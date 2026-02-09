Când se stinge lumina, se aprinde propaganda: cazul blackout-ului din 31 ianuarie a.c.
Veridica.md, 9 februarie 2026 13:20
La peste o săptămână de la deconectările de energie electrică din 31 ianuarie a.c., avaria rămâne încă o sursă de falsuri, manipulări și narațiuni conspiraționiste.
Preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a felicitat pe omologul său ales din Portugalia, Antonio José Seguro # Veridica.md
„Aştept cu nerăbdare să colaborăm” – i-a scris acestuia.
MAN și PCRM au organizat proteste și l-au acuzat de eșecuri în economie, energie, infrastructură și educație.
Armata rusă a lansat aproape 150 de drone.
Bucureștiul controlează cele mai importante domenii, inclusiv cel al securității, și își intensifică activitatea militară în Republica Moldova, iar cetățenii moldoveni sunt supuși unui proces dur de românizare, susține propaganda rusă.
Isaac Herzog se află la Sidney pentru a-și exprima solidaritatea cu comunitatea evreiască locală după atentatul antisemit din 14 decembrie 2025.
Măsura vizează salariile conducerii ANRE și ANRCETI.
Donald Trump i-a urat acesteia „mare succes” în aplicarea programului său conservator.
Antonio José Seguro l-a învins pe candidatul de extremă dreapta cu aproximativ 70% din voturi.
Insula caraibiană se confruntă cu o puternică criză energetică.
Una din prioritățile anunțate de Preşedinţie pentru anul 2026 ține de siguranța copiilor, inclusiv în mediul online.
Peste 600 de școli din R. Moldova, cele mai multe din Chișinău, au desfășurat studiile în regim online, joi și vineri, din cauza poleiului.
Echipa olimpică de bob a Israelului a rămas fără echipament, bunuri personale și pașapoarte # Veridica.md
Toate ar fost furate din apartamentul în care stăteau sportivii, în Cehia, la Praga, înainte de Jocuri.
Ar mai fi ocupat două sate.
Operaţiunea se va încheia până la sfârşitul anului.
Cei doi vor discuta despre negocierile SUA cu Iranul, desfăşurate vineri în Oman.
Premierul Sanae Takaichi speră într-o victorie suficient de mare pentru a-şi avansa agenda conservatoare.
Liderul de la Phenian urmează să-şi prezinte politicile interne și externe pentru următorii cinci ani.
Întrunirea are drept scop, printre altele, strângerea de fonduri pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că a propus deja SUA un plan de pace etapizat.
A fost detectat de o agenție occidentală de informații.
Posibil sabotaj pe liniile ferate din Italia, imediat după deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă # Veridica.md
Incidente similare au avut loc și în Franța, înainte de Olimpiada din 2024 de la Paris.
Anchetatorii ruși susțin că au identificat doi suspecți în tentativa de asasinat asupra generalului Vladimir Alekseev # Veridica.md
A fost supus unei intervenții chirurgicale reușite și și-ar fi recăpătat cunoștința, dar a rămas sub supraveghere medicală.
Diplomația de la București le recomandă cetăţenilor români să verifice starea zborurilor înainte de a efectua deplasarea către aeroport.
Măsura a fost luată din cauza crizei energetice produse de blocada SUA.
O femeie de 31 de ani a fost ucisă într-un atac cu dronă, pe când conducea un vehicul civil.
Temperaturile ar putea ajunge la minus 20 de grade Celsius.
După ce au sondat abisul interentului rusesc, Zaiafet și Geminschi au aflat că fizica e o minciună și biologia o conspirație.
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
Saif al-Islam Gaddafi a fost asasinat marți după-amiază în circumstanțe neclare.
Acesta vizează domeniile energetic, bancar și comercial.
Echipe ale MAI, polițiști, carabinieri, pompieri, militari din Armata Națională și angajații Ministerul Infrastructurii și ai Administraţiei Naționale a Drumurilor au fost mobilizate pentru curățarea trotuarelor, a căilor de acces către instituții medicale, stații de transport public din Chișinău și în alte localități, afectate de depunerile de polei și gheață.
