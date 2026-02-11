Cum n-o dai! (22) - Diogene 2.0
Ideologii Kremlinului încearcă să impună rușilor imaginea lui Putin ca „sfânt”, transformând politica într-un cult. Între timp, iritarea în Rusia crește din cauza afluxului de migranți din India, iar tensiunile sociale se intensifică.
Donald Trump ia în considerare trimiterea de forțe navale suplimentare în Orientul Mijlociu # Veridica.md
Omanul intermediază, în prezent, negocierile între Washington și Teheran menite să evite un nou conflict.
Atacatorul s-a sinucis.
Primele 100 de zile ale guvernului Alexandru Munteanu au fost marcate, din punctul nostru de vedere, de câteva evenimente excepționale: decizia de ieșire din CSI și începerea negocierilor tehnice cu UE; startul reformei administrativ-teritoriale; pana de curent care a cuprins teritoriul Republicii Moldova și amânarea punerii în funcțiune a liniei electrice de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău; desființarea prin absorbție a Universității din Cahul...
Ministerul Educației ia în considerare restricționarea accesului copiilor sub 16 ani la rețele sociale # Veridica.md
O decizie finală ar putea fi luată până la sfârșitul acestui an, după consultări publice.
Vicepremierul Cristina Gherasimov s-a întâlnit la Bruxelles cu oficiali ai UE pentru a analiza progresele R. Moldova în negocierile de aderare.
„Doi băieți de un an și o fetiță de doi ani au murit”.
Chișinăul și Kievul își coordonează răspunsul la amenințările Rusiei în sectorul energetic # Veridica.md
Alexandru Munteanu și Volodimir Zelenski, au discutat despre sincronizarea rețelelor electrice, proiecte de infrastructură și extinderea cooperării în domeniul gazelor naturale.
Primarul socialist din Dereneu, avocatul unui preot, reprezentant al Mitropoliei Moldovei subordonată Patriarhiei Ruse, și alte patru persoane au fost reținuți pentru 72 de ore de, după ce un grup de clerici, reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei, însoțiți de cetățeni mobilizați de primar, au rupt cordonul forțelor de ordine și au pătruns forțat în biserica din Dereneu.
Gustavo Petro a mai fost ținta unui atentat, în 2024.
Mii de persoane au cerut demisia vicepremierului Belinda Balluku, acuzată de presupuse fapte de corupție.
Donald Trump vrea să permită companiilor americane să preia conducerea în relansarea industriei petroliere din Venezuela.
Delegația Republicii Moldova, condusă de Alexandru Munteanu, a efectuat o vizită oficială la Kiev, pe 10 februarie.
Titlul i-a fost oferit în cadrul ședințe solemne a Senatului USM, marți, 10 februarie 2026.
Președintele Sadîr Japarov ar fi luat decizia „cu intenția de a preveni diviziunea în societate, inclusiv între agențiile guvernamentale”.
Premierul Alexandru Munteanu la Kiev: Acest război trebuie să se încheie imediat, printr-o pace justă și durabilă # Veridica.md
Prim-miniștrii au convenit asupra aprofundării cooperării economice, energetice și de infrastructură dintre R. Moldova și Ucraina.
Dosarul în care este judecat Igor Dodon are la bază o secvență video în care Vladimir Plahotniuc îi dă liderului PSRM o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani.
Unii lideri ai lumii vorbesc tot mai mult despre o lume multipolară, care ar trebui să aducă pacea și prosperitatea cetățenilor lumii. În statele pe care le conduc însă unii dintre promotorii lumii multipolare, libertățile civile și drepturile omului sunt restrânse sau încălcate. Ce ne-ar putea aștepta într-o lume multipolară?
Măsura va rămâne în vigoare până pe 17 martie, pe fundalul dificultăților legate de aprovizionarea cu gaze.
România: procurorii anticorupție vor avea acces direct la platforma naţională de gestionare a proiectelor finanţate din fonduri europene # Veridica.md
Consultarea datelor se realizează cu respectarea strictă a dispoziţiilor procesuale şi a normelor legale privind protecţia datelor şi securitatea informaţiilor.
