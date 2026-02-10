Guvernul Munteanu la 100 de zile: Cum evaluați activitatea Executivului? „A transmis mai degrabă semnale de stabilizare și continuitate decât de reformă profundă”
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a împlinit 100 de zile de activitate, moment potrivit pentru un prim bilanț tradițional al activității. Pentru a evalua ce s-a făcut concret în această perioadă, ZdG a solicitat opiniile mai multor experți, care au analizat activitatea Executivului. Cum evaluați, per ansamblu, primele 100 de zile de activitate ale Guvernului...
Comisia Pre-Vetting își încheie activitatea. Evaluări, contestații la CSJ și deficit de personal # Ziarul de Garda
Astăzi, 10 februarie 2026, Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor („Comisia Pre-Vetting”), își încheie activitatea. Comisia Pre-Vetting a fost creată prin Legea nr. 26/2022, în martie, și și-a început activitatea în luna aprilie a aceluiași an. Comisia a evaluat în total 69...
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a împlinit 100 de zile de activitate, moment potrivit pentru un prim bilanț tradițional al activității. Pentru a evalua ce s-a făcut concret în această perioadă, ZdG a solicitat opiniile mai multor experți, care au analizat activitatea Executivului.
Politico: UE pregătește un plan pentru aderarea parțială a Ucrainei în 2027. Care sunt acei cinci pași # Ziarul de Garda
UE elaborează un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei să adere parțial la bloc încă de anul viitor, au declarat 10 oficiali și diplomați pentru Politico. Acest lucru ar permite țării să adere înainte de a implementa pe deplin reformele necesare pentru participarea deplină la afacerile UE. Termenul limită pentru aderarea Ucrainei, 2027,...
Transparency: R. Moldova ocupă locul 80 la nivel mondial, dintr-un total de 182 de țări, în clasamentul percepției corupției # Ziarul de Garda
R. Moldova a înregistrat un scor al Indicelui Percepției Corupției (IPC) 2025 de 42 de puncte, plasându-se pe locul 80 din 182 de țări incluse în clasament (în anul precedent scorul indicelui a fost de 43 puncte, Moldova fiind pe locul 78 din 180 de țări, scrie Transparency International Moldova. IPC 2025, lansat de Transparency...
Cetățenii nu pot face plata cu cardul la stațiile de alimentare Lukoil. Precizările ASP # Ziarul de Garda
Două bănci comerciale din R. Moldova au blocat conturile clientului lor, Lukoil, informează Agenția Servicii Publice (ASP). Totodată, băncile au constatat neconcordanțe între informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate de către clientul lor (Lukoil) și informațiile privind beneficiarul efectiv disponibile în Registrul de Stat al Unităților de Drept (administrat de către ASP), anunță marți, 10 februarie,...
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit marți, 10 februarie, cu clarificări „în contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje legate de facturile la gaze naturale, energie electrică și energie termică”. Astfel, autoritatea a menționat că costul total afișat pe factură este influențat de mai mulți factori cumulativi și nu...
LIVE TEXT/ În regiunea Donețk, geniștii au ridicat resturile unei bombe aeriene. Război în Ucraina, ziua 1448 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:30 În regiunea Donețk, geniştii au ridicat resturile unei bombe aeriene ODAB-1500. Cu o zi înainte, aviația rusă a lovit o zonă de blocuri din Kramatorsk, iar impactul a avut loc în carosabil. „Cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță, specialiștii au inspectat zona și au ridicat resturile sigure ale bombei aeriene.” UPDATE 11:20 Salvatorii...
Adolescentă de 16 ani exploatată sexual în Chișinău. O femeie și doi bărbați au fost condamnați, după ce un client a refuzat serviciile sexuale și i-a denunțat la poliție # Ziarul de Garda
O femeie și doi bărbați au fost condamnați la 13 și, respectiv, 15 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a unei adolescente, în Chișinău, anunță marți, 10 februarie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit unui comunicat, adolescenta de 16 ani din Cantemir era în conflict cu familia, iar în 2019 a...
