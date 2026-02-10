Trei acorduri semnate la Kiev: Un nou punct de trecere va fi construit la frontiera dintre R. Moldova și Ucraina
Moldova1, 10 februarie 2026 20:30
Trei acorduri de cooperare între R. Moldova și Ucraina au fost semnate marți, 10 februarie, la Kiev. Documentele reconfirmă angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în mai multe domenii în beneficiul cetățenilor. Unul dintre acestea prevede înființarea unui nou punct de trecere rutier „Cosăuți-Yampil” și construcția unui pod rutier transfrontalier peste Nistru.
Modificările la Legea cetățeniei, necesare pentru clarificarea statutului juridic a zeci de mii de persoane, susțin autoritățile # Moldova1
Modificările recente la Legea cetățeniei stârnesc diverse reacții atât în țară, cât și în diaspora. Autoritățile susțin că noile reguli sunt necesare pentru a preveni fraudele și pentru a clarifica statutul juridic al zeci de mii de persoane, în timp ce experții și organizațiile civile avertizează asupra riscurilor pentru persoanele vulnerabile și pentru copiii moldovenilor născuți peste hotare. În același timp, directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, susține că aproximativ 27 de mii de persoane care dețin acte de stare civilă moldovenești, dar nu au solicitat niciun document de cetățenie, vor trebui să-și reconfirme intenția de a obține cetățenia R. Moldova.
Festivalul Internațional „Mărțișor”, la a 60-a ediție cu premiere de concerte, operă și balet # Moldova1
Cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” va aduce mai multe noutăți pentru publicul din capitală, cât și din alte localități. Astfel, în perioada 1-12 martie, vor avea loc mai multe premiere de concerte simfonice și camerale, spectacole de operă și balet, producții coregrafice și proiecte speciale dedicate ediției jubiliare, au anunțat, pe 10 februarie, reprezentanții Ministerului Culturii și ai instituțiilor din subordine.
Întrevedere Zelenski-Munteanu la Kiev | A fost reconfirmată deschiderea R. Moldova de a contribui la procesul de reconstrucție a Ucrainei # Moldova1
În cadrul întrevederii la Kiev dintre premierul Alexandru Munteanu și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe 10 februarie, a fost reconfirmată deschiderea țării noastre de a contribui la procesul de reconstrucție a Ucrainei, inclusiv prin inițiative bilaterale și regionale în domeniile transport, infrastructură, energie, reziliență cibernetică și securitate. În același timp, a fost menționată continuarea colaborării în formatul trilateral „Triunghiul Odesa” (Republica Moldova-Ucraina-România).
Zeci de persoane, inclusiv preoți, au rupt cordonul poliției și au intrat forțat în biserica din Dereneu # Moldova1
Un grup de aproximativ 150 de persoane, inclusiv preoți și reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a pătruns forțat în biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, după ce a rupt cordonul format de oamenii legii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP) cazul a fost înregistrat în seara zilei de 10 februarie.
Olăritul, transmis din generație în generație într-o familie din Mirești: „Primii pași i-am făcut pe lut” # Moldova1
Adrian Onuță din Mirești, raionul Hâncești, continuă o veche tradiție de familie. Olăritul pentru el nu este doar o îndeletnicire, ci o modalitate de a păstra și transmite istoria boțului de lut, pe care îl modelează cu grijă în vase și obiecte decorative.
CEC va propune Curții Constituționale să valideze mandatul de deputată al candidatei PAS, Tatiana Rotari # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) va propune Curții Constituționale să valideze mandatul de deputată în Parlament al candidatei de pe lista Partidului „Partidul Acțiune Solidaritate”, Tatiana Rotari.
Înțelegere între CEC și AP de la Comrat: Un grup de lucru va propune soluții pentru deblocarea procesului electoral din Găgăuzia # Moldova1
Un grup de lucru interinstituțional ar putea deveni soluția care va debloca organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei (AP). Ideea a fost discutată, pe 10 februarie, de vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postica, și o delegație a AP condusă de președintele interimar Nicolae Ormanji.
