Cultul „Sfântului Putin” și al migranților indieni în Rusia – [PROFILAKTIKA]

09:10

Primarul socialist din Dereneu, avocatul unui preot, reprezentant al Mitropoliei Moldovei subordonată Patriarhiei Ruse, și alte patru persoane au fost reținuți pentru 72 de ore de, după ce un grup de clerici, reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei, însoțiți de cetățeni mobilizați de primar, au rupt cordonul forțelor de ordine și au pătruns forțat în biserica din Dereneu.