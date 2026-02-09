Preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a felicitat pe omologul său ales din Portugalia, Antonio José Seguro

09:20

Echipe ale MAI, polițiști, carabinieri, pompieri, militari din Armata Națională și angajații Ministerul Infrastructurii și ai Administraţiei Naționale a Drumurilor au fost mobilizate pentru curățarea trotuarelor, a căilor de acces către instituții medicale, stații de transport public din Chișinău și în alte localități, afectate de depunerile de polei și gheață.