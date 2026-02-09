Situația la Frontieră: peste 52.5 mii de traversări în ultimele 24 de ore

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 52 555 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 11 315 traversări.The post Situația la Frontieră: peste 52.5 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.