Ministrul Educației afirmă că o decizie privind reglementarea accesului minorilor la rețelele de socializare ar putea fi luată spre sfârșitul acestui an # Ziarul de Garda
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, consideră „foarte realist” un scenariu în care accesul copiilor la rețelele de socializare ar putea fi reglementat, după modelul aplicat în Australia sau Franța. Oficialul subliniază necesitatea unei dezbateri publice pe acest subiect și precizează că o eventuală decizie ar putea fi adoptată către finalul acestui an. Declarațiile în...
Prim-ministrul Munteanu întreprinde o vizită oficială la Kiev, unde se va întâlni cu președintele Volodimir Zelenski și cu prim-ministra Iuliia Sviridenko # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Alexandru Munteanu se află marți, 10 februarie, în prima sa vizită oficială la Kiev, Ucraina, unde va avea întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prim-ministra Iuliia Sviridenko și cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Korniyenko, se arată într-un comunicat de la Guvern. Din delegația R. Moldova face parte ministrul Energiei, Dorin Junghietu,...
Un locuitor din Anenii Noi, reținut într-un dosar de corupție electorală și finanțare ilegală a formațiunilor politice, pentru alegerile din 2025 # Ziarul de Garda
Un locuitor al raionului Anenii Noi a fost reținut de către oamenii legii, fiind bănuit de participarea la comiterea infracțiunilor de finanțare ilegală a partidelor politice și corupere electorală, săvârșite în circumstanțe agravante. Potrivit unui comunicat de presă emis de Centrul Național Anticorupție (CNA), ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău,...
Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților pentru fapte de corupție: ar fi primit 20 de mii de euro pentru „soluționarea” unui dosar # Ziarul de Garda
Doi procurori, învinuiți de comiterea unor fapte de corupție, au fost trimiși în judecată, anunță marți, 10 februarie, Procuratura Generală (PG). Unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar cel de-al doilea – de corupere pasivă. Potrivit unui comunicat, în octombrie 2024, unul dintre învinuiți, care activa în calitate de...
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu 125 de drone noaptea trecută, iar 110 au fost doborâte. Război în Ucraina, ziua 1448 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:05 În noaptea de 10 februarie, forțele a atacat cu 125 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmás și cu drone de alte tipuri, din direcțiile: Kursk, Orel, Breansk, Primorsko-Ahtarsk, Șatalovo, Millerovo, au raportat Forțele Aeriene de Apărarea a Ucrainei. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile...
„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice # Ziarul de Garda
Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac”, care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de...
Kadîrov a numit informațiile despre accidentul în care a fost implicat fiul său drept „fabricate. Cu ajutorul inteligenței artificiale, oricine poate fi înșelat” # Ziarul de Garda
Liderul cecen, Ramzan Kadîrov, a numit informațiile despre accidentul în care a fost implicat fiul său, Adam, „o fabricație”. El a făcut această declarație la o întâlnire cu procurorul republicii, Arsan Adayev, scrie Novaya Gazeta Evropa. „Cu ajutorul inteligenței artificiale, oricine poate fi înșelat. Au existat 128 de mii de accidente în toată țara, 13...
Sportivii moldoveni debutează la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano. Competiția va fi transmisă în direct la postul public de televiziune # Ziarul de Garda
Primii sportivi care reprezintă R. Moldova vor debuta marți, 10 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Biatloniștii Maxim Macarov și Pavel Magazeev vor concura în proba de biatlon individual masculin, pe distanța de 20 km. „Aceasta este una dintre cele mai solicitante probe...
LIVE TEXT/ Un copil de un an, două femei și un bărbat au fost răniți în urma unui atac rusesc cu drone. Război în Ucraina, ziua 1448 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:05 În Zaporojjea un băiețel de un an, două femei și un bărbat au fost răniți în urma unui atac rusesc cu drone, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență. Totuși, numărul persoanelor rănite este în curs de clarificare. „În timpul nopții, drone rusești au atacat localități din raionul Zaporojjea. În urma bombardamentelor, la...