Primii reprezenți ai Republicii Moldova au debutat la ediția Jocurilor Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Pavel Magazeev și Maxim Makarov au concurat în proba individuală de biatlon pe distanța de 20 de kilometri.
Reguli mai stricte pentru șoferi: permise provizorii pentru începători și controale medicale anuale pentru seniori # Moldova1
Examinarea pentru obținerea permisului de conducere va deveni mai complexă, în timp ce barierele birocratice vor fi eliminate din proces. Noile reguli urmează să fie anunțate până la sfârșitul anului și prevăd, printre altele, eliberarea unui permis temporar șoferilor începători, pe un termen de probă de un an sau doi.
Premierul de la București, Ilie Bolojan s-a confruntat, pe 10 februarie, cu nemulțumirea primarilor orașelor și comunelor la dezbaterea organizată de Asociația Comunelor din România, unde a fost criticat pentru felul în care a gândit reforma administrativă.
Proiect de modificare a Legii cetățeniei, propus de opoziție. ASP: „Certificatul de naștere nu dovedește cetățenia” # Moldova1
Aplicarea noii Legi a cetățeniei continuă să genereze controverse legate de modul în care este confirmat și documentat dreptul la cetățenie, în special în cazul persoanelor născute în Republica Moldova care nu au avut acte de identitate până la împlinirea majoratului. Deputați din opoziție susțin că legea trebuie ajustată pentru a elimina proceduri considerate excesive și pentru a preveni blocaje administrative, în timp ce Agenția Servicii Publice (ASP) afirmă că modificările nu sunt necesare și că regulile actuale asigură identificarea corectă și securitatea juridică.
Odată cu digitalizarea, vulnerabilitatea copiilor migrează din spațiul fizic în mediul online, unde riscurile sunt mai greu de controlat. Anul trecut, la Centrul Internațional „La Strada”, aproape 150 de adolescenți au raportat cazuri de abuzuri, inclusiv sexuale, iar în 40 la sută dintre situații agresorii au utilizat imagini generate cu inteligență artificială (AI) pentru a șantaja victimele. Directoarea Programelor pentru copii din cadrul acestui Centru, Cristina Deliu, atenționează că interdicția în spațiul online fără educație digitală este ineficientă.
Premierul Munteanu, la Kiev: „R. Moldova condamnă în cei mai duri termeni războiul Rusiei, care ucide oameni nevinovați” # Moldova1
Republica Moldova rămâne alături de Ucraina în lupta pentru pace, securitate și apărarea valorilor democratice, reafirmând sprijinul deplin pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a statului ucrainean. Mesajul a fost transmis, pe 10 februarie, de premierul Alexandru Munteanu, aflat la Kiev în prima sa vizită oficială, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său ucrainean, prim-ministra Yulia Svyrydenko.
AS Roma rămâne în cărți pentru a se califica în viitoarea ediție a Ligii Campionilor la fotbal # Moldova1
AS Roma rămâne în cărți pentru a se califica în viitoarea ediție a Ligii Campionilor la fotbal. Echipa condusă de Gian Piero Gasperini a egalat pe Juventus Torino în clasamentul primei divizii italiene de fotbal. Ambele formații au câte 46 de puncte, însă datorită golaverajului superior, Juve se află pe treapta a patra. În ultimul meci al etapei a 24-a, AS Roma a învins cu 2:0 pe teren propriu gruparea Cagliari Calcio.
Aplicația de mesagerie Telegram riscă amenzi de până la 64 de milioane de ruble, echivalentul a circa 830.000 de dolari, în urma a opt ședințe de judecată care vor avea loc în Rusia, a informat marți, 10 februarie, agenția rusă de știri RIA, citând documente judiciare.
Bruxellesul discută un mecanism fără precedent pentru integrarea treptată a Ucrainei în UE: Inițiativa ar viza și R. Moldova # Moldova1
Bruxellesul lucrează la un mecanism fără precedent, care ar putea permite Ucrainei să obțină un statut de membru parțial al Uniunii Europene chiar înainte de finalizarea tuturor reformelor necesare. Potrivit unui plan aflat încă într-o fază incipientă, Kievul ar putea fi integrat parțial în blocul comunitar chiar de anul viitor, într-un demers menit să consolideze ancorarea europeană a țării și să o desprindă definitiv de influența Moscovei, scrie Politico.
