Chișinău: O femeie de 67 de ani a murit într-un incendiu izbucnit în apartament. Cauza
Realitatea.md, 11 februarie 2026 10:30
O femeie în vârstă de 67 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada Negreșteni 6 din municipiul Chișinău. Tragedia a avut loc în seara zilei de 10 februarie 2026. În urma cercetărilor preliminare s-a stabilit că focul ar fi izbucnit cel mai probabil din cauza imprudenței în
• • •
Acum 10 minute
10:40
Securitatea energetică, discutată la Kiev. Ucraina oferă cărbune pentru Centrala de la Cuciurgan # Realitatea.md
Ucraina este gata să furnizeze cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan. Anunțul a fost făcut în cadrul întrevederii dintre delegația Republicii Moldova, aflată la Kiev, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite Bani.md. În cadrul discuțiilor, oficialii au analizat și situația infrastructurii energetice din ambele state, grav afectată de atacurile rusești. Bombardamentele au provocat avarii
Acum 30 minute
10:30
10:20
Premierul și miniștrii au plecat la Kiev din Moldova, nu din Polonia! FOTO din „trenul delegațiilor oficiale” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu, alături de mai mulți miniștri, au pornit la Kiev din Chișinău, nu din Polonia, așa cum s-a vehiculat în spațiul public. Precizările au fost făcute de purtătoarea de cuvânt a Executivului, Daniela Crudu. Oficiala a menționat că trenul a fost pus la dispoziție de către autoritățile ucrainene. Potrivit ei, deplasarea sa- desfășurat
Acum o oră
10:00
Ar fi cerut 2.000 de euro pentru promovarea examenului auto. Un bărbat din Florești, reținut pentru trafic de influență # Realitatea.md
Un locuitor al satului Putinești, raionul Florești, a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii din Bălți. Acesta este bănuit că ar fi cerut bani pentru a „aranja" obținerea permisului de conducere. Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi spus că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto
10:00
Cetățenii nu mai pot plăti în valută la aeroportul din Chișinău: Doar în lei moldovenești # Realitatea.md
Cumpărăturile efectuate în incinta Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga" pot fi achitate exclusiv în lei moldovenești. Regula se aplică tuturor spațiilor comerciale din aerogară, inclusiv celor amplasate înainte de punctul de trecere a frontierei și magazinelor din zona de securitate cu acces restricționat. Potrivit administrației aeroportului, la fiecare tranzacție este necesară prezentarea unui act de
09:50
Percheziții DIICOT la Arad: șapte persoane cercetate într-un dosar de trafic de droguri # Realitatea.md
Șase bărbați și o femeie, unii membri ai aceleiași familii, sunt anchetați de procurorii DIICOT România, alături de polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate Arad, într-un dosar ce vizează traficul de droguri de mare risc. Suspecții au vârste cuprinse între 16 și 56 de ani și sunt acuzați de trafic și complicitate la trafic de
Acum 2 ore
09:40
Primăria Chișinău anunță că, în perioada 10 februarie – 10 martie, în capitală sunt autorizate locuri pentru desfășurarea activităților de comerț cu mărțișoare, suvenire și flori de grădină, în contextul sărbătorilor din această perioadă – Valentine's Day, Dragobete, Mărțișor și 8 Martie. În centrul orașului, comerțul este organizat inclusiv în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului". Articolele
09:40
Directorul ASP: 80% din cererile de cetățenie vin din Rusia, Ucraina și regiunea transnistreană # Realitatea.md
Peste 80% dintre cererile de obținere a cetățeniei Republicii Moldova sunt depuse de persoane din zona de Est: Federația Rusă, Ucraina și regiunea transnistreană. O spune directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu. Potrivit oficialului, de la începutul războiului din Ucraina, numărul solicitărilor s-a dublat, ajungând la aproape 12 mii anual, transmite IPN. Directorul ASP a
09:30
Cu legea cum rămânem? Dodon se declară apărător al bisericii din Dereneu și indică Guvernului ce trebuie să facă # Realitatea.md
