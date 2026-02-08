Înşelătorie cu arestarea Irinei Loghin, pentru că ar fi promovat o cremă. Avocată: “Îi prejudiciază grav imaginea”
HotNews, 8 februarie 2026 09:00
O nouă înşelătorie circulă pe Internet. De data aceasta, infractorii folosesc imaginea Irinei Loghin, despre care susţin că ar fi fost arestată pentru cu ar fi promovat o cremă. Pe o pagină cu 145.000 de urmăritori, apar informaţii false potrivit cărora artista ar fi fost reţinută de autorităţi. Avocata interpretei denunţă public falsul şi spune […] The post Înşelătorie cu arestarea Irinei Loghin, pentru că ar fi promovat o cremă. Avocată: “Îi prejudiciază grav imaginea” first appeared on HotNews.md.
• • •
Alte ştiri de HotNews
Acum 30 minute
09:00
Înşelătorie cu arestarea Irinei Loghin, pentru că ar fi promovat o cremă. Avocată: “Îi prejudiciază grav imaginea” # HotNews
O nouă înşelătorie circulă pe Internet. De data aceasta, infractorii folosesc imaginea Irinei Loghin, despre care susţin că ar fi fost arestată pentru cu ar fi promovat o cremă. Pe o pagină cu 145.000 de urmăritori, apar informaţii false potrivit cărora artista ar fi fost reţinută de autorităţi. Avocata interpretei denunţă public falsul şi spune […] The post Înşelătorie cu arestarea Irinei Loghin, pentru că ar fi promovat o cremă. Avocată: “Îi prejudiciază grav imaginea” first appeared on HotNews.md.
Acum 4 ore
07:00
Horoscop 8 februarie – o zi condimentată. O să conștientizăm ce lipsește ca să fie o mai bună înțelegere în familie și să se achite fiecare de obligațiile care îi revin. VĂRSĂTOR Se poate să revină cineva care își dorește să continuați o relație pe care ați pus-o pe pauză și e de văzut dacă […] The post Horoscop 8 februarie – Zodia care este în căutarea unui partener de viață. first appeared on HotNews.md.
Acum 12 ore
21:00
Oana Țoiu: România poate proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic # HotNews
Ministra Afacerilor Externe din România, Oana Țoiu, a transmis la Washington că România își asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană și are ca obiectiv creșterea producției pentru a reduce prețurile interne și a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării energiei ca instrument de șantaj […] The post Oana Țoiu: România poate proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic first appeared on HotNews.md.
Acum 24 ore
19:00
VIDEO | Ion Ceban prezintă retrospectiva săptămânii: intervenții non-stop, proiecte de infrastructură și extinderea transportului public # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat retrospectiva celor mai importante evenimente din ultima săptămână din Capitală, evidențiind intervențiile serviciilor municipale în condiții meteo dificile, proiectele de infrastructură planificate și evoluțiile din transportul public. Edilul a anunțat că angajații serviciilor municipale continuă să intervină non-stop pentru curățarea străzilor și combaterea ghețușului, lucrările fiind […] The post VIDEO | Ion Ceban prezintă retrospectiva săptămânii: intervenții non-stop, proiecte de infrastructură și extinderea transportului public first appeared on HotNews.md.
14:40
Dmitri Torner – la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia: „Alături de minunații noștri sportivi” # HotNews
Dmitri Torner, în calitate de preşedinte al Federaţiei de Biatlon din Republica Moldova, dar şi de preşedinte al Asociaţiei Sporturilor de Iarnă, a participat ieri la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia, „alături de minunaţii noştri sportivi, care ne vor reprezenta ţara la acest grandios eveniment sportiv: biatloniştii Alina Stremous, Pavel Magazeev, Maksim […] The post Dmitri Torner – la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia: „Alături de minunații noștri sportivi” first appeared on HotNews.md.