MAE condamnă acest nou incident, o încălcare a spațiului aerian național.
Ministrul economiei: Obiectivul nostru este tranziția de la o economie de consum la una bazată pe producție, investiții și inovație # Veridica.md
Pentru anul 2026, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării stabilește drept priorități accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și integrarea în Piața Unică; simplificarea radicală a relației dintre antreprenori și stat; atragerea investițiilor.
Un tribunal polonez a dispus, în lipsă, arestarea preventivă a fostului ministru al Justiției Zbigniew Ziobro # Veridica.md
Această decizie deschide calea pentru un potențial mandat european de arestare.
Codul galben de precipitații și polei pe drumuri a fost prelungit până luni, 9 februarie # Veridica.md
Starea vremii se deteriorează în R. Moldova. Traficul rutier rămâne dificil pe întreg teritoriul țării.
SONDAJ: Aproximativ jumătate dintre cetățenii R. Moldova cred că situația din domeniul justiției s-a îmbunătățit în ultimii trei ani # Veridica.md
Deși cetățenii constată unele progrese în sistemul de justiție, nivelul de încredere în instituții rămâne moderat, iar percepția privind integritatea este încă fragilă.
Un șef al serviciilor de informații militare ruse, generalul Vladimir Alekseev, a fost împușcat la Moscova # Veridica.md
E prim-adjunctul lui Igor Kostiukov, cel care a condus delegația rusă la negocierile de la Abu Dhabi privind soluționarea conflictului din Ucraina.
Din 1 aprilie, vor fi operate zboruri directe între Chișinău și Vilnius, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-o conferință de presă comună cu omologul său din Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită la Chișinău.
A 56-a ediție a Forumului Mondial de la Davos a fost cel mai mediatizat eveniment al începutului acestui an. S-a vorbit despre o „Nouă ordine mondială”, despre alianța puterilor mijlocii în fața agresiunii marilor puteri și despre pericolul unei dictaturi digitale în epoca Inteligenței Artificiale. Va dispărea într-adevăr ordinea internațională așa cum știam până astăzi?
Serviciile secrete de la Oslo atrag atenţia că Moscova încearcă să recruteze refugiaţi ucraineni în Norvegia pentru a aduna informaţii sau pentru a comite acte de sabotaj.
Dosarul „Kuliok” a fost un plan politic pentru Plahotniuc, un plan care a eșuat (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Dosarul „Kuliok” a avut pentru PDM doar scopuri politice. Imaginile video în care Vladimir Plahotniuc îi întinde presupusa sacoșă cu bani lui Igor Dodon urmau să ducă la demiterea fostului președinte și la organizarea alegerilor prezidențiale împreună cu cele legislative în toamna lui 2019.
În urma negocierilor de la Abu Dhabi au fost eliberate 314 persoane.
Mia Sandu: LEA Vulcănești-Chișinău nu poate fi dată în exploatare din cauza întârzierilor la stațiile electrice # Veridica.md
Una din companiile responsabile de lucrări invocă întârzieri în livrarea echipamentelor la cele două stații de monitorizare.
Prestigioasa revistă The Economist începe anul 2026 cu un editorial deloc optimist în privința tendințelor mondiale în domeniul vinului. “Scăderea vânzărilor de vin reflectă o lume mai singură și mai atomizată”, titrează publicația.
Am citit într-o gazetă de cândva demult, când florile erau mai vii și lumina mai aprinsă, cum s-ar numi mai muzical, că un brav milițian sau un brav polițist, vorba post-moderniștilor, i-o luat apartamentul prin înșelăciune, vorba ceea, unei femei bolnave de cap.
Ungaria va organiza alegeri legislative în luna aprilie.
Diplomatul american îl acuză pe acesta că l-a insultat pe preşedintele SUA, Donald Trump.
Acesta este acuzat că a participat la atacuri teroriste împotriva polițiștilor și militarilor sârbi.
Guvernul de la Tallin acuză un comportament "uneori iraţional" al oficialilor ruşi de la graniţă.
