Alexandru Munteanu, la Kiev: primele declarații, alături de prim-ministra Ucrainei LIVE

13:20

Poșta Moldovei anunță că au apărut tot mai multe tentative de înșelăciune online. Oamenii sunt păcăliți prin site-uri false, mesaje SMS, e-mailuri sau rețele de socializare.Instituția precizează clar că nu cere niciodată date personale, informații bancare sau transferuri de bani prin aceste metode. Escrocii pot folosi numele Poștei Moldovei, sigla instituției sau chiar nume și […] The post Scurși de bani prin promisiuni de câștiguri rapide prin site-uri false și SMS-uri din numele Poștei Moldovei appeared first on NewsMaker.