Un raport al serviciului de informaţii externe de la Tallin arată că Rusia continuă să considere SUA drept principalul său adversar global.
„Din cauza numărului mare de apeluri primite, liniile sunt în mod obișnuit supraîncărcate” - afirmă FSB.
Reuniunea de la Davos din 19-23 ianuarie a.c. a fost nu doar un eveniment economic la nivel mondial, ci și un moment decisiv ce poate da startul schimbării modelului ordinii internaționale, care a funcționat în ultimele aproximativ opt decenii.
Vaticanul a anunțat că mai multe transporturi de sprijin umanitar sunt în faza de pregătire.
Moscova urmărește constant o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina, însă Zelenski sabotează negocierile prin cereri dictate de NATO, potrivit presei pro-Kremlin.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj privind importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat inițierea unui dialog național în acest sens.
El se va întâlni președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, cu prim-ministra Yuliia Svyrydenko
Rusia rămâne, în opinia germanilor, cel mai mare pericol pentru stabilitatea globală.
Va fi pentru prima dată când distincţia "Ewald von Kleist" va fi acordată nu unei persoane, ci unei națiuni întregi.
Un comando înarmat a răpit zece persoane de pe un şantier din statul Sinaloa, din nord-vestul ţării, pe 23 ianuarie.
Şeful diplomaţiei americane se va afla în Europa începând cu sfârşitul săptămânii, când va participa la Conferința de Securitate de la München.
Cel mai populat stat african se confruntă cu un val uriaş de răpiri.
Autoritățile își propun ca domeniul să contribuie cu până la 10% la produsul intern brut.
Peste jumătate dintre gospodării vor primi sume maxime.
Ultimul martor al apărării a fost audiat astăzi prin videoconferință.
România: 20% dintre studenții de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava vin de peste hotare # Veridica.md
Majoritatea sunt din Republica Moldova şi Ucraina vecine, însă universitatea oferă cursuri şi pentru tineri din alte republici ex-sovietice, precum Turkmenistan, Kazahstan sau Kîrghîzstan.
Moscova reproșează Washingtonului și înăsprirea sancțiunilor impuse industriei petroliere rusești.
Experții afirmă că mesajul constituie dezinformare și ascunde interese politice.
Laureata Nobelului pentru Pace, Narges Mohammadi, condamnată la 6 ani de închisoare în Iran # Veridica.md
Teheranul a dispus și arestarea a trei personalităţi care au condamnat represiunea brutală a manifestațiilor împotriva regimului islamist.
Cererea vine după după reducerea prețului gazelor.
În același timp, Moscova are probleme și cu vânzarea petrolului deja extras, după intensificarea presiunilor americane.
Aceștia protestează față de siguranța feroviară în scădere, care a cauzat două accidente grave în ianuarie.
Când se stinge lumina, se aprinde propaganda: cazul blackout-ului din 31 ianuarie a.c. # Veridica.md
La peste o săptămână de la deconectările de energie electrică din 31 ianuarie a.c., avaria rămâne încă o sursă de falsuri, manipulări și narațiuni conspiraționiste.
Preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a felicitat pe omologul său ales din Portugalia, Antonio José Seguro # Veridica.md
„Aştept cu nerăbdare să colaborăm” – i-a scris acestuia.
MAN și PCRM au organizat proteste și l-au acuzat de eșecuri în economie, energie, infrastructură și educație.
Armata rusă a lansat aproape 150 de drone.
Bucureștiul controlează cele mai importante domenii, inclusiv cel al securității, și își intensifică activitatea militară în Republica Moldova, iar cetățenii moldoveni sunt supuși unui proces dur de românizare, susține propaganda rusă.
Isaac Herzog se află la Sidney pentru a-și exprima solidaritatea cu comunitatea evreiască locală după atentatul antisemit din 14 decembrie 2025.
Măsura vizează salariile conducerii ANRE și ANRCETI.