12:40
O femeie a avut parte de o surpriză total neașteptată după ce a cumpărat o geantă dintr-un magazin second-hand # HotNews
O femeie a avut parte de o surpriză total neașteptată după ce a cumpărat o geantă dintr-un magazin second-hand. Ceea ce părea o achiziție obișnuită s-a transformat rapid într-o adevărată capsulă a timpului, iar descoperirea a stârnit admirație pe rețelele sociale, potrivit Mirror. Femeia a povestit că mergea printre rafturile unui magazin second hand când […] The post O femeie a avut parte de o surpriză total neașteptată după ce a cumpărat o geantă dintr-un magazin second-hand first appeared on HotNews.md.
12:20
Victoria Furtună contestă criticile la adresa rapoartelor Congresului SUA și cere dezbateri publice mai ample # HotNews
Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Victoria Furtună a pus sub semnul întrebării legitimitatea criticilor formulate în spațiul public la adresa unor rapoarte ale Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților SUA, precum și a unor declarații venite din partea oficialilor americani, transmite Știri.md. Potrivit acesteia, eventualele dezacorduri față de concluziile instituțiilor americane ar trebui argumentate prin […] The post Victoria Furtună contestă criticile la adresa rapoartelor Congresului SUA și cere dezbateri publice mai ample first appeared on HotNews.md.
11:00
Salariile minime din Europa variază între 620 și 2.704 euro în 2026. Republica Moldova este cu 319 euro # HotNews
Salariile minime din Europa variază între 620 și 2.704 euro în 2026, potrivit datelor analizate de Euronews Business. Clasamentul se schimbă atunci când este luată în calcul puterea de cumpărare. Aici, România înregistrează cea mai mare urcare, de pe locul 20 pe locul 12. În patru țări salariul minim nu s-a modificat deloc în ultimul […] The post Salariile minime din Europa variază între 620 și 2.704 euro în 2026. Republica Moldova este cu 319 euro first appeared on HotNews.md.
09:40
VIDEO | Ion Ceban: Toate echipele municipale au lucrat fără oprire. Carosabilul este practicabil, iar transportul circulă în regim normal # HotNews
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că echipele serviciilor municipale au intervenit pe parcursul întregii nopți în toate sectoarele Capitalei, iar la această oră situația este sub control, cu drumuri practicabile și transport public care circulă fără dificultăți. Edilul Capitalei a declarat că toate echipele sunt mobilizate în teren, intervențiile desfășurându-se continuu atât […] The post VIDEO | Ion Ceban: Toate echipele municipale au lucrat fără oprire. Carosabilul este practicabil, iar transportul circulă în regim normal first appeared on HotNews.md.
Ieri
07:00
Horoscop 7 februarie – O zi cu vești bune. O să ne bucurăm de prezența unor oameni care ne-au lipsit și care ne pot face viața mai frumoasă și o să hrănim această relație la rădăcină. VĂRSĂTOR O să fiți curtați de multă lume să vă duceți pe la evenimentele mondene, să revedeți oameni dragi […] The post Horoscop 7 februarie – O să primiți un dar de la cineva care vă iubește first appeared on HotNews.md.
6 februarie 2026
18:10
VIDEO | Codul Galben de polei, prelungit până pe 9 februarie, anunță Ion Ceban. 1.500 de muncitori intervin zilnic în Chișinău # HotNews
Avertizările meteorologice de Cod Galben de polei și ghețuș, valabile la nivel național, au fost prelungite până la 9 februarie. În Capitală, anunță Ion Ceban, circa 1.500 de angajați intervin permanent pentru deszăpezire și combaterea lunecușului, anunță autoritățile municipale. Informația a fost comunicată de Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a precizat că […] The post VIDEO | Codul Galben de polei, prelungit până pe 9 februarie, anunță Ion Ceban. 1.500 de muncitori intervin zilnic în Chișinău first appeared on HotNews.md.
17:10
Macron susține că apariția numelui său în dosarele Epstein este rezultatul unei operațiuni de manipulare rusești # HotNews
Președintele francez Emmanuel Macron afirmă că menționarea repetată a numelui său în dosarele cazului Jeffrey Epstein nu are nicio bază factuală și este consecința unei operațiuni de ingerință informațională orchestrate de Rusia. Potrivit autorităților franceze, această campanie urmărește să inducă ideea unei legături între șeful statului și afacerea Epstein, prin exploatarea documentelor publicate de justiția […] The post Macron susține că apariția numelui său în dosarele Epstein este rezultatul unei operațiuni de manipulare rusești first appeared on HotNews.md.
