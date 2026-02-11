Securitatea energetică, discutată la Kiev. Ucraina oferă cărbune pentru Centrala de la Cuciurgan

16:20

Femeia din imagini este de negăsit. În acest sens, poliția din Edineț solicită ajutorul cetățenilor pentru a o găsi. Persoana are 43 de ani și este originară din orașul Cupcini. Aceasta a plecat în dimineața zilei de 22 septembrie 2024 de la o instituție medicală din Edineț, iar până în prezent nu se cunoaște locul