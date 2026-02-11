Dosarul lui Constantin Țuțu ajunge la Curtea de Apel: procurorii cer o pedeapsă mai dură
Omniapres, 11 februarie 2026 13:40
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat Constantin Țuțu, depunând pe 10 februarie apel la Curtea de Apel Centru împotriva hotărârii pronunțate la 27 ianuarie 2026 de Judecătoria Chișinău. Procurorii consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în special în partea în care fostul deputat a fost achitat pe capătul de acuzare privind îmbogățirea […] The post Dosarul lui Constantin Țuțu ajunge la Curtea de Apel: procurorii cer o pedeapsă mai dură appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 15 minute
13:40
Dosarul lui Constantin Țuțu ajunge la Curtea de Apel: procurorii cer o pedeapsă mai dură # Omniapres
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat Constantin Țuțu, depunând pe 10 februarie apel la Curtea de Apel Centru împotriva hotărârii pronunțate la 27 ianuarie 2026 de Judecătoria Chișinău. Procurorii consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în special în partea în care fostul deputat a fost achitat pe capătul de acuzare privind îmbogățirea […] The post Dosarul lui Constantin Țuțu ajunge la Curtea de Apel: procurorii cer o pedeapsă mai dură appeared first on Omniapres.
Acum o oră
13:10
O pacientă în vârstă de 91 de ani, diagnosticată cu o hernie hiatală gigantică de gradul IV, a fost operată cu succes după ce, anterior, intervenția fusese refuzată în alte instituții medicale din cauza vârstei înaintate și a complexității cazului. Potrivit reprezentanților Spitalul Repromed, femeia ajunsese într-un punct critic: nu mai putea consuma alimente și […] The post Intervenție rară la 91 de ani: pacientă cu hernie hiatală gigant, operată cu succes appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
12:40
VIDEO // Deputat PAS, despre facturile mari la energie: „Cetățenii trebuie să aibă grijă cum consumă” # Omniapres
Deputatul PAS, Dorian Istrati, susține că nivelul facturilor la energie din luna ianuarie este determinat în mare parte de consum, suprafața locuinței și confortul ales de fiecare familie. În contextul valului de nemulțumiri apărute pe rețelele sociale, parlamentarul a declarat, în cadrul unei emisiuni la Realitatea, că cetățenii trebuie să fie atenți la eficiența energetică […] The post VIDEO // Deputat PAS, despre facturile mari la energie: „Cetățenii trebuie să aibă grijă cum consumă” appeared first on Omniapres.
12:10
Cum a ajuns delegația Moldovei la Kiev: tren pus la dispoziție de autoritățile ucrainene # Omniapres
Premierul Alexandru Munteanu, alături de mai mulți miniștri, au pornit la Kiev din Chișinău, nu din Polonia, așa cum s-a vehiculat în spațiul public. Precizările au fost făcute de purtătoarea de cuvânt a Executivului, Daniela Crudu, notează realitatea.md. Oficiala a menționat că trenul a fost pus la dispoziție de către autoritățile ucrainene. Potrivit ei, deplasarea […] The post Cum a ajuns delegația Moldovei la Kiev: tren pus la dispoziție de autoritățile ucrainene appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
11:30
Sociolog, despre conflictul de la Dereneu: Nu mascații ar trebui să meargă, ci deputați de la guvernare și din opoziție, miniștri și președinta # Omniapres
„Nu mascații ar trebui să meargă la Dereneu, ci deputați de la guvernare și din opoziție, miniștri și președinta.” Declarația aparține sociologului Vitalie Sprînceană, care a comentat public tensiunile izbucnite la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, unde conflictul dintre două comunități religioase a dus la mobilizarea forțelor de ordine. Într-un mesaj […] The post Sociolog, despre conflictul de la Dereneu: Nu mascații ar trebui să meargă, ci deputați de la guvernare și din opoziție, miniștri și președinta appeared first on Omniapres.
