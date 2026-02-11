Orange Moldova este Top angajator în Republica Moldova în 2015, conform studiului realizat de AXA Management Consulting
NewsMaker, 11 februarie 2026 10:40
Orange Moldova a fost desemnată „Top Employer în Republica Moldova” în cadrul Employer Brand Perception Survey 2025. Și în acest an, compania se regăsește printre angajatorii apreciați de propriile echipe pentru mediul de lucru oferit. Distincția se bazează pe feedbackul anonim oferit de angajați în studiul realizat de AXA Management Consulting, la care au participat […] The post Orange Moldova este Top angajator în Republica Moldova în 2015, conform studiului realizat de AXA Management Consulting appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 10 minute
10:40
Orange Moldova este Top angajator în Republica Moldova în 2015, conform studiului realizat de AXA Management Consulting # NewsMaker
Orange Moldova a fost desemnată „Top Employer în Republica Moldova” în cadrul Employer Brand Perception Survey 2025. Și în acest an, compania se regăsește printre angajatorii apreciați de propriile echipe pentru mediul de lucru oferit. Distincția se bazează pe feedbackul anonim oferit de angajați în studiul realizat de AXA Management Consulting, la care au participat […] The post Orange Moldova este Top angajator în Republica Moldova în 2015, conform studiului realizat de AXA Management Consulting appeared first on NewsMaker.
Acum 30 minute
10:20
(VIDEO) Transnistria: Krasnoselski îl acuză pe Dodon/ Rusia promite gaz/ Starea de urgență în energie, prelungită # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune, din 10 februarie: — Krasnoselski îl acuză pe Dodon de eșecul negocierilor în formatul „5+2” Liderul nerecunoscut de […] The post (VIDEO) Transnistria: Krasnoselski îl acuză pe Dodon/ Rusia promite gaz/ Starea de urgență în energie, prelungită appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
10:00
Permis temporar și interdicția de a conduce noaptea: Moldova pregătește reguli noi pentru șoferii începători # NewsMaker
În R. Moldova se lucrează la unele modificări care vizează șoferii începători. Printre acestea se numără anumite restricții, precum interdicția de a conduce pe timp de noapte sau cu mașini cu o putere mai mare de 150 de cai. Totodată, ca șoferii începători să primească un permis temporar pentru o perioadă de doi ani. Informațiile […] The post Permis temporar și interdicția de a conduce noaptea: Moldova pregătește reguli noi pentru șoferii începători appeared first on NewsMaker.
10:00
Noi detalii despre stadionul național, promis de PAS: până la 25 000 de locuri și 5 locații luate în considerare # NewsMaker
Construcția noului stadion național în Republica Moldova, anunțat de deputații PAS la sfârșitul anului 2025, ar putea dura aproximativ 4–5 ani, dacă vor fi respectate toate etapele legale și administrative. Declarația a fost făcută de deputatul PAS, ex-fotbalistul Maxim Potîrniche, în ediția din 10 februarie a emisiunii „Есть Вопросы” de la NewsMaker. Potrivit parlamentarului, înainte […] The post Noi detalii despre stadionul național, promis de PAS: până la 25 000 de locuri și 5 locații luate în considerare appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
08:40
„Poate fi organizat un plebiscit local” vs „Să folosească biserica împreună”. Reacții la cazul din Dereneu # NewsMaker
Noile tensiuni de la biserica din Dereneu, soldate cu rețineri, au stârnit mai multe reacții pe rețelele de socializare. Unii au declarat că cel mai indicat era ca un reprezentant al Guvernului să se deplaseze imediat la fața locului și să rezolve amiabil situația, totodată au vorbit despre organizarea unui plebiscit local. În același timp, […] The post „Poate fi organizat un plebiscit local” vs „Să folosească biserica împreună”. Reacții la cazul din Dereneu appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: Munteanu a vorbit în ucraineană, Moldova a coborât în clasamentul global al corupției, ANRE a explicat facturile mari din ianuarie # NewsMaker
Munteanu la Kiev Primul ministru Alexandru Munteanu a efectuat prima sa vizită oficială la Kiev. După depunerea de flori la Zidul Memoriei soldaților ucraineni, Munteanu a avut o întrevedere cu prim-ministra Ucrainei, Iuliia Svîrîdenko. La conferința de presă comună de la finalul întâlnirii, Munteanu și-a început discursul în limba ucraineană, amintind că «a petrecut în Ucraina mai bine de 20 de ani». În timpul vizitei lui Munteanu, Moldova și Ucraina au semnat mai multe acorduri bilaterale, inclusiv un acord privind dreptul membrilor […] The post NM Espresso: Munteanu a vorbit în ucraineană, Moldova a coborât în clasamentul global al corupției, ANRE a explicat facturile mari din ianuarie appeared first on NewsMaker.
