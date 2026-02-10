Fată de 16 ani din Moldova, obligată să se prostitueze. Trei persoane, inclusiv administratorul unui hostel, condamnați

10:20

Un judecător din Soroca riscă amendă de până la 125 000 de lei sau închisoare de până la 3 ani. În ambele cazuri, dacă va fi găsit vinovat, dreptul de a conduce vehicule îi va fi suspendat. Judecătorul este învinuit că a condus un vehicul în stare de ebrietate alcoolică avansată. Informațiile au fost comunicate […]