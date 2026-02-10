VIDEO/ Plahotniuc va fi escortat la CSJ pentru audieri în dosarul „Kuliok”. Detalii noi despre înregistrarea video a întâlnirii Dodon-Iaralov-Plahotniuc

14:20

Ministerul Educației și Cercetării (MEC), împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au actualizat metodologia de acordare a notei „10” din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat. Astfel, începând cu sesiunea de bacalaureat din 2026, vor fi acceptate și certificatele sau diplomele obținute în urma unor examinări modulare...