11:10
Un bărbat din Florești, reținut pentru 72 de ore: ar fi cerut 2 000 de euro pentru a „aranja” examenul auto # Omniapres
Un locuitor al satului Putinești, raionul Florești, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de trafic de influență într-un dosar ce vizează obținerea permisului de conducere contra mită. Potrivit Centrul Național Anticorupție, bărbatul ar fi susținut că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți și ar fi […] The post Un bărbat din Florești, reținut pentru 72 de ore: ar fi cerut 2 000 de euro pentru a „aranja” examenul auto appeared first on Omniapres.
10:40
Cei care își fac cumpărăturile în incinta Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău vor trebui să scoată din portofel doar lei moldovenești, dacă au statut de rezident al Republicii Moldova. Regula se aplică tuturor spațiilor comerciale din aeroport, indiferent dacă magazinele sunt amplasate înainte de controlul de frontieră sau în zona de securitate cu acces […] The post Fără valută la cumpărături în aeroport: moldovenii, obligați să achite exclusiv în lei appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Deputat PAS: „Profitul băncilor este foarte mic comparativ cu țările din regiune” # Omniapres
Deputatul PAS, Dorian Istrati, afirmă că profitul înregistrat de băncile din Republica Moldova este redus în termeni procentuali comparativ cu instituțiile financiare din regiune, în contextul dezbaterilor privind o eventuală majorare a impozitului pe profit. În cadrul unei emisiuni de la Rlive TV, Istrati a declarat că subiectul a fost analizat în cadrul Comisiei parlamentare […] The post VIDEO // Deputat PAS: „Profitul băncilor este foarte mic comparativ cu țările din regiune” appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
09:40
Ukrenergo și Moldelectrica își pot extinde cooperarea: Kievul e disponibil să ofere cărbune MGRES # Omniapres
Dimensiunea energetică a fost unul dintre subiectele principale ale discuțiilor între delegația Republicii Moldova, condusă de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, din care a făcut parte și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Un accent deosebit în cadrul întâlnirii a fost pus pe infrastructura energetică a Ucrainei și a Republicii Moldova, în special pe […] The post Ukrenergo și Moldelectrica își pot extinde cooperarea: Kievul e disponibil să ofere cărbune MGRES appeared first on Omniapres.
09:10
Drumurile naționale, practicabile în această dimineață: intervenții de deszăpezire pe mai multe trasee # Omniapres
Rețeaua de drumuri naționale este practicabilă în această dimineață, informează Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit autorităților, pe majoritatea traseelor partea carosabilă este uscată, iar pe alocuri umedă, fără blocaje sau restricții majore de circulație. În timpul nopții, echipele de drumari au patrulat pe drumurile din nordul, centrul și sudul țării, intervenind operativ acolo unde condițiile […] The post Drumurile naționale, practicabile în această dimineață: intervenții de deszăpezire pe mai multe trasee appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
07:10
Ziua de 11 februarie vine cu clarificări importante în plan personal, dar și cu mișcări concrete pe zona financiară. Pentru unii nativi se pot relua relații care păreau pierdute, în timp ce alții negociază salarii, obțin împrumuturi, prime sau acceptă colaborări menite să crească veniturile. Este o zi în care emoțiile și pragmatismul merg în […] The post Horoscop 11 februarie 2026. Relații reluate și decizii care aduc bani în plus appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
22:30
Mitropolia Basarabiei condamnă incidentul din Dereneu: ”Faptele comise întrunesc elementele unor infracțiuni grave împotriva ordinii publice” # Omniapres
Mitropolia Basarabiei condamnă în modul cel mai categoric escaladarea extrem de gravă, violentă și flagrant ilegală a acțiunilor desfășurate în această seară în localitatea Dereneu, raionul Călărași, împotriva unui lăcaș de cult care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei și este protejat de lege, inclusiv ca monument de patrimoniu istoric. Într-un comunicat al Mitropoliei se menționează […] The post Mitropolia Basarabiei condamnă incidentul din Dereneu: ”Faptele comise întrunesc elementele unor infracțiuni grave împotriva ordinii publice” appeared first on Omniapres.
