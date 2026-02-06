Horoscop 6 februarie – VĂRSĂTOR – se conturează o sumă importantă de bani
HotNews, 6 februarie 2026 08:30
Horoscop 6 februarie – avem inspirație azi. O să facem și treabă, găsim soluții ingenioase în cazul diferitelor probleme și o să ne și distrăm, că o să plecăm pe ici, pe colo, să ne revigorăm. VĂRSĂTOR Se conturează o sumă importantă de bani, poate pentru că ați semnat un contract și or să vă […] The post Horoscop 6 februarie – VĂRSĂTOR – se conturează o sumă importantă de bani first appeared on HotNews.md.
• • •
Alte ştiri de HotNews
Acum 30 minute
08:30
Horoscop 6 februarie – avem inspirație azi. O să facem și treabă, găsim soluții ingenioase în cazul diferitelor probleme și o să ne și distrăm, că o să plecăm pe ici, pe colo, să ne revigorăm. VĂRSĂTOR Se conturează o sumă importantă de bani, poate pentru că ați semnat un contract și or să vă […] The post Horoscop 6 februarie – VĂRSĂTOR – se conturează o sumă importantă de bani first appeared on HotNews.md.
Acum 12 ore
22:30
Ion Ceban a felicitat colectivul Î.M. Regia „Autosalubritate” cu ocazia a 81 de ani de activitate # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a felicitat colectivul Î.M. Regia „Autosalubritate”, cu ocazia a 81 de ani de activitate. În prezent, aici activează circa 500 de angajați, oameni care muncesc zilnic pentru un oraș mai curat. „Poate nu ne gândim zilnic la asta, dar, dacă două zile la rând gunoiul nu este colectat, orașul nu mai […] The post Ion Ceban a felicitat colectivul Î.M. Regia „Autosalubritate” cu ocazia a 81 de ani de activitate first appeared on HotNews.md.
Acum 24 ore
16:00
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a transmis câte un buchet mare de flori fiecărei doamne parlamentar care și-a sărbătorit ziua de naștere în perioada dintre ședința plenară precedentă și cea de astăzi: Elena Grițco, Liliana Iaconi, Inga Sibova, Olga Cebotari, Ana Țurcan-Oboroc, Ana Butucea, Galina Dragan, Veronica Roșca și Diana Caraman. Gestul a fost unul […] The post Un gest discret și plin de respect din partea lui Renato Usatîi first appeared on HotNews.md.
14:20
VIDEO | Curtea Constituțională a declarat constituționale prevederi privind actele Guvernului și două legi economice # HotNews
Curtea Constituțională (CC) a respins sesizările depuse de deputați și a declarat constituționale mai multe prevederi ce vizează activitatea Guvernului, precum și două legi legate de administrarea proprietății publice și sprijinul acordat rezidenților Zonelor Economice Libere. Anunțul a fost făcut de președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, în cadrul unui briefing de presă. Sesizările au vizat, […] The post VIDEO | Curtea Constituțională a declarat constituționale prevederi privind actele Guvernului și două legi economice first appeared on HotNews.md.
13:50
De Ziua Internațională a Alegerilor, deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a readus în atenție inițiativa privind digitalizarea proceselor electorale # HotNews
De Ziua Internațională a Alegerilor, care este marcată astăzi, deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, fostul secretar al Comisiei Electorale Centrale (CEC), a transmis un mesaj de felicitare și recunoștință tuturor celor care contribuie la buna funcționare a democrației în Republica Moldova. „În Republica Moldova, în cadrul CEC activează peste 100 de funcționari publici, dintre care […] The post De Ziua Internațională a Alegerilor, deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a readus în atenție inițiativa privind digitalizarea proceselor electorale first appeared on HotNews.md.
13:00
Cristian Hrițuc critică decizia de lichidare a Universității din Cahul: „O hotărâre strategică este anulată” # HotNews
Analistul politic Cristian Hrițuc critică procedura de lichidare a Universității din Cahul, acuzând Ministerul Educației și actuala guvernare că ar fi luat o decizie cu impact strategic negativ pentru relațiile educaționale dintre Republica Moldova și România. Într-o analiză publică, Hrițuc susține că, în pofida argumentelor invocate de autorități privind eficientizarea sistemului universitar, în spatele deciziei […] The post Cristian Hrițuc critică decizia de lichidare a Universității din Cahul: „O hotărâre strategică este anulată” first appeared on HotNews.md.
