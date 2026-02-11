Alegeri locale pe 17 mai în 10 localități. Când începe campania electorală
SafeNews, 11 februarie 2026 07:30
Începe oficial cursa electorală pentru alegerile locale noi din mai. Comisia Electorală Centrală a aprobat programul calendaristic, care stabilește startul perioadei electorale pe 16 februarie și debutul campaniei electorale pe 17 aprilie. Scrutinul este programat pentru 17 mai și va avea loc în zece localități din Republica Moldova. Alegătorii vor merge la urne în satul […]
• • •
Acum 5 minute
07:50
Kiev: Rusia șantajează rudele prizonierilor de război ucraineni, aflați în închisori rusești, pentru a obține acces la Starlink # SafeNews
Rusia a șantajat rude ale unor prizonieri de război ucraineni pentru a înregistra pe numele lor terminale Starlink pe care armata rusă să le poată utiliza pentru a îmbunătăți comunicațiile între unitățile sale și a putea să-și dirijeze dronele, au denunțat marți autoritățile de la Kiev, citate de EFE. Potrivit unui mesaj publicat pe Telegram […]
07:50
Republica Moldova poartă discuții cu Ucraina privind extinderea semnificativă a volumelor de gaze stocate în depozitele subterane ucrainene. Anunțul a fost făcut de șefa guvernului ucrainean, Iulia Sviridenko, după întrevederea de la Kiev cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Potrivit oficialului ucrainean, motivul principal este avantajul economic pentru Moldova. Tarifele de stocare practicate în Ucraina […]
Acum 15 minute
07:40
Doi elevi cu vârste de 12 și 13 ani au fost spitalizați, unul în stare gravă, după ce au fost înjunghiați în timp ce se aflau la o școală din nordul Londrei. Suspectul, un băiat în vârstă de 13 ani, a fost arestat la câteva ore după atac, anunță poliția, citată de AFP. Incidentul a […]
07:40
A ridicat semne de întrebare și a cerut explicații. Comisia Europeană și-a exprimat rezervele față de decizia Spaniei de a acorda statut legal pentru aproximativ 500.000 de migranți aflați ilegal pe teritoriul țării. Măsura, anunțată la finalul lunii ianuarie de guvernul condus de Pedro Sánchez, vizează persoanele intrate în Spania până la 31 decembrie 2025. […]
Acum 30 minute
07:30
Acum o oră
07:20
A împușcat mortal trei femei din propria familie și apoi s-a sinucis. Crima, comisă luni în Ankara, a reaprins dezbaterea publică din Turcia privind eliberările temporare din penitenciare și protecția femeilor. Potrivit informațiilor apărute în presa turcă, victimele sunt mama, soția și fiica bărbatului. După atac, suspectul și-a îndreptat arma asupra sa. Toate cele trei […]
07:10
Membrii Cabinetului de miniștri se reunesc astăzi, 11 februarie, pentru o nouă ședință a Guvernul Republicii Moldova. Reuniunea începe la ora 14:00 și este condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Miniștrii urmează să voteze 15 proiecte incluse pe ordinea de zi. Documentele vizează domenii precum resursele umane, educația, siguranța produselor, agricultura și sănătatea animală. Printre proiectele […]
07:00
Acuzații de corupție și abuz de putere: Polonia solicită arestarea fostului ministru polonez Ziobro în UE # SafeNews
Procurorii din Polonia au cerut emiterea unui mandat european de arestare pe numele fostului ministru al Justiției, Zbigniew Ziobro. Decizia vine după ce un tribunal din Varșovia a dispus arestarea preventivă a fostului oficial, care se află de câteva luni în Ungaria și a confirmat că a primit azil politic la Budapesta. Parchetul Național al […]
Acum 2 ore
06:50
Echipa de bob a Israelului, jefuită înainte de JO. Sportivii au rămas fără echipament și pașapoarte # SafeNews
A fost jefuită în timpul antrenamentelor preolimpice și a rămas fără echipament și pașapoarte. Echipa națională de bob a Israel a fost victima unui furt comis într-un apartament închiriat prin Airbnb, înainte de deplasarea la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia. Hoții au pătruns în locuință și au sustras echipamentul sportiv, documentele de călătorie și […]
06:40
Mandatul lăsat liber de Anastasia Nichita ajunge la CEC. Tatiana Rotari, următoarea pe lista PAS # SafeNews
Procesul de completare a unui loc vacant în Parlament a fost declanșat oficial. Comisia Electorală Centrală a inițiat procedura de validare a mandatului de deputat pentru Tatiana Rotari, candidată supleantă pe listele Partidul Acțiune și Solidaritate. Demersul vine după demisia deputatei Anastasia Nichita, care a renunțat la mandatul parlamentar. Potrivit procedurii legale, hotărârea CEC urmează […]
06:30
Corupția rămâne o problemă majoră. Republica Moldova coboară în clasamentul Transparency International # SafeNews
