețin acte de stare civilă moldovenești, dar nu au solicitat niciun document de cetățenie, vor trebui să-și reconfirme intenția de a obține cetățenia R. Moldova.
19:30
Olăritul, transmis din generație în generație într-o familie din Mirești: „Primii pași i-am făcut pe lut” # Moldova1
Adrian Onuță din Mirești, raionul Hâncești, continuă o veche tradiție de familie. Olăritul pentru el nu este doar o îndeletnicire, ci o modalitate de a păstra și transmite istoria boțului de lut, pe care îl modelează cu grijă în vase și obiecte decorative.
19:20
Zeci de persoane, inclusiv preoți, au intrat forțat în biserica din Dereneu: poliția a înregistrat cazul # Moldova1
Un grup de aproximativ 150 de persoane, inclusiv preoți și reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a pătruns forțat în biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, după ce a rupt cordonul format de poliție. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP) cazul a fost înregistrat în seara zilei de 10 februarie.
19:10
CEC va propune Curții Constituționale să valideze mandatul de deputată al candidatei PAS, Tatiana Rotari # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) va propune Curții Constituționale să valideze mandatul de deputată în Parlament al candidatei de pe lista Partidului „Partidul Acțiune Solidaritate”, Tatiana Rotari.
18:30
Înțelegere între CEC și AP de la Comrat: Un grup de lucru va propune soluții pentru deblocarea procesului electoral din Găgăuzia # Moldova1
Un grup de lucru interinstituțional ar putea deveni soluția care va debloca organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei (AP). Ideea a fost discutată, pe 10 februarie, de vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postica, și o delegație a AP condusă de președintele interimar Nicolae Ormanji.
18:30
Trei acorduri semnate la Kiev: Un nou punct de trecere va fi construit la frontiera R. Moldova și Ucraina # Moldova1
Trei acorduri de cooperare între R. Moldova și Ucraina au fost semnate marți, 10 februarie, la Kiev. Documentele reconfirmă angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în mai multe domenii în beneficiul cetățenilor. Unul dintre acestea prevede înființarea unui nou punct de trecere rutier „Cosăuți -Yampil” și construcția unui pod rutier transfrontalier peste Nistru.
18:20
Primii reprezenți ai Republicii Moldova au debutat la ediția Jocurilor Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Pavel Magazeev și Maxim Makarov au concurat în proba individuală de biatlon pe distanța de 20 de kilometri.
18:10
Reguli mai stricte pentru șoferi: permise provizorii pentru începători și controale medicale anuale pentru seniori # Moldova1
Examinarea pentru obținerea permisului de conducere va deveni mai complexă, în timp ce barierele birocratice vor fi eliminate din proces. Noile reguli urmează să fie anunțate până la sfârșitul anului și prevăd, printre altele, eliberarea unui permis temporar șoferilor începători, pe un termen de probă de un an sau doi.
18:00
Premierul de la București, Ilie Bolojan s-a confruntat, pe 10 februarie, cu nemulțumirea primarilor orașelor și comunelor la dezbaterea organizată de Asociația Comunelor din România, unde a fost criticat pentru felul în care a gândit reforma administrativă.
Acum 8 ore
17:50
Proiect de modificare a Legii cetățeniei, propus de opoziție. ASP: „Certificatul de naștere nu dovedește cetățenia” # Moldova1
Aplicarea noii Legi a cetățeniei continuă să genereze controverse legate de modul în care este confirmat și documentat dreptul la cetățenie, în special în cazul persoanelor născute în Republica Moldova care nu au avut acte de identitate până la împlinirea majoratului. Deputați din opoziție susțin că legea trebuie ajustată pentru a elimina proceduri considerate excesive și pentru a preveni blocaje administrative, în timp ce Agenția Servicii Publice (ASP) afirmă că modificările nu sunt necesare și că regulile actuale asigură identificarea corectă și securitatea juridică.
17:40
Odată cu digitalizarea, vulnerabilitatea copiilor migrează din spațiul fizic în mediul online, unde riscurile sunt mai greu de controlat. Anul trecut, la Centrul Internațional „La Strada”, aproape 150 de adolescenți au raportat cazuri de abuzuri, inclusiv sexuale, iar în 40 la sută dintre situații agresorii au utilizat imagini generate cu inteligență artificială (AI) pentru a șantaja victimele. Directoarea Programelor pentru copii din cadrul acestui Centru, Cristina Deliu, atenționează că interdicția în spațiul online fără educație digitală este ineficientă.
17:20
Premierul Munteanu, la Kiev: „R. Moldova condamnă în cei mai duri termeni războiul Rusiei, care ucide oameni nevinovați” # Moldova1
Republica Moldova rămâne alături de Ucraina în lupta pentru pace, securitate și apărarea valorilor democratice, reafirmând sprijinul deplin pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a statului ucrainean. Mesajul a fost transmis, pe 10 februarie, de premierul Alexandru Munteanu, aflat la Kiev în prima sa vizită oficială, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său ucrainean, prim-ministra Yulia Svyrydenko.