12:50
Renato Usatîi anunță înregistrarea unui proiect de lege privind extinderea la un an a termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, după modelul UE # HotNews
Președintele fracțiunii Partidul Nostru și vicepreședinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a anunțat azi în Parlament că inițiază modificări legislative pentru extinderea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate. Inițiativa vizează majorarea perioadei de utilizare de la șase luni la un an, după modelul aplicat […] The post Renato Usatîi anunță înregistrarea unui proiect de lege privind extinderea la un an a termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, după modelul UE first appeared on HotNews.md.
12:30
FT: Oligarhul moldovean Ilan Șor, în centrul unei rețele prin care Rusia evită sancțiunile occidentale # HotNews
Arată ca banii din Monopoly, dar au un scop practic: bancnote rusești colorate, imitații ale celor originale, sunt concepute pentru a ajuta la circulația rublelor în întreaga lume, pe fondul restricțiilor occidentale care au îngreunat plățile internaționale, informează Financial Times. Bancnotele sunt emise de A7, o companie cu legături la Kremlin, care a devenit rapid […] The post FT: Oligarhul moldovean Ilan Șor, în centrul unei rețele prin care Rusia evită sancțiunile occidentale first appeared on HotNews.md.
12:00
Audieri solicitate pe marginea avariilor electrice din 31 ianuarie. Propunerea deputatei Olga Ursu, respinsă de Parlament # HotNews
Deputata Mișcării Alternativa Națională (MAN), Olga Ursu, a solicitat includerea pe ordinea de zi a Parlamentului a audierii prim-ministrului, în legătură cu incidentul major produs la 31 ianuarie, care a provocat deconectări de energie electrică pe aproape întreg teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa a vizat obținerea unor clarificări oficiale privind mai multe aspecte ce țin de […] The post Audieri solicitate pe marginea avariilor electrice din 31 ianuarie. Propunerea deputatei Olga Ursu, respinsă de Parlament first appeared on HotNews.md.
11:40
VIDEO | Irina Vlah: Șapte probleme majore care trebuie să devină prioritare în noua sesiune parlamentară # HotNews
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, amintește că în această săptămână, se dă startul noii sesiuni parlamentare şi cu această ocazie a decis să se adreseze cu un demers public către conducerea şi deputaţii Parlamentului Republicii Moldova, în care se referă la problemele reale ale Republicii Moldova, la aşteptările pe care le au […] The post VIDEO | Irina Vlah: Șapte probleme majore care trebuie să devină prioritare în noua sesiune parlamentară first appeared on HotNews.md.
10:50
Victoria Furtună solicită deputaților ca ”înainte de a modifica Legea cetățeniei, clarificați schimbările abuzive care au fost aplicate pe furiș” # HotNews
Liderul Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat un apel public către deputații din Parlamentul Republicii Moldova, cerându-le să suspende efectele modificărilor recente aduse Legii cetățeniei și să repare întâi abuzurile comise prin aplicarea acesteia. Într-o declarație dură, Furtună acuză autoritățile că au creat o problemă juridică majoră prin transformarea a peste 30 000 […] The post Victoria Furtună solicită deputaților ca ”înainte de a modifica Legea cetățeniei, clarificați schimbările abuzive care au fost aplicate pe furiș” first appeared on HotNews.md.
10:10
BREAKING NEWS: Renato Usatîi anunță o moțiune simplă împotriva politicilor energetice, anunțată de Renato Usatîi # HotNews
Deputați din mai multe fracțiuni parlamentare au semnat o moțiune simplă împotriva politicilor guvernamentale în domeniul energetic. Anunțul a fost făcut de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Potrivit acestuia, inițiativa este susținută de parlamentari din fracțiunile Partidul Nostru, Blocul Alternativa și Partidul Democrația Acasă, care critică modul în care autoritățile au gestionat politica tarifară la […] The post BREAKING NEWS: Renato Usatîi anunță o moțiune simplă împotriva politicilor energetice, anunțată de Renato Usatîi first appeared on HotNews.md.