Republica Moldova a înregistrat un ușor recul în lupta cu corupția. Potrivit Indicelui Percepției Corupției pentru anul 2025, publicat de Transparency International, țara a coborât două poziții în clasament față de anul trecut. În 2024, Republica Moldova obținea 43 de puncte și ocupa locul 78. În ediția din acest an, scorul rămâne același, însă poziția […]
06:20
A distribuit propagandă extremistă pe TikTok și a ajuns în atenția autorităților. Parchetul din Olanda a anunțat arestarea a 15 persoane acuzate de incitare la terorism, după o anchetă amplă care a vizat promovarea organizației teroriste Statul Islamic în mediul online. Investigația a început în august 2025, când poliția din Haga a identificat un cont […]
06:10
Armata rusă renunță treptat la explozibilii improvizați și trece la muniții standardizate, produse în serie, destinate dronelor FPV. Schimbarea indică o strategie de război pe termen lung, axată pe utilizarea pe scară largă a sistemelor fără pilot, relatează Adevărul.ro, cu trimitere la United24Media și Defence Blog. Potrivit sursei citate, producătorii ruși de armament au lansat […]
Acum 24 ore
18:40
Fostă șefă interimară a Postului vamal Chișinău, condamnată pentru trafic de influență și corupere activă # SafeNews
A primit bani, a promis influență și a intervenit în proceduri vamale. Pentru aceste fapte, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat o fostă șefă interimară a Postului vamal Chișinău 1 din cadrul Serviciul Vamal. Instanța a stabilit că fosta funcționară a comis patru fapte penale, două episoade de trafic de influență și două episoade de […]
18:30
Alegerile din Găgăuzia, în discuție la CEC. Autoritățile caută soluții pentru depășirea blocajelor legale # SafeNews
Astăzi, 10 februarie 2026, conducerea Adunării Populare a Găgăuziei a mers la Comisia Electorală Centrală pentru a discuta organizarea alegerilor regionale. Întrevederea a avut loc cu vicepreședintele CEC, Pavel Postica. Delegația din autonomie a fost condusă de președintele interimar al Adunarea Populară a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, alături de deputații Vladimir Cîssa și Alexandr Diulgher. Discuțiile […]
14:40
De la sisteme la oameni. Cum atacurile cibernetice lovesc direct angajații companiilor de apărare # SafeNews
Companiile din industria apărării, dar mai ales angajații lor și procesele de recrutare, se află tot mai des în centrul unor campanii de spionaj cibernetic coordonate și susținute de state, arată un raport publicat de Google înaintea Conferința de Securitate de la München. Potrivit analizei, atacurile nu mai vizează doar infrastructura internă a companiilor, ci se extind asupra […]
14:20
Elizaveta Hlusovici, purtătoarea drapelului echipei naționale a Moldovei la Jocurile Olimpice de la Milano, a fost acuzată că a susținut agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Potrivit Infotag, publicațiile sportive ucrainene și rusești relatează acest lucru. „Schioara Elizaveta Hlusovici, în vârstă de optsprezece ani, care a purtat drapelul moldovenesc la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2026 […]
13:50
Ies la iveală noi detalii în dosarul „Kuliok", în care este învinuit Igor Dodon. În ședința de judecată de astăzi, la care fostul președinte a absentat din nou, procurorii au dezvăluit că camerele video folosite în celebra filmare cu sacoșa neagră ar fi fost instalate în patru umbrele, dar nu pot fi prezentate ca probă […]
13:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu explicații după apariția în spațiul public a unor imagini și mesaje despre facturi mari la gaze naturale, energie electrică și energie termică. Potrivit instituției, suma totală indicată în factură nu depinde doar de tariful reglementat. Valoarea finală poate include datorii din perioadele anterioare, un consum mai […]
13:50
După aproape patru ani de activitate și un proces marcat de contestații, reevaluări și presiuni publice, Comisia Pre-Vettinga publicat marți, 10 februarie 2026, raportul la final de mandat, document care sintetizează rezultatele evaluării integrității candidaților la funcțiile din organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. Potrivit raportului, Comisia a evaluat în total 69 de candidați. Dintre […]
13:40
La stațiile Lukoil din Republica Moldova, clienții pot achita combustibilul doar în numerar, după ce plățile cu cardul au fost suspendate. Potrivit Agenției Servicii Publice, două bănci comerciale au blocat conturile companiei, după ce au constatat neconcordanțe între datele prezentate de Lukoil și informațiile din Registrul de Stat al Unităților de Drept. Conform procedurilor legale, […]
13:40
Aproape 150.000 de persoane au apelat anul trecut la serviciul de informaţii interne rus pentru a transmite informaţii, dintre care unele au dat naştere la „operaţiuni semnificative", ajungând până la urmăriri penale pentru „acte teroriste", a anunţat marţi FSB într-un comunicat, citat de AFP. „Linia teleonică de încredere" a puternicului FSB, moştenitorul KGB-ului din perioada […]