Starea de urgență economică în regiunea transnistreană a fost prelungită pentru încă 30 de zile, până pe 17 martie. Administrația autoproclamată de la Tiraspol a făcut anunțul pe 10 februarie.
Aston Martin a prezentat bolidul pentru noua ediție a campionatului mondial de automobilism Formula 1 și a făcut-o într-un mod spectaculos. Un muzician a cântat la violoncel alături de monopostul AMR26.
Raport final Pre-Vetting: 38% din candidați promovează evaluarea. „CSM și CSP – pe deplin operaționale” # Moldova1
Republica Moldova face pași importanți în direcția alinierii la standardele Uniunii Europene în materie de respectare a statului de drept. Sunt concluziile Comisiei Pre-Vetting din raportul final de mandat, prezentat pe 10 februarie. Pe parcursul activității sale, începută în aprilie 2022, Comisia a examinat conformitatea a 69 de judecători și procurori, dintre care 26 au promovat evaluarea, ceea ce reprezintă 38%.
Simulare de război în Europa. Franța începe cel mai mare exercițiu militar de după Războiul Rece # Moldova1
Forțele armate franceze încep aproape trei luni de exerciții militare, cu obiectivul de a demonstra determinarea Franței de a-și proteja teritoriul, cetățenii și interesele.
Cancerul colorectal poate fi tratat: Screeningul este cea mai eficientă formă de prevenție, spun medicii # Moldova1
Cancerul colorectal este una dintre cele mai frecvente tipuri de tumori cu care sunt diagnosticați moldovenii. În anul 2025, peste 1.200 de persoane au aflat că suferă de această maladie. Depistat în timp util, acest tip de cancer poate fi tratat, iar screeningul este cea mai eficientă formă de prevenție. În acest context, medicii spun că, după vârsta de 40 de ani, colonoscopia trebuie efectuată în medie o dată pe an.
Fabrica din Chișinău unde 90 la sută dintre angajați au probleme de vedere: „Program de muncă redus” # Moldova1
Rata de angajare a persoanelor cu nevoi speciale este de aproape trei ori mai mică față de cea generală, arată datele statistice. Persoanele cu dizabilități se confruntă cu discriminarea atunci când încearcă să-și găsească un loc de muncă. Există însă și exemple care contrazic această tendință.
RAPORT | Criza drepturilor omului din regiunea transnistreană se adâncește, iar lipsa unui răspuns coerent afectează parcursul european al R. Moldova # Moldova1
Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană s-a deteriorat semnificativ în 2025, iar lipsa unui răspuns coerent și coordonat din partea autorităților constituționale riscă să afecteze nu doar procesul de reintegrare a regiunii, ci și parcursul european al Republicii Moldova.
Clasicul fotbalului portughez s-a încheiat la egalitate, scor 1:1. În etapa a 21-a a primei divizii, FC Porto și Sporting Lisabona au oferit un meci electrizant, iar „leii" au marcat golul egalizator în minutul 90+10. Episodul 255 din „O Clássico" a avut loc pe Estádio do Dragão din Porto. Cele două echipe au lăsat garda jos și au atacat încă din primele minute, trecând repede peste peroioda de studiere reciprocă. FC Porto a preluat conducerea în minutul 77.
Visuri și iluzii umane transformate din gheață în artă. Un copil pășind în lumea adulților, un jet de apă înghețată și un elefant care caută echilibrul, acestea sunt doar câteva dintre lucrările sculptorilor expuse la Festivalul de sculptură în gheață din Jelgava, Letonia. Artiștii recunosc faptul că vremea din acest an a fost potrivită pentru crearea sculpturilor. Veniți din toată lumea, aceștia au fost evaluați de un juriu.