09:40
BREAKING NEWS: Partidul MAN cere examinarea de urgență a problemei tarifelor – primul subiect pe ordinea de zi a Parlamentului # HotNews
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat o acțiune publică în fața Parlamentului Republicii Moldova, pentru a cere examinarea imediată a problemei tarifelor la energie și includerea acestui subiect ca prim punct pe ordinea de zi a Legislativului. În cadrul protestului, reprezentanții MAN au transmis deputaților din alte fracțiuni copii ale facturilor reale achitate de […] The post BREAKING NEWS: Partidul MAN cere examinarea de urgență a problemei tarifelor – primul subiect pe ordinea de zi a Parlamentului first appeared on HotNews.md.
09:30
Renato Usatîi și Elena Grițco s-au întâlnit cu Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piorko # HotNews
Deputații Partidului Nostru, Renato Usatîi și Elena Grițco, s-au întâlnit cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko. În cadrul întrevederii au fost discutate aspecte legate de situația social-politică din țară, precum și evoluțiile regionale, fiind exprimată recunoștința pentru sprijinul constant acordat de Uniunea Europeană Republicii Moldova, inclusiv pentru asistența oferită în depășirea crizelor […] The post Renato Usatîi și Elena Grițco s-au întâlnit cu Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piorko first appeared on HotNews.md.
09:10
Ion Ceban: Serviciile municipale intervin non-stop pentru combaterea ghețușului. Elevii învață online, iar unii funcționari lucrează de acasă # HotNews
Echipele serviciilor municipale intervin în regim continuu în toate sectoarele Capitalei pentru combaterea ghețușului și asigurarea siguranței cetățenilor, a anunțat primarul general, Ion Ceban. Acțiunile au fost declanșate încă din seara zilei de ieri și au continuat pe parcursul întregii nopți. Potrivit lui Ion Ceban, muncitorii au acționat atât mecanizat, cât și manual, pe principalele […] The post Ion Ceban: Serviciile municipale intervin non-stop pentru combaterea ghețușului. Elevii învață online, iar unii funcționari lucrează de acasă first appeared on HotNews.md.
Ieri
07:00
Horoscop 5 februarie – o zi cu sare și piper. O să ne bucurăm de niște reușite la care nu ne-am fi așteptat și or să ne ia prin surprindere unele lucruri care păreau ușor de realizat. VĂRSĂTOR Vin oferte de job, pot fi colaborări, și o să vă consultați cu familia, ca să fie […] The post Horoscop 5 februarie – e momentul să dezamorsați un conflict first appeared on HotNews.md.
4 februarie 2026
18:30
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, E.S. Iwona Piórko. În cadrul discuțiilor, părțile au abordat situația actuală a Capitalei, implementarea Planului de Creștere al UE pentru Republica Moldova și reforma administrativ-teritorială. „Au fost accentuate domenii-cheie de dezvoltare, precum eficiența energetică, managementul deșeurilor, precum […] The post Ion Ceban a avut o întrevedere cu Ambasadoarea UE în Moldova, E.S. Iwona Piórko first appeared on HotNews.md.
18:20
Emil Constantinescu: Mă pronunţ împotriva desfiinţării Universităţii din Cahul, a cărei apariție are la bază angajamente asumate de preşedinţii României # HotNews
Fostul președinte Emil Constantinescu reacționează în scandalul desființării Universității din Cahul, desființare propusă de ministrul Educației din Republica Moldova și aflată pe masa discuțiilor Guvernului de la Chișinău. „Mă pronunţ împotriva desfiinţării Universităţii de Stat ‘Bogdan Petriceicu Haşdeu’ din Cahul”, anunță Constantinescu, într-o rară luare de poziție remisă presei. Emil Constantinescu explică într-un comunicat remis […] The post Emil Constantinescu: Mă pronunţ împotriva desfiinţării Universităţii din Cahul, a cărei apariție are la bază angajamente asumate de preşedinţii României first appeared on HotNews.md.