După intervenția mascaților la Dereneu, Igor Dodon a cerut eliberarea imediată a persoanelor reținute. Socialistul afirmă că un reprezentat al Guvernului trebuie să se deplaseze la fața locului, pentru a soluționa problema. Politicianul este de părere că oamenii din sat ar fi nevoiți „să își facă dreptate prin umilință și gesturi concrete și să se
08:50
Vladimir Zelenski, urmează să prezinte pe 24 februarie un plan pentru organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia. Ucraina a început pregătirile pentru organizarea alegerilor prezidențiale în paralel cu un referendum referitor la un posibil acord de pace cu Rusia, potrivit unor surse ucrainene și occidentale, notează
Acum 4 ore
08:20
FOTO VIDEO Trei copii și un adult și-au pierdut viața în urma unui atac rusesc în Ucraina # Realitatea.md
Un atac aerian rusesc asupra orașului Bogoduhiv, din regiunea Harkov, a ucis trei copii și un adult. Despre acest lucru informează șeful administrației militare locale, Oleg Sinegubov. „Doi băieți de un an și o fetiță de doi ani au murit" în atacul care a lovit o casă din Bogoduhiv, situat aproape de frontiera cu Rusia, a precizat
07:50
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în această dimineață, rețeaua de drumuri naționale este practicabilă. Pe majoritatea traseelor, partea carosabilă este uscată, iar pe anumite sectoare este ușor umedă. Pe parcursul nopții, drumarii au patrulat activ pe traseele din nord, centru și sud și au intervenit prompt acolo unde condițiile au impus acest lucru. Pe
07:30
Meteo 10 februarie 2026: Vreme rece dimineața și seara, cu maxime pozitive în timpul zilei # Realitatea.md
Meteorologii anunță pentru ziua de 11 februarie o ușoară încălzire a vremii, însă temperaturile se mențin scăzute, în special pe timpul nopții. Cerul va fi variabil, iar pe drumuri se va semnala ghețuș. Temperaturile maxime vor ajunge până la +6 grade Celsius pe parcursul zilei, iar pe timpul nopții vor coborî până la -7 grade. Vântul
07:20
Ziua de 11 februarie 2025 vine cu momente de introspecție și transformare pentru multe zodii. Fie că este vorba despre schimbări în plan profesional, relațional sau personal, astrele îți oferă ocazia să înveți lecții importante. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Vești bune îți confirmă că eforturile tale dau roade. Te simți într-o formă excelentă
07:10
Atac sângeros într-o școală din Canada: Zece persoane ucise și 25 rănite, potrivit poliției # Realitatea.md
Un atac armat produs la o școală din provincia canadiană Columbia Britanică s-a încheiat cu opt persoane decedate, printre care și suspectul. De asemenea, alte două cadavre au fost descoperite într-o locuință despre care autoritățile cred că este conectată la incident, au anunțat marți oficialii canadieni. Poliția a anunțat că peste 25 de persoane sunt
07:00
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi, 11 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la 20.11 lei, în creștere cu un ban. În schimb, dolarul american scade la 16.90 lei, cu 3 bani mai puțin față de cotația anterioară. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de bani, iar
Acum 6 ore
06:20
În contextul creşterii prevalenţei obezităţii la nivel mondial, pentru a îmbunătăţi starea de sănătate a populaţiei, intervenţiile care scad masa corporală şi procentul de ţesutul adipos capătă un interes din ce în ce mai ridicat. Astfel, tot mai multe studii aduc în prim plan postul intermitent şi potenţialele sale beneficiile sale asupra sănătăţii. Acest tip de dietă ar
Acum 12 ore
23:00
FOTO Proteste violente în Albania. Un scandal de corupție afectează Guvernul premierului aflat la putere de 13 ani # Realitatea.md
Proteste violente au loc marți seara, 10 februarie curent, în capitala Albaniei, Tirana. Oamenii au ieșit în stradă pentru a cere demisia vicepremierului Belinda Balluku, aflat în centrul unui scandal de corupție. Manifestanţii au aruncat cocktailuri Molotov asupra unei clădiri guvernamentale, iar poliţia a ripostat folosind tunuri cu apă, scrie mediafax.ro. Oamenii au ieșit în
22:40
UE vrea să interzică tranzacțiile cu criptomonede rusești pentru a opri finanțarea războiului # Realitatea.md