Prețurile medii de consum au crescut în luna ianuarie cu 0.9%, comparativ cu sfârșitul anului trecut. Cele mai mari majorări au fost înregistrate la produsele alimentare, care s-au scumpit cu 1.6%, influențând creșterea prețurilor medii cu 0.6%.
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească gospodarii din R. Moldova pentru a putea vinde legal lapte, carne și ouă direct din curte # Moldova1
Persoanele care cresc animale în gospodărie, iar producția depășește consumul, pot vinde produse alimentare de origine animală, precum lapte, ouă, miere sau carne direct de acasă. Singura condiție esențială pentru comercializarea acestor produse este deținerea Carnetului de sănătate al animalului, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
Cu un punct mai puțin în 2025 și locul 80 în lume: R. Moldova și-a înrăutățit ușor scorul din Indicele Percepției Corupției # Moldova1
În ultimul an, R. Moldova și-a înrăutățit cu un punct, de la 43 la 42, scorul din Indicele Percepției Corupției 2025 (IPC 2025), făcut public de Transparency International pe 10 februarie. Țara noastră ocupă locul 80 din 182 de state, o poziție „mijlocie spre slabă” în percepția corupției la nivel mondial. Experții susțin că autoritățile R. Moldova ar trebui să se axeze pe îmbunătățirea profesionalismului angajaților din sistemul justiției, nu pe schimbarea legilor.
Dinamo Bucuești și CS Universitatea Craiova au remizat în derby-ul etapei a 26-a a Superligii românești de fotbal # Moldova1
CS Universitatea Craiova și-a păstrat fotoliul de lider în clasamentul Superlgii românești. În ultimul meci al etapei a 26-a, echipa portughezului Felipe Coelho a remizat în deplasare cu Dinamo București, scor 1:1. Partida ce a reprezentat capul de afiș al etapei a 26-a s-a disputat pe Arena Națională din București. Cele două formații s-au anihilat reciproc printr-un joc tacticizat, iar ocaziile de gol au fost evenimente rarisime.
„Evoluție favorabilă”: Fetița de 12 ani, rănită în accidentul de la Strășeni, a fost transferată la Institutul Mamei și Copilului, unde a fost operată # Moldova1
Fetița de 12 ani, rănită în urma accidentului produs în seara zilei de 2 februarie la Strășeni, a fost transferată, săptămâna trecută, de la spitalul raional la Institutul Mamei și Copilului (IMC) din Chișinău, unde a fost operată. Maxim Cazacu, purtătorul de cuvânt al IMC, a declarat, pentru Teleradio-Moldova, că starea de sănătate a pacientei înregistrează o „evoluție favorabilă”.
O nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), programată pentru 10 februarie, nu a putut fi iarăși desfășurată din cauza lipsei de cvorum. La fel ca la ședința precedentă, consilierii Mișcării Alternativa Naționale (MAN) au plasat fotografiile consilierilor absenți pe locurile care le sunt destinate.
Premierul Munteanu, omagiu adus soldaților ucraineni, la Kiev: „Sacrificiul lor ne reamintește cât de prețioase sunt viața, pacea și libertatea” # Moldova1
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început mați, 10 februarie, vizita oficială la Kivv, Ucraina, cu un omagiu adus apărătorilor Ucrainei care și-au dat viața pentru independența și libertatea statului vecin. Premierul a depus, împreună cu omologul său ucrainean, Yuliia Sviridenko, flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei.
Un locuitor din Anenii Noi, reținut de CNA într-un dosar de corupție electorală și finanțare ilegală a partidelor # Moldova1
Un locuitor al raionului Anenii Noi a fost reținut marți, 10 februarie, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, într-un dosar penal ce vizează coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a formațiunilor politice, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Internetul a devenit o extensie a vieții reale, cu riscuri pentru datele personale și sănătatea mintală, avertizează experții # Moldova1
Internetul nu mai este doar comunicare și divertisment, ci un spațiu în care copiii și adulții își construiesc zilnic „amprenta digitală”, iar riscurile țin atât de datele personale, cât și de sănătatea mintală și siguranța publică. Potrivit experților, mediul online a devenit o extensie a vieții reale, iar lipsa unor reguli clare, a educației digitale și a protecției adecvate poate avea consecințe serioase, de la fraude și pierderea datelor până la anxietate, dependență și izolare socială.