15:10
Oamenii au plătit prea mult: MAN cere recalcularea facturilor și sancționarea vinovaților pentru tarifele prea mari # HotNews
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a depus denunțuri oficiale la Procuratura Generală și la Centrul Național Anticorupție (CNA) împotriva conducerii ANRE și Energocom, pe subiectul tarifelor exagerate la energie electrică și gaze, care au împovărat grav populația. Reprezentanții MAN solicită investigarea completă a tuturor ilegalităților și a eventualelor scheme de furt comise în procesul de stabilire […] The post Oamenii au plătit prea mult: MAN cere recalcularea facturilor și sancționarea vinovaților pentru tarifele prea mari first appeared on HotNews.md.
14:00
Alexandr Berlinschii anunță consultări publice la Parlament pe modificarea Legii cetățeniei # HotNews
Consultări publice privind proiectul de modificare a Legii cetățeniei vor avea loc marți, 10 februarie, la Parlament. Anunțul a fost făcut de deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, autorul inițiativei legislative. Potrivit acestuia, discuțiile sunt organizate în contextul înregistrării proiectului de lege și vor începe la ora 14:00, în incinta Parlamentului Republicii Moldova. La consultări sunt […] The post Alexandr Berlinschii anunță consultări publice la Parlament pe modificarea Legii cetățeniei first appeared on HotNews.md.
12:20
Consiliul Concurenței a dat undă verde preluării Accent Electronic de către Moldcell. Autoritatea a aprobat tranzacția prin care operatorul de telefonie mobilă va achiziționa 100% din acțiunile unuia dintre cei mai importanți distribuitori de produse IT din Republica Moldova. După analiza pieței, a poziției celor două companii și a modului în care acestea își desfășoară […] The post Consiliul Concurenței anunță că Moldcell poate prelua Accent Electronic first appeared on HotNews.md.
10:40
Un general rus a fost împușcat de mai multe ori la Moscova de un atacator care a fugit, scrie BBC. General-locotenentul Alekseyev a fost transportat de urgenţă la spital după atacul comis într-o clădire rezidenţială din nord-vestul capitalei, iar starea sa de sănătate este necunoscută. Alekseyev este al doilea om ca importanţă din cadrul serviciului […] The post BREAKING NEWS: General rus de rang înalt împușcat de mai multe ori la Moscova first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
85 de voturi pentru proiectul de lege al Partidului Nostru privind majorarea plafonului de înregistrare ca plătitor de TVA # HotNews
Proiectul Partidului Nostru, care propune creșterea plafonului de scutire de TVA pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei (față de plafonul actual de 1,2 milioane), a fost votat în prima lectură în plenul Parlamentului, cu 85 de voturi ale deputaților. Este o susținere „fenomenală”, potrivit spicherului Legislativului. Proiectul completează […] The post 85 de voturi pentru proiectul de lege al Partidului Nostru privind majorarea plafonului de înregistrare ca plătitor de TVA first appeared on HotNews.md.
08:30
Horoscop 6 februarie – avem inspirație azi. O să facem și treabă, găsim soluții ingenioase în cazul diferitelor probleme și o să ne și distrăm, că o să plecăm pe ici, pe colo, să ne revigorăm. VĂRSĂTOR Se conturează o sumă importantă de bani, poate pentru că ați semnat un contract și or să vă […] The post Horoscop 6 februarie – VĂRSĂTOR – se conturează o sumă importantă de bani first appeared on HotNews.md.
5 februarie 2026
22:30
Ion Ceban a felicitat colectivul Î.M. Regia „Autosalubritate” cu ocazia a 81 de ani de activitate # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a felicitat colectivul Î.M. Regia „Autosalubritate”, cu ocazia a 81 de ani de activitate. În prezent, aici activează circa 500 de angajați, oameni care muncesc zilnic pentru un oraș mai curat. „Poate nu ne gândim zilnic la asta, dar, dacă două zile la rând gunoiul nu este colectat, orașul nu mai […] The post Ion Ceban a felicitat colectivul Î.M. Regia „Autosalubritate” cu ocazia a 81 de ani de activitate first appeared on HotNews.md.
