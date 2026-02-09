/VIDEO/ Jaf ca în filme pe o autostradă din Italia: Hoții au blocat drumul și au aruncat în aer mai multe mașini
TV8, 9 februarie 2026 23:00
/VIDEO/ Jaf ca în filme pe o autostradă din Italia: Hoții au blocat drumul și au aruncat în aer mai multe mașini
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 2 ore
23:00
Acum 4 ore
22:20
22:00
21:30
21:00
Acum 6 ore
19:10
18:40
18:30
Acum 8 ore
17:10
17:00
Acum 12 ore
16:20
16:10
15:40
14:50
13:40
13:20
13:20
13:20
12:50
12:20
11:50
Acum 24 ore
10:50
10:30
09:20
07:40
07:10
Ieri
22:50
21:50
21:00
20:20
19:00
18:10
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.