13:20
Republica Moldova va ieși definitiv din Comunitatea Statelor Independente până la sfârșitul anului. Procesul de denunțare a acordurilor fundamentale care au stat la baza aderării la CSI se află în faza finală, iar statul ar urma să achite o datorie de aproximativ 100 mii euro. Precizările au fost făcute de ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, […]
13:10
Agenția Servicii Publice a venit cu precizări după ce mai mulți cetățeni au semnalat probleme la achitarea carburanților. Astfel, într-o postare pe rețelele de socializare ale, ASP anunță că două bănci comerciale din Republica Moldova au blocat conturile companiei LUKOIL. Decizia a fost luată după ce băncile au constatat neconcordanțe între datele despre beneficiarul efectiv prezentate de […]
12:40
FOTO | Percheziții la Sîngerei. Cannabis și dispozitive pentru consum, ridicate de poliție # SafeNews
Polițiștii din Sîngerei investighează un caz de circulație ilegală a substanțelor narcotice, în care sunt vizați trei bărbați cu vârste de 36 și 42 de ani. În urma verificărilor, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților. Acolo au fost găsite plante și semințe de cannabis, telefoane mobile, cartele SIM, dar și recipiente improvizate utilizate […]
12:40
Liderul cecen, Ramzan Kadîrov, a numit informațiile despre accidentul în care a fost implicat fiul său, Adam, „o fabricație". El a făcut această declarație la o întâlnire cu procurorul republicii, Arsan Adayev, scrie Novaya Gazeta Evropa. „Cu ajutorul inteligenței artificiale, oricine poate fi înșelat. Au existat 128 de mii de accidente în toată țara, 13 mii […]
12:30
Macron vrea ca dialogul cu Putin să fie „bine organizat” cu europenii. Și avertizează: „Rusia nu vrea pace acum” # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat, într-un interviu difuzat marţi de mai multe publicaţii europene, că doreşte ca reluarea dialogului cu omologul său rus Vladimir Putin să fie „bine organizată" cu europenii, dar fără „interlocutori în plus", subliniind că primele contacte „tehnice" au confirmat că „Rusia nu doreşte pacea" pentru moment. Macron a anunţat în […]
12:30
Șase persoane au fost găsite moarte în munții din vestul Bulgariei în cursul săptămânii trecute, într-un caz marcat de relatări contradictorii și circumstanțe stranii, care l-au făcut pe un procuror să compare cele două triple decese cu apreciatul serial de mister din anii 1990 „Twin Peaks", relatează Reuters. „Este un caz fără termen de comparație în […]
12:20
Dosarele Epstein. Şase nume au fost cenzurate fără explicaţii de către Departamentul de Justiţie al Statelor Unite # SafeNews
Numele a şase bărbaţi au fost acoperite fără explicaţii de către
12:10
Inspectorii de mediu au depistat mai multe încălcări ale legislației ecologice în urma controalelor desfășurate săptămâna trecută în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Printre cele mai frecvente abateri se numără depozitarea ilegală a deșeurilor, transportul masei lemnoase fără documente și arderea resturilor. La Bălți, un agent economic a fost sancționat cu o amendă de […] Articolul Amenzi și dosare după controale de mediu în mai multe raioane ale țării apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Un bărbat a murit subit într-un troleibuz. Tragedia a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 07:22, pe strada Ștefan cel Mare din comuna Trușeni, municipiul Chișinău. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 70 de ani. Acesta se afla în troleibuzul de pe ruta nr. 34, la stația terminus, când i s-ar […] Articolul Un bărbat a murit subit în timpul unei călătorii cu troleibuzul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei, în cadrul vizitei oficiale la Kyiv. La ceremonie a participat și prim-ministra Ucrainei, Iulia Svyrydenko. Șeful Guvernului de la Chișinău a adus un omagiu militarilor care și-au pierdut viața în război, subliniind că fiecare fotografie de pe acest memorial reprezintă o viață […] Articolul FOTO | Premierul Alexandru Munteanu a depus flori la Zidul Memoriei din Kyiv apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Un site de ştiri de la Moscova, NEWS.ru, pleacă de la o informaţie falsă – că Germania ar fi cerut ca trupe NATO să fie dislocate în Transnistria – ca pretext pentru a consulta diverşi „experţi” ruşi care spun că un astfel de scenariu ar duce la folosirea armelor nucleare, iar România ar deveni o […] Articolul „Moartea României”, scenariu fals promovat de propaganda rusă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Dosar privind alegerile din 2025. Un suspect, reținut pentru finanțare ilegală a unui partid # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au reținut un locuitor al raionului Anenii Noi, într-un dosar care vizează presupuse acțiuni de corupere electorală și finanțare ilegală a unui partid politic, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit anchetei, bărbatul este suspectat că ar fi identificat și recrutat alegători, cărora le-ar fi oferit bani, bunuri sau […] Articolul Dosar privind alegerile din 2025. Un suspect, reținut pentru finanțare ilegală a unui partid apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Crima de la Frumușica: Fostul primar, cercetat într-un dosar de omor, ar fi plasat în arest la domiciliu # SafeNews
