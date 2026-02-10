Mircea Cărtărescu, Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova

15:20

Unii lideri ai lumii vorbesc tot mai mult despre o lume multipolară, care ar trebui să aducă pacea și prosperitatea cetățenilor lumii. În statele pe care le conduc însă unii dintre promotorii lumii multipolare, libertățile civile și drepturile omului sunt restrânse sau încălcate. Ce ne-ar putea aștepta într-o lume multipolară?