17:20
VIDEO | Ion Ceban solicită recalcularea tarifelor la gaz pentru ultimele două luni și acuză întârzieri nejustificate # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, președintele Partidului MAN, cere guvernării și autorităților de reglementare recalcularea prețurilor la facturile pentru gaz aferente ultimelor două luni, perioadă în care, potrivit edilului, tarifele ar fi trebuit deja revizuite în scădere. Într-o declarație publică, Ion Ceban a afirmat că există „toate actele și dovezile” care ar demonstra […] The post VIDEO | Ion Ceban solicită recalcularea tarifelor la gaz pentru ultimele două luni și acuză întârzieri nejustificate first appeared on HotNews.md.
16:50
VIDEO | Cauza care va face istorie. Victoria Furtună anunță că dosarul Partidului „Moldova Mare” a ajuns la CtEDO # HotNews
Membrii Partidului Politic „Moldova Mare”, împreună cu alți 20 de candidați, au sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) împotriva Republicii Moldova. Despre aceasta a anunțat liderul formațiunii, Victoria Furtună, menționând că dosarul „Moldova Mare” versus Republica Moldova va face istorie. „Au fost anexate înscrisuri care vor șoca judecătorii de la Strasbourg, pentru că ele […] The post VIDEO | Cauza care va face istorie. Victoria Furtună anunță că dosarul Partidului „Moldova Mare” a ajuns la CtEDO first appeared on HotNews.md.
15:50
VIDEO | Domnica Manole: Schimbul de idei între judecătorii naționali și judecătorii Curții Europene constituie un dialog judiciar la nivel global # HotNews
Cu ocazia deschiderea anului judiciar 2026 al Curții Europene a Drepturilor Omului, Președintelui Curții Constituționale a Republicii Moldova, Doamna Domnica Manole, a venit cu un mesaj către judecătorii naționali și judecătorii Curții Europene. Domnica Manole declară că participarea judecătorilor naționali la cu ocazia deschiderea anului judiciar 2026 al Curții Europene, confirmă importanța fundamentală, într-o perioadă […] The post VIDEO | Domnica Manole: Schimbul de idei între judecătorii naționali și judecătorii Curții Europene constituie un dialog judiciar la nivel global first appeared on HotNews.md.
14:40
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a lansat oficial Campania Națională Patriotică cu genericul „Patria Noastră este Republica Moldova”. Inițiativa este prezentată drept un răspuns la provocările actuale legate de suveranitatea și identitatea statului. Potrivit reprezentanților formațiunii, campania are drept scop consolidarea mândriei naționale și protejarea statalității Republicii Moldova. În acest context, PSRM anunță desfășurarea […] The post PSRM a lansat Campania Națională Patriotică „Patria Noastră este Republica Moldova” first appeared on HotNews.md.
14:10
Olesea Stamate: Un adevăr incomod despre „lupta cu dezinformarea” și aștept ”apărătorii democrației” să califice acest raport drept mâna Kremlinului # HotNews
Fosta deputată Olesea Stamate atrage atenția asupra unui raport al Comitetului Judiciar al U.S. House of Representatives, care indică intervenții ale instituțiilor europene în spațiul dezbaterii politice online sub pretextul luptei cu „dezinformarea”. Comitetul judiciar al Camerei Reprezentanților din SUA a publicat un raport interesant privind cenzura în mediul online. Astfel, raportul constată că în […] The post Olesea Stamate: Un adevăr incomod despre „lupta cu dezinformarea” și aștept ”apărătorii democrației” să califice acest raport drept mâna Kremlinului first appeared on HotNews.md.
12:20
Inițiativa Partidului Nostru de a scuti primăriile de taxe și accize pentru donații a fost susținută de comisiile parlamentare și va fi examinată în plen # HotNews
Proiectul de lege, elaborat de Fracțiunea Partidului Nostru privind scutirea primăriilor de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile și utilajele donate, a fost susținut astăzi de mai multe comisii parlamentare. Proiectul a fost prezentată în comisii de vicepreședinta Fracțiunii Partidului Nostru, Elena Grițco. Membrii Comisiei pentru mediu, climă și tranziție verde, Comisei pentru drepturile […] The post Inițiativa Partidului Nostru de a scuti primăriile de taxe și accize pentru donații a fost susținută de comisiile parlamentare și va fi examinată în plen first appeared on HotNews.md.