Acum 12 ore
22:50
Mitropolia Basarabiei condamnă violențele de la Dereneu și cere intervenția „urgentă” a statului # NewsMaker
Mitropolia Basarabiei – care este subordonată canonic Patriarhiei Române – condamnă, într-o reacție publică, violențele de la Dereneu, Călărași. Reprezentanții Mitropoliei califică escaladările din seara zilei de 10 februarie, când un grup de enoriași și preoți subordonați Mitropoliei Moldovei au rupt cordonul poliției și au intrat cu forța în biserică, drept „extrem de grave, violente […] The post Mitropolia Basarabiei condamnă violențele de la Dereneu și cere intervenția „urgentă” a statului appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
21:40
Primarul din Dereneu și avocatul Mitropoliei Moldovei au fost reținuți, după ce enoriași și preoți au rupt cordonul poliției # NewsMaker
Primarul localității Dereneu și avocatul preotului, care reprezintă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți în seara zilei de astăzi, 10 februarie, de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) și ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Reținerile au avut loc după ce un grup de […] The post Primarul din Dereneu și avocatul Mitropoliei Moldovei au fost reținuți, după ce enoriași și preoți au rupt cordonul poliției appeared first on NewsMaker.
21:20
Munteanu, după întrevederile cu Zelenski și Sviridenko: „Ne dorim un cer spre care să privești cu speranță, nu frică”. Acordurile semnate la Kiev # NewsMaker
Republica Moldova își reafirmă solidaritatea cu Ucraina și își continuă, alături de aceasta, parcursul comun către aderarea la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu – care a efectuat astăzi, 10 octombrie, prima vizită oficială în țara vecină – după întrevederile cu președintele Volodimir Zelenski, prim-ministra Iulia Sviridenko și prim-vicepreședintele Radei Supreme […] The post Munteanu, după întrevederile cu Zelenski și Sviridenko: „Ne dorim un cer spre care să privești cu speranță, nu frică”. Acordurile semnate la Kiev appeared first on NewsMaker.
19:50
Biserica din Dereneu: enoriași și un arhiepiscop al Mitropoliei Moldovei s-au îmbrâncit cu poliția și-au pătruns în interior # NewsMaker
La biserica „Adormirii Maicii Domnului” din satul Dereneu, dreptul de folosință asupra căreia este disputat de Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Moldovei, au avut loc noi tensiuni în seara de 10 februarie. Un grup de enoriași, în frunte cu arhiepiscopul Petru al Mitropoliei Moldovei, s-a îmbrâncit cu polițiștii prezenți la fața locului și a pătruns forțat […] The post Biserica din Dereneu: enoriași și un arhiepiscop al Mitropoliei Moldovei s-au îmbrâncit cu poliția și-au pătruns în interior appeared first on NewsMaker.
19:20
(VIDEO) Krasnoselski îl acuză pe Dodon/ Plahotniuc e vulnerabil?/ Va crește impozitul imobiliar în Chișinău? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Plahotniuc va fi adus în instanță ca martor în dosarul „kuliok”— Facturile care golesc buzunarele… Explicația ANRE— Avocații lui Plahotniuc cer audierea a încă 48 de martori— Tiraspolul redirecționează fonduri pentru a plăti salariile bugetarilor— Fără TVA în facturile la gaze? Inițiativa […] The post (VIDEO) Krasnoselski îl acuză pe Dodon/ Plahotniuc e vulnerabil?/ Va crește impozitul imobiliar în Chișinău? appeared first on NewsMaker.