UE vrea să interzică toate tranzacțiile cu criptomonede cu entități din Rusia, pentru a împiedica evitarea sancțiunilor prin active digitale, potrivit unei propuneri a Comisiei Europene analizate de FT, scrie antena3.ro. Bruxelles-ul afirmă că astfel de entități sunt folosite pentru a facilita comerțul cu bunuri utilizate în războiul Kremlinului împotriva Ucrainei. „Prin urmare, orice altă
22:20
Mitropolia Basarabiei condamnă violențele de la Dereneu și solicită intervenția urgentă a statului # Realitatea.md
Mitropolia Basarabiei condamnă ferm actele violente și ilegale de la biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași și solicită intervenția autorităților pentru identificarea și tragerea la răspundere a celor implicați, restabilirea ordinii publice și protejarea credincioșilor și copiilor afectați de conflict. „Această acțiune împotriva unui lăcaș de cult care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei și este protejat
21:50
Primarul din Dereneu, avocatul preotului și alte patru persoane, reținuți după pătrunderea forțată în biserică # Realitatea.md
Primarul localității Dereneu, din raionul Călărași, avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, dar și alte 4 persoane au fost reținuți marți seara, 10 februarie, de ofițerii INI, INSP și BPDS „Fulger". Anunțul a fost făcut de Poliția Republicii Moldova, după ce au fost implicate în incidentul de la biserica din Dereneu,
Acum 24 ore
21:40
21:30
Dimensiunea energetică a fost unul dintre principalele subiecte discutate de delegația Republicii Moldova, condusă de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și din care a făcut parte și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. În cadrul întâlnirii, discuțiile s-au concentrat pe infrastructura energetică a Ucrainei și a Republicii Moldova și pe efectele atacurilor rusești, care
21:00
Administrația Națională a Drumurilor informează că circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de siguranță, partea carosabilă fiind uscată. Pe parcursul zilei, echipele au continuat lucrările de curățare a pavilioanelor de așteptare și a trotuarelor, pentru siguranța pietonilor, și au efectuat plombări cu mixtură asfaltică pe porțiunile afectate. „Pentru remedierea degradărilor, echipele au desfășurat
20:40
Specialiști din Moldova și Israel vor face schimb de experiență și vor colabora în gestionarea cazurilor medicale complexe, în urma parteneriatului dintre Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău și Centrul Medical Meir din Kfar Saba. Memorandumul stabilește cadrul cooperării bilaterale pentru dezvoltarea serviciilor medicale avansate, formare profesională și proiecte comune. Directoarea Institutului de Medicină Urgentă,
20:00
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia au fost discutate perspectivele de consolidare a cooperării dintre cele două state. Într-o postare pe Facebook, premierul a reiterat că Republica Moldova și Ucraina își doresc același lucru, un cer pașnic deasupra capului. „Republica Moldova și Ucraina își
19:40
Avocații lui Vlad Plahotniuc cer audierea a încă 48 de martori în dosarul „Frauda bancară” # Realitatea.md
Avocații lui Vlad Plahotniuc au solicitat instanței admiterea a încă 48 de martori ai apărării în dosarul „Frauda bancară". Potrivit apărătorilor, este vorba despre persoane care au activat în diverse instituții ale statului, transmite IPN. „Acuzarea a prezentat în instanță 51 de martori. Apărării i-au fost admiși doar 27 de martori, iar de facto s-au
19:10
Cu puțin timp în urmă, un grup de aproximativ 150 de persoane, format din preoți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove și cetățeni organizați de primarul localității, a rupt cordonul poliției și a pătruns forțat în biserica din satul Dereneu, raionul Călărași. Despre aceasta anunță Poliția marți seara. Oamenii legii au înregistrat cazul și
18:50
Țara care vrea să aducă femei din străinătate ca să crească natalitatea: „Să importăm din Vietnam și Sri Lanka” # Realitatea.md
