Executivul se reunește la ora 14:00. Ce subiecte intră în dezbaterea miniștrilor

09:10

Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich a participat, luni, la o sesiune de antrenament de skeleton la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, purtând o cască gri pe care erau imagini cu mai mulţi dintre compatrioţii săi care au murit în război, înainte, potrivit lui, să i se interzică să o poarte. „Această decizie îmi frânge inima. Simt […] Articolul Jocurile Olimpice: Controversă privind o cască de la skeleton care aduce un omagiu sportivilor ucraineni ucişi apare prima dată în SafeNews