22:30
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a cerut eliberarea persoanelor reținute la Dereneu, raionul Călărași. Politicianul dă vina pentru situația creată pe guvernare. ”Din cauza politicilor de învrăjbire și dezbinare promovate de guvernarea PAS, se întâmplă cazuri grave precum cel din Dereneu, unde comunitatea din sat e nevoită să își facă dreptate prin […] The post Dodon cere eliberarea tuturor celor reținuți de poliție la Dereneu appeared first on Omniapres.
21:50
VIDEO // Primarul din Dereneu și avocatul preotului din localitate, reținuți de mascații de la ”Fulger” # Omniapres
Primarul localității Dereneu, raionul Cplprași, Vasile Revenco, dar și avocatul preotului bisericii din localitate, numit de Mitropolia Chișinăului și Întregii Moldove, au fost reținuți. Poliția anunță că reținerea a avut loc cu puțin timp în urmă, cu implicarea ofițerilor de la brigada cu destinație specială ”Fulger”. Ulterior, au fost reținute încă patru persoane. ”În acțiunile […] The post VIDEO // Primarul din Dereneu și avocatul preotului din localitate, reținuți de mascații de la ”Fulger” appeared first on Omniapres.
20:50
VIDEO // Un grup de enoriași și un arhiepiscop al Mitropoliei Moldovei au rupt cordonul poliției și au intrat în biserica din Dereneu # Omniapres
La biserica „Adormirii Maicii Domnului” din satul Dereneu, dreptul de folosință asupra căreia este disputat de Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Moldovei, au avut loc noi tensiuni în seara de 10 februarie. Un grup de enoriași, în frunte cu arhiepiscopul Petru al Mitropoliei Moldovei, s-a îmbrâncit cu polițiștii prezenți la fața locului și a pătruns forțat […] The post VIDEO // Un grup de enoriași și un arhiepiscop al Mitropoliei Moldovei au rupt cordonul poliției și au intrat în biserica din Dereneu appeared first on Omniapres.
18:10
Debut sub așteptări pentru Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă: Makarov – locul 84, Magazeev – 45 # Omniapres
Biatlonistul moldovean Maksim Makarov s-a clasat pe locul 84 în proba de 20 km individual la Jocurile Olimpice Milano–Cortina, reușind timpul de 1:04:54.4. O evoluție mai bună a avut Pavel Magazeev, care a încheiat cursa pe locul 45, cu rezultatul 58:02.3. Comparativ, la ediția precedentă a Jocurilor Olimpice, desfășurată la Jocurile Olimpice de la Beijing, […] The post Debut sub așteptări pentru Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă: Makarov – locul 84, Magazeev – 45 appeared first on Omniapres.
17:40
CEC a luat act de demisia Anastasiei Nichita din Parlament. Cine este propus să-i ia locul # Omniapres
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de astăzi, a luat act de vacanța unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Vacanța mandatului a survenit urmare a cererii de demisie depusă de Nichita Anastasia, aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune Solidaritate”. Comisia va propune Curții Constituționale de […] The post CEC a luat act de demisia Anastasiei Nichita din Parlament. Cine este propus să-i ia locul appeared first on Omniapres.
17:10
VIDEO // „Ucrainenii sunt bineveniți în Moldova”: Alexandru Munteanu, mesaj în ucraineană la Kiev # Omniapres
Premierul Moldovei Alexandru Munteanu și prim-ministra Ucrainei Iulia Sviridenco au discutat despre aderarea la UE, securitate energetică și agresiunea rusească asupra țării vecine. Oficialul de la Chișinău și-a început declarațiile de presă în ucraineană și a exprimat solidaritate față de poporul vecin, notează realitatea.md. Iulia Sviridenco a menționat colaborarea bilaterală dintre Chișinău și Kiev. Oficiala […] The post VIDEO // „Ucrainenii sunt bineveniți în Moldova”: Alexandru Munteanu, mesaj în ucraineană la Kiev appeared first on Omniapres.