Prime Minister Alexandru Munteanu arrived in Kyiv today, February 10, marking his first official mission to the Ukrainian capital since taking office.
Capcana de pe Telegram: O minoră fugită de acasă, drogată și exploatată sexual în Chișinău # Moldova1
Trei persoane, printre care administratorul unui hostel și o tânără care poza în „prietena” victimei, au primit sentințe dure după ce au transformat viața unei adolescente într-un coșmar. Magistrații i-au condamnat la 13 și 15 ani de pușcărie pentru trafic de minori, după ce au exploatat sexual o fată de 16 ani, profitând de vulnerabilitatea acesteia.
Partidul Nostru propune cotă zero TVA la gazele naturale: „Fără calmante, e greu să te uiți la facturi” # Moldova1
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” (PN) propune aplicarea cotei zero a Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici. Proiectul a fost examinat în ședința Comisiei pentru controlul finanțelor publice din 10 februarie, fiind susținut cu votul a trei dintre cei cinci membri.
Mită de 20.000 de euro pentru a „rezolva” un dosar: Doi procurori riscă ani grei de pușcărie # Moldova1
Doi procurori din nordul R. Moldova ar fi pretins și primit 20.000 de euro pentru a favoriza soluționarea unui dosar penal ce viza organizarea migrației ilegale. Unul dintre aceștia este cercetat penal pentru trafic de influență, iar al doilea - pentru corupere pasivă și riscă până la șapte și, respectiv, zece ani de închisoare.
Copii, executați în Coreea de Nord pentru că au vizionat serialul „Squid Game” sau au ascultat muzică K-Pop # Moldova1
Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene, au ascultat muzică K-Pop sau pentru că au privind serialul de succes al Netflix „Squid Game”, potrivit Amnesty International, citată de The New York Post.
Autoritățile de la Chișinău reiau avertismentele pentru cetățenii aflați în Rusia și le recomandă să revină acasă # Moldova1
Cetățenii R. Moldova aflați în Rusia pot primi citații pentru a fi înrolați pe front. În acest context, autoritățile de la Chișinău reiterează că toți cetățenii Republicii Moldova aflați în pericol sunt bineveniți acasă.
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo au ajuns la a patra zi de concurs. Astăzi, primii moldoveni vor evolua la marele festin sportiv.
Locuitorii municipiului Chișinău nu vor plăti impozite imobiliare cu creșteri semnificative ca urmare a reactualizării valorilor cadastrale. Angajamentul a fost asumat de primarul general Ion Ceban, care a declarat că nu va admite „diferențe substanțiale” față de plățile din prezent.
Cardul European pentru Tineret, lansat în R. Moldova: Beneficii pentru tinerii cu vârste între 14 și 30 de ani # Moldova1
Tinerii din Republica Moldova vor putea beneficia, începând din acest an, de Cardul European pentru Tineret, un instrument digital destinat persoanelor cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani, care va oferi reduceri și acces la diverse oportunități educaționale, culturale și sociale atât la nivel național, cât și european.
Producția de țiței a Rusiei a continuat să scadă în ianuarie, pentru a doua lună consecutiv, pe fondul dificultăților tot mai mari de comercializare a petrolului, cauzate de sancțiunile impuse de Statele Unite. Potrivit unor surse citate de [Bloomberg,](Potrivit unor surse citate de Bloomberg, Rusia a extras în medie 9,28 milioane de barili de petrol pe zi, cu aproximativ 46.000 de barili pe zi mai puțin decât în decembrie și cu aproape 300.000 de barili sub plafonul permis în cadrul acordului OPEC+.) Rusia a extras în medie 9.28 milioane de barili de petrol pe zi, cu aproximativ 46.000 de barili pe zi mai puțin decât în decembrie și cu aproape 300.000 de barili sub plafonul permis în cadrul acordului OPEC+.
