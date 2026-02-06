Rusia și SUA au convenit să prelungească ultimul tratat nuclear cu doar câteva ore înainte de expirare
DISINFO.MD, 6 februarie 2026 04:00
Rusia și Statele Unite au ajuns la un acord de principiu pentru prelungirea ultimului tratat de control al armelor nucleare, cu doar câteva ore înainte ca acesta să expire oficial. Informația apare pe fondul temerilor că dispariția acordului ar elimina orice limită asupra celor mai mari două arsenale nucleare din lume. Potrivit unor surse citate [...]
Acum 30 minute
04:00
Rusia și SUA au convenit să prelungească ultimul tratat nuclear cu doar câteva ore înainte de expirare
Rusia și Statele Unite au ajuns la un acord de principiu pentru prelungirea ultimului tratat de control al armelor nucleare, cu doar câteva ore înainte ca acesta să expire oficial. Informația apare pe fondul temerilor că dispariția acordului ar elimina orice limită asupra celor mai mari două arsenale nucleare din lume. Potrivit unor surse citate [...]
Acum 8 ore
20:30
Mărturiile unui apropiat de Plahotniuc: Sute de mii de euro erau în „kuliokul" transmis lui Dodon
Fostul ministrul al Justiției Vladimir Cebotari susține că în pachetul negru pe care Vlad Plahotniuc i l-a transmis lui Igor Dodon erau bani. Conform declarațiilor făcute la Curtea Supremă de Justiție, ar fi vorba despre sumă cuprinsă între 500.000 și 750.000 de euro. Ex-vicepreședintele Partidului Democrat din Moldova a declarat în fața instanței că Vladimir [...]
Acum 12 ore
18:40
Avertizare la nivelul UE: Statele membre să se pregătească pentru retragerea trupelor americane
Comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a îndemnat statele membre ale UE să se pregătească pentru retragerea trupelor americane desfășurate în Europa. În opinia sa, aceste acțiuni ar trebui să implice și creșterea eforturilor de înarmare și dezvoltarea a tehnologiilor spațiale. Kubilius afirmă că Europa trebuie să își asume propria apărare și să [...]
18:40
Speakerul Igor Grosu și președintele Comisiei parlamentare Lilian Carp resping declarațiile lui Vasile Costiuc, care afirma că guvernarea a autorizat activitatea unei fabrici de armament. Conform oficialilor, este vorba despre o campanie de manipulare lansată de Rusia. „Nici pe departe nu vorbim despre o industrie militară. Astfel de echipamente pot fi confecționate doar de instituțiile [...]
Acum 24 ore
14:20
Dodon, întrebat ce s-a întâmplat cu Basarabia în 1812. „Rușii sunt vinovați că Moldova nu este unită"
După ce a împânzit Moldova cu bannere anti-unire, Igor Dodon afirmă că rușii sunt vinovați pentru că nu avem o țară unită astăzi. Socialistul a fost întrebat ce s-a întâmplat cu Basarabia în 1812, dacă, în opinia sa, în 1918 a fost „anexare". „În 1812, din cauza că rușii s-au grăbit cu negocierile, Moldova a [...]
08:30
Marco Rubio susține că orice acord nuclear cu Rusia trebuie să includă și China: „Are un arsenal considerabil și în plină expansiune"
Șeful diplomației americane Marco Rubio a declarat miercuri că orice acord în domeniul nuclear cu Rusia ar trebui să includă China, cu o zi înainte de expirarea tratatului New START între Moscova și Washington, notează Agerpres. „Președintele a declarat clar în trecut că pentru a ajunge la un control real al armamentelor în secolul al [...]
08:00
Parlamentul European a anunţat miercuri că reia examinarea acordului comercial al UE cu SUA, după ce Donald Trump a dat înapoi în afirmaţiile sale despre Groenlanda, relatează AFP şi Reuters. Eurodeputaţii sunt gata „să avanseze rapid", „cu condiţia ca SUA să respecte integritatea teritorială şi suveranitatea Uniunii şi a statelor sale membre", a declarat social-democratul [...]