19:00
Fostul lider la democraților Vladimir Plahotniuc va fi adus în fața instanței pe 11 februarie pentru a depune mărturie în dosarul în care este cercetat fostul președinte Igor Dodon. O cerere în acest sens a fost trimisă la Penitenciarul nr. 13, unde se află Plahotniuc, au comunicat judecătorii Curții Supreme de Justiție în ședința în […] The post Plahotniuc va fi adus în instanță ca martor în dosarul „Kuliok” appeared first on NewsMaker.
18:10
Dodon răspunde la acuzațiile lui Krasnoselski: „În perioada președinției mele, dialogul a fost viu și multilateral” # NewsMaker
Președintele Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, respinge acuzațiile liderului de facto al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, precum că el ar fi afectat funcționarea formatului de negocieri „5+2”, atunci când era șeful statului. Socialistul a declarat că, în perioada în care s-a aflat în fruntea țării, dialogul și întâlnirile între reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului […] The post Dodon răspunde la acuzațiile lui Krasnoselski: „În perioada președinției mele, dialogul a fost viu și multilateral” appeared first on NewsMaker.
18:00
Dosarul Plahotniuc: avocații cer 48 de martori noi și sesizează Curtea Constituțională. Reacția procurorului # NewsMaker
Avocații fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc – acuzat de implicare în frauda bancară – au cerut, la ședința de judecată din 10 februarie, extinderea listei martorilor apărării cu încă 48 de persoane. Totodată, apărarea a depus două sesizări la Curtea Constituțională. Avocatul Lucian Rogac a declarat că, până în prezent, instanța a reușit […] The post Dosarul Plahotniuc: avocații cer 48 de martori noi și sesizează Curtea Constituțională. Reacția procurorului appeared first on NewsMaker.
17:30
Prețurile continuă să crească, în Moldova, deși inflația scade: ouăle, pâinea și lactatele s-au scumpit cel mai mult în 2025 # NewsMaker
Prețurile medii de consum au crescut în luna ianuarie 2026 cu aproape un procent față de decembrie 2025. La produsele alimentare, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la legume, care s-au scumpit cu 12,2%, urmate de pâine cu 1,6 la sută, iar fructele cu 1,3%. Ouăle de găină s-au ieftinit ușor, cu 0,4 la sută, […] The post Prețurile continuă să crească, în Moldova, deși inflația scade: ouăle, pâinea și lactatele s-au scumpit cel mai mult în 2025 appeared first on NewsMaker.
17:00
Moldova pierde 4 poziții în clasamentul percepției corupției, după cinci ani consecutivi de creștere. Ce loc ocupă # NewsMaker
Republica Moldova se situează pe locul 80, din 182 de țări, în clasamentul Indexului Percepției Corupției pentru 2025, elaborat de Transparency International. Datele arată că țara noastră a coborât patru poziții, comparativ cu 2024, când era pe locul 76. Acesta este primul declin în clasament, după ce statul s-a aflat în creștere în ultimii 5 […] The post Moldova pierde 4 poziții în clasamentul percepției corupției, după cinci ani consecutivi de creștere. Ce loc ocupă appeared first on NewsMaker.
16:40
O nouă ședință CMC a eșuat: PAS și PSRM condiționează votarea bugetului. Ceban: „Nu este monedă de schimb” # NewsMaker
O nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), convocată marți, 10 februarie, pentru a continua lucrările începute pe 20 ianuarie 2026, privind votarea bugetului pentru 2026, s-a încheiat fără niciun rezultat. Întrunirea nu a avut loc, întrucât consilierii PAS și PSRM nu s-au prezentat și au venit ulterior cu mai multe condiții pentru aprobarea bugetului. […] The post O nouă ședință CMC a eșuat: PAS și PSRM condiționează votarea bugetului. Ceban: „Nu este monedă de schimb” appeared first on NewsMaker.