11:30
ULTIMA ORĂ: Proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA a fost susținut condiționat de comisiile parlamentare # HotNews
Comisia economie, buget și finanțe, cu votul unanim al membrilor săi, a susținut conceptual proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei, față de plafonul actual de 1,2 milioane. Și Comisia administrație publică și dezvoltare regională a susținut condiționat acest proiect. Proiectul […] The post ULTIMA ORĂ: Proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA a fost susținut condiționat de comisiile parlamentare first appeared on HotNews.md.
11:00
Guvernul PAS a aprobat proiectul de hotărâre, prezentat de ministrul Dan Perciun, privind lichidarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, în pofida criticilor formulate în spațiul public de reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova și România. Potrivit deciziei, Universitatea din Cahul este absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei, iar în municipiu va […] The post ULTIMA ORĂ: Guvernul a aprobat lichidarea Universității din Cahul first appeared on HotNews.md.
11:00
Irina Vlah: „PAS i-a pregătit premierului Munteanu rolul de țap ispășitor, pe care vor fi puse toate eșecurile lor” # HotNews
Irina Vlah afirmă că „PAS i-a pregătit premierului Munteanu rolul de țap ispășitor, pe care vor fi puse toate eșecurile lor” și în context ea îi propune șefului Guvernului „o ieșire demnă din acest scenariu rușinos”. Într-o adresare publică pentru prim-ministrul Alexandru Munteanu, politiciana menționează: „În curând se împlinesc 100 de zile de când a fost […] The post Irina Vlah: „PAS i-a pregătit premierului Munteanu rolul de țap ispășitor, pe care vor fi puse toate eșecurile lor” first appeared on HotNews.md.
10:40
VIDEO | Olga Ursu, deputat MAN: jumătate din primăriile din țară riscă să dispară, iar odată cu ele – satele Moldovei # HotNews
Deputatul MAN, Olga Ursu, avertizează că reforma administrației publice locale este promovată în grabă, fără un concept clar, fără etape bine definite, fără analize de impact și fără garanții pentru cetățeni și autoritățile locale. Deși Guvernul intenționează să transmită proiectul final Parlamentului în câteva luni, nu este clar câte raioane și câte primării vor rămâne, […] The post VIDEO | Olga Ursu, deputat MAN: jumătate din primăriile din țară riscă să dispară, iar odată cu ele – satele Moldovei first appeared on HotNews.md.
10:00
Care sunt cele mai frecvente „ultime cuvinte” pe care le rostest oamenii înainte de a muri. Nu este deloc ca în filme # HotNews
Când viața ajunge la capăt, iar moartea se apropie, cuvintele pe care le rostim pot dezvălui cele mai adânci gânduri și regrete ale inimii. Cei care se află în îngrijiri paliative sunt martori tăcuți ai acestor momente intime și, de multe ori, profunde. În ultimele clipe, pacienții nu se grăbesc să mărturisească adevăruri dramatice sau […] The post Care sunt cele mai frecvente „ultime cuvinte” pe care le rostest oamenii înainte de a muri. Nu este deloc ca în filme first appeared on HotNews.md.
09:10
Raport SUA: Comisia Europeană a influențat alegerile din Republica Moldova prin cenzură online și verificatori apropiați de viziunile politice ale instituțiilor UE # HotNews
Un raport interimar publicat la 3 februarie 2026 de Comitetul Judiciar al U.S. House of Representatives indică implicarea Comisia Europeană în monitorizarea și moderarea conținutului online înaintea mai multor alegeri europene, inclusiv înaintea alegerilor prezidențiale din Republica Moldova din 2024. Potrivit documentului, în baza Codului privind Dezinformarea și a Ghidurilor DSA pentru Alegeri, Comisia Europeană […] The post Raport SUA: Comisia Europeană a influențat alegerile din Republica Moldova prin cenzură online și verificatori apropiați de viziunile politice ale instituțiilor UE first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
Elon Musk a devenit prima persoană din istorie a cărei avere netă depășește 800 de miliarde de dolari, după ce fuziunea dintre SpaceX și xAI a propulsat evaluarea noului grup la 1.250 de miliarde de dolari. A devenit astfel cea mai valoroasă companie privată la nivel mondial, relatează Forbes, citată de news.ro. Tranzacția îl lasă […] The post Elon Musk se apropie de titlul de primul trilionar din istorie first appeared on HotNews.md.