Fostul primar al satului Frumușica, raionul Florești, cercetat într-un dosar de omor comis acum șapte ani, ar fi fost plasat în arest la domiciliu. Informația a fost confirmată pentru presă de surse apropiate anchetei. Anterior, acesta a declarat că nu își recunoaște vina, scrie unimedia.info. Cazul a devenit public în august 2024, când edilul, care a […] Articolul Crima de la Frumușica: Fostul primar, cercetat într-un dosar de omor, ar fi plasat în arest la domiciliu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
Vești proaste pentru Vladimir Putin: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți pe front în Ucraina a crescut brusc. Ce înseamnă asta pentru Kremlin # SafeNews
Creșterea recentă a pierderilor de pe câmpul de luptă înseamnă că menținerea operațiunilor ofensive va fi mai dificilă, spun analiștii citați de Financial Times. Rusia pregătește o ofensivă de primăvară în Ucraina, concentrând forțe semnificative în sud și est, relatează publicația germană Die Welt, citată de Kyiv Post. Potrivit acesteia, Moscova își consolidează trupele și echipamentele, […] Articolul Vești proaste pentru Vladimir Putin: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți pe front în Ucraina a crescut brusc. Ce înseamnă asta pentru Kremlin apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:50
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Rusia pot primi citații pentru a fi înrolați pe front, avertizează autoritățile de la Chișinău. În acest context, vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat că toți moldovenii aflați în pericol sunt bineveniți acasă. Situații legate de astfel de citații au fost deja raportate în presă și confirmate […] Articolul Chișinăul recomandă moldovenilor din Rusia să se întoarcă acasă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:50
Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene şi au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul de succes al Netflix „Squid Game”, potrivit Amnesty International, citată de The New York Post. Persoanele care au fugit din ţară au declarat organizaţiei pentru drepturile omului că adolescenţi şi chiar elevi de gimnaziu au […] Articolul Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat serialul „Squid Game” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au organizat, pe 9 februarie, la Abu Dhabi, prima rundă de consultări consulare, menită să îmbunătățească serviciile și sprijinul acordat cetățenilor celor două state. Discuțiile au fost conduse de Lilian Moraru, reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, și de Rashid Rahma, din partea Ministerului de Externe al […] Articolul Permisele auto vor putea fi convertite mai ușor între Moldova și EAU apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Într-un moment de tensiuni cu Europa, SUA cedează două comandamente din cadrul NATO, dar obțin altul # SafeNews
Statele Unite vor renunța la două comandamente în cadrul NATO, dar vor câștiga altul, într-un moment în care preeșdintele american Donald Trump solicită Europei să își asume o mai mare responsabilitate pentru propria securitate, au spus luni surse diplomatice pentru AFP. Statele Unite vor ceda Italiei comandamentul forțelor aliate interarme (Allied Joint Force Command, JFC), […] Articolul Într-un moment de tensiuni cu Europa, SUA cedează două comandamente din cadrul NATO, dar obțin altul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
Doi cetățeni străini, în vârstă de 46 și 51 de ani, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica, fiind suspectați de furt dintr-un automobil parcat în capitală. Potrivit anchetei, bărbații au spart geamul mașinii, au intrat în interior și au sustras aproximativ 7.000 de lei, după care au părăsit locul faptei. În urma acțiunilor […] Articolul VIDEO | Doi străini, arestați la Chișinău pentru furt din automobil apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