16:00
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a transmis câte un buchet mare de flori fiecărei doamne parlamentar care și-a sărbătorit ziua de naștere în perioada dintre ședința plenară precedentă și cea de astăzi: Elena Grițco, Liliana Iaconi, Inga Sibova, Olga Cebotari, Ana Țurcan-Oboroc, Ana Butucea, Galina Dragan, Veronica Roșca și Diana Caraman. Gestul a fost unul […] The post Un gest discret și plin de respect din partea lui Renato Usatîi first appeared on HotNews.md.
14:20
VIDEO | Curtea Constituțională a declarat constituționale prevederi privind actele Guvernului și două legi economice # HotNews
Curtea Constituțională (CC) a respins sesizările depuse de deputați și a declarat constituționale mai multe prevederi ce vizează activitatea Guvernului, precum și două legi legate de administrarea proprietății publice și sprijinul acordat rezidenților Zonelor Economice Libere. Anunțul a fost făcut de președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, în cadrul unui briefing de presă. Sesizările au vizat, […] The post VIDEO | Curtea Constituțională a declarat constituționale prevederi privind actele Guvernului și două legi economice first appeared on HotNews.md.
13:50
De Ziua Internațională a Alegerilor, deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a readus în atenție inițiativa privind digitalizarea proceselor electorale # HotNews
De Ziua Internațională a Alegerilor, care este marcată astăzi, deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, fostul secretar al Comisiei Electorale Centrale (CEC), a transmis un mesaj de felicitare și recunoștință tuturor celor care contribuie la buna funcționare a democrației în Republica Moldova. „În Republica Moldova, în cadrul CEC activează peste 100 de funcționari publici, dintre care […] The post De Ziua Internațională a Alegerilor, deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a readus în atenție inițiativa privind digitalizarea proceselor electorale first appeared on HotNews.md.
13:00
Cristian Hrițuc critică decizia de lichidare a Universității din Cahul: „O hotărâre strategică este anulată” # HotNews
Analistul politic Cristian Hrițuc critică procedura de lichidare a Universității din Cahul, acuzând Ministerul Educației și actuala guvernare că ar fi luat o decizie cu impact strategic negativ pentru relațiile educaționale dintre Republica Moldova și România. Într-o analiză publică, Hrițuc susține că, în pofida argumentelor invocate de autorități privind eficientizarea sistemului universitar, în spatele deciziei […] The post Cristian Hrițuc critică decizia de lichidare a Universității din Cahul: „O hotărâre strategică este anulată” first appeared on HotNews.md.
12:50
Renato Usatîi anunță înregistrarea unui proiect de lege privind extinderea la un an a termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, după modelul UE # HotNews
Președintele fracțiunii Partidul Nostru și vicepreședinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a anunțat azi în Parlament că inițiază modificări legislative pentru extinderea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate. Inițiativa vizează majorarea perioadei de utilizare de la șase luni la un an, după modelul aplicat […] The post Renato Usatîi anunță înregistrarea unui proiect de lege privind extinderea la un an a termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, după modelul UE first appeared on HotNews.md.
12:30
FT: Oligarhul moldovean Ilan Șor, în centrul unei rețele prin care Rusia evită sancțiunile occidentale # HotNews
Arată ca banii din Monopoly, dar au un scop practic: bancnote rusești colorate, imitații ale celor originale, sunt concepute pentru a ajuta la circulația rublelor în întreaga lume, pe fondul restricțiilor occidentale care au îngreunat plățile internaționale, informează Financial Times. Bancnotele sunt emise de A7, o companie cu legături la Kremlin, care a devenit rapid […] The post FT: Oligarhul moldovean Ilan Șor, în centrul unei rețele prin care Rusia evită sancțiunile occidentale first appeared on HotNews.md.