Prim-ministrul Munteanu întreprinde o vizită oficială la Kiev, unde se va întâlni cu președintele Volodimir Zelenski și cu prim-ministra Yuliia Svyrydenko # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Alexandru Munteanu se află marți, 10 februarie, în prima sa vizită oficială la Kiev, Ucraina, unde va avea întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prim-ministra Yuliia Svyrydenko și cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Korniyenko, se arată într-un comunicat de la Guvern. Din delegația R. Moldova face parte ministrul Energiei, Dorin Junghietu,
De Ziua Siguranței pe Internet, Maia Sandu anunță consultări pentru protejarea copiilor online „Internetul nu trebuie să fie un pericol pentru copii” # Ziarul de Garda
De Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, președinta Maia Sandu a anunțat că va începe o dezbatere cu părinți, profesori, medici, psihologi, reprezentanți ai tinerilor „pentru a găsi cele mai bune soluții pentru siguranța copiilor în mediul digital”. Șefa statului a declarat că așa cum copiii sunt protejați în viața de zi cu zi, „avem...
În spațiile publice din municipiul Chișinău, dar și pe site-urile municipalității, a fost lansată o campanie cu genericul „BUGET ESTE”, inoculându-se astfel ideea că municipalitatea are un buget aprobat. Potrivit StopFals, în realitate, acesta nu există, primăria mun. Chișinău operând cu un buget provizoriu. Acest lucru este recunoscut chiar de primărie pe site-ul său oficial,...
LIVE TEXT/ Cel puțin 6 morți și 41 răniți în atacurile rusești asupra Ucrainei din ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1447 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:05 Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 41 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi, au anunțat autoritățile locale pe 9 februarie, transmite The Kyiv Independent. Rusia a lansat peste noapte 11 rachete balistice Iskander-M și 149 de drone asupra Ucrainei, a anunțat Forțele Aeriene. Apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat...
Reacția ministrului Culturii la scandalul de la biserica din Dereneu: „Sunt două comunități creștin-ortodoxe din același sat, care trebuie să trăiască în liniște” # Ziarul de Garda
„Sunt două comunități creștin-ortodoxe din același sat, care trebuie să trăiască în liniște, pace și comuniune spirituală.” Ministrul Culturii, Crisitan Jardan, a venit luni, 9 februarie, cu o reacție la scandalul de la biserica din Dereneu, unde Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Petru, arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni (subordonat Mitropoliei Moldovei), împreună cu mai mulți preoți și enoriași,...
În spațiile publice din municipiul Chișinău, dar și pe site-urile municipalității, a fost lansată o campanie cu genericul „BUGET ESTE”, inoculându-se astfel ideea că municipalitatea are un buget aprobat. Potrivit StopFals, în realitate, acesta nu există, primăria mun. Chișinău operând cu un buget provizoriu. Acest lucru este recunoscut chiar de primărie pe site-ul său oficial,...
Coliziune în lanț la Troița Nouă. Patru copii și doi adulți, răniți într-un accident # Ziarul de Garda
Un accident rutier s-a produs luni, 9 februarie, pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi cu implicarea a trei mijloace de transport, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Conform informațiilor preliminare, un bărbat de 53 de ani, care conducea un camion, a pierdut controlul direcției de deplasare, a ajuns pe...
În această seară, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. AND: „Partea carosabilă este umedă. Recomandăm participanților la trafic prudență sporită” # Ziarul de Garda
În această seară, circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe întreaga rețea națională de drumuri, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Partea carosabilă este umedă, pe alocuri cu ghețuș sau zăpadă. Potrivit unui comunicat, pe parcursul zilei, echipele de drumari au continuat lucrările de patrulare și combatere a lunecușului acolo unde au fost necesare...
