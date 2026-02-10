Sportivii moldoveni debutează la Jocurile Olimpice de iarnă: Biatloniștii vor concura pe distanța de 20 km

TV8, 10 februarie 2026 09:40

Sportivii moldoveni debutează la Jocurile Olimpice de iarnă: Biatloniștii vor concura pe distanța de 20 km

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
09:40
Sportivii moldoveni debutează la Jocurile Olimpice de iarnă: Biatloniștii vor concura pe distanța de 20 km TV8
Acum 2 ore
09:00
/VIDEO/ „Nu mai avem nădejde” vs. „mai așteptăm”: Ce spun oamenii după 100 de zile de Guvernul Munteanu TV8
08:10
Carnea de pasăre poate fi verificată la metronidazol: ANSA dezminte falsurile TV8
Acum 4 ore
07:40
Horoscop 10 februarie 2026 de la ChatGPT: Peștii ascultă intuiția, Balanța caută pacea, iar Racii simt profund TV8
07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 10 februarie 2026: Polei și ghețuș în toată țara. Care vor fi temperaturile minime TV8
Acum 12 ore
23:00
/VIDEO/ Jaf ca în filme pe o autostradă din Italia: Hoții au blocat drumul și au aruncat în aer mai multe mașini TV8
22:50
/VIDEO/ „Buget este”, dar nu prea: Chișinăul a fost împânzit de panouri cu dezinformare TV8
22:20
/VIDEO/ Super Bowl 2026: Bad Bunny face istorie în timp ce Trump califică show-ul drept „teribil” TV8
22:00
/VIDEO/ Facturi uriașe și frig în apartamente: Ajutorul pentru victimele incendiului de la Durlești întârzie TV8
21:30
/VIDEO/ 100 de zile de Guvernul Munteanu: Opoziția protestează, în timp ce Executivul promite rezultate concrete TV8
21:20
Accident grav la Anenii Noi: 6 persoane, inclusiv 4 minori, au ajuns la spital TV8
Acum 24 ore
21:00
Apar primele probleme la Jocurile Olimpice de iarnă? Sportivii acuză că medaliile se strică TV8
20:40
Accidentul grav la Anenii Noi: 6 persoane, inclusiv 4 minori, au ajuns la spital TV8
20:10
Tragedie la Tighina: Un bărbat a murit în locuința sa, din cauza unei plite electrice TV8
19:40
/VIDEO/ Haos după furtuna „Marta” în Spania și Portugalia: Morți și mii de evacuați TV8
19:10
/VIDEO/ Primarul Ion Ceban acuză deszăpezire fără lopeți și antiderapant: Replica Guvernului TV8
18:40
Barcă cu migranți, răsturnată în Marea Mediterană: Cel puțin 53 de persoane au murit sau sunt date dispărute TV8
18:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1447: Atacuri sângeroase și record la antidepresive. Rusia critică SUA și amenință cu un război atomic TV8
18:10
Atenție la capcane: Escrocii se dau drept Poșta Moldovei și vânează datele cetățenilor TV8
17:40
Benzină și motorină tot mai scumpe: Cât vor costa carburanții pe 10 februarie 2025 TV8
17:10
Accident cu sania la Călărași: O copilă de 7 ani a ajuns sub roțile unei mașini de poliție TV8
17:00
Moldcell, în Top 3 Angajatori din Republica Moldova /P/ TV8
17:00
Ninsori, ceață, dar și temperaturi mai ridicate în Moldova: Cum va fi vremea în următoarele zile TV8
16:20
Căldura s-ar putea ieftini la Chișinău și scumpi la Bălți: Tarifele cerute de Termoelectrica și CET-Nord TV8
16:10
Martor sub acoperire, respins în dosarul lui Plahotniuc: Audierile apărării au ajuns la final TV8
15:40
Cât a costat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia: Procurorii cer achitarea banilor TV8
15:20
Cum se simte acum fetița spulberată pe zebră la Strășeni: Precizările medicilor TV8
14:50
Veste bună pentru absolvenți: Mai multe teste vor fi recunoscute cu nota „10” la BAC pentru limba engleză TV8
14:40
Bani pentru voturi: Un bărbat riscă o amendă de până la 20 de ori mai mare decât mita TV8
14:10
Martor, audiat din spital în dosarul Plahotniuc: Învinuitul lipsește de la ședință TV8
13:40
/VIDEO/ Faza zilei: Ilia Malinin a adus aurul olimpic pentru SUA cu un exercițiu unic la patinaj. Reacția lui Novak Djokovic TV8
13:20
/VIDEO/ Alcoolemie de 10 ori peste limită: Magistrat din Soroca, trimis în judecată. Ce riscă TV8
13:20
/VIDEO/ Noi loturi de lapte praf, retrase din comerț: Clienții sunt îndemnați să le returneze TV8
13:20
/VIDEO/ Ion Sturza avertizează PAS: Riscă să devină irelevant în 1-2 ani cu „TikTok, Facebook sau ChatGPT”. Reacția partidului TV8
12:50
/VIDEO/ Crimă organizată din spatele gratiilor: Un bărbat, reținut la Bălți. Legătura cu gruparea „Kitaeț” TV8
12:20
/VIDEO/ „E de rușinea lumii”: Șoferii din Chișinău se plâng de gropi. Replica lui Ion Ceban TV8
11:50
Val de îmbolnăviri la Chișinău: Cazurile de boli infecțioase, în continuă creștere. Îndemnul autorităților TV8
11:30
/VIDEO/ Daună totală: Momentul în care un automobil arde ca o torță la Cahul TV8
11:00
Noi loturi de lapte praf, retrase din comerț: Clienții sunt îndemnați să le returneze TV8
10:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1447: Atacuri sângeroase, interogatoriu FSB și record la antidepresive. Rusia amenință cu un război atomic TV8
10:30
Debut cu dreptul în noul an: Luptătorii moldoveni au cucerit două medalii de bronz la Zagreb Open TV8
Ieri
10:00
Alcoolemie de 10 ori peste limită: Magistrat din Soroca, trimis în judecată. Ce riscă TV8
09:50
Alcoolemie de 19 ori peste limită: Magistrat din Soroca, trimis în judecată. Ce riscă TV8
09:20
/VIDEO/ Atacuri sângeroase la Odesa și Dnipropetrovsk: Sunt cel puțin 12 victime, inclusiv un copil TV8
08:50
Rezultat istoric la alegeri: Cine este Sanae Takaichi, „doamna de fier” din Japonia TV8
07:40
Horoscop 9 februarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii iau inițiativa, Taurii caută echilibrul, iar Gemenii deschid uși prin dialog TV8
07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 9 februarie 2026: Fulgi de zăpadă în Chișinău. Prognoza în celelalte regiuni TV8
8 februarie 2026
22:50
/VIDEO/ Donald Trump a atacat public un sportiv olimpic: „Un adevărat ratat”. Ce l-a nemulțumit TV8
21:50
/VIDEO/ „Țara se află în fața unui perete de gheață”: Cum vede Ion Sturza aderarea la UE și viitorul Moldovei după 2028 TV8
21:00
/VIDEO/ Prognoze economice optimiste de la Ion Sturza: „Vă dau niște date care o să vă bucure” TV8
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.