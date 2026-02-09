Termoelectrica solicită ANRE micșorarea tarifului pentru consumatorii de energie termică
NewsUngheni, 9 februarie 2026 22:30
Termoelectrica solicită ANRE micșorarea tarifului pentru consumatorii de energie termică
Acum 15 minute
22:40
Călărășeanca Tatiana Rotari preia mandatul de deputată după demisia Anastasiei Nichita # NewsUngheni
Călărășeanca Tatiana Rotari preia mandatul de deputată după demisia Anastasiei Nichita
Acum 30 minute
22:30
Termoelectrica solicită ANRE micșorarea tarifului pentru consumatorii de energie termică # NewsUngheni
Termoelectrica solicită ANRE micșorarea tarifului pentru consumatorii de energie termică
Acum o oră
22:10
Prognoza meteo la 10 februarie 2026. Temperaturi minime de până la -16°C și maxime de 0°C # NewsUngheni
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prognozat pentru ziua de 10 februarie 2026, cer variabil și minime de până la -12°C … -16°C, informează News.Ungheni.org – portalul independent de știri din regiunea Ungheni (raioanele Ungheni, Nisporeni și Călărași) și raionul Fălești.
Acum 2 ore
21:50
Starea drumurilor naționale în seara zilei de 9 februarie 2026
21:30
Zeci de monede cu valoare arheologică – ridicate în cadrul mai multor percheziții la Bălți # NewsUngheni
Zeci de monede cu valoare arheologică - ridicate în cadrul mai multor percheziții la Bălți
21:20
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 10 februarie 2026, comunicate de către Banca Națională a Moldovei
Acum 12 ore
14:50
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 52 555 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 11 315 traversări.
14:30
Serviciul Vamal raportează încasări de 814.13 mln MDL în perioada 2 – 8 februarie 2026 # NewsUngheni
Serviciul Vamal raportează încasări de 814.13 mln MDL în perioada 2 - 8 februarie 2026
14:20
Rețea de trafic de droguri destructurată – 8 kg de Alpha-PVP și patru suspecți reținuți # NewsUngheni
Rețea de trafic de droguri destructurată - 8 kg de Alpha-PVP și patru suspecți reținuți
14:20
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hâncești - oficiul Leova, au reținut un bărbat de 25 de ani, bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale.
13:20
IGP califică acțiunile Episcopiei de Ungheni din satul Dereneu drept forme de provocare prin folosirea unui instrument sensibil – religia # NewsUngheni
Inspectoratul General al Poliției informează că în legătură cu cazul în care este vizată biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, Poliția califică aceste acțiuni drept [...]
13:00
Drumul de acces în Rezervaţia „Plaiul Fagului” din satul Rădenii Vechi va fi reabilitat # NewsUngheni
Drumul de acces în Rezervaţia „Plaiul Fagului" din satul Rădenii Vechi va fi reabilitat
12:30
A doua săptămână din februarie 2026 începe cu scumpirea nesemnificativă a carburanților # NewsUngheni
A doua săptămână din februarie 2026 începe cu scumpirea nesemnificativă a carburanților
12:20
5 000 țigarete de contrabandă depistate în PTF Sculeni cu ajutorul patrupedei Mora
12:00
ANSA anunță o nouă rechemare a unui nou lot de lapte praf pentru copii produs de „DANONE” # NewsUngheni
ANSA anunță o nouă rechemare a unui nou lot de lapte praf pentru copii produs de „DANONE"
11:50
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 9 – 13 februarie 2026 # NewsUngheni
Adresele din orașul și raionul Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 9 - 13 februarie 2026
11:40
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 9 – 13 februarie 2026 # NewsUngheni
Adresele din municipiul și raionul Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 9 - 13 februarie 2026
11:20
Circa 250 de persoane instruite de CNA la UNGHENI în cadrul activităților anticorupție # NewsUngheni
Circa 250 de persoane instruite de CNA la UNGHENI în cadrul activităților anticorupție
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au salvat o persoană de la o adâncime de circa 10 metri. Pe data de 5 februarie 2026, [...]
20:30
MEC anunță din nou modificarea orarului desfășurării olimpiadelor raionale și municipale 2026 # NewsUngheni
MEC anunță din nou modificarea orarului desfășurării olimpiadelor raionale și municipale 2026
20:20
Agricultorii din Republica Moldova nu vor mai achita certificatele fitosanitare la export și reexport, eliberate de Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor (ANSA). Măsura a intrat în vigoare pe 5 februarie 2026 și are drept scop simplificarea procedurilor pentru producătorii autohtoni, prin reducerea poverii financiare și creșterea competitivității pe piețele externe.
