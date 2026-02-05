Ucraina susține că a lovit o bază rusească de rachete tocmai lângă Marea Caspică
Europa Libera Moldova, 5 februarie 2026 13:50
Ucraina susține că a lovit o bază rusească de rachete tocmai lângă Marea Caspică
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
13:50
Acum 2 ore
12:10
Acum 24 ore
16:30
15:20
Ieri
11:40
10:20
10:00
09:20
3 februarie 2026
16:20
14:30
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
11:50
08:20
2 februarie 2026
16:10
14:40
CEC vrea să schimbe legea: Candidații din sate ar putea merge „la raion” ca să se înregistreze în cursa pentru alegerile locale din 2027 # Europa Libera Moldova
Dacă propunerea CEC va fi acceptată, candidații pentru primăriile și consiliile sătești vor trebui să meargă „la raion” pentru a se înregistra în cursa electorală. Ideea a apărut în contextul în care alegerile locale din 2027, primele organizate după reforma administrației publice locale, care a fost lansată recent de Guvern și ar trebui să fie finalizată până atunci. Alegerile locale generale din R. Moldova vor avea loc în octombrie sau în noiembrie 2027. Astfel, spune președinta CEC, Angela Ca...
09:20
08:00
1 februarie 2026
10:10
„Hipotermie severă”: Soldații ucraineni din prima linie înfruntă frigul extrem # Europa Libera Moldova
În regiunea Donețk, în apropierea orașului Pokrovsk, soldații ucraineni înfruntă frigul extrem, în timp ce atacurile rusești continuă. La un punct de stabilizare a traumelor din regiunea Zaporojie, personalul medical spune că a avut mai multe cazuri de degerături și hipotermie severă....
10:10
Ayna Idrisova: E trist că lumea mă judecă, în primul rând, după limba pe care o vorbesc # Europa Libera Moldova
Tatăl său este azer, iar mama are origini moldo-ucrainene. S-au cunoscut și s-au stabilit la Chișinău la începutul anilor ’90, iar rusa a devenit limba de comunicare în familia lor. Ayna a mers la o școală cu predare în limba rusă, însă facultatea de chimie a făcut-o în română. I-a fost greu, pentru că, odată cu materiile de specialitate, trebuia să învețe și limba română. „Când am absolvit școala, eu nu-mi imaginam să merg la universitate cu predare în română. Ok, am avut mai multe experiențe d...
10:00
A învățat într-o școală rusă, dar nu se mai regăsește în valorile cultivate acolo # Europa Libera Moldova
Pe lângă interesul pentru ecologie, film, educație, Ayna Idrisova este și formatoare în domeniul drepturilor minorităților. Merge în diverse comunități și vede fricile și stereotipurile pe care le au oamenii din R. Moldova în legătură cu diverse etnii, dar și soluțiile pentru a le depăși....
31 ianuarie 2026
13:50
10:00
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a arătat lipsă de respect față de o instituție a statului refuzând să se ridice în picioare atunci când președinta Maia Sandu a fost aplaudată în plenul APCE. Așa au comentat momentul invitații podcastului „Dincolo de Știri”, analiștii Igor Boțan și Nicolae Negru....
30 ianuarie 2026
15:00
13:00
11:40
Franța, ultima țară din blocul celor 27 de state care s-a opus acestei măsuri, și-a schimbat poziția pe 28 ianuarie, deschizând calea pentru desemnare. Statele Unite, Canada și Australia au desemnat deja IRGC drept organizație teroristă. În UE, Germania și Olanda au îndemnat de mult timp blocul comunitar să le urmeze exemplul, argumentând că implicarea grupării în represiunea pe plan intern și în activitățile destabilizatoare din străinătate justifică o astfel de măsură. Embed Răspândește În ciu...
29 ianuarie 2026
19:10
16:40
14:10
28 ianuarie 2026
18:20
18:20
13:00
11:40
Vagoane de tren și corturi: Cum fac față locuitorii din Kiev penelor de căldură și curent # Europa Libera Moldova
La Kiev s-au extins „punctele de invincibilitate”, care nu sunt doar corturi încălzite, ci locuri unde oamenii pot primi sprijin psihologic și ajutor. Căile ferate din Ucraina au pus la dispoziție vagoane de tren în mai multe regiuni, unde oamenii se pot încălzi și își pot reîncărca dispozitivele....
09:10
Trump spune că Iranul vrea să discute, în timp ce navele de război ale SUA au ajuns în apele din Orientul Mijlociu # Europa Libera Moldova
În mijlocul turbulențelor, moneda iraniană, rialul, a scăzut la un minim istoric față de dolar, tranzacționându-se la 1,5 milioane pe 27 ianuarie. Donald Trump și-a exprimat speranța că nu va fi nevoie de acțiuni militare împotriva Teheranului. Dar, președintele american a trimis o „armadă” în regiune, refuzând în același timp să renunțe la opțiunea atacurilor aeriene ca răspuns la represiunea asupra protestatarilor, în principal pașnici, care au ieșit în stradă în ultimele săptămâni pentru a ce...
08:30
27 ianuarie 2026
13:30
10:50
26 ianuarie 2026
17:00
Liza avea 15 ani când Rusia a invadat Ucraina și a ocupat orașul Mariupol. Ea a evitat la limită să fie separată de familia sa într-un așa numit lagăr de filtrare. Acum, la 19 ani, Liza s-a alăturat cântăreței ucraineano-canadiene Marichka într-un turneu internațional care a început la Londra, folosind muzica pentru a spune poveștile copiilor ucraineni răpiți sau deportați de Rusia....
13:10
12:40
Mihail Nesteriuc despre identitate și stereotipuri interetnice în R. Moldova # Europa Libera Moldova
De la tatăl ucrainean, Mihail Nesteriuc a moștenit pasiunea pentru istorie, iar de la mama - tradițiile moldovenești. E vorbitor nativ de rusă, iar româna a învățat-o din podcasturi. Cum se împletesc toate în identitatea de tânăr născut în sec. 21 ne spune în acest episod din „Laboratorul social”....
12:20
09:00
25 ianuarie 2026
10:10
Mihail Nesteriuc, tânăr jurnalist de limbă rusă, cu origini moldo-ucrainene: Am învățat româna din podcasturi, nu la școală # Europa Libera Moldova
Mihail este un tânăr jurnalist de limbă rusă. Produce podcastul de dezbateri „ȘahDebat”, în care invită persoane cu viziuni diferite sau chiar diametral opuse și discută subiecte controversate și sensibile din diferite domenii – de la drepturile minorităților sexuale până la statutul de neutralitate sau o eventuală aderare a Republicii Moldova la NATO. Spune că-și dorește să dezvolte o cultură a dezbaterilor, mai ales în rândul publicului de limbă rusă. „În general, societatea e foarte polarizat...
10:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.