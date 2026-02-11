Dosarul lui Constantin Țuțu ajunge la Curtea de Apel: procurorii cer o pedeapsă mai dură

16:40

În luna ianuarie, moldovenii de pe malul drept al Nistrului au consumat semnificativ mai mult gaz natural, pe fondul gerului din plină iarnă. Potrivit S.A. „Energocom", în această perioadă au fost livrate peste 179 de milioane de metri cubi de gaze, cu aproape 45 de milioane de metri cubi mai mult decât în luna decembrie