12:00
Audieri solicitate pe marginea avariilor electrice din 31 ianuarie. Propunerea deputatei Olga Ursu, respinsă de Parlament # HotNews
Deputata Mișcării Alternativa Națională (MAN), Olga Ursu, a solicitat includerea pe ordinea de zi a Parlamentului a audierii prim-ministrului, în legătură cu incidentul major produs la 31 ianuarie, care a provocat deconectări de energie electrică pe aproape întreg teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa a vizat obținerea unor clarificări oficiale privind mai multe aspecte ce țin de […] The post Audieri solicitate pe marginea avariilor electrice din 31 ianuarie. Propunerea deputatei Olga Ursu, respinsă de Parlament first appeared on HotNews.md.
11:40
VIDEO | Irina Vlah: Șapte probleme majore care trebuie să devină prioritare în noua sesiune parlamentară # HotNews
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, amintește că în această săptămână, se dă startul noii sesiuni parlamentare şi cu această ocazie a decis să se adreseze cu un demers public către conducerea şi deputaţii Parlamentului Republicii Moldova, în care se referă la problemele reale ale Republicii Moldova, la aşteptările pe care le au […] The post VIDEO | Irina Vlah: Șapte probleme majore care trebuie să devină prioritare în noua sesiune parlamentară first appeared on HotNews.md.
10:50
Victoria Furtună solicită deputaților ca ”înainte de a modifica Legea cetățeniei, clarificați schimbările abuzive care au fost aplicate pe furiș” # HotNews
Liderul Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat un apel public către deputații din Parlamentul Republicii Moldova, cerându-le să suspende efectele modificărilor recente aduse Legii cetățeniei și să repare întâi abuzurile comise prin aplicarea acesteia. Într-o declarație dură, Furtună acuză autoritățile că au creat o problemă juridică majoră prin transformarea a peste 30 000 […] The post Victoria Furtună solicită deputaților ca ”înainte de a modifica Legea cetățeniei, clarificați schimbările abuzive care au fost aplicate pe furiș” first appeared on HotNews.md.
10:10
BREAKING NEWS: Renato Usatîi anunță o moțiune simplă împotriva politicilor energetice, anunțată de Renato Usatîi # HotNews
Deputați din mai multe fracțiuni parlamentare au semnat o moțiune simplă împotriva politicilor guvernamentale în domeniul energetic. Anunțul a fost făcut de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Potrivit acestuia, inițiativa este susținută de parlamentari din fracțiunile Partidul Nostru, Blocul Alternativa și Partidul Democrația Acasă, care critică modul în care autoritățile au gestionat politica tarifară la […] The post BREAKING NEWS: Renato Usatîi anunță o moțiune simplă împotriva politicilor energetice, anunțată de Renato Usatîi first appeared on HotNews.md.
09:40
BREAKING NEWS: Partidul MAN cere examinarea de urgență a problemei tarifelor – primul subiect pe ordinea de zi a Parlamentului # HotNews
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat o acțiune publică în fața Parlamentului Republicii Moldova, pentru a cere examinarea imediată a problemei tarifelor la energie și includerea acestui subiect ca prim punct pe ordinea de zi a Legislativului. În cadrul protestului, reprezentanții MAN au transmis deputaților din alte fracțiuni copii ale facturilor reale achitate de […] The post BREAKING NEWS: Partidul MAN cere examinarea de urgență a problemei tarifelor – primul subiect pe ordinea de zi a Parlamentului first appeared on HotNews.md.
09:30
Renato Usatîi și Elena Grițco s-au întâlnit cu Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piorko # HotNews
Deputații Partidului Nostru, Renato Usatîi și Elena Grițco, s-au întâlnit cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko. În cadrul întrevederii au fost discutate aspecte legate de situația social-politică din țară, precum și evoluțiile regionale, fiind exprimată recunoștința pentru sprijinul constant acordat de Uniunea Europeană Republicii Moldova, inclusiv pentru asistența oferită în depășirea crizelor […] The post Renato Usatîi și Elena Grițco s-au întâlnit cu Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piorko first appeared on HotNews.md.