Un oficial din Coreea de Sud a provocat un scandal național cu o declarație șocantă. Kim Hee-soo, lider din comitatul Jindo, a sugerat că statul ar putea „aduce tinere femei" din Vietnam și Sri Lanka pentru a le căsători cu bărbați din mediul rural. Propunerea a provocat furie în rândul publicului și critici dure pentru
18:20
Scriitorul și profesorul universitar
18:00
Ion Ceban întreabă tinerii ce cred despre interzicerea rețelelor sociale: „Scrieți în comentarii” # Realitatea.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, îi invită pe tineri să-și exprime opinia cu privire la interzicerea sau cenzurarea rețelelor de socializare. Edilul a lansat un apel public, cerând argumente pro și contra, fie în comentarii, fie în mesaje private. „Vreau să cunosc părerea voastră pe acest subiect, dragi tineri. Vă îndemn să îmi scrieți în comentarii […] Articolul Ion Ceban întreabă tinerii ce cred despre interzicerea rețelelor sociale: „Scrieți în comentarii” apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Moldova și Ucraina vor avea un nou punct de trecere a frontierei. Se va construi și pod rutier peste Nistru, la Cosăuți # Realitatea.md
Moldova și Ucraina planifică deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei „Cosăuți -Yampil”. Între cele două localități urmează să fie construit și un pod rutier transfrontalier peste Nistru. Ministra Afacerilor de Interne din Republica Moldova, Daniella Misail-Nichitin și omologul său ucrainean Ihor Klymenko au semnat la Kiev Protocolul dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul […] Articolul Moldova și Ucraina vor avea un nou punct de trecere a frontierei. Se va construi și pod rutier peste Nistru, la Cosăuți apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Atenție turiști: greve care vor afecta zborurile și trenurile din Italia. Când și unde vor avea loc # Realitatea.md
Călătorii care merg în Italia ar trebui să se pregătească pentru perturbări semnificative ale transportului aerian și feroviar în luna februarie, scrie Euronews. O grevă națională în sectorul aviației va afecta zborurile pe 16 februarie. Angajații ITA Airways, inclusiv piloți, însoțitori de bord și personal la sol, participă la acțiunea sindicală de 24 de ore, […] Articolul Atenție turiști: greve care vor afecta zborurile și trenurile din Italia. Când și unde vor avea loc apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
17:50
VIDEO O străină, căutată de Interpol pentru o infracțiune comisă în Belarus, a fost prinsă în Moldova # Realitatea.md
O străină în vârstă de 32 de ani, originară din Belarus și căutată internațional, a fost reținută pe teritoriul Republicii Moldova. Incidentul a avut loc luni, 9 februarie. „Persoana este anunțată în căutare internațională de către BNC Interpol Minsk (Republica Belarus), fiind bănuită că, în perioada 2019-2020, acționând în complicitate cu alți trei conaționali, prin […] Articolul VIDEO O străină, căutată de Interpol pentru o infracțiune comisă în Belarus, a fost prinsă în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Munteanu și vice-speakerul Radei Supreme, despre aderarea la UE: Avem aceleași obiective # Realitatea.md
Premierul moldovean Alexandru Munteanu și vice-speakerul Radei Supreme din Ucraina Oleksandr Korniyenko au reiterat că statele lor au „aceleași obiective” în procesul de integrare europeană. Oficialii au discutat despre reformele necesare în procesul de aderare la UE și au salutat adoptarea de către Comisia Europeană a Pachetului de extindere 2025. Oficialii au menționat buna cooperare […] Articolul Munteanu și vice-speakerul Radei Supreme, despre aderarea la UE: Avem aceleași obiective apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
„Nu am avut de ales”: ce spune un fost militar care a luptat împotriva Ucrainei despre regimul Kremlinului # Realitatea.md
O istorie care a atras atenția presei a ieșit la iveală după declarațiile unui cetățean cecen care a fugit din Rusia de teama unei reîntoarceri forțate în serviciul militar și care se află de o lună și jumătate blocat în zona de tranzit a Aeroportului Internațional Astana. Bărbatul susține că, în august 2022, a fost […] Articolul „Nu am avut de ales”: ce spune un fost militar care a luptat împotriva Ucrainei despre regimul Kremlinului apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