DOC/ Ce preț ar putea plăti locuitorii din capitală și din nordul țării pentru energia termică în 2026. Propunerile S.A. „Termoelectrica” și S.A. „CET-Nord” către ANRE # Ziarul de Garda
S.A. „Termoelectrica” solicită Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) ajustarea prețului pentru energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2026. De asemenea, S.A. „CET-Nord” solicită Agenției mărirea prețului la energia electrică și termică pentru locuitorii din nordul țării. Termoelectrica a prezentat calculele solicitate cu privire la determinarea prețului...
„Matematica de la egal la egal”: peste 600 de liceeni vor ajuta elevii de gimnaziu să se pregătească de examen # Ziarul de Garda
Cea de-a doua ediție a campaniei „Matematica de la egal la egal”, care va ajuta elevii de gimnaziu să se pregătească pentru examenul național la matematică, a fost lansată luni, 9 februarie, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În cadrul campaniei, peste 600 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, pasionați de...
Persoană din anturajul lui Plahotniuc, racolată în calitate de agent sub acoperire. Procurorul cere examinarea declarațiilor făcute la faza de urmărire penală din motive de securitate # Ziarul de Garda
Cercetarea în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, se află tot mai aproape de final. Procurorul solicită citirea în instanță a unor declarații de la faza de urmărire penală, făcute de ultimului martor din lista acuzării, o persoană din anturajul lui Plahotniuc, racolată în calitate de agent sub acoperire. Totodată, apărarea, care a epuizat lista martorilor,...
Peste 150 de medici din Moldova, Ucraina și România au participat la workshopuri dedicate traumatismelor oculare și reabilitării vizuale # Ziarul de Garda
Timp de aproape doi ani, specialiști din trei țări au învățat împreună tehnici practice, inclusiv prelucrarea plagilor oculare, controlul infecțiilor, transplant de membrană amniotică și utilizarea inteligenței artificiale pentru reabilitarea persoanelor nevăzătoare, într-un proiect transfrontalier implementat în Republica Moldova. Între martie 2024 și ianuarie 2026, Republica Moldova, Ucraina și România au fost conectate printr-un proiect...
Notificarea despre decesul lui Epstein a fost întocmită cu o zi înainte de descoperirea cadavrului său în celulă # Ziarul de Garda
Dosarele Departamentului de Justiție al SUA privind cazul Epstein au dezvăluit că o notă preliminară a declarației procurorului american referitoare la moartea acestuia avea data de 9 august 2019. Cu toate acestea, potrivit documentelor oficiale, personalul închisorii a descoperit corpul inculpatului pe 10 august. O notă preliminară a procurorului din Manhattan, Geoffrey Berman, găsită printre...
Lucrările pe șantierele Programului „Curtea Europeană” au fost puse pe pauză. „Toate intervențiile începute vor fi finalizate”, asigură MIDR # Ziarul de Garda
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a venit cu mai multe clarificări privind etapa de implementare și situația curentă a lucrărilor în șantierele Programului „Curtea Europeană”. Potrivit Ministerului, lucrările sunt conservate pentru perioada de iarnă și vor fi reluate odată cu îmbunătățirea condițiilor meteo. „În perioada rece, anumite intervenții, în special, cele care țin de...
Moldcell continuă să fie recunoscută drept unul dintre cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova, clasându-se în Top 3 Angajatori, în cadrul Employer Brand Perception Survey 2025, realizat de AXA Management Consulting. Recunoașterea se bazează pe percepția angajaților asupra mediului de lucru și culturii organizaționale și confirmă consecvența Moldcell în construirea unui loc de muncă...
LIVE TEXT/ Armata rusă continuă atacurile asupra infrastructurii feroviare civile din Ucraina, afirmă un oficial ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1447 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 Forțele ruse continuă să bombardeze infrastructura feroviară civilă, concentrându-se în principal asupra regiunilor nordice ale Ucrainei. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru restaurarea Ucrainei și ministrul pentru Dezvoltarea Comunităților și Teritoriilor, Oleksii Kuleba, informează Ukrinform. „Rusia continuă loviturile țintite împotriva infrastructurii feroviare civile. În prezent, principala zonă de atacuri este nordul Ucrainei...
