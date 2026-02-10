Plahotniuc va fi adus în instanță ca martor în dosarul „Kuliok”

17:30

Prețurile medii de consum au crescut în luna ianuarie 2026 cu aproape un procent față de decembrie 2025. La produsele alimentare, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la legume, care s-au scumpit cu 12,2%, urmate de pâine cu 1,6 la sută, iar fructele cu 1,3%. Ouăle de găină s-au ieftinit ușor, cu 0,4 la sută, […]