09:10
Ion Ceban: Serviciile municipale intervin non-stop pentru combaterea ghețușului. Elevii învață online, iar unii funcționari lucrează de acasă # HotNews
Echipele serviciilor municipale intervin în regim continuu în toate sectoarele Capitalei pentru combaterea ghețușului și asigurarea siguranței cetățenilor, a anunțat primarul general, Ion Ceban. Acțiunile au fost declanșate încă din seara zilei de ieri și au continuat pe parcursul întregii nopți. Potrivit lui Ion Ceban, muncitorii au acționat atât mecanizat, cât și manual, pe principalele […] The post Ion Ceban: Serviciile municipale intervin non-stop pentru combaterea ghețușului. Elevii învață online, iar unii funcționari lucrează de acasă first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 5 februarie – o zi cu sare și piper. O să ne bucurăm de niște reușite la care nu ne-am fi așteptat și or să ne ia prin surprindere unele lucruri care păreau ușor de realizat. VĂRSĂTOR Vin oferte de job, pot fi colaborări, și o să vă consultați cu familia, ca să fie […] The post Horoscop 5 februarie – e momentul să dezamorsați un conflict first appeared on HotNews.md.
4 februarie 2026
18:30
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, E.S. Iwona Piórko. În cadrul discuțiilor, părțile au abordat situația actuală a Capitalei, implementarea Planului de Creștere al UE pentru Republica Moldova și reforma administrativ-teritorială. „Au fost accentuate domenii-cheie de dezvoltare, precum eficiența energetică, managementul deșeurilor, precum […] The post Ion Ceban a avut o întrevedere cu Ambasadoarea UE în Moldova, E.S. Iwona Piórko first appeared on HotNews.md.
18:20
Emil Constantinescu: Mă pronunţ împotriva desfiinţării Universităţii din Cahul, a cărei apariție are la bază angajamente asumate de preşedinţii României # HotNews
Fostul președinte Emil Constantinescu reacționează în scandalul desființării Universității din Cahul, desființare propusă de ministrul Educației din Republica Moldova și aflată pe masa discuțiilor Guvernului de la Chișinău. „Mă pronunţ împotriva desfiinţării Universităţii de Stat ‘Bogdan Petriceicu Haşdeu’ din Cahul”, anunță Constantinescu, într-o rară luare de poziție remisă presei. Emil Constantinescu explică într-un comunicat remis […] The post Emil Constantinescu: Mă pronunţ împotriva desfiinţării Universităţii din Cahul, a cărei apariție are la bază angajamente asumate de preşedinţii României first appeared on HotNews.md.
17:20
VIDEO | Ion Ceban solicită recalcularea tarifelor la gaz pentru ultimele două luni și acuză întârzieri nejustificate # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, președintele Partidului MAN, cere guvernării și autorităților de reglementare recalcularea prețurilor la facturile pentru gaz aferente ultimelor două luni, perioadă în care, potrivit edilului, tarifele ar fi trebuit deja revizuite în scădere. Într-o declarație publică, Ion Ceban a afirmat că există „toate actele și dovezile” care ar demonstra […] The post VIDEO | Ion Ceban solicită recalcularea tarifelor la gaz pentru ultimele două luni și acuză întârzieri nejustificate first appeared on HotNews.md.
16:50
VIDEO | Cauza care va face istorie. Victoria Furtună anunță că dosarul Partidului „Moldova Mare” a ajuns la CtEDO # HotNews
Membrii Partidului Politic „Moldova Mare”, împreună cu alți 20 de candidați, au sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) împotriva Republicii Moldova. Despre aceasta a anunțat liderul formațiunii, Victoria Furtună, menționând că dosarul „Moldova Mare” versus Republica Moldova va face istorie. „Au fost anexate înscrisuri care vor șoca judecătorii de la Strasbourg, pentru că ele […] The post VIDEO | Cauza care va face istorie. Victoria Furtună anunță că dosarul Partidului „Moldova Mare” a ajuns la CtEDO first appeared on HotNews.md.