16:40
Minus 5 grade, consum mai mare: moldovenii au ars peste 179 milioane m³ de gaze în ianuarie # Omniapres
În luna ianuarie, moldovenii de pe malul drept al Nistrului au consumat semnificativ mai mult gaz natural, pe fondul gerului din plină iarnă. Potrivit S.A. „Energocom”, în această perioadă au fost livrate peste 179 de milioane de metri cubi de gaze, cu aproape 45 de milioane de metri cubi mai mult decât în luna decembrie […] The post Minus 5 grade, consum mai mare: moldovenii au ars peste 179 milioane m³ de gaze în ianuarie appeared first on Omniapres.
16:10
Cetățenii care dețin animale în gospodăriile proprii au posibilitatea legală de a comercializa surplusul de produse alimentare de origine animală, precum laptele, ouăle, mierea sau carnea, direct din propria curte, reamintește Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit instituției, această măsură este destinată sprijinirii gospodăriilor nonprofesionale și are drept scop susținerea producătorilor mici, precum și facilitarea […] The post Cetățenii care cresc animale pot vinde legal produse din propria gospodărie appeared first on Omniapres.
15:20
VIDEO // Victoria Furtună îi cere Mitropolitului Moldovei să intervină în conflictul de la biserica din Dereneu: Biserica este poporul # Omniapres
Președinta partidului ”Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat un apel public în care îi cere mitropolitului Moldovei să se implice direct în scandalul de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. În mesajul său, Furtună subliniază că enoriașii luptă pentru credința strămoșească și pentru dreptul de a se ruga în lăcașul unde […] The post VIDEO // Victoria Furtună îi cere Mitropolitului Moldovei să intervină în conflictul de la biserica din Dereneu: Biserica este poporul appeared first on Omniapres.
15:10
Doi cetățeni străini, în vârstă de 46 și 51 de ani, au fost reținuți de polițiștii sectorului Botanica, fiind bănuiți că au comis un furt dintr-un automobil parcat în municipiul Chișinău. Potrivit investigațiilor, suspecții ar fi spart geamul mașinii, au pătruns în interior și au sustras mijloace bănești în valoare de aproximativ 7.000 de lei, […] The post VIDEO // Doi cetățeni străini, reținuți pentru furt dintr-o mașină în Chișinău appeared first on Omniapres.
14:40
VIDEO // Popșoi, despre moldovenii rămași fără buletine românești: „Nu avem pârghii de intervenție” # Omniapres
Autoritățile de la Chișinău nu au pârghii pentru a interveni în deciziile care țin de politica internă a României, inclusiv în cazul anulării unor cărți de identitate românești eliberate cetățenilor născuți în Republica Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova. „Autoritățile Republicii Moldova […] The post VIDEO // Popșoi, despre moldovenii rămași fără buletine românești: „Nu avem pârghii de intervenție” appeared first on Omniapres.
14:10
După aproape opt ani fără ajustări, Guvernul pregătește o majorare semnificativă a indemnizațiilor pentru ambasadorii și șefii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova. Potrivit unui proiect de hotărâre al Guvernului, aflat în consultări publice, cele mai mici indemnizații lunare ar urma să fie de aproximativ 3.500 de dolari, iar cele mai mari să ajungă până la […] The post Diplomații, pe lista majorărilor: Guvernul pregătește indemnizații-record appeared first on Omniapres.
Ieri
13:40
Agenția Servicii Publice a venit cu explicații după ce, în ultimele zile, șoferii au semnalat imposibilitatea de a achita cu cardul bancar carburanții la stațiile Lukoil din Republica Moldova. Potrivit ASP, două bănci comerciale din țară au blocat conturile companiei Lukoil, după ce au fost constatate neconcordanțe între informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate băncilor de […] The post ASP confirmă problemele de plată cu cardul la Lukoil și explică procedura appeared first on Omniapres.
13:10
Luna ianuarie a venit cu facturi consistente la gazele naturale pentru mii de gospodării din Republica Moldova, iar sumele ridicate au generat un val de reacții în rândul consumatorilor. Pe rețelele sociale, oamenii spun că au primit note de plată de ordinul miilor de lei, în pofida încercărilor de a reduce consumul și de a […] The post Facturile la gaz din ianuarie aprind spiritele: moldovenii se plâng de sume uriașe appeared first on Omniapres.