07:30
Deficitul Rusiei s-ar putea tripla în 2026, în urma scăderii veniturilor din petrol. „Situaţia se deteriorează semnificativ"
Deficitul public al Rusiei s-ar putea tripla comparativ cu ţinta oficială, până la finalul acestui an, scăderea achiziţiilor Indiei de petrol şi majorarea discounturilor la tranzacţionarea petrolului afectând veniturile, în timp ce cheltuielile ar putea fi mai ridicate decât se estima, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. Sursele citează calculele [...]
07:00
Rusia lansează noi amenințări în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. Ce condiție pune Kremlinul pentru oprirea războiului
Kremlinul a afirmat miercuri că îşi va „continua" ofensiva în Ucraina până când Kievul nu-i va accepta condiţiile, această declaraţie pe un ton ultimativ intervenind într-un moment în care delegaţiile rusă, ucraineană şi americană s-au reunit la Abu Dhabi (în Emiratele Arabe Unite) pentru o nouă rundă de discuţii pentru încheierea războiului declanşat de Rusia. [...]
06:30
ANALIZĂ // Împărțirea sferelor de influență de către SUA, China și Rusia riscă să împingă lumea spre un nou conflict major
Analiștii avertizează că revenirea politicii marilor puteri la logica sferelor de influență exclusive amenință stabilitatea globală și subminează ordinea internațională construită după Al Doilea Război Mondial, relatează Neue Zürcher Zeitung. Potrivit publicației elvețiene, lumea traversează una dintre cele mai profunde transformări ale arhitecturii sale de securitate din ultimele decenii. Sistemul liberal bazat pe reguli, care [...]
06:00
Un nou apel interceptat de serviciile ucrainene de informații arată privațiunile extreme la care sunt supuși soldații ruși pe câmpul de luptă, relatează Kyiv Post. „Serviciile de informații militare au primit încă o confirmare a prăbușirii sistemului logistic al armatei ruse: unitățile de infanterie au fost lăsate fără alimente și provizii adecvate pentru o lungă [...]
05:30
Președintele Finlandei cere Europei să recunoască divergențele de valori cu Statele Unite. „Trebuie să recunoaștem deschis că America se schimbă"
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că Europa trebuie să accepte faptul că Statele Unite se schimbă și că ideologia care stă la baza politicii externe a actualei administrații americane intră în conflict cu valorile europene. Totodată, el a anunțat că Finlanda își va actualiza strategia de securitate. Vorbind pe 4 februarie, Stubb a spus [...]
05:00
Italia anunță că a dejucat atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina
Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice de origine rusă care vizau site-uri asociate Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, cu doar două zile înainte de ceremonia de deschidere a competiției. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, potrivit AFP. „Am dejucat un atac cibernetic care viza mai multe site-uri [...]
04:30
România este inclusă pe o hartă publicată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care documentează o serie de acțiuni atribuite Rusiei în Europa, descrise de analiști drept parte a unei așa-numite „faze zero" – etapa de pregătire informațională și psihologică pentru un posibil conflict viitor între Rusia și NATO. Potrivit ISW, această fază include încălcări [...]
Ieri
04:00
Pana de curent a provocat pierderi în Republica Moldova. Premierul avertizează asupra riscului unei noi crize energetice
Premierul Alexandru Munteanu, afirmă că Republica Moldova a suferit pierderi în urma blackoutului de weekendul trecut, însă valoarea acestora nu a fost stabilită deocamdată. Totodată, el avertizează că țara s-ar putea confrunta din nou cu întreruperi ale furnizării energiei electrice. „Blackoutul a avut loc, după cum știți, în timpul weekendului, când majoritatea întreprinderilor nu funcționau. [...]
4 februarie 2026
15:30
Kremlinul vrea să limiteze și mai mult internetul. Odnoklassniki și vKontakte, în „lista albă"
Moscova pare să se pregătească pentru limitarea și mai mare a conexiunii la internet. Autoritățile au elaborat o „listă albă" a platformelor care vor funcționa când se va aplica interdicție. Printre acestea se numără aplicațiile băncilor, site-urile unor companii care livrează produse, paginile restaurantelor și cafenelelor. De asemenea, interdicția nu va viza rețelele de socializare [...]
