Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor”, la a 60-a ediție cu premiere de concerte, operă și balet

Cancerul colorectal este una dintre cele mai frecvente tipuri de tumori cu care sunt diagnosticați moldovenii. În anul 2025, peste 1.200 de persoane au aflat că suferă de această maladie. Depistat în timp util, acest tip de cancer poate fi tratat, iar screeningul este cea mai eficientă formă de prevenție. În acest context, medicii spun că, după vârsta de 40 de ani, colonoscopia trebuie efectuată în medie o dată pe an.