Mircea Eșanu, directorul Agenției Servicii Publice, a anunțat în cadrul Podcast ZdCe că viitorii șoferi trebuie să se aștepte la reguli mult mai stricte. În următoarele luni, Republica Moldova urmează să aplice integral noua directivă a Uniunii Europene privind transportul rutier și examinarea conducătorilor auto. Potrivit lui Eșanu, obiectivul UE este reducerea la zero a […] Articolul Schimbări în procesul de examinare pentru șoferi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
FOTO | Au ascuns pe corp 239 de recipiente cu lichid pentru țigări electronice, depistate la frontiera Otaci # SafeNews
Au ascuns pe corp sute de recipiente cu lichid pentru țigări electronice și au încercat să le introducă ilegal în țară. Polițiștii de frontieră și vameșii au dejucat două tentative de contrabandă la punctul de trecere „Otaci”, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, cazurile au fost depistate la […] Articolul FOTO | Au ascuns pe corp 239 de recipiente cu lichid pentru țigări electronice, depistate la frontiera Otaci apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:20
Au cerut 20.000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal, doi procurori ajung în fața instanței # SafeNews
Au cerut și au primit bani pentru a interveni într-un dosar penal. Doi procurori au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de fapte de corupție legate de „soluționarea” unui caz de migrație ilegală. Potrivit Procuratura municipiului Chișinău, urmărirea penală a fost finalizată, iar cauza a fost expediată instanței. Unul dintre procurori este învinuit de corupere activă […] Articolul Au cerut 20.000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal, doi procurori ajung în fața instanței apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:10
Șapte persoane au încercat să treacă frontiera Republicii Moldova cu documente de călătorie falsificate. Cazurile au fost depistate în ultima săptămână, în timpul controalelor de rutină. Potrivit datelor comunicate de Poliția de Frontieră, tentativele au fost înregistrate atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară. Cele mai multe cazuri au fost identificate la PTF Aeroportul […] Articolul Acte de călătorie falsificate, ridicate la Aeroport și alte trei puncte de frontieră apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:10
În prima săptămână din februarie, statul a acumulat aproape 1,3 miliarde de lei la Bugetul public național. Sumele au fost colectate în perioada 2–6 februarie 2026, potrivit datelor operative prezentate de Serviciul Fiscal de Stat. Instituția anunță că o parte importantă a activității a vizat conformarea voluntară a contribuabililor. Inspectorii fiscali au efectuat 396 de vizite […] Articolul Statul a încasat aproape 1,3 miliarde de lei la buget, într-o singură săptămână apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 10 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 10 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:20
Înalt diplomat rus: Un acord pentru soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina trebuie să ia în considerare şi garanţiile de securitate pentru Rusia # SafeNews
Un acord pentru soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, care durează de aproape patru ani, trebuie să ia în considerare şi garanţiile de securitate pentru Rusia, a declarat marţi dimineaţă un înalt diplomat rus, citat de Reuters, preluat de news.ro. ”Recunoaştem că o soluţionare paşnică în Ucraina trebuie să ţină cont de interesele de securitate […] Articolul Înalt diplomat rus: Un acord pentru soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina trebuie să ia în considerare şi garanţiile de securitate pentru Rusia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:20
Un tribunal din regiunea Murmansk a amendat un pensionar cu 30.000 de ruble pentru like-uri la videoclipuri ale agenților străini pe YouTube. Anterior, amenzi pentru reacții pe „Odnoklassniki” au fost aplicate în Ținutul Altai. Judecătoria raională Kovdorski din regiunea Murmansk l-a amendat pe pensionarul Vasili Iovdii pentru like-uri la videoclipuri ale unor agenți străini pe […] Articolul Rusia a aplicat prima amendă pentru like-uri la videoclipuri pe YouTube apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
Scandalul „Car Vertical”: Unde s-ar ascunde administratorul canalului de Telegram, dat în căutare internațională # SafeNews
Administratorul canalului de Telegram, Car Vertical, unde erau distribuite imagini foto și video cu caracter intim ale unor fete și femei din Republica Moldova s-ar afla în prezent în Bulgaria. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de surse apropiate anchetei. Potrivit acelorași surse, până în prezent, fondatorul canalului nu ar fi fost dat în căutare […] Articolul Scandalul „Car Vertical”: Unde s-ar ascunde administratorul canalului de Telegram, dat în căutare internațională apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