14:30
Rușii testează capacitatea de reacție a Tiraspolului? Sute elevi evacuați după alerte false cu bombă în școlile transnistrene
Sute de copii au fost evacuați miercuri dimineața în școlile din regiunea separatistă transnistreană a Republicii Moldova. La instituții de învățământ din Tiraspol, Tighina și Slobozia au parvenit mesaje despre pretinse minări. Informația a fost comunicată de părinți și utilizatori ai rețelelor sociale. Conform publicației Zona de Securitate, ar fi vorba despre toate școlile din [...]
08:00
Ungaria susţine că „e clar cine va câştiga războiul din Ucraina": UE să nu mai prelungească masacrul şi să nu mai ardă miliarde de euro
Este clar cine va câştiga războiul din Ucraina, deci este „complet nenecesar" ca Bruxellesul să prelungească masacrul dând foc la miliarde de euro, a afirmat marţi la Bangkok ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, informează Agerpres. „Chiar şi din Thailanda, este clar că războiul din Ucraina nu poate fi soluţionat pe câmpul de luptă, ci [...]
07:20
Restricții mai dure la alcool în Krasnoiarsk: program redus și interdicții totale în zile-cheie
Guvernul Ținutului Krasnoiarsk a decis să înăsprească regulile de vânzare a alcoolului în regiune. Autoritățile au anunțat că, începând cu 1 martie, băuturile alcoolice vor putea fi cumpărate doar între orele 10:00 și 21:00 (în prezent, intervalul este 8:00–23:00). Restricțiile vor viza magazinele amplasate în blocuri de locuințe și pe terenurile adiacente acestora, precum și [...]
07:00
Biserica Ortodoxă Rusă dă vina pe femeile care avortează, vrăjitori și spirite rele pentru războiul din Ucraina: „E voia lui Dumnezeu"
Un episcop al Bisericii Ortodoxe Ruse susține că războiul din Ucraina durează de atât de mult timp din cauza „spiritelor rele" create de „fascinația rușilor pentru ocultism și avorturi". Episcopul Pitirim susține și că este „voia lui Dumnezeu" ca războiul din Ucraina să continue pentru că rușii „nu pot renunța la tarot, numerologi, clarvăzători, vrăjitori [...]
06:30
Încercările preşedintelui american Donald Trump de a obţine Groenlanda au reaprins dezbaterea privind necesitatea ca statele europene să îşi dezvolte propriile capacităţi nucleare. Discuţia a ajuns inclusiv în Suedia, o ţară care, timp de decenii, a susţinut dezarmarea nucleară. În luna ianuarie, unul dintre cele mai importante ziare suedeze, Dagens Nyheter, a propus crearea unui [...]
06:20
Senatorul republican Lindsey Graham a cerut, după atacul nocturn masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, ca președintele SUA, Donald Trump, să înceapă livrările de rachete de croazieră Tomahawk către Kiev. „După acest atac masiv de noaptea trecută, l-aș îndemna pe președintele Trump să demareze procesul de furnizare a rachetelor de croazieră Tomahawk către [...]