12:50
Regimul de stare de urgență în economie rămâne în vigoare în Transnistria pentru 30 de zile # Omniapres
Autoritățile de la Tiraspol au decis prelungirea stării de urgență în economie în regiunea transnistreană până la 17 martie, invocând menținerea problemelor legate de aprovizionarea cu gaze naturale. Hotărârea a fost adoptată în cadrul unei ședințe extraordinare a legislativului local, care a aprobat decretul emis de liderul regiunii. Potrivit explicațiilor oficiale, restricțiile economice rămân necesare […] The post Regimul de stare de urgență în economie rămâne în vigoare în Transnistria pentru 30 de zile appeared first on Omniapres.
12:10
Un bărbat din raionul Anenii Noi a ajuns în custodia oamenilor legii într-un dosar ce vizează fapte de corupție electorală și finanțare ilegală a formațiunilor politice, investigate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit anchetatorilor, acesta este bănuit că ar fi făcut parte dintr-un grup implicat în acțiuni menite să influențeze votul alegătorilor. […] The post Bărbat din Anenii Noi, reținut într-un dosar de corupție electorală appeared first on Omniapres.
11:50
VIDEO // TVA zero la gaz și tarife mai mici: inițiativa Partidului Nostru, votată în Comisia parlamentară pentru finanțe # Omniapres
Proiectul de lege al Partidului Nostru, care prevede anularea TVA la gaz, a fost susținut cu majoritate de voturi în Comisia parlamentară pentru controlul finanțelor publice. Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a declarat în cadrul unui briefing de presă că subiectul vine într-un moment în care oamenii încep să primească facturile pentru luna ianuarie, iar […] The post VIDEO // TVA zero la gaz și tarife mai mici: inițiativa Partidului Nostru, votată în Comisia parlamentară pentru finanțe appeared first on Omniapres.
11:40
În ianuarie 2026, scumpirile au continuat să afecteze bugetele consumatorilor, însă ritmul a fost mai lent decât în aceeași perioadă a anului trecut. Față de decembrie 2025, prețurile medii de consum au crescut cu aproximativ 0,9%, comparativ cu un avans de 2,8% înregistrat în ianuarie 2025. În raport anual, adică față de ianuarie 2025, prețurile […] The post Scumpiri la început de 2026: creșteri de preț la alimente și servicii appeared first on Omniapres.
11:20
Un nou dosar de corupție ajunge pe masa judecătorilor. Doi procurori au fost trimiși în instanță, fiind acuzați că ar fi pretins și primit bani pentru a interveni într-o cauză penală ce viza organizarea migrației ilegale. Potrivit Procuratura municipiului Chișinău, urmărirea penală a fost finalizată, iar cauza a fost expediată spre examinare. Unul dintre învinuiți […] The post Doi procurori, trimiși în judecată într-un dosar de corupție de 20 000 de euro appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO // De ce nu a plecat Daniel Vodă în calitate de ambasador la Tokyo: fostul purtător de cuvânt rupe tăcerea # Omniapres
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a explicat motivele pentru care nu și-a continuat cariera diplomatică în calitate de ambasador al Republicii Moldova în Japonia, deși numele său a fost intens vehiculat în acest context după plecarea din Executiv. Precizările au fost făcute într-un podcast moderat de jurnalista Lorena Bogza. Daniel Vodă a […] The post VIDEO // De ce nu a plecat Daniel Vodă în calitate de ambasador la Tokyo: fostul purtător de cuvânt rupe tăcerea appeared first on Omniapres.
10:10
Toate drumurile naționale din Republica Moldova sunt practicabile la această oră, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, iar pe alocuri este semnalată ceață, motiv pentru care șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum. Potrivit autorității, pe parcursul nopții drumarii au […] The post Toate drumurile naționale sunt practicabile, anunță drumarii appeared first on Omniapres.
09:30
VIDEO // Dan Perciun: „Interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale este un scenariu realist” # Omniapres
Autoritățile din Republica Moldova lansează dezbateri publice privind posibilitatea interzicerii accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, după modelul aplicat în Australia și Franța. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Dan Perciun, într-o emisiune difuzată de TVR Moldova. Potrivit ministrului, scenariul este unul realist, însă decizia finală va fi luată doar după […] The post VIDEO // Dan Perciun: „Interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale este un scenariu realist” appeared first on Omniapres.