16:20
Liderul de facto al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a spus că fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost cel care „a stricat” formatul „5+2”. Declarația a fost făcută pe 10 februarie, în timpul unei ședințe la Tiraspol. NewsMaker a solicitat o reacție de la reprezentanții PSRM, al cărui lider este Igor Dodon. „Astăzi, formatul […] The post „Dacă ne amintim istoria”. Krasnoselski dă vina pe Dodon pentru eșecul formatului „5+2″ appeared first on NewsMaker.
16:20
A trăi împreună nu a fost niciodată ușor, dar rareori a fost atât de amuzant. O comedie 16+ vorbește, cu inteligență și umor, despre tensiunile invizibile ale conviețuirii moderne, unde fiecare gest mărunt poate declanșa conflicte majore și revelații neașteptate ARTA CONVIEȚUIRII Regia: Petru VUTCĂRĂU#comedie 16+Duminică, 15 februarie, ora 17.30 Conflictele din familie, frustrările nespuse […] The post Teatrului Național Eugène Ionesco vă invită appeared first on NewsMaker.
16:10
Premierul Alexandru Munteanu – care se află în prima sa vizită oficială la Kiev – susține, în aceste momente, o conferință de presă alături de omoloaga sa ucraineană Iulia Sviridenko. NewsMaker transmite în direct declarațiile celor doi oficiali. Amintim, Alexandru Munteanu se află astăzi, 10 februarie, în prima sa vizită oficială în Ucraina. Oficialul este însoțit […] The post Alexandru Munteanu, la Kiev: primele declarații, alături de prim-ministra Ucrainei LIVE appeared first on NewsMaker.
15:20
(VIDEO) Facturi mari în ianuarie: de ce?/ Prețul ieșirii din CSI/ Transnistria prelungește starea de urgență # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ceban promite că chișinăuienii nu vor plăti mai mult pentru locuințe— De ce nu a fost numit ambasador în Japonia fostul purtător de cuvânt al Guvernului?— Ministrul Culturii: politicul nu trebuie să se implice în activitățile bisericii— Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în prima […] The post (VIDEO) Facturi mari în ianuarie: de ce?/ Prețul ieșirii din CSI/ Transnistria prelungește starea de urgență appeared first on NewsMaker.
15:10
1 370 de primării din România au fost pe 10 februarie, timp de două ore, în grevă de avertisment. Manifestația a avut loc pe fondul nemulțumirilor față de reforma administrației locale propusă de Guvernul Bolojan. Greva de avertisment s-a desfășurat între orele 10:00 şi 12:00, fiind organizată de Sindicatul Salariaţilor Comunelor şi Oraşelor din România […] The post Peste 1 300 de primării din România, în grevă. Motivul – reforma administrației locale appeared first on NewsMaker.
14:40
Cască cu portretele sportivilor uciși în război: atlet ucrainean, împiedicat să o poarte la Jocurile Olimpice # NewsMaker
Comitetul Internațional Olimpic i-a interzis sportivului ucrainean Vladislav Gheraskevici să concureze la Jocurile Olimpice de Iarnă purtând o cască cu fotografiile sportivilor uciși în timpul invaziei pe scară largă a Rusiei, scrie BBC. „O decizie care pur și simplu îți frânge inima”, a declarat sportivul pe 9 februarie. МОК забороняє використання мого шолома на офіційних […] The post Cască cu portretele sportivilor uciși în război: atlet ucrainean, împiedicat să o poarte la Jocurile Olimpice appeared first on NewsMaker.
14:00
Două bănci din Moldova au blocat conturile Lukoil: consumatorii nu pot plăti cu cardul la benzinării # NewsMaker
Agenția Servicii Publice a venit cu explicații privind situația în care cetățenii nu pot achita cu cardul la unele stații de alimentare Lukoil din Republica Moldova.Potrivit ASP, două bănci comerciale au blocat conturile companiei, după ce au fost constatate neconcordanțe între informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate băncilor și datele disponibile în Registrul de Stat al […] The post Două bănci din Moldova au blocat conturile Lukoil: consumatorii nu pot plăti cu cardul la benzinării appeared first on NewsMaker.