19:50
Actualizare AND: Situația drumurilor și intervențiile drumarilor în seara zilei de 6 noiembrie 2026 # NewsUngheni
Actualizare AND: Situația drumurilor și intervențiile drumarilor în seara zilei de 6 noiembrie 2026
19:40
Călători depistați la vama Aeroport cu valută străină și mărfuri pe care intenționau să le transporte ilicit # NewsUngheni
Călători depistați la vama Aeroport cu valută străină și mărfuri pe care intenționau să le transporte ilicit
19:20
Starea drumurilor naționale în seara zilei de 6 februarie 2026
19:00
O dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia
18:50
[FLASH] O nouă dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia # NewsUngheni
[FLASH] O nouă dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia
18:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, inclusiv în raioanele din regiunea Ungheni (Ungheni, Călărași, Nisporeni și parțial Fălești) cât și în regiunea transnistreană și mun. Bender / Tighina, a fost extinsă alerta meteo Cod GALBEN de polei și ghețuș.
17:40
[VIDEO] Incident epic în China. Un porc agățat de o dronă a lăsat mii de oameni fără curent electric # NewsUngheni
[VIDEO] Incident epic în China. Un porc agățat de o dronă a lăsat mii de oameni fără curent electric
14:50
Polițiștii au reținut 15 persoane pentru escrocherii într-un „Call Center” cu un rulaj lunar de cca 2 mln USD # NewsUngheni
Polițiștii au reținut 15 persoane pentru escrocherii într-un „Call Center" cu un rulaj lunar de cca 2 mln USD
14:30
Salvatorii IGSU au salvat o persoană de la o adâncime de circa 10 metri. Pe data de 5 februarie 2026, la ora 18:44, angajații IGSU [...]
14:20
AND anunță despre desfășurarea studiului de trafic Origine–Destinație (O–D) pe drumurile naționale # NewsUngheni
AND anunță despre desfășurarea studiului de trafic Origine–Destinație (O–D) pe drumurile naționale
14:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că prima săptămână din februarie 2026 se sfârșește cu scumpirea nesimnificativă a prețului de comercializare a motorinei și a benzinei.
13:50
[FLASH] Circulația vehiculelor de mare tonaj este sistată temporar în toată țara
13:40
Ofițerii IGPF, în cooperare cu PCCOCS, anunță reținerea unui tânăr din raionul Sângerei, bănuit de implicare în organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană.
13:20
Administrația Națională a Drumurilor atenționează participanții la trafic că, traseul național M5 Criva – Bălți – Chișinău – Pervomaisc, tronsonul între km 145-264, este închis [...]
12:40
IP Nisporeni anunță sistatarea circulației pe unele drumuri din cauza condițiilor meteo nefavorabile # NewsUngheni
IP Nisporeni anunță sistatarea circulației pe unele drumuri din cauza condițiilor meteo nefavorabile
09:40
Misiunile salvatorilor IGSU în condiții de polei și ghețuș în perioada 5 – 6 februarie 2026 # NewsUngheni
Misiunile salvatorilor IGSU în condiții de polei și ghețuș în perioada 5 - 6 februarie 2026
09:30
Situaţia operativă în sectorul energetic la ora 06:00 în legătură cu condiţiile meteo dificile # NewsUngheni
Situaţia operativă în sectorul electroenergetic la ora 06:00 în legătură cu condiţiile meteo dificile
09:10
Polei și ghețuș – Situația pe drumurile naționale în dimineața zilei de 6 februarie 2026 # NewsUngheni
Administrația Națională a Drumurilor informează că, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, începând de ieri seară, 5 februarie, ora 19:00, și până la această oră, 6 februarie, ora 07:00, condițiile de circulație sunt dificile, iar carosabilul este alunecos.
09:00
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 40 835 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 9 947 traversări.
00:20
Situația fermierilor care dețin terenuri după traseul M4 Râbnița – Tiraspol discutată la o masă rotundă organizată la Consiliul raional Dubăsari # NewsUngheni
Situația fermierilor care dețin terenuri după traseul M4 Râbnița - Tiraspol discutată la o masă rotundă organizată la Consiliul raional Dubăsari
5 februarie 2026
23:40
Plafonul de înregistrare TVA va fi majorat
23:30
Parlamentul a înăsprit pedepsele penale pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor # NewsUngheni
Parlamentul a înăsprit pedepsele penale pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor
22:50
Bunurile și banii proveniți din infracțiuni vor fi utilizați în interes public
22:30
Parlamentul a respins moțiunea simplă asupra politicilor MAIA
22:20
O nouă grupare criminală specializată în organizarea migrației ilegale – destructurată la UNGHENI # NewsUngheni
Ofițerii de investigații, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției regionale Vest, cu suportul colegilor din cadrul Direcției Acțiuni Speciale la Frontieră, sub [...]
22:00
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, iar partea carosabilă este umedă, pe alocuri cu polei, ghețuș sau înzăpezită.
14:30
Primăria orașului Tabor din Cehia a donat un autobuz orașului Călărași
14:00
Companiile naționale vor fi sprijinite să ajungă pe piețele externe prin Programul „Bridge Export” # NewsUngheni
Companiile naționale vor fi sprijinite să ajungă pe piețele externe prin Programul „Bridge Export"
13:40
Mai mulți tineri specialiști din domeniul culturii vor beneficia de indemnizații unice la angajare # NewsUngheni
Mai mulți tineri specialiști din domeniul culturii vor beneficia de indemnizații unice la angajare