06:00
Angajat al Ministerului Apăr
Un bărbat care lucra pentru Ministerul polonez al Apărării a fost reținut marți dimineață, 3 februarie, fiind suspectat de colaborare cu serviciile de informații ruse. Potrivit site-ul polonez de știri Onet, un membru al personalului de nivel mediu a fost reținut de Serviciul de contrainformații militare al Poloniei chiar la locul de muncă, puțin după [...] Articolul Angajat al Ministerului Apărării din Polonia, reținut sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Moscova neagă acuzațiile apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Departamentul de Justiție al SUA a eliminat mii de documente despre Epstein. Victimele reclamă că identitatea lor a fost compromisă # DISINFO.MD
Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a eliminat de pe site-ul său mii de documente referitoare la Jeffrey Epstein, după ce victimele au declarat că identitatea lor a fost compromisă. Avocații victimelor lui Epstein au afirmat că cenzurarea defectuoasă a dosarelor publicate vineri a „dat peste cap” viețile a aproape 100 de supraviețuitori. Adresele de [...] Articolul Departamentul de Justiție al SUA a eliminat mii de documente despre Epstein. Victimele reclamă că identitatea lor a fost compromisă apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Investițiile în economie au încetat să mai crească, a recunoscut vicepremierul rus Aleksandr Novak într-o discuție cu senatorii: „Creșterea investițiilor în primele nouă luni ale anului 2025 a fost de 0,5%. Pe întreg anul, cel mai probabil va fi zero sau puțin peste”. În septembrie, Ministerul Dezvoltării Economice al Federației Ruse prognoza pentru 2025 o [...] Articolul Rosstat confirmă: investițiile scad pentru prima dată în ultimii cinci ani apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
„Încheierea acestui război teribil va necesita alegeri dificile”. Mark Rutte reafirmă sprijinul NATO pentru Ucraina # DISINFO.MD
Într-un discurs susținut marți în parlamentul ucrainean, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că încheierea unui acord de pace cu Rusia va cere decizii complicate, dar a asigurat că sprijinul alianței pentru Ucraina nu va scădea. Mark Rutte a transmis parlamentarilor de la Kiev că Ucraina „este și va rămâne esențială pentru securitatea [...] Articolul „Încheierea acestui război teribil va necesita alegeri dificile”. Mark Rutte reafirmă sprijinul NATO pentru Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Televiziunea Publică Poloneză lansează știri în limba română ce vizează Republica Moldova # DISINFO.MD
Televiziunea Publică Poloneză (TVP) a lansat știri în limba română pentru Republica Moldova, concentrate pe dezinformarea rusă și pe beneficiile aderării Chișinăului la Uniunea Europeană în condițiile în care țara așteaptă deschiderea negocierilor. TVP a lansat luni, 2 februarie, o versiune în limba română a serviciului său de știri dedicat Republicii Moldova. Se întâmplă după [...] Articolul Televiziunea Publică Poloneză lansează știri în limba română ce vizează Republica Moldova apare prima dată în DISINFO.MD.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
Încrederea irațională a rușilor în bunăstarea economiei ruse, apărută pe fondul entuziasmului patriotic de la începutul războiului, a început să se erodeze rapid. Indicele așteptărilor cetățenilor privind perspectivele de dezvoltare ale țării în următorul an a coborât în ianuarie 2026 la 107 puncte — cel mai scăzut nivel de la sfârșitul anului 2022, arată un [...] Articolul După entuziasmul patriotic, realitatea dură. Rușii nu mai cred în viitorul economiei apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Rusia se declară pregătită pentru o lume fără limite pentru armele nucleare după expirarea tratatului New START # DISINFO.MD
Rusia este pregătită pentru noua realitate a unei lumi fără limite în controlul armamentului nuclear, după ce tratatul New START expiră la sfârșitul acestei săptămâni, a declarat marți principalul reprezentant rus pentru controlul armamentului. Cu excepția cazului în care Moscova și Washingtonul ajung la o înțelegere bilaterală de ultim moment de un anumit tip, tratatul „New [...] Articolul Rusia se declară pregătită pentru o lume fără limite pentru armele nucleare după expirarea tratatului New START apare prima dată în DISINFO.MD.
3 februarie 2026
21:20
4 ani de război în Ucraina: Ursula von der Leyen și Antonio Costa merg la Kiev, să arate unitatea Europei # DISINFO.MD
Ursula von der Leyen Antonio Costa vor merge în Ucraina în februarie. Oficialii urmează să comemoreze victimele celor patru ani de război, început de Rusia în februarie 2022. Vizita șefei Comisiei Europene la Kiev a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt Paula Pinho. Data exactă a vizitei nu a fost precizată. „Aceasta va fi o [...] Articolul 4 ani de război în Ucraina: Ursula von der Leyen și Antonio Costa merg la Kiev, să arate unitatea Europei apare prima dată în DISINFO.MD.