FOTO Jocurile Olimpice de iarnă: Biatlonistul Pavel Magazeev a ocupat locul 45 la 20 km individual # Realitatea.md
Biatlonistul Pavel Magazeev, care reprezintă Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, s-a clasat pe locul 45 în proba de 20 km individual, cu rezultatul de 58:02,3. Titlul olimpic a fost câștigat de norvegianul Johan Botn, care a terminat cursa în 51:31,5, transmite Olympic Moldova. La ediția trecută a Olimpiadei Beijing 2022, Magazeev […] Articolul FOTO Jocurile Olimpice de iarnă: Biatlonistul Pavel Magazeev a ocupat locul 45 la 20 km individual apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Membrii Comisiei Electorale Centrale au inițiat validarea mandatului de deputată a Tatianei Rotari, transmite IPN. Procedura are loc după ce Anastasia Nichita, aleasă pe lista PAS, a depus cererea de demisie. Tatiana Rotari este juristă și pedagog de profesie. A condus anterior Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, coordonând activitatea Guvernului în raioanele Ungheni, […] Articolul Demisia Anastasiei Nichita: CEC inițiază validarea mandatului Tatianei Rotari apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Uniunea Crescătorilor de Păsări din Ucraina solicită revenirea cărnii de pui pe piața din Moldova # Realitatea.md
Asociația „Uniunea Crescătorilor de Păsări din Ucraina” cere anularea restricțiilor introduse de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a Republicii Moldova privind importul de carne de pasăre și furaje pentru păsări din Ucraina, calificând aceste măsuri drept nejustificate și părtinitoare. Organizația, care reunește peste 40 de producători ucraineni de carne de pasăre, a publicat la […] Articolul Uniunea Crescătorilor de Păsări din Ucraina solicită revenirea cărnii de pui pe piața din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
„Este o nebunie”: Canada reacționează dur la amenințarea lui Trump privind podul Gordie Howe # Realitatea.md
Liderii politici și de afaceri canadieni și-au exprimat opoziția fermă față de amenințarea președintelui american Donald Trump de a amâna deschiderea podului internațional Gordie Howe, aproape finalizat, au relatat luni presa locală. Podul face legătura între orașele Windsor, din provincia canadiană Ontario, și Detroit, în statul american Michigan, urmând să devină a treia traversare pe […] Articolul „Este o nebunie”: Canada reacționează dur la amenințarea lui Trump privind podul Gordie Howe apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
VIDEO Momente de groază în Somalia: avion cu 55 de pasageri, prăbușit la câteva minute de la decolare # Realitatea.md
Un avion cu 55 de pasageri la bord s-a prăbușit în după-amiaza zilei de 10 februarie, la scurt timp după decolarea de pe aeroportul Aden Adde din Mogadiscio, Somalia, însă toți oamenii au fost evacuați în siguranță, fără a suferi răni. Potrivit rapoartelor locale, citate de presa britanică, aeronava ar fi întâmpinat probleme tehnice la […] Articolul VIDEO Momente de groază în Somalia: avion cu 55 de pasageri, prăbușit la câteva minute de la decolare apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
VIDEO Discursul în ucraineană al lui Munteanu la Kiev și subiectele discutate cu Sviridenco: Despre gaz, UE și război # Realitatea.md
Premierul Moldovei Alexandru Munteanu și prim-ministra Ucrainei Iulia Sviridenco au discutat despre aderarea la UE, securitate energetică și agresiunea rusească asupra țării vecine. Oficialul de la Chișinău și-a început declarațiile de presă în ucraineană și a exprimat solidaritate față de poporul vecin. Iulia Sviridenco a menționat colaborarea bilaterală dintre Chișinău și Kiev. Oficiala a vorbit […] Articolul VIDEO Discursul în ucraineană al lui Munteanu la Kiev și subiectele discutate cu Sviridenco: Despre gaz, UE și război apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Camioanele cu o masă totală de peste 12 tone vor avea restricții de circulație în Bulgaria # Realitatea.md