13:50
De ce moldovenii au primit facturi mai mari la gaz, căldură și lumină pentru ianuarie? Explicațiile ANRE # NewsMaker
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări referitor la prețurile facturilor pentru resursele energetice din ianuarie, după ce mai mulți consumatori au postat pe rețelele de socializare fotografii cu facturile și s-au plâns pe costuri exorbitante. Instituția a declarat că costul ar putea fi generat, între altele, de un consum mai […] The post De ce moldovenii au primit facturi mai mari la gaz, căldură și lumină pentru ianuarie? Explicațiile ANRE appeared first on NewsMaker.
13:40
Euro a trecut de pragul de 20 de lei. Ce se întâmplă pe piața valutară din Moldova? ANALIZĂ # NewsMaker
Cursul euro a depășit pragul psihologic de 20 de lei pentru un euro, în Republica Moldova. NewsMaker explică de ce moneda europeană crește și ce evoluții sunt așteptate pe piața valutară în continuare. Cursul euro față de leu a depășit la sfârșitul lunii ianuarie nivelul de 20 de lei pentru 1 euro. Din toamna anului […] The post Euro a trecut de pragul de 20 de lei. Ce se întâmplă pe piața valutară din Moldova? ANALIZĂ appeared first on NewsMaker.
13:10
Scutire de TVA în facturile la gaz? Proiectul a fost susținut de comisia parlamentară de profil # NewsMaker
Fracțiunea parlamentară Partidul Nostru (PN) propune aplicarea cotei zero a Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici, măsură care ar reduce facturile la gaze cu aproximativ 8%, în contextul creșterii consumului și al facturilor mari din sezonul rece. Inițiativa legislativă a fost examinată în Comisia parlamentară pentru controlul finanțelor publice, unde […] The post Scutire de TVA în facturile la gaz? Proiectul a fost susținut de comisia parlamentară de profil appeared first on NewsMaker.
12:40
Starea de urgență în economie din regiunea transnistreană – care nu se află sub controlul autorităților constituționale ale Republicii Moldova – a fost prelungită din nou. Aceasta va rămâne în vigoare până pe 17 martie. Organul legislativ nerecunoscut al regiunii a anunțat că, pe 10 februarie, a aprobat decretul lui Vadim Krasnoselski, liderul de facto din […] The post Tiraspolul prelungește starea de urgență în economie până în martie appeared first on NewsMaker.
12:40
Fată de 16 ani din Moldova, obligată să se prostitueze. Trei persoane, inclusiv administratorul unui hostel, condamnați # NewsMaker
O adolescentă din sudul Republicii Moldova, care a plecat de acasă în urma unui conflict cu familia, a fost forțată să se prostitueze, fiind drogată pentru a asigura prestarea serviciilor sexuale. Cazul a avut loc în 2019, pe teritoriul municipiului Chișinău. Doi bărbați, printre care administratorului unui hostel din capitală, și o femeie, care au […] The post Fată de 16 ani din Moldova, obligată să se prostitueze. Trei persoane, inclusiv administratorul unui hostel, condamnați appeared first on NewsMaker.
12:20
Indemnizațiile ambasadorilor ar putea să crească până la 6 mii de dolari lunar: proiectul propus de MAE # NewsMaker
După aproape opt ani fără ajustări, Guvernul pregătește o majorare semnificativă a indemnizațiilor pentru ambasadorii și șefii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova. Potrivit unui proiect de hotărâre al Guvernului, aflat în consultări publice, cele mai mici indemnizații lunare ar urma să fie de aproximativ 3.500 de dolari, iar cele mai mari să ajungă până la […] The post Indemnizațiile ambasadorilor ar putea să crească până la 6 mii de dolari lunar: proiectul propus de MAE appeared first on NewsMaker.
12:20
Munteanu a omagiat soldații ucraineni căzuți în război: „Sacrificiul lor ne reamintește cât de prețioase sunt viața, pacea și libertatea” # NewsMaker
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a început vizita oficială la Kiev cu un omagiu adus soldaților ucraineni căzuți în războiul declanșat de Federația Rusă. Șeful Executivului a depus flori la Zidul Memoriei, alături de omoloaga sa, Iulia Sviridenko. „Am adus un omagiu, alături de Prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko, eroilor ucraineni care și-au dat viața pentru […] The post Munteanu a omagiat soldații ucraineni căzuți în război: „Sacrificiul lor ne reamintește cât de prețioase sunt viața, pacea și libertatea” appeared first on NewsMaker.