17:10
Fiica lui Șoigu a devenit șefa unei fundații care dezvoltă extracția metalelor rare în Siberia. Până acum adjunctul lui o conducea # DISINFO.MD
Fiica fostului ministru rus al Apărării, Serghei Șoigu, Ksenia a devenit directoare a unei companii care se ocupă de extracția metalelor rare din Siberia. Este vorba despre Fundația care dezvoltă centrul „Valea Mendeleev”. Decretul de numire a fost semnat de premierul rus Mihail Mișustin pe 2 februarie. Anterior, funcția a fost deținută de adjunctul lui [...] Articolul Fiica lui Șoigu a devenit șefa unei fundații care dezvoltă extracția metalelor rare în Siberia. Până acum adjunctul lui o conducea apare prima dată în DISINFO.MD.
12:10
România este a doua cea mai expusă țară din Uniunea Europeană la fake news, dezinformări și știri false. Datele au fost prezentate în Eurobarometru. Conform statisticilor, în 2025, 36% dintre europeni spun că au fost expuși „des” sau „foarte des” la dezinformare. În 2022 rata a constituit 28%. Raportul indică faptul că statele din Europa [...] Articolul România, a doua cea mai vulnerabilă țară din UE în fața dezinformării apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
În metroul din Moscova, după Sankt Petersburg și Ekaterinburg, vor începe verificări ale telefoanelor mobile ale pasagerilor, au relatat publicațiile Kommersant și RBC, citând serviciul de presă al Metroul din Moscova. Temeiul pentru aceste controale îl constituie un ordin al Ministerul Transporturilor al Federației Ruse din 4 februarie 2025, care prevede că telefoanele mobile, alături [...] Articolul După Sankt Petersburg, și Moscova introduce verificarea telefoanelor în metrou apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
Centru apropiat Kremlinului admite oficial: criza bancară din Rusia este deja o realitate # DISINFO.MD
Un centru de analiză apropiat de autoritățile ruse, Centrul pentru Analiză Macroeconomică și Prognoză pe Termen Scurt (ȚMAKP), a constatat că „criza bancară, prognozată anterior de sistemul de avertizare timpurie, este acum confirmată conform criteriilor formale”, iar cu puțin timp înainte fusese deja înregistrată și „o criză a creditelor neperformante”. Indicatorul anticipativ al centrului semnalează, [...] Articolul Centru apropiat Kremlinului admite oficial: criza bancară din Rusia este deja o realitate apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Putin i-a trimis lui Kim Jong Un 100 de cai Orlov Trotter. Ce face dictatorul de la Phenian cu ei # DISINFO.MD
În ultimii șase ani, Rusia a furnizat unităților militare de elită din Coreea de Nord aproape 100 de cai de rasă pură, care sunt folosiți în regimentul de cavalerie al lui Kim Jong Un și la paradele militare din Phenian. Un furnizor cheie a fost Tatarstanul, care găzduiește una dintre cele mai importante ferme din [...] Articolul Putin i-a trimis lui Kim Jong Un 100 de cai Orlov Trotter. Ce face dictatorul de la Phenian cu ei apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Lavrov i-a promis Cubei că o va ajuta financiar după ce SUA au oprit livrările de petrol venezuelean # DISINFO.MD
Regimul de la Kremlin anunță că va finanța Cuba și o va ajuta să treacă peste problemele economice grele cu care se confruntă după ce SUA au oprit fluxul de petrol venezulean către regimul cubanez. Serghei Lavrov, șeful diplomației lui Putin, a anunțat că Rusia este dispusă să ajute Cuba direct cu bani, în cadrul [...] Articolul Lavrov i-a promis Cubei că o va ajuta financiar după ce SUA au oprit livrările de petrol venezuelean apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
UE pregătește noi sancțiuni pentru Putin: cuprul și platina din Rusia ar putea fi interzise # DISINFO.MD
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a interzice importurile de cupru și platină din Rusia, în cadrul unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, ca răspuns la războiul din Ucraina. Potrivit Bloomberg, care citează persoane familiarizate cu acest subiect, măsurile ar putea fi extinse și la alte metale prețioase, precum iridiul și rodiul. Pentru a intra în [...] Articolul UE pregătește noi sancțiuni pentru Putin: cuprul și platina din Rusia ar putea fi interzise apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Propagandiștii Kremlinului cer lovituri asupra sateliților lui Musk: „O singură detonare ar rezolva problema” # DISINFO.MD