09:10
VIDEO // Alexandru Munteanu, în tren spre Kiev: „Este prima noastră vizită oficială în Ucraina” # Omniapres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu se află astăzi într-o vizită oficială la Kiev, unde va avea întrevederi cu liderii de la Kiev și va transmite un mesaj de solidaritate față de poporul ucrainean. Vizita vizează consolidarea cooperării bilaterale, coordonarea pe parcursul de aderare la Uniunea Europeană și subiecte ce țin de securitatea regională și europeană. Șeful Executivului […] The post VIDEO // Alexandru Munteanu, în tren spre Kiev: „Este prima noastră vizită oficială în Ucraina” appeared first on Omniapres.
07:10
Ziua de 10 februarie aduce pentru unele zodii corecții și reglaje în plan financiar. După cheltuieli neprevăzute, întârzieri sau perioade de instabilitate, lucrurile încep să se așeze: se recuperează bani, apar bonusuri, colaborări sau venituri suplimentare, iar deciziile luate acum pot avea efecte pe termen mai lung. Nu este o zi de riscuri mari, ci […] The post Horoscop 10 februarie 2026. Echilibru financiar după o perioadă tensionată appeared first on Omniapres.
9 februarie 2026
18:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) dezminte informațiile apărute recent în spațiul public potrivit cărora laboratoarele instituției nu ar avea capacitatea de a detecta metronidazolul în produsele din carne de pasăre. Autoritatea califică aceste afirmații drept false și nefondate, menționând că ele pot induce în eroare consumatorii și pot afecta nejustificat încrederea în sistemul național […] The post ANSA: Laboratoarele din Moldova pot detecta metronidazolul în carnea de pasăre appeared first on Omniapres.
17:40
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate. Pentru luna […] The post Plata compensațiilor la căldură pentru ianuarie începe pe 9 februarie appeared first on Omniapres.
17:10
Un incident rutier a fost înregistrat astăzi, în jurul orei 13:00, în satul Bravicea, raionul Călărași. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, un echipaj aflat în misiune de serviciu a observat, într-o curbă, o sanie pe care se aflau doi copii, care cobora de pe un drum secundar, în pantă. Pentru a preveni producerea unui […] The post Sanie cu doi copii, implicată într-un incident rutier în satul Bravicea appeared first on Omniapres.
16:50
Prețul energiei termice pentru consumatorii din Chișinău ar putea fi redus cu aproximativ 14%, până la 2.180 de lei pentru o gigacalorie. Propunerea a fost înaintată de Termoelectrica către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în cadrul procedurii de ajustare a tarifelor pentru anul 2026. Potrivit solicitării, noile calcule au fost realizate în conformitate cu […] The post Tarife diferite la încălzire: ieftinire posibilă la Chișinău, scumpire cerută la Bălți appeared first on Omniapres.
16:10
Irina Vlah: ”Cine a intervenit în alegerile din Moldova? Întrebări către Consiliul Europei” # Omniapres
Irina Vlah, liderul Partidului „Inima Moldovei”, a adresat o scrisoare deschisă Secretarului General al Consiliului Europei, Alain Berset, solicitând o investigație internațională amplă privind alegerile prezidențiale din 2024 și cele parlamentare din 2025 din Republica Moldova. În document, Vlah susține că scrutinele au fost afectate de influențe externe puternice, ceea ce ridică îndoieli serioase asupra […] The post Irina Vlah: ”Cine a intervenit în alegerile din Moldova? Întrebări către Consiliul Europei” appeared first on Omniapres.
16:00
Primăria va realoca 3 milioane de lei pentru familiile afectate de incendiul din Durlești # Omniapres
Primăria municipiului Chișinău va relua procedurile de transfer a sumei de 3 milioane de lei, bani destinați sprijinirii familiilor afectate de incendiul produs în mai 2025 la un bloc de locuit din orașul Durlești. Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale din 9 februarie. Potrivit autorităților, suma fusese prevăzută anterior pentru […] The post Primăria va realoca 3 milioane de lei pentru familiile afectate de incendiul din Durlești appeared first on Omniapres.