17:00
AS Roma rămâne în cărți pentru a se califica în viitoarea ediție a Ligii Campionilor la fotbal # Moldova1
AS Roma rămâne în cărți pentru a se califica în viitoarea ediție a Ligii Campionilor la fotbal. Echipa condusă de Gian Piero Gasperini a egalat pe Juventus Torino în clasamentul primei divizii italiene de fotbal. Ambele formații au câte 46 de puncte, însă datorită golaverajului superior, Juve se află pe treapta a patra. În ultimul meci al etapei a 24-a, AS Roma a învins cu 2:0 pe teren propriu gruparea Cagliari Calcio.
16:50
Aplicația de mesagerie Telegram riscă amenzi de până la 64 de milioane de ruble, echivalentul a circa 830.000 de dolari, în urma a opt ședințe de judecată care vor avea loc în Rusia, a informat marți, 10 februarie, agenția rusă de știri RIA, citând documente judiciare.
16:30
Bruxellesul discută un mecanism fără precedent pentru integrarea treptată a Ucrainei în UE: Inițiativa ar viza și R. Moldova # Moldova1
Bruxellesul lucrează la un mecanism fără precedent, care ar putea permite Ucrainei să obțină un statut de membru parțial al Uniunii Europene chiar înainte de finalizarea tuturor reformelor necesare. Potrivit unui plan aflat încă într-o fază incipientă, Kievul ar putea fi integrat parțial în blocul comunitar chiar de anul viitor, într-un demers menit să consolideze ancorarea europeană a țării și să o desprindă definitiv de influența Moscovei, scrie Politico.
16:20
Starea de urgență economică în regiunea transnistreană a fost prelungită pentru încă 30 de zile, până pe 17 martie. Administrația autoproclamată de la Tiraspol a făcut anunțul pe 10 februarie.
Acum 12 ore
15:50
Aston Martin a prezentat bolidul pentru noua ediție a campionatului mondial de automobilism Formula 1 și a făcut-o într-un mod spectaculos. Un muzician a cântat la violoncel alături de monopostul AMR26.
15:50
Raport final Pre-Vetting: 38% din candidați promovează evaluarea. „CSM și CSP – pe deplin operaționale” # Moldova1
Republica Moldova face pași importanți în direcția alinierii la standardele Uniunii Europene în materie de respectare a statului de drept. Sunt concluziile Comisiei Pre-Vetting din raportul final de mandat, prezentat pe 10 februarie. Pe parcursul activității sale, începută în aprilie 2022, Comisia a examinat conformitatea a 69 de judecători și procurori, dintre care 26 au promovat evaluarea, ceea ce reprezintă 38%.
15:30
Martorul Iaralov din dosarul „kuliok” – de negăsit, Plahotniuc va fi escortat pe 11 februarie în instanță # Moldova1
Magistrații de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) nu au reușit să-l audieze, în ședința din 10 februarie, pe fostul vicepreședinte al Partidului Democrat (PD), Serghei Iaralov, în dosarul cunoscut cu denumirea „kuliok” (sacoșă – n.r.), în care este învinuit ex-președintele Igor Dodon. Acesta nu a putut fi găsit în apartamentul său din Chișinău, iar Poliția de Frontieră a confirmat că acesta nu a mai intrat în R. Moldova de cinci ani.
15:00
Martorul Iaralov din dosarul „kuliok” – de negăsit, Plahoniuc va fi escortat pe 11 februarie în instanță # Moldova1
Magistrații de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) nu au reușit să-l audieze, în ședința din 10 februarie, pe fostul vicepreședinte al Partidului Democrat (PD), Serghei Iaralov, în dosarul cunoscut cu denumirea „kuliok” (sacoșă – n.r.), în care este învinuit ex-președintele Igor Dodon. Acesta nu a putut fi găsit în apartamentul său din Chișinău, iar Poliția de Frontieră a confirmat că acesta nu a mai intrat în R. Moldova de cinci ani.
14:30
Simulare de război în Europa. Franța începe cel mai mare exercițiu militar de după Războiul Rece # Moldova1
Forțele armate franceze încep aproape trei luni de exerciții militare, cu obiectivul de a demonstra determinarea Franței de a-și proteja teritoriul, cetățenii și interesele.
14:20
Cancerul colorectal poate fi tratat: Screeningul este cea mai eficientă formă de prevenție, spun medicii # Moldova1
Cancerul colorectal este una dintre cele mai frecvente tipuri de tumori cu care sunt diagnosticați moldovenii. În anul 2025, peste 1.200 de persoane au aflat că suferă de această maladie. Depistat în timp util, acest tip de cancer poate fi tratat, iar screeningul este cea mai eficientă formă de prevenție. În acest context, medicii spun că, după vârsta de 40 de ani, colonoscopia trebuie efectuată în medie o dată pe an.