Încep plățile pentru compensațiile la căldură pentru luna ianuarie, anunță Ministerul Muncii # Ziarul de Garda
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat că, începând cu data de 9 februarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate. Pentru...
Rusia plănuiește o nouă ofensivă majoră în sudul și/sau estul Ucrainei în vara anului 2026, utilizând rezerve strategice limitate, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit acestuia, pregătirile au început deja, iar campania în sine ar putea începe la sfârșitul lunii aprilie, citează The Moscow Times. „O nouă ofensivă demonstrează dezinteresul în găsirea unei soluții...
Rusia spune că are mărturii că Serviciul de Securitate al Ucrainei se află în spatele tentativei de asasinat a generalului rus Alekseev # Ziarul de Garda
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat luni, 9 februarie, că cei doi bărbați acuzați de tentativa de ucidere a generalului Vladimir Alekseev, numărul doi din agenția de informații externe a Rusiei, au declarat la audieri că atacul a fost ordonat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), relatează KyivPost. Cu o zi înainte, ministrul...
Moldindconbank își consolidează poziția pe piață în 2025 și intră în anul aniversar cu rezultate puternice # Ziarul de Garda
În spatele fiecărui rezultat financiar sunt oameni, planuri împlinite și afaceri care cresc. Pentru Moldindconbank, anul 2025 a însemnat o dezvoltare puternică și echilibrată, într-un moment cu o încărcătură specială: în 2026, banca va marca 35 de ani de activitate pe piața din Republica Moldova. La sfârșitul anului trecut, activele totale ale băncii au ajuns...
Fosta șefă interimară a Postului vamal Chișinău 1, Ecaterina Axentiev, a fost găsită vinovată de trafic de influență și corupere activă. Aceasta a fost condamnată la doi ani de închisoare, cu SUSPENDARE # Ziarul de Garda
Fosta șefă interimară a Postului vamal Chișinău 1 al Serviciului Vamal, Ecaterina Axentiev, a fost găsită vinovată pentru patru episoade de trafic de influență și corupere activă. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat luni, 9 februarie, sentința de condamnare a acesteia la doi ani de închisoare, cu suspendare, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de...
Fosta șefă interimară a Postului vamal Chișinău 1, Ecaterina Axentiev, a fost găsită vinovată de trafic de influență și corupere activă. Aceasta a fost condamnată doi ani de închisoare, cu SUSPENDARE # Ziarul de Garda
Fosta șefă interimară a Postului vamal Chișinău 1 al Serviciului Vamal, Ecaterina Axentiev, a fost găsită vinovată pentru patru episoade de trafic de influență și corupere activă. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat luni, 9 februarie, sentința de condamnare a acesteia la doi ani de închisoare, cu suspendare, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de...
Începe procesul lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din România va fi judecat pentru propagandă legionară # Ziarul de Garda
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, va fi judecat pentru promovarea în public, în mai multe rânduri, de idei și doctrine fasciste, legionare și xenofobe, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025. Tribunalul București a decis definitiv ca dosarul în care acesta este judecat pentru propagandă legionară să meargă în instanță, scrie Biziday....
Circa 100 de mii de lei, atât a costat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova. Procurorul de caz în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a solicitat în ședința de luni, 9 ianuarie 2026, anexarea actelor care confirmă aceste cheltuieli. În eventualitatea unei sentințe de condamnare, aceste cheltuieli ar urma să fie acoperite de Vladimir...
Un bărbat din Hîncești a fost condamnat pentru coruperea alegătorilor. Ar fi oferit până la 2700 de lei pentru a influența cetățenii să aleagă „NU” la referendum # Ziarul de Garda
Un bărbat de 40 de ani din raionul Hîncești a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor, anunță Procuratura Hîncești. Pentru atingerea scopului infracțional, acesta ar fi dat mai multor persoane sume de bani cuprinse între 1000 și aproximativ 2700 de lei. „Potrivit probatoriului administrat, inculpatul, în intervalul lunilor august 2024 – octombrie...