07:30
Lucrătorii cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani reprezintă un sfert din populația activă. Această grupă de vârstă reprezintă, în Germania, aproape 10 milioane de persoane din cele aproximativ 41 de milioane de persoane angajate cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani. Germania are cea mai în vârstă populație activă din […] The post Țară din UE care are cea mai în vârstă populație activă din UE first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 4 februarie – o zi cu rezolvări. Se vor vedea efectele demersurilor noastre și vom primi răspunsuri, rând pe rând, la problemele cu care ne-am confruntat. VĂRSĂTOR Vești bune legate de serviciu: poate apare un proiect care să vă aducă bani și să vă introducă într-un alt mediu profesional, poate chiar într-o elită. O […] The post Horoscop 4 februarie – SĂGETĂTOR – sunteți pe punctul de a recupera niște bani first appeared on HotNews.md.
3 februarie 2026
17:10
VIDEO | Ion Ceban: Cinci troleibuze articulate noi au fost puse în circulație pe rutele din Chișinău # HotNews
Municipiul Chișinău a extins, începând de astăzi, flota de transport public cu încă cinci troleibuze articulate, care au fost introduse pe rutele cu cel mai mare flux de pasageri din capitală. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban. Noile troleibuze sunt dotate cu podea joasă și rampă de acces pentru persoanele cu mobilitate […] The post VIDEO | Ion Ceban: Cinci troleibuze articulate noi au fost puse în circulație pe rutele din Chișinău first appeared on HotNews.md.
12:10
Renato Usatîi: Dacă aș fi întrebat, în calitate de cetățean, cum aș vota în cazul unui referendum privind unirea cu România, aș răspunde că aș vota împotrivă # HotNews
Președintele Partidului Nostru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Renato Usatîi, a declarat că, în cazul organizării unui referendum privind unirea cu România, ar vota împotrivă. Poziția sa civică a fost exprimată în cadrul emisiunii «Новая неделя с Анатолием Голя», difuzată la TV8. „Dacă mă vor întreba, voi răspunde că voi vota împotrivă. Întotdeauna am fost, […] The post Renato Usatîi: Dacă aș fi întrebat, în calitate de cetățean, cum aș vota în cazul unui referendum privind unirea cu România, aș răspunde că aș vota împotrivă first appeared on HotNews.md.
11:50
Victoria Furtună cere să fie sesizată de urgență Curtea Constituțională pentru a corecta regimul actelor de identitate și al cetățeniei # HotNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, solicită deputaților din Parlamentul Republicii Moldova să sesizeze de urgență Curtea Constituțională pentru a corecta ceea ce numește „o nedreptate juridică evidentă”, legată de regimul actelor de identitate și al cetățeniei. Într-o declarație publică, Furtună îndeamnă Legislativul să înceteze inițiativele populiste și să nu înregistreze noi proiecte de lege […] The post Victoria Furtună cere să fie sesizată de urgență Curtea Constituțională pentru a corecta regimul actelor de identitate și al cetățeniei first appeared on HotNews.md.
11:00
VIDEO | Ion Ceban, confirmă discuțiile cu reprezentanții PSRM și își reafirmă disponibilitatea pentru dialog politic # HotNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că a avut, în cursul dimineții, o întrevedere cu un reprezentant al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), în cadrul căreia au fost abordate subiecte ce țin de administrarea financiară a capitalei. Potrivit edilului, concluziile discuției au fost transmise colegilor din cadrul Direcției finanțe, care urmează să ofere […] The post VIDEO | Ion Ceban, confirmă discuțiile cu reprezentanții PSRM și își reafirmă disponibilitatea pentru dialog politic first appeared on HotNews.md.