15:40
Metodologia de acordare a notei „10” din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat a fost actualizată, cu scopul de a recunoaște mai bine performanțele elevilor și de a păstra standarde ridicate de evaluare. Modificările au fost realizate de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și […] The post Reguli noi pentru acordarea notei „10” din oficiu la limba străină, la Bac appeared first on Omniapres.
15:10
Poliția respinge acuzațiile privind blocarea bisericii din Dereneu: Provocare, menită să creeze disensiuni în societate # Omniapres
Inspectoratul General al Poliției a venit cu precizări în legătură cu tensiunile apărute la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, menționând că situația este exploatată pentru a provoca disensiuni în societate, prin folosirea unui subiect sensibil – religia. „În legătură cu cazul în care este vizată biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, […] The post Poliția respinge acuzațiile privind blocarea bisericii din Dereneu: Provocare, menită să creeze disensiuni în societate appeared first on Omniapres.
14:40
Autoritățile ruse afirmă că principalul suspect în tentativa de asasinat asupra prim-adjunctului șefului Direcției Principale a Statului Major al Federației Ruse, generalul Vladimir Alexeev, a tranzitat Chișinău în drumul său spre Moscova. Informațiile au fost făcute publice de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei. Potrivit FSB, Lubomir Korba și Viktor Vasin, reținuți în acest dosar, […] The post FSB: Suspectul în atentatul asupra unui general rus a tranzitat Chișinăul appeared first on Omniapres.
14:00
VIDEO // Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov: „Este o profundă iluzie să crezi că nu vom răspunde deloc” # Omniapres
Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a declarat că este „o profundă iluzie” să se creadă că Rusia nu va reacționa, subliniind că reținerea în discurs nu înseamnă lipsa unui răspuns. Potrivit diplomatului, Moscova urmează o linie de diplomație rezervată și evită să răspundă dur la declarații ostile, notează point.md. „Aceasta este, în […] The post VIDEO // Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov: „Este o profundă iluzie să crezi că nu vom răspunde deloc” appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) riscă să devină irelevant în 1-2 ani dacă nu își schimbă modul de a face politică, avertizează fostul premier Ion Sturza. Potrivit acestuia, principalele vulnerabilități ale formațiunii sunt lipsa liderilor carismatici și modul de comunicare cu alegătorii, bazat mai mult pe online decât pe dialog direct. Reprezentanții PAS resping criticile […] The post Sturza: PAS ar putea deveni irelevant în următorii 1–2 ani. Reacția partidului appeared first on Omniapres.
13:10
Termoelectrica a depus un demers privind ajustarea prețului la energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2026, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat, pe 3 februarie, un nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Întreprinderea precizează că solicitarea este determinată de scăderea prețului reglementat […] The post Termoelectrica a solicitat ajustarea tarifelor la căldură, dar nu indică cu cât appeared first on Omniapres.
12:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează să efectueze o vizită la München, Germania, în perioada 13–15 februarie 2026. Șefa statului va participa la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate problemelor de securitate globală. Printre liderii europeni care și-au anunțat prezența se numără cancelarul german Friedrich Merz, președintele […] The post Vizită oficială la München: Maia Sandu participă la un important forum de securitate appeared first on Omniapres.
12:10
Anca Dragu: : Sectorul bancar din Moldova are profituri mari, dar randamente scăzute în regiune # Omniapres
Sectorul bancar din Republica Moldova a înregistrat profituri de ordinul miliardelor de lei, însă, raportat la indicatorii de eficiență financiară, se situează pe ultimele locuri în regiune, notează Logos Press. Precizările au fost făcute de Anca Dragu, guvernatoarea Banca Națională a Moldovei, în cadrul unei ședințe a Comisiei economie, buget și finanțe, după ce deputatul […] The post Anca Dragu: : Sectorul bancar din Moldova are profituri mari, dar randamente scăzute în regiune appeared first on Omniapres.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.