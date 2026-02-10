Cât va costa retragerea Moldovei din CSI. Mihai Popșoi: „Nu este o sumă exorbitantă, dar e importantă”

Cât va costa retragerea Moldovei din CSI. Mihai Popșoi: „Nu este o sumă exorbitantă, dar e importantă”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8