10:50
Kremlinul exclude o întâlnire Putin – Zelenski în altă parte decât Moscova, după ce preşedintele Ucrainei a refuzat să meargă în Rusia # HotNews
Kremlinul declară că întâlnirea dintre președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski poate avea loc doar în Moscova, însă Zelenski a refuzat categoric ideea. Rusia a anunțat discuții trilaterale planificate la Abu Dhabi între delegații ucraineană, rusă și americană. Zelenski susține că, fără o întâlnire directă cu Putin, un acord privind problemele teritoriale este imposibil. Secretarul […] The post Kremlinul exclude o întâlnire Putin – Zelenski în altă parte decât Moscova, după ce preşedintele Ucrainei a refuzat să meargă în Rusia first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 3 februarie – o zi destul de bună. Este un entuziasm care ne ajută să lucrăm frumos la obiectivele pe care le avem în plan, lăsându-ne ghidați și de fler, de inspirație. VĂRSĂTOR Proiecte multe la orizont și vă veți organiza astfel încât să le puteți duce la bun sfârșit, pentru că este de […] The post Horoscop 3 februarie – RAC – veți regla situația financiară first appeared on HotNews.md.
2 februarie 2026
22:40
Accident tragic la Strășeni: un copil a murit, iar altul este în stare gravă după ce au fost loviți pe trecerea de pietoniaz # HotNews
Strășeni, Republica Moldova – O tragedie rutieră a avut loc luni seara pe traseul R-1, în apropierea orașului Strășeni, unde doi minori au fost loviți de un automobil în timp ce traversau regulamentar strada. În urma impactului, un băiat de 14 ani și-a pierdut viața, iar o fetiță de 12 ani se află în stare […] The post Accident tragic la Strășeni: un copil a murit, iar altul este în stare gravă după ce au fost loviți pe trecerea de pietoniaz first appeared on HotNews.md.
18:00
Partidul Nostru susține planul de municipalizare a țării. Renato Usatîi: Ce nu poate face un sat, poate face un municipiu! # HotNews
Partidul Nostru sprijină planul de municipalizare a Republicii Moldova și declară că va susține reforma administrației publice locale doar dacă aceasta va fi una reală și eficientă. Potrivit partidului, municipalizarea orașelor din țară ar asigura localităților resurse echitabile, servicii publice de calitate și o guvernare mai transparentă. Ideea este susținută și de CALM, organizație în […] The post Partidul Nostru susține planul de municipalizare a țării. Renato Usatîi: Ce nu poate face un sat, poate face un municipiu! first appeared on HotNews.md.
17:30
Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a demonstrat că tariful mai mic la gazele naturale poate fi aplicat retroactiv # HotNews
Constantin Cuiumju, deputat al Partidului Nostru, membru al Comisiei economie, buget și finanțe, a declarat că precedentul aplicării retroactive a tarifului la gaz există deja în Republica Moldova. De aceea, reglatorul are toate premisele și pârghiile pentru a stabili, în ședința de marți, 3 februarie, un tarif mai mic, aplicabil retroactiv. „Am avut cazuri cu […] The post Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a demonstrat că tariful mai mic la gazele naturale poate fi aplicat retroactiv first appeared on HotNews.md.
17:00
VIDEO | MAN: Incidentul energetic a scos la iveală vulnerabilități grave și lipsa de comunicare a autorităților centrale # HotNews
În contextul penei majore de curent produse sâmbătă, reprezentanții Mișcării Alternativa Națională (MAN) au susținut o conferință de presă în care au atras atenția asupra vulnerabilității sistemului energetic, lipsei de comunicare publică și întârzierilor în realizarea proiectelor strategice de securitate energetică. Gaik Vartanean, deputat MAN, șeful fracțiunii „Alternativa” Gaik Vartanean a declarat că incidentul energetic […] The post VIDEO | MAN: Incidentul energetic a scos la iveală vulnerabilități grave și lipsa de comunicare a autorităților centrale first appeared on HotNews.md.
