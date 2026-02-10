Surplusul de lapte, ouă sau miere poate fi vândut direct din gospodărie. Ce reguli trebuie respectate
Realitatea.md, 10 februarie 2026 11:10
Cetățenii care cresc animale în gospodărie pot vinde direct din curte surplusul de produse alimentare de origine animală – lapte, ouă, miere sau carne, cu condiția să îndeplinească cerințele sanitar-veterinare. Dreptul de comercializare este valabil pentru persoanele fizice care și-au înregistrat animalele și dețin Carnetul de sănătate, transmite IPN. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, […]
• • •
Acum 5 minute
11:30
Sute de oameni s-au adunat pe malurile hipersaline ale lacului Mar Chiquita din Argentina și au reușit să stabilească un nou record mondial Guinness pentru cel mai mare număr de persoane care au plutit simultan. Performanța a fost realizată în cadrul celei de-a doua ediții anuale a „Festivalului de la Planchita", desfășurat în orașul Miramar, […]
11:30
Alegători mituiți la alegerile parlamentare din toamnă: Un bărbat din Anenii Noi, reținut de CNA # Realitatea.md
Un locuitor al raionului Anenii Noi a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, pentru că ar fi corupt alegătorii la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit CNA, bărbatul este bănuit că ar fi identificat și recrutat alegători, cărora le-ar fi promis și oferit bani, bunuri […]
11:30
Moldova are restanță de 100.000 de euro în CSI. Popșoi: Dacă vrem să fim cu inima împăcată, trebuie să achităm # Realitatea.md
Moldova are restanțe de circa 100.000 de euro în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI), conform ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Oficialul a lăsat de înțeles că țara noastră ar trebui să achite aceste datorii, iar procedurile de retragere din cadrul organizației internaționale ar urma să fie