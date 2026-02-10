/VIDEO/ Carnea de pui din Ucraina, „non grata” în Moldova: Versiunea Kievului și vizita lui Munteanu
TV8, 10 februarie 2026 20:40
/VIDEO/ Carnea de pui din Ucraina, „non grata” în Moldova: Versiunea Kievului și vizita lui Munteanu
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
20:40
Acum o oră
20:10
Acum 2 ore
19:20
19:20
Acum 4 ore
18:50
18:10
17:40
17:40
17:10
17:10
Acum 6 ore
16:40
16:10
15:50
15:20
Acum 8 ore
14:30
14:00
13:30
Acum 12 ore
12:30
12:20
12:00
12:00
11:30
11:20
10:50
10:30
10:10
09:40
09:00
Acum 24 ore
07:40
07:10
9 februarie 2026
23:00
22:20
22:00
21:30
21:00
Ieri
19:10
18:40
18:30
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.