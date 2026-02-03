Dodon și Ceban n-au bătut palma pentru „a salva” bugetul capitalei, dar PAS crede că cei doi pregătesc „o mare nuntă politică”
Europa Libera Moldova, 3 februarie 2026 16:20
Dodon și Ceban n-au bătut palma pentru „a salva” bugetul capitalei, dar PAS crede că cei doi pregătesc „o mare nuntă politică”
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a arătat lipsă de respect față de o instituție a statului refuzând să se ridice în picioare atunci când președinta Maia Sandu a fost aplaudată în plenul APCE. Așa au comentat momentul invitații podcastului „Dincolo de Știri”, analiștii Igor Boțan și Nicolae Negru....
Franța, ultima țară din blocul celor 27 de state care s-a opus acestei măsuri, și-a schimbat poziția pe 28 ianuarie, deschizând calea pentru desemnare. Statele Unite, Canada și Australia au desemnat deja IRGC drept organizație teroristă. În UE, Germania și Olanda au îndemnat de mult timp blocul comunitar să le urmeze exemplul, argumentând că implicarea grupării în represiunea pe plan intern și în activitățile destabilizatoare din străinătate justifică o astfel de măsură. Embed Răspândește În ciu...
Vagoane de tren și corturi: Cum fac față locuitorii din Kiev penelor de căldură și curent # Europa Libera Moldova
La Kiev s-au extins „punctele de invincibilitate”, care nu sunt doar corturi încălzite, ci locuri unde oamenii pot primi sprijin psihologic și ajutor. Căile ferate din Ucraina au pus la dispoziție vagoane de tren în mai multe regiuni, unde oamenii se pot încălzi și își pot reîncărca dispozitivele....
Trump spune că Iranul vrea să discute, în timp ce navele de război ale SUA au ajuns în apele din Orientul Mijlociu # Europa Libera Moldova
În mijlocul turbulențelor, moneda iraniană, rialul, a scăzut la un minim istoric față de dolar, tranzacționându-se la 1,5 milioane pe 27 ianuarie. Donald Trump și-a exprimat speranța că nu va fi nevoie de acțiuni militare împotriva Teheranului. Dar, președintele american a trimis o „armadă” în regiune, refuzând în același timp să renunțe la opțiunea atacurilor aeriene ca răspuns la represiunea asupra protestatarilor, în principal pașnici, care au ieșit în stradă în ultimele săptămâni pentru a ce...
Liza avea 15 ani când Rusia a invadat Ucraina și a ocupat orașul Mariupol. Ea a evitat la limită să fie separată de familia sa într-un așa numit lagăr de filtrare. Acum, la 19 ani, Liza s-a alăturat cântăreței ucraineano-canadiene Marichka într-un turneu internațional care a început la Londra, folosind muzica pentru a spune poveștile copiilor ucraineni răpiți sau deportați de Rusia....
Mihail Nesteriuc despre identitate și stereotipuri interetnice în R. Moldova # Europa Libera Moldova
De la tatăl ucrainean, Mihail Nesteriuc a moștenit pasiunea pentru istorie, iar de la mama - tradițiile moldovenești. E vorbitor nativ de rusă, iar româna a învățat-o din podcasturi. Cum se împletesc toate în identitatea de tânăr născut în sec. 21 ne spune în acest episod din „Laboratorul social”....
Mihail Nesteriuc, tânăr jurnalist de limbă rusă, cu origini moldo-ucrainene: Am învățat româna din podcasturi, nu la școală # Europa Libera Moldova
Mihail este un tânăr jurnalist de limbă rusă. Produce podcastul de dezbateri „ȘahDebat”, în care invită persoane cu viziuni diferite sau chiar diametral opuse și discută subiecte controversate și sensibile din diferite domenii – de la drepturile minorităților sexuale până la statutul de neutralitate sau o eventuală aderare a Republicii Moldova la NATO. Spune că-și dorește să dezvolte o cultură a dezbaterilor, mai ales în rândul publicului de limbă rusă. „În general, societatea e foarte polarizat...
În noua ediție „Istorii care contează” descoperim tineri care vin să studieze în R. Moldova. Florina-Elena călătorește săptămânal de la Huși la Chișinău pentru a studia pedagogia preșcolară la Universitatea „Ion Creangă”. Studenți indieni aleg Moldova pentru condiții bune, studii de calitate și prețuri accesibile, iar spitalele din țară oferă stagii pentru studenți internaționali....
O fermă de cai din regiunea Zaporojie din Ucraina, renumită pentru creșterea campionilor de curse, este expusă acum bombardamentelor rusești. Proprietarii nu pot muta caii într-un loc mai sigur, deoarece gheața a acoperit plasele anti-drone, făcându-le să atârne foarte jos peste drumuri și blocând astfel accesul camioanelor pentru transportul animalelor....
Dincolo de Știri | „Mai bine mai târziu decât niciodată”. De ce iese Moldova din CSI # Europa Libera Moldova
Analiștii politici Igor Boțan și Nicolae Negru au adus mai multe exemple de astfel de încălcări în raport cu Republica Moldova, începând cu implicarea Rusiei în războiul din Transnistria din 1992 și până la embargourile și taxele vamale impuse unilateral pentru produsele moldovenești, în 2013 și 2014, contrar acordului de liber schimb semnat în cadrul CSI. „Mai bine mai târziu decât niciodată, dar trebuia să se reacționeze. Faptul că nu se reacționează îi încurajează și mai mult pe cei de la Mos...
Mai bine mai târziu decât niciodată”. Negru și Boțan explică de ce iese Moldova din CSI # Europa Libera Moldova
Moldova trebuia să iasă demult din Comunitatea Statelor Independente, având în vedere că Rusia, care controlează organizația, a încălcat de multe ori acordurile ei. Așa au comentat invitații podcastului „Dincolo de Știri” anunțul Chișinăului că va denunța acordurile de bază și va părăsi oficial CSI....
Fotografii publicate pe 19 și 20 ianuarie arată urmările protestelor masive de la Teheran și care s-au extins în Iran în ultimele săptămâni, înainte de a fi înăbușite de aparatul de securitate al țării....