12:10
Ce trebuie să facă moldovenii rămași fără cărți de identitate? Recomandările Ambasadei R. Moldova în România # NewsMaker
Anularea sau retragerea cărților de identitate românești reprezintă exclusiv decizia suverană a statului român. Situația care a provocat-o nu face obiectul unor tratate bilaterale dintre R. Moldova și România care să permită statului nostru să intervină. Declarațiile au fost făcute pentru NM de către ambasada R. Moldova în România. Potrivit ambasadei, cetățenii care dețin și […] The post Ce trebuie să facă moldovenii rămași fără cărți de identitate? Recomandările Ambasadei R. Moldova în România appeared first on NewsMaker.
12:00
Moldova riscă condamnare la CtEDO pentru un spot electoral cu persoane LGBT+, difuzat de Dodon? Cauza, comunicată Guvernului # NewsMaker
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea depusă în cauza „GENDERDOC-M și alții”. Anunțul a fost făcut de Centrul de Informații GENDERDOC-M. Dosarul, se referă la utilizarea neautorizată a imaginilor unor persoane LGBT+ într-un spot electoral difuzat în campania alegerilor locale din 2015. Materialul video, publicat de Partidul Socialiștilor din Republica […] The post Moldova riscă condamnare la CtEDO pentru un spot electoral cu persoane LGBT+, difuzat de Dodon? Cauza, comunicată Guvernului appeared first on NewsMaker.
11:50
Voturi la parlamentare, vândute pe bani, la Anenii Noi? Un bărbat, care ar fi recrutat alegători, reținut de CNA și procurori # NewsMaker
Un bărbat din raionul Anenii Noi a fost reținut de CNA și procurori, într-un dosar ce vizează documentarea și destructurarea unui grup implicat în activități ilicite desfășurate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Acesta este bănuit de implicare în finanțarea ilegală a partidelor politice și corupere electorală, comise în circumstanțe agravante. CNA anunță […] The post Voturi la parlamentare, vândute pe bani, la Anenii Noi? Un bărbat, care ar fi recrutat alegători, reținut de CNA și procurori appeared first on NewsMaker.
11:40
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune, din 9 februarie. MGRES funcționează din nou pe gaz Centrala electrică de la Cuciurgan (MGRES) a revenit la […] The post (VIDEO) Transnistria: MGRES funcționează din nou pe gaz / Elevii învață online appeared first on NewsMaker.
11:10
20 000 de euro pentru „soluționarea” unui dosar? Doi procurori din Bălți și Edineț riscă închisoare # NewsMaker
Doi procurori din Bălți și Edineț riscă închisoare, după ce ar fi primit în total 20 000 de euro pentru a elibera o persoană din arest, a o scoate de sub urmărire penală și a ridica sechestrul aplicat asupra automobilului. Informațiile au fost comunicate de Procuratura Generală pe 10 februarie, care a anunțat că procurorii […] The post 20 000 de euro pentru „soluționarea” unui dosar? Doi procurori din Bălți și Edineț riscă închisoare appeared first on NewsMaker.
11:00
Ieșirea din CSI va costa Moldova 100 de mii de euro? Popșoi: „Dacă vrem să fim cu inima împăcată, ar trebui să achităm” # NewsMaker
Republica Moldova a acumulat restanțe de aproximativ 100 de mii de euro în calitate de stat membru al Comunității Statelor Independente (CSI), organizație din care autoritățile intenționează să se retragă definitiv până la sfârșitul anului 2026. Informația a fost confirmată de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR […] The post Ieșirea din CSI va costa Moldova 100 de mii de euro? Popșoi: „Dacă vrem să fim cu inima împăcată, ar trebui să achităm” appeared first on NewsMaker.