Camioanele cu o masă totală mai mare de 12 tone vor avea restricții temporare de circulație pe teritoriul Bulgariei în anul 2026, în special în perioada sărbătorilor oficiale. Potrivit Agenției Naționale Transport Auto, măsurile vizează anumite sectoare ale autostrăzilor Trakia, Hemus și Struma și sunt aplicate pentru a fluidiza traficul și a reduce riscul de […] Articolul Camioanele cu o masă totală de peste 12 tone vor avea restricții de circulație în Bulgaria apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Femeia din imagini, dispărută din septembrie 2024, rămâne de negăsit. Poliția cere ajutorul cetățenilor # Realitatea.md
Femeia din imagini este de negăsit. În acest sens, poliția din Edineț solicită ajutorul cetățenilor pentru a o găsi. Persoana are 43 de ani și este originară din orașul Cupcini. Aceasta a plecat în dimineața zilei de 22 septembrie 2024 de la o instituție medicală din Edineț, iar până în prezent nu se cunoaște locul […] Articolul Femeia din imagini, dispărută din septembrie 2024, rămâne de negăsit. Poliția cere ajutorul cetățenilor apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Fosta șefă interimară a Postului Vamal Chișinău a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru trafic de influență și corupere activă. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare, o amendă de 400 de mii de lei și interdicția de a ocupa funcții publice timp de cinci ani. Potrivit Procuraturii […] Articolul Fosta șefă interimară a Postului Vamal Chișinău, condamnată pentru corupție apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
FOTO Militarii moldoveni se antrenează în Germania. Exercițiul multinațional la care participă # Realitatea.md
Un contingent de militari ai Armatei Naționale participă la Exercițiul multinațional „KFOR 36 Mission Rehearsal Exercise”. Evenimentul se desfășoară în perioada 23 ianuarie — 14 februarie 2026, în localitatea Hohenfels, Germania. În timpul manevrelor, militarii statelor participante se pregătesc pentru ulterioara detașare în misiunea internațională de menținere a păcii din Kosovo. Aceștia desfășoară activități de […] Articolul FOTO Militarii moldoveni se antrenează în Germania. Exercițiul multinațional la care participă apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Meteorologii prognozează pentru miercuri, 11 februarie, cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Precipitații semnificative nu se așteaptă, însă pe carosabil se va semnala ghețuș. Vântul va sufla din sud, slab până la moderat. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la -8…-3°C, iar ziua maximele se vor încadra între +1 și +6°C. Pentru […] Articolul Vremea se încălzește ușor în Moldova! Ce temperaturi vor indica termometrele apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Mai mult decât coaching, o amprentă profesională: Stela Toderașcu despre impactul primelor 7 secunde și arta de a investi în oameni # Realitatea.md
Stela Toderașcu este un nume care rezonează cu performanța și dezvoltarea umană. Deși s-a stabilit în București, inima și începuturile carierei sale au rămas legate de Chișinău. Astăzi, Stela revine în Republica Moldova în calitate de Team Coach, Trainer și Facilitator, aducând cu ea o viziune proaspătă și dorința de a sprijini companiile locale în […] Articolul Mai mult decât coaching, o amprentă profesională: Stela Toderașcu despre impactul primelor 7 secunde și arta de a investi în oameni apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
VIDEO Festivalul „Mărțișor” începe pe 1 martie: Se lansează primul musical autohton, dedicat maestrului Eugen Doga # Realitatea.md
Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor” începe pe 1 martie. În acest an, evenimentul se va desfășura cu sloganul „Bucuria de a fi împreună”. În premieră, va fi prezentat primul musical produs în Moldova – „Maria Mirabela”, spectacolul fiind dedicat maestrului Eugen Doga. În perioada 1-12 martie 2026 vor avea loc 26 de evenimente culturale în […] Articolul VIDEO Festivalul „Mărțișor” începe pe 1 martie: Se lansează primul musical autohton, dedicat maestrului Eugen Doga apare prima dată în Realitatea.md.