Un influent comentator al televiziunii de stat ruse a lansat ideea ca Rusia să lovească cu arme nucleare sateliții antreprenorului Elon Musk, în contextul în care Space X a răspuns apelului Ucrainei de a o ajuta să împiedice forțele ruse să folosească terminale Starlink pentru ghidarea atacurilor asupra Ucrainei, relatează Newsweek. „Nu înțeleg de ce, spre [...] Articolul Propagandiștii Kremlinului cer lovituri asupra sateliților lui Musk: „O singură detonare ar rezolva problema” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Serbia pregătește o paradă militară cu mii de roboți înarmați, cu sprijinul Chinei: „Securitate suplimentară țării noastre” # DISINFO.MD
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că următoarea paradă militară a țării va include mii de roboți înarmați și că va solicita sprijinul Chinei pentru implementarea acestui proiect, inspirat de tehnologiile văzute la Beijing. Vucic a prezentat luni roboți fabricați de compania chineză AGIBOT Innovation și a vorbit despre potențialul lor în domeniul securității. „Un detaliu mi-a [...] Articolul Serbia pregătește o paradă militară cu mii de roboți înarmați, cu sprijinul Chinei: „Securitate suplimentară țării noastre” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
ISW: Avans accelerat al armatei ruse în Ucraina la început de an. Cât teritoriu a cucerit Moscova în ianuarie # DISINFO.MD
Trupele ruse și-au intensificat ofensiva în Ucraina în luna ianuarie, cucerind aproape de două ori mai mult teritoriu decât în decembrie, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Armata rusă a ocupat 481 de kilometri pătrați în Ucraina în ianuarie, comparativ cu 244 de kilometri pătrați în decembrie [...] Articolul ISW: Avans accelerat al armatei ruse în Ucraina la început de an. Cât teritoriu a cucerit Moscova în ianuarie apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Trump anunță că a convins India să nu mai cumpere petrol rusesc. Un nou acord comercial între cele două țări va fi semnat # DISINFO.MD
Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat, luni, că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, ţară despre care a spus că s-a angajat să înceteze importurile de petrol rusesc şi să cumpere mai mult petrol din SUA şi chiar din Venezuela, transmit agenţiile AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Acordul prevede reducerea de [...] Articolul Trump anunță că a convins India să nu mai cumpere petrol rusesc. Un nou acord comercial între cele două țări va fi semnat apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Propaganda rusă își schimbă discursul și explică publicului că nu mai este nevoi de „eliberarea” altor teritorii din Ucraina # DISINFO.MD
Propaganda Kremlinului și-a schimbat brusc discursul și a început să-i convingă pe ruși că Rusia nu mai are nevoie să ocupe noi teritorii din Ucraina. Se observă o schimbare clară de ton în retorica propagandei oficiale. Postul controlat de Kremlin, Soloviev LIVE, a început să explice publicului rus de ce nu este necesară extinderea ocupației [...] Articolul Propaganda rusă își schimbă discursul și explică publicului că nu mai este nevoi de „eliberarea” altor teritorii din Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Circa 40% dintre ucraineni ar fi dispuşi să renunţe la regiunea Donbas dacă Ucraina primeşte garanţii de securitate ferme care să prevină o nouă invazie rusă în viitor, dar o majoritate de 52% resping retragerea trupelor ucrainene din acest teritoriu, potrivit unui sondaj efectuat de Institutul Internaţional de Sociologie de la Kiev, relatează luni agenţia [...] Articolul Sondaj: Câți ucraineni sunt dispuși să renunțe la regiunea Donbas și în ce condiții apare prima dată în DISINFO.MD.