15:50
VIDEO | Domnica Manole: Schimbul de idei între judecătorii naționali și judecătorii Curții Europene constituie un dialog judiciar la nivel global # HotNews
Cu ocazia deschiderea anului judiciar 2026 al Curții Europene a Drepturilor Omului, Președintelui Curții Constituționale a Republicii Moldova, Doamna Domnica Manole, a venit cu un mesaj către judecătorii naționali și judecătorii Curții Europene. Domnica Manole declară că participarea judecătorilor naționali la cu ocazia deschiderea anului judiciar 2026 al Curții Europene, confirmă importanța fundamentală, într-o perioadă […] The post VIDEO | Domnica Manole: Schimbul de idei între judecătorii naționali și judecătorii Curții Europene constituie un dialog judiciar la nivel global first appeared on HotNews.md.
14:40
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a lansat oficial Campania Națională Patriotică cu genericul „Patria Noastră este Republica Moldova”. Inițiativa este prezentată drept un răspuns la provocările actuale legate de suveranitatea și identitatea statului. Potrivit reprezentanților formațiunii, campania are drept scop consolidarea mândriei naționale și protejarea statalității Republicii Moldova. În acest context, PSRM anunță desfășurarea […] The post PSRM a lansat Campania Națională Patriotică „Patria Noastră este Republica Moldova” first appeared on HotNews.md.
14:10
Olesea Stamate: Un adevăr incomod despre „lupta cu dezinformarea” și aștept ”apărătorii democrației” să califice acest raport drept mâna Kremlinului # HotNews
Fosta deputată Olesea Stamate atrage atenția asupra unui raport al Comitetului Judiciar al U.S. House of Representatives, care indică intervenții ale instituțiilor europene în spațiul dezbaterii politice online sub pretextul luptei cu „dezinformarea”. Comitetul judiciar al Camerei Reprezentanților din SUA a publicat un raport interesant privind cenzura în mediul online. Astfel, raportul constată că în […] The post Olesea Stamate: Un adevăr incomod despre „lupta cu dezinformarea” și aștept ”apărătorii democrației” să califice acest raport drept mâna Kremlinului first appeared on HotNews.md.
12:20
Inițiativa Partidului Nostru de a scuti primăriile de taxe și accize pentru donații a fost susținută de comisiile parlamentare și va fi examinată în plen # HotNews
Proiectul de lege, elaborat de Fracțiunea Partidului Nostru privind scutirea primăriilor de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile și utilajele donate, a fost susținut astăzi de mai multe comisii parlamentare. Proiectul a fost prezentată în comisii de vicepreședinta Fracțiunii Partidului Nostru, Elena Grițco. Membrii Comisiei pentru mediu, climă și tranziție verde, Comisei pentru drepturile […] The post Inițiativa Partidului Nostru de a scuti primăriile de taxe și accize pentru donații a fost susținută de comisiile parlamentare și va fi examinată în plen first appeared on HotNews.md.
11:30
ULTIMA ORĂ: Proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA a fost susținut condiționat de comisiile parlamentare # HotNews
Comisia economie, buget și finanțe, cu votul unanim al membrilor săi, a susținut conceptual proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei, față de plafonul actual de 1,2 milioane. Și Comisia administrație publică și dezvoltare regională a susținut condiționat acest proiect. Proiectul […] The post ULTIMA ORĂ: Proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA a fost susținut condiționat de comisiile parlamentare first appeared on HotNews.md.
11:00
Guvernul PAS a aprobat proiectul de hotărâre, prezentat de ministrul Dan Perciun, privind lichidarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, în pofida criticilor formulate în spațiul public de reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova și România. Potrivit deciziei, Universitatea din Cahul este absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei, iar în municipiu va […] The post ULTIMA ORĂ: Guvernul a aprobat lichidarea Universității din Cahul first appeared on HotNews.md.