14:00
VIDEO// Irina Vlah, alături de Părintele Sergiu: „Rezultatele muncii sale sunt resimțite de cei cărora astăzi le este cel mai greu” # HotNews
Politiciana Irina Vlah, ieri, la Florești, a participat la Concertul caritabil „Puterea Bunătății”, inițiat de Părintele Sergiu. „Părintele Sergiu unește de mai mulți ani oamenii din Florești pentru o cauză bună. Rezultatele muncii sale sunt resimțite de cei cărora astăzi le este cel mai greu. Ajutorul oferit copiilor și persoanelor nevoiașe a devenit misiunea de […] The post VIDEO// Irina Vlah, alături de Părintele Sergiu: „Rezultatele muncii sale sunt resimțite de cei cărora astăzi le este cel mai greu” first appeared on HotNews.md.
12:20
Victoria Furtună: În timp ce cetățenii „îngheață în case nu din ideologie, ci din sărăcie”, partidele sunt finanțate „regește” din bani publici # HotNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a publicat o postare dură în care critică alocarea banilor publici pentru finanțarea partidelor politice, în contextul dificultăților economice cu care se confruntă populația. Potrivit acesteia, decizia Comisiei Electorale Centrale din 27 ianuarie prevede alocarea a 66,6 milioane de lei din bugetul de stat pentru partidele politice în anul […] The post Victoria Furtună: În timp ce cetățenii „îngheață în case nu din ideologie, ci din sărăcie”, partidele sunt finanțate „regește” din bani publici first appeared on HotNews.md.
11:00
Dosar de proporții, finalizat după aproape două decenii: 14 inculpați condamnați pentru escrocherie, migrație ilegală și trafic de influență # HotNews
Judecătoria Chișinău (sediul Centru) a pronunțat, la 20 ianuarie 2026, o sentință de referință într-un dosar penal de amploare, înregistrat încă din anul 2014, care vizează o rețea complexă de escrocherii, falsuri, trafic de influență și organizare a migrației ilegale sub paravanul unor agenții economice. Instanța a recunoscut 14 persoane fizice și patru juridice vinovate […] The post Dosar de proporții, finalizat după aproape două decenii: 14 inculpați condamnați pentru escrocherie, migrație ilegală și trafic de influență first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 2 februarie – o zi condimentată. O să ne dăm peste cap să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus pentru ziua de azi – sunt lucruri la care lucrăm de multă vreme. VĂRSĂTOR Se poate să primiți OK-ul pentru un proiect care v-ar asigura un venit constant și nu ați mai sta […] The post Horoscop 2 februarie – începe o frumoasă poveste dragoste first appeared on HotNews.md.
1 februarie 2026
12:50
Primarul General, Ion Ceban, declaără că ne așteaptă vremuri „bune” de reforme, când circa 600 de primării vor fi lichidate de reformatorii Moldovei. În Moldova se fac sondaje – interne, externe – cele care se publică, cele care nu se publică, unele secrete. Anume în aceste sondaje, primarii și echipele lor, lucrătorii din administrația publică […] The post VIDEO | Ion Ceban: Circa 600 de primării vor fi lichidate de reformatorii Moldovei first appeared on HotNews.md.
12:50
La început, baloanele umplute cu heliu sau hidrogen, care transportă ilegal țigări din Belarus, s-ar putea să nu pară o amenințare prea mare. Însă, pe măsură ce numărul acestor baloane care trec în spațiul aerian NATO s-a multiplicat, inclusiv prin două incursiuni majore în această săptămână în Lituania și Polonia, care au forțat oficialii să […] The post O nouă amenințare la adresa securității NATO – baloanele din Belarus pline cu țigări first appeared on HotNews.md.
11:30
ULTIMA ORĂ: Zelenski dezvăluie cauza probabilă a avariei rețelei electrice: nu există indicii de intervenție externă # HotNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că motivele avariei majore produse pe 31 ianuarie în rețeaua electrică sunt încă în curs de investigare. Până în prezent, nu există dovezi privind o intervenție externă sau un atac cibernetic. Cel mai probabil, incidentul a fost cauzat de formarea gheții pe liniile electrice, informează Ukrainska Pravda. „În această […] The post ULTIMA ORĂ: Zelenski dezvăluie cauza probabilă a avariei rețelei electrice: nu există indicii de intervenție externă first appeared on HotNews.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.