14:00
Fabrica din Chișinău unde 90 la sută dintre angajați au probleme de vedere: „Program de muncă redus” # Moldova1
Rata de angajare a persoanelor cu nevoi speciale este de aproape trei ori mai mică față de cea generală, arată datele statistice. Persoanele cu dizabilități se confruntă cu discriminarea atunci când încearcă să-și găsească un loc de muncă. Există însă și exemple care contrazic această tendință.
13:40
RAPORT | Criza drepturilor omului din regiunea transnistreană se adâncește, iar lipsa unui răspuns coerent afectează parcursul european al R. Moldova # Moldova1
Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană s-a deteriorat semnificativ în 2025, iar lipsa unui răspuns coerent și coordonat din partea autorităților constituționale riscă să afecteze nu doar procesul de reintegrare a regiunii, ci și parcursul european al Republicii Moldova.
13:30
Clasicul fotbalului portughez s-a încheiat la egalitate, scor 1:1. În etapa a 21-a a primei divizii, FC Porto și Sporting Lisabona au oferit un meci electrizant, iar „leii" au marcat golul egalizator în minutul 90+10. Episodul 255 din „O Clássico" a avut loc pe Estádio do Dragão din Porto. Cele două echipe au lăsat garda jos și au atacat încă din primele minute, trecând repede peste peroioda de studiere reciprocă. FC Porto a preluat conducerea în minutul 77.
13:20
Visuri și iluzii umane transformate din gheață în artă. Un copil pășind în lumea adulților, un jet de apă înghețată și un elefant care caută echilibrul, acestea sunt doar câteva dintre lucrările sculptorilor expuse la Festivalul de sculptură în gheață din Jelgava, Letonia. Artiștii recunosc faptul că vremea din acest an a fost potrivită pentru crearea sculpturilor. Veniți din toată lumea, aceștia au fost evaluați de un juriu.
13:20
Prețurile medii de consum au crescut în luna ianuarie cu 0.9%, comparativ cu sfârșitul anului trecut. Cele mai mari majorări au fost înregistrate la produsele alimentare, care s-au scumpit cu 1.6%, influențând creșterea prețurilor medii cu 0.6%.
13:20
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească gospodarii din R. Moldova pentru a putea vinde legal lapte, carne și ouă direct din curte # Moldova1
Persoanele care cresc animale în gospodărie, iar producția depășește consumul, pot vinde produse alimentare de origine animală, precum lapte, ouă, miere sau carne direct de acasă. Singura condiție esențială pentru comercializarea acestor produse este deținerea Carnetului de sănătate al animalului, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
13:10
Cu un punct mai puțin în 2025 și locul 80 în lume: R. Moldova și-a înrăutățit ușor scorul din Indicele Percepției Corupției # Moldova1
În ultimul an, R. Moldova și-a înrăutățit cu un punct, de la 43 la 42, scorul din Indicele Percepției Corupției 2025 (IPC 2025), făcut public de Transparency International pe 10 februarie. Țara noastră ocupă locul 80 din 182 de state, o poziție „mijlocie spre slabă” în percepția corupției la nivel mondial. Experții susțin că autoritățile R. Moldova ar trebui să se axeze pe îmbunătățirea profesionalismului angajaților din sistemul justiției, nu pe schimbarea legilor.
13:00
Dinamo Bucuești și CS Universitatea Craiova au remizat în derby-ul etapei a 26-a a Superligii românești de fotbal # Moldova1
CS Universitatea Craiova și-a păstrat fotoliul de lider în clasamentul Superlgii românești. În ultimul meci al etapei a 26-a, echipa portughezului Felipe Coelho a remizat în deplasare cu Dinamo București, scor 1:1. Partida ce a reprezentat capul de afiș al etapei a 26-a s-a disputat pe Arena Națională din București. Cele două formații s-au anihilat reciproc printr-un joc tacticizat, iar ocaziile de gol au fost evenimente rarisime.
12:20
„Evoluție favorabilă”: Fetița de 12 ani, rănită în accidentul de la Strășeni, a fost transferată la Institutul Mamei și Copilului, unde a fost operată # Moldova1
Fetița de 12 ani, rănită în urma accidentului produs în seara zilei de 2 februarie la Strășeni, a fost transferată, săptămâna trecută, de la spitalul raional la Institutul Mamei și Copilului (IMC) din Chișinău, unde a fost operată. Maxim Cazacu, purtătorul de cuvânt al IMC, a declarat, pentru Teleradio-Moldova, că starea de sănătate a pacientei înregistrează o „evoluție favorabilă”.
12:20
O nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), programată pentru 10 februarie, nu a putut fi iarăși desfășurată din cauza lipsei de cvorum. La fel ca la ședința precedentă, consilierii Mișcării Alternativa Naționale (MAN) au plasat fotografiile consilierilor absenți pe locurile care le sunt destinate.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.