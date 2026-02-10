Maia Sandu: „Avem datoria să le asigurăm copiilor și online un spațiu sigur”

Veridica.md, 10 februarie 2026 09:40

Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj privind importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat inițierea unui dialog național în acest sens.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.md

Acum 10 minute
09:50
DEZINFORMARE: Rusia cere oprirea războiului, însă Ucraina se opune din nou Veridica.md
Moscova urmărește constant o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina, însă Zelenski sabotează negocierile prin cereri dictate de NATO, potrivit presei pro-Kremlin.
Acum 30 minute
09:40
Maia Sandu: „Avem datoria să le asigurăm copiilor și online un spațiu sigur” Veridica.md
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj privind importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat inițierea unui dialog național în acest sens.
Acum o oră
09:10
Premierul Alexandru Munteanu, în vizită oficială la Kiev Veridica.md
El se va întâlni președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, cu prim-ministra Yuliia Svyrydenko
Acum 2 ore
09:00
Tot mai mulți germani consideră SUA o amenințare pentru pacea mondială Veridica.md
Rusia rămâne, în opinia germanilor, cel mai mare pericol pentru stabilitatea globală.
08:40
Poporul ucrainean va fi onorat cu Premiul Conferinței de Securitate de la Munchen Veridica.md
Va fi pentru prima dată când distincţia "Ewald von Kleist" va fi acordată nu unei persoane, ci unei națiuni întregi.
Acum 4 ore
07:50
Trei angajați ai unei companii miniere canadiene răpiți au fost găsiți morți în Mexic Veridica.md
Un comando înarmat a răpit zece persoane de pe un şantier din statul Sinaloa, din nord-vestul ţării, pe 23 ianuarie.
07:40
Marco Rubio va vizita Ungaria şi Slovacia săptămâna viitoare Veridica.md
Şeful diplomaţiei americane se va afla în Europa începând cu sfârşitul săptămânii, când va participa la Conferința de Securitate de la München.
06:50
Nouă persoane răpite dintr-o biserică din Nigeria Veridica.md
Cel mai populat stat african se confruntă cu un val uriaş de răpiri.
Acum 24 ore
18:30
Parcul IT din R. Moldova depășește 1 miliard de dolari în cifra de afaceri Veridica.md
Autoritățile își propun ca domeniul să contribuie cu până la 10% la produsul intern brut.
17:40
A început plata compensațiilor pentru încălzire pe ianuarie Veridica.md
Peste jumătate dintre gospodării vor primi sume maxime.
17:20
Plahotniuc va fi audiat pe 12 februarie în dosarul „furtului miliardului” Veridica.md
Ultimul martor al apărării a fost audiat astăzi prin videoconferință.
17:20
România: 20% dintre studenții de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava vin de peste hotare Veridica.md
Majoritatea sunt din Republica Moldova şi Ucraina vecine, însă universitatea oferă cursuri şi pentru tineri din alte republici ex-sovietice, precum Turkmenistan, Kazahstan sau Kîrghîzstan.
16:10
Rusia se declară dezamăgită de modul în care SUA gestionează dosarul privind Ucraina Veridica.md
Moscova reproșează Washingtonului și înăsprirea sancțiunilor impuse industriei petroliere rusești.
16:00
Primăria Chișinău promovează „Buget Este” în lipsa unui buget aprobat Veridica.md
Experții afirmă că mesajul constituie dezinformare și ascunde interese politice.
15:40
Laureata Nobelului pentru Pace, Narges Mohammadi, condamnată la 6 ani de închisoare în Iran Veridica.md
Teheranul a dispus și arestarea a trei personalităţi care au condamnat represiunea brutală a manifestațiilor împotriva regimului islamist.
15:30
Termoelectrica solicită ajustarea tarifelor la energie pentru 2026 Veridica.md
Cererea vine după după reducerea prețului gazelor.
15:00
Producția de petrol a Rusiei a scăzut pentru a doua lună la rând Veridica.md
În același timp, Moscova are probleme și cu vânzarea petrolului deja extras, după intensificarea presiunilor americane.
14:10
Grevă de proporții a mecanicilor de locomotivă din Spania Veridica.md
Aceștia protestează față de siguranța feroviară în scădere, care a cauzat două accidente grave în ianuarie.
13:20
Când se stinge lumina, se aprinde propaganda: cazul blackout-ului din 31 ianuarie a.c. Veridica.md
La peste o săptămână de la deconectările de energie electrică din 31 ianuarie a.c., avaria rămâne încă o sursă de falsuri, manipulări și narațiuni conspiraționiste.
13:20
Preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a felicitat pe omologul său ales din Portugalia, Antonio José Seguro Veridica.md
„Aştept cu nerăbdare să colaborăm” – i-a scris acestuia.
13:00
Guvernul Munteanu, la 100 de zile de mandat Veridica.md
MAN și PCRM au organizat proteste și l-au acuzat de eșecuri în economie, energie, infrastructură și educație.
13:00
Război în Ucraina: cel puțin patru civili ucişi, inclusiv un băiat de 10 ani Veridica.md
Armata rusă a lansat aproape 150 de drone.
12:00
DEZINFORMARE: România își intensifică activitatea militară în Republica Moldova Veridica.md
Bucureștiul controlează cele mai importante domenii, inclusiv cel al securității, și își intensifică activitatea militară în Republica Moldova, iar cetățenii moldoveni sunt supuși unui proces dur de românizare, susține propaganda rusă.