Ieri
10:20
Fragmente dintr-o dronă au fost găsite, în seara zilei de 9 februarie, pe o plajă din stațiunea Mamaia, România. Autoritățile române au ridicat bucățile de metal pentru expertiză, iar Ministerul Apărării Naționale a inițiat o investigație pentru a stabili proveniența și traseul dronei, scrie Observatorul. Alerta a fost dată de un trecător, în jurul orei […] The post Resturi de dronă, găsite pe o plajă din România. Specialiştii analizează traseul appeared first on NewsMaker.
10:20
Ziua Siguranței pe Internet. Maia Sandu, despre riscurile pentru copii: „Vom începe o dezbatere serioasă” # NewsMaker
În Republica Moldova va avea loc o dezbatere serioasă despre siguranța copiilor în mediul digital. La această dezbatere vor participa părinții, profesorii, inclusiv medicii. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, pe 10 februarie, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet. În ajun, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că „este foarte […] The post Ziua Siguranței pe Internet. Maia Sandu, despre riscurile pentru copii: „Vom începe o dezbatere serioasă” appeared first on NewsMaker.
10:20
Ceban promite că impozitele pentru locuințe vor rămâne „practic neschimbate” în Chișinău, după reevaluare # NewsMaker
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că nu va permite majorarea impozitelor pentru apartamentele și casele în care locuiesc chișinăuienii, în urma reevaluării cadastrale realizate la nivel național, care a vizat peste șase milioane de bunuri imobile. Declarațiile au fost făcute pe 10 februarie, în cadrul unei conferințe de presă, în care […] The post Ceban promite că impozitele pentru locuințe vor rămâne „practic neschimbate” în Chișinău, după reevaluare appeared first on NewsMaker.
09:00
„Prima noastră vizită oficială în țara vecină”. Premierul Munteanu și trei miniștri, în drum spre Kiev VIDEO # NewsMaker
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează o vizită de lucru la Kiev. Vizita a fost anunțată în dimineața zilei de 10 februarie. Munteanu a publicat imagini din tren, cu care se deplasează în țara vecină. Oficialul este însoțit de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și de ministrul […] The post „Prima noastră vizită oficială în țara vecină”. Premierul Munteanu și trei miniștri, în drum spre Kiev VIDEO appeared first on NewsMaker.
08:30
Moldovenii rămași fără carte de identitate românească: Chișinăul a discutat eventuale soluții? Răspunsul lui Popșoi # NewsMaker
Republica Moldova nu are prea multe pârghii pentru a influența politica legată de buletinele românești. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, la ediția din 9 februarie a emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova, în contextul situației moldovenilor care au rămas fără carte de identitate românească. Oficialul a precizat că […] The post Moldovenii rămași fără carte de identitate românească: Chișinăul a discutat eventuale soluții? Răspunsul lui Popșoi appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: Lui Munteanu i-au dăruit un «covrig», tariful la încălzire va fi revizuit, primarul din Bălți va fi demis? # NewsMaker
Guvernul Munteanu: proteste, analiză Partidul MAN al primarului capitalei, Ion Ceban, a organizat un protest sub sloganul «Guvernul ZERO», cu ocazia primelor 100 de zile ale cabinetului lui Alexandru Munteanu. Protestatarii l-au acuzat pe Munteanu de lipsa «soluțiilor reale» și de «înrăutățirea situației» în toate domeniile vieții din țară. De asemenea, i-au înmânat premierului un «covrig» simbolic, declarând că, în locul bunăstării promise, cetățenii au primit «gaura de la covrig». Guvernul a răspuns […] The post NM Espresso: Lui Munteanu i-au dăruit un «covrig», tariful la încălzire va fi revizuit, primarul din Bălți va fi demis? appeared first on NewsMaker.
9 februarie 2026
20:00
Ministrul Culturii, despre scandalul de la biserica din Dereneu: „Interesul nostru este ca acest monument să fie cât mai bine păstrat” # NewsMaker
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a venit astăzi, 9 februarie, cu o reacție referitor la scandalul din jurul bisericii „Adormirii Maicii Domnului” din satul Dereneu, dreptul de folosință asupra căreia este disputat de Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Moldovei. Oficialul a declarat că, în prezent, situația ar fi exploatată de politicieni, însă nu dat nume, și a […] The post Ministrul Culturii, despre scandalul de la biserica din Dereneu: „Interesul nostru este ca acest monument să fie cât mai bine păstrat” appeared first on NewsMaker.