2 februarie 2026
15:30
FOTO Delir în regiunile ocupate de ruși. Copiii de la o grădiniță din Lugansk, impuși să schimbe pâine pe cartele la grădiniță # DISINFO.MD
Copiii de la o grădiniță din regiunea Lugansk, ocupată de ruși, au fost impuși să se îmbrace în haine vechi și să schimbe pâinea pe cartele. Activitatea a avut loc pentru a comemora victimele asediului Leningradului. Instituția de învățământ a publicat pe rețeaua de socializare vKontakte imagini cu activitatea. Cadrele didactice au scris că astfel [...] Articolul FOTO Delir în regiunile ocupate de ruși. Copiii de la o grădiniță din Lugansk, impuși să schimbe pâine pe cartele la grădiniță apare prima dată în DISINFO.MD.
12:30
Sfidare fără margini de la Dodon: În 1918 nu a fost unire, dar anexare. „Nu vrem să fim marginea cuiva” # DISINFO.MD
Igor Dodon sfidează istoria. Liderul socialist susține că în 1918 nu s-a produs unirea, ci anexarea Basarabiei la România. Socialistul a făcut declarația în timp ce anunța amplasarea unor bannere anti-unire pe întreg teritoriul Moldovei. În opinia sa, cetățenii țării nu își doresc reunificarea celor două maluri ale Prutului. De asemenea, el a acuzat guvernarea [...] Articolul Sfidare fără margini de la Dodon: În 1918 nu a fost unire, dar anexare. „Nu vrem să fim marginea cuiva” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Autoritățile din Kazahstan l-au deportat în Rusia pe specialistul IT în vârstă de 25 de ani, Aleksandr Kacikurkin, care a fost arestat imediat după sosire sub acuzația de „înaltă trădare”. Informația a fost făcută publică de proiectul pentru drepturile omului „Pervîi Otdel” (Primul Departament). Temeiul dosarului penal îl constituie transferuri de bani către Ucraina. Potrivit [...] Articolul Deportat din Kazahstan, arestat în Rusia: un specialist IT, acuzat de „trădare” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
În documente noi publicate de Departamentul de Justiție al SUA în dosarul Jeffrey Epstein, finanțistul american este descris drept „administrator al averii” lui Vladimir Putin. Informația a fost semnalată de publicația „Agentstvo”. Este vorba despre un raport al FBI din 27 noiembrie 2017, bazat pe declarațiile unei surse confidențiale. Potrivit documentului, Epstein ar fi „oferit [...] Articolul Dosarul Epstein: mii de mențiuni despre Putin și Rusia în documente FBI apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Zelenski anunță când se reiau negocierile cu Rusia la Abu Dhabi: „Ucraina este pregătită” # DISINFO.MD
Negocierile directe între Kiev, Moscova şi Washington în vederea unei soluţii care să ducă la încetarea războiul din Ucraina vor fi reluate miercuri în Emiratele Arabe Unite, scrie duminică Agerpres, care citează o declarație a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. „Datele următoarelor întâlniri trilaterale au fost stabilite: 4 şi 5 februarie, la Abu Dhabi”,a precizat Zelenski [...] Articolul Zelenski anunță când se reiau negocierile cu Rusia la Abu Dhabi: „Ucraina este pregătită” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Compania SpaceX a blocat, la solicitarea Ucrainei, utilizarea comunicațiilor prin satelit Starlink de către trupele ruse pentru coordonarea dronelor de atac folosite în distrugerea infrastructurii civile ucrainene. Anunțul a fost făcut de fondatorul companiei, Elon Musk, ca răspuns pe rețeaua socială X la un mesaj al ministrului ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov. „Se pare că [...] Articolul SpaceX blochează Starlink pentru dronele rusești, la cererea Ucrainei apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Atac rusesc asupra civililor: 15 mineri uciși după ce o dronă a lovit un autobuz în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk # DISINFO.MD
Cel puțin 15 persoane au murit duminică, 1 februarie, după ce o dronă rusească a lovit un autobuz care transporta mineri civili în orașul Ternivka, din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk. Atacul face parte dintr-o ofensivă aeriană de amploare lansată de Rusia asupra infrastructurii energetice din Ucraina, relatează Kyiv Independent. Potrivit companiei DTEK, cea mai mare companie privată [...] Articolul Atac rusesc asupra civililor: 15 mineri uciși după ce o dronă a lovit un autobuz în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk apare prima dată în DISINFO.MD.