11:00
Irina Vlah: „PAS i-a pregătit premierului Munteanu rolul de țap ispășitor, pe care vor fi puse toate eșecurile lor” # HotNews
Irina Vlah afirmă că „PAS i-a pregătit premierului Munteanu rolul de țap ispășitor, pe care vor fi puse toate eșecurile lor” și în context ea îi propune șefului Guvernului „o ieșire demnă din acest scenariu rușinos”. Într-o adresare publică pentru prim-ministrul Alexandru Munteanu, politiciana menționează: „În curând se împlinesc 100 de zile de când a fost […] The post Irina Vlah: „PAS i-a pregătit premierului Munteanu rolul de țap ispășitor, pe care vor fi puse toate eșecurile lor” first appeared on HotNews.md.
10:40
VIDEO | Olga Ursu, deputat MAN: jumătate din primăriile din țară riscă să dispară, iar odată cu ele – satele Moldovei # HotNews
Deputatul MAN, Olga Ursu, avertizează că reforma administrației publice locale este promovată în grabă, fără un concept clar, fără etape bine definite, fără analize de impact și fără garanții pentru cetățeni și autoritățile locale. Deși Guvernul intenționează să transmită proiectul final Parlamentului în câteva luni, nu este clar câte raioane și câte primării vor rămâne, […] The post VIDEO | Olga Ursu, deputat MAN: jumătate din primăriile din țară riscă să dispară, iar odată cu ele – satele Moldovei first appeared on HotNews.md.
10:00
Care sunt cele mai frecvente „ultime cuvinte” pe care le rostest oamenii înainte de a muri. Nu este deloc ca în filme # HotNews
Când viața ajunge la capăt, iar moartea se apropie, cuvintele pe care le rostim pot dezvălui cele mai adânci gânduri și regrete ale inimii. Cei care se află în îngrijiri paliative sunt martori tăcuți ai acestor momente intime și, de multe ori, profunde. În ultimele clipe, pacienții nu se grăbesc să mărturisească adevăruri dramatice sau […] The post Care sunt cele mai frecvente „ultime cuvinte” pe care le rostest oamenii înainte de a muri. Nu este deloc ca în filme first appeared on HotNews.md.
09:10
Raport SUA: Comisia Europeană a influențat alegerile din Republica Moldova prin cenzură online și verificatori apropiați de viziunile politice ale instituțiilor UE # HotNews
Un raport interimar publicat la 3 februarie 2026 de Comitetul Judiciar al U.S. House of Representatives indică implicarea Comisia Europeană în monitorizarea și moderarea conținutului online înaintea mai multor alegeri europene, inclusiv înaintea alegerilor prezidențiale din Republica Moldova din 2024. Potrivit documentului, în baza Codului privind Dezinformarea și a Ghidurilor DSA pentru Alegeri, Comisia Europeană […] The post Raport SUA: Comisia Europeană a influențat alegerile din Republica Moldova prin cenzură online și verificatori apropiați de viziunile politice ale instituțiilor UE first appeared on HotNews.md.
07:50
Elon Musk a devenit prima persoană din istorie a cărei avere netă depășește 800 de miliarde de dolari, după ce fuziunea dintre SpaceX și xAI a propulsat evaluarea noului grup la 1.250 de miliarde de dolari. A devenit astfel cea mai valoroasă companie privată la nivel mondial, relatează Forbes, citată de news.ro. Tranzacția îl lasă […] The post Elon Musk se apropie de titlul de primul trilionar din istorie first appeared on HotNews.md.
07:30
Lucrătorii cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani reprezintă un sfert din populația activă. Această grupă de vârstă reprezintă, în Germania, aproape 10 milioane de persoane din cele aproximativ 41 de milioane de persoane angajate cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani. Germania are cea mai în vârstă populație activă din […] The post Țară din UE care are cea mai în vârstă populație activă din UE first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 4 februarie – o zi cu rezolvări. Se vor vedea efectele demersurilor noastre și vom primi răspunsuri, rând pe rând, la problemele cu care ne-am confruntat. VĂRSĂTOR Vești bune legate de serviciu: poate apare un proiect care să vă aducă bani și să vă introducă într-un alt mediu profesional, poate chiar într-o elită. O […] The post Horoscop 4 februarie – SĂGETĂTOR – sunteți pe punctul de a recupera niște bani first appeared on HotNews.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.