19:40
„Trebuie să ai sprijin politic din partea președintelui țării, a ministrului de Externe”. Daniel Vodă dezvăluie de ce nu a devenit ambasador în Japonia # NewsMaker
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, rămâne în rezerva diplomatică după ce a demisionat din funcția deținută în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), odată cu plecarea din Executiv. Invitat la podcastul moderat de jurnalista Lorena Bogza, Vodă a recunoscut că și-ar fi dorit să își continue cariera diplomatică în calitate de ambasador al […] The post „Trebuie să ai sprijin politic din partea președintelui țării, a ministrului de Externe”. Daniel Vodă dezvăluie de ce nu a devenit ambasador în Japonia appeared first on NewsMaker.
19:00
„Curtea Europeană”: ministerul Infrastructurii explică de ce lucrările au fost puse pe pauză și când vor fi reluate # NewsMaker
Unele lucrări de reabilitare a curților de bloc din municipiul Chișinău, desfășurate în cadrul Programului „Curtea Europeană”, au fost suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Informația a fost confirmată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), care a precizat că lucrările vor fi reluate odată ce vremea se va îmbunătăți. „În perioada rece, anumite intervenții, […] The post „Curtea Europeană”: ministerul Infrastructurii explică de ce lucrările au fost puse pe pauză și când vor fi reluate appeared first on NewsMaker.
18:00
Cimișlia: proprietarii care își lasă terenurile și casele în paragină vor achita impozite mai mari cu până la 300% # NewsMaker
Proprietarii de clădiri și terenuri neîngrijite din orașul Cimișlia vor plăti impozite mai mari. Primăria anunță că, în baza unei decizii a Consiliului Orășenesc, impozitul pe bunurile lăsate în paragină poate fi majorat cu până la 300%, măsura fiind aplicată pentru a îmbunătăți aspectul orașului și calitatea vieții. Potrivit Deciziei Consiliului Orășenesc Cimișlia nr. 06/11 […] The post Cimișlia: proprietarii care își lasă terenurile și casele în paragină vor achita impozite mai mari cu până la 300% appeared first on NewsMaker.
18:00
Municipiul Bălți riscă să rămână fără primar? Socialiștii inițiază referendum pentru demiterea lui Petkov # NewsMaker
Consilierii municipali din fracțiunea PSRM inițiază procedura de referendum privind demiterea primarului municipiului Bălți, Alexandr Petkov. Reprezentanții fracțiunii acuza edilul de lipsa proiectelor mari de infrastructură și refuzului de a executa deciziile Consiliului Municipal, relatează TV Nord. „Împreună cu colegii în această vineri, am înregistrat un proiect de decizie, potrivit căruia Consiliul Municipal are dreptul […] The post Municipiul Bălți riscă să rămână fără primar? Socialiștii inițiază referendum pentru demiterea lui Petkov appeared first on NewsMaker.
17:50
Guvernul Munteanu, la 100 de zile: ce a promis, ce (nu) a făcut și de este considerat „temporar”? ANALIZĂ # NewsMaker
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a depășit pe 8 februarie pragul simbolic al „primelor 100 de zile” de activitate. Premierul a refuzat însă să prezinte un bilanț al acestei perioade, calificând tradiția drept depășită. În acest context, NewsMaker a trecut în revistă prioritățile anunțate de Munteanu la preluarea mandatului și a analizat ce a reușit […] The post Guvernul Munteanu, la 100 de zile: ce a promis, ce (nu) a făcut și de este considerat „temporar”? ANALIZĂ appeared first on NewsMaker.
17:20
Moldcell continuă să fie recunoscută drept unul dintre cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova, clasându-se în Top 3 Angajatori, în cadrul Employer Brand Perception Survey 2025, realizat de AXA Management Consulting. Recunoașterea se bazează pe percepția angajaților asupra mediului de lucru și culturii organizaționale și confirmă consecvența Moldcell în construirea unui loc de muncă […] The post Moldcell, în Top 3 Angajatori din Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.