11:50
Mii de australieni au protestat față de vizita președintelui israelian Veridica.md
Isaac Herzog se află la Sidney pentru a-și exprima solidaritatea cu comunitatea evreiască locală după atentatul antisemit din 14 decembrie 2025.
11:20
Tăieri salariale la vârful autorităților de reglementare din Republica Moldova Veridica.md
Măsura vizează salariile conducerii ANRE și ANRCETI.
Ieri
09:50
Victorie categorică în alegerile legislative pentru premierul japonez Sanae Takaichi Veridica.md
Donald Trump i-a urat acesteia „mare succes” în aplicarea programului său conservator.
09:40
Victorie clară a candidatului socialist în alegerile prezidențiale din Portugalia Veridica.md
Antonio José Seguro l-a învins pe candidatul de extremă dreapta cu aproximativ 70% din voturi.
09:30
Mexicul trimite ajutoare în Cuba Veridica.md
Insula caraibiană se confruntă cu o puternică criză energetică.
8 februarie 2026
15:50
Maia Sandu propune consultări ample privind protejarea copiilor în mediul online Veridica.md
Una din prioritățile anunțate de Preşedinţie pentru anul 2026 ține de siguranța copiilor, inclusiv în mediul online.
15:00
Elevii din Chișinău revin luni la școală Veridica.md
Peste 600 de școli din R. Moldova, cele mai multe din Chișinău, au desfășurat studiile în regim online, joi și vineri, din cauza poleiului.
14:50
Echipa olimpică de bob a Israelului a rămas fără echipament, bunuri personale și pașapoarte Veridica.md
Toate ar fost furate din apartamentul în care stăteau sportivii, în Cehia, la Praga, înainte de Jocuri.
13:00
Armata rusă susține că avansează în nord-estul Ucrainei Veridica.md
Ar mai fi ocupat două sate.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Africa de Sud îşi retrage trupele din RD Congo Veridica.md
Operaţiunea se va încheia până la sfârşitul anului.
08:40
Întâlnire Netanyahu - Trump, săptămâna viitoare în SUA Veridica.md
Cei doi vor discuta despre negocierile SUA cu Iranul, desfăşurate vineri în Oman.
08:30
Alegeri legislative în Japonia Veridica.md
Premierul Sanae Takaichi speră într-o victorie suficient de mare pentru a-şi avansa agenda conservatoare.
08:30
Kim Jong-un anunță un nou congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord Veridica.md
Liderul de la Phenian urmează să-şi prezinte politicile interne și externe pentru următorii cinci ani.
06:50
Consiliul pentru Pace va organiza prima sa reuniune pe 19 februarie Veridica.md
Întrunirea are drept scop, printre altele, strângerea de fonduri pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza.
7 februarie 2026
19:30
Trump vrea să pună capăt războiului din Ucraina până în iunie Veridica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că a propus deja SUA un plan de pace etapizat.
17:00
Caz grav de spionaj în armata greacă, se pare că în beneficiul Chinei comuniste Veridica.md
A fost detectat de o agenție occidentală de informații.
15:50
Posibil sabotaj pe liniile ferate din Italia, imediat după deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă Veridica.md
Incidente similare au avut loc și în Franța, înainte de Olimpiada din 2024 de la Paris.
14:00
Anchetatorii ruși susțin că au identificat doi suspecți în tentativa de asasinat asupra generalului Vladimir Alekseev Veridica.md
A fost supus unei intervenții chirurgicale reușite și și-ar fi recăpătat cunoștința, dar a rămas sub supraveghere medicală.
12:50
Curse anulate pe aeroportul din Berlin, din cauza condiţiilor meteo extreme Veridica.md
Diplomația de la București le recomandă cetăţenilor români să verifice starea zborurilor înainte de a efectua deplasarea către aeroport.
12:20
Cuba trece la săptămâna de lucru de patru zile Veridica.md
Măsura a fost luată din cauza crizei energetice produse de blocada SUA.
12:10
Armata rusă susține că a mai cucerit un sat ucrainean Veridica.md
O femeie de 31 de ani a fost ucisă într-un atac cu dronă, pe când conducea un vehicul civil.
11:40
Ucraina: pene de curent pe scară largă, după bombardamentele rusești Veridica.md
Temperaturile ar putea ajunge la minus 20 de grade Celsius.
11:20
Iarna rusă în varianta TikTok - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi Veridica.md
După ce au sondat abisul interentului rusesc, Zaiafet și Geminschi au aflat că fizica e o minciună și biologia o conspirație.
11:10
Verificat - Moldova 1, Ediția din 6 februarie 2026 Veridica.md
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
09:40
Sute de oameni au participat la funeraliile fiului lui Gaddafi Veridica.md
Saif al-Islam Gaddafi a fost asasinat marți după-amiază în circumstanțe neclare.
09:30
Comisia Europeană propune al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei Veridica.md
Acesta vizează domeniile energetic, bancar și comercial.
09:20
Circulația pe drumurile naționale, în condiții de iarnă Veridica.md
Echipe ale MAI, polițiști, carabinieri, pompieri, militari din Armata Națională și angajații Ministerul Infrastructurii și ai Administraţiei Naționale a Drumurilor au fost mobilizate pentru curățarea trotuarelor, a căilor de acces către instituții medicale, stații de transport public din Chișinău și în alte localități, afectate de depunerile de polei și gheață.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.