LIVE TEXT/ 10 localități din regiunea Harkiv, sub tirul forțelor lui Putin. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat peste 100 de drone lansate de Rusia. Război în Ucraina, ziua 1447 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:48 În noaptea de 8 spre 9 februarie, forțele ruse au atacat regiunile ucrainene cu 11 rachete balistice Is-Mi Iskander și cu 149 de drone, susțin autoritățile militare ucrainene. Potrivit datelor preliminare, până la ora 09:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 116 drone de tip Shahed, Gerbera, Italmash și alte tipuri. UPDATE...
MEC actualizează metodologia pentru acordarea notei „10” din oficiu la proba de limbă străină la bacalaureat. Lista examenelor recunoscute la limba engleză a fost extinsă # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC), împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au actualizat metodologia de acordare a notei „10” din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat. Astfel, începând cu sesiunea de bacalaureat din 2026, vor fi acceptate și certificatele sau diplomele obținute în urma unor examinări modulare...
DOC/ Un consilier raional de la Telenești, constatat de ANI cu avere nejustificată de peste un milion de lei # Ziarul de Garda
Anton Octavian, consilier în Consiliul local Chițcanii Vechi și consilier în Consiliul raional Telenești, a fost constatat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu avere nejustificată de un milion 58 mii de lei. Solicitat de Ziarul de Gardă, prin intermediul unei reprezentante a Consiliului raional Telenești, Anton Octavian a refuzat să ne ofere un comentariu...
VIDEO/ Coordonatorul unei organizații criminale formată din deținuți a fost reținut de Poliție. Mai mulți deținuți din Penitenciarul nr. 18 Brănești, adepți ai organizației criminale „Kitaeț”, exercitau influență asupra deținuților # Ziarul de Garda
Un bărbat de 25 de ani, bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale formată din deținuți, a fost reținut de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești – oficiul Leova, potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP). „Într-o perioadă nedeterminată, în mai multe instituții...
Unele loturi specifice de formulă pentru sugari sunt retrase și rechemate de pe piață # Ziarul de Garda
Urmare a exercițiului de verificare a trasabilității și aplicând noile niveluri cuprinse în noile recomandări EFSA, „La Danone” a decis, ca măsură de precauție, retragerea și rechemarea unor loturi specifice de formulă pentru sugari de pe piață, identificate ca fiind cele care ar putea depăși nivelurile admise recomandate, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)....
„Copilul striga: «Mamă, mamă!», dar mama nu răspundea”. Istoria unui cuplu ucis într-un atac aerian rusesc # Ziarul de Garda
„A fost o zi nebună. Lecțiile s-au încheiat. M-am grăbit la «Republica» (centru comercial). Trebuie să fac ceva pentru că am o zi importantă mâine. Așa că mă voi pregăti. Și mai am de lucru în seara asta” – este una dintre ultimele postări ale Svetlanei Blatova de pe rețelele de socializare. Era ocupată, dar...
Termoelectrica solicită ajustarea prețurilor pentru energia electrică și termică, în urma scăderii tarifului la gazele naturale. Demersul a fost depus la ANRE # Ziarul de Garda
Întreprinderea Termoelectrica anunță că a depus luni, 9 februarie, un demers de ajustare a prețului pentru energia electrică produsă, precum și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2026. Solicitată de Ziarul de Gardă, purtătoarea de cuvânt a Autorității Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Galina Sanduța, a precizat că proiectul urmează să fie...
VIDEO/ Poliția, reacție la scandalul de la biserica din Dereneu: „Calificăm aceste acțiuni drept forme de provocare, menite să creeze disensiuni în societate, prin folosirea religiei” # Ziarul de Garda
Neînțelegerile continuă la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. Duminică, 8 februarie, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Petru, arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni (subordonat Mitropoliei Moldovei), împreună cu mai mulți preoți și enoriași, au oficiat „Sfânta Liturghie” în curtea bisericii, acuzând oamenii legii că au blocat accesul în lăcaș. Asta deși, conform unei hotărâri a...
