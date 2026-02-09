Vlad Plahotniuc, pregătit pentru declarații în fața instanței. Audierea va avea loc în 12 februarie

13:50

Biserica din Dereneu, raionul Călărași, al cărei titular de drept, conform unei decizii judecătorești irevocabile, este Mitropolia Basarabiei, continuă să fie blocată de preotul Mitropoliei Moldovei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei de la Moscova. Printr-un comunicat de presă, Poliția Națională califică situația din localitate drept o provocare și precizează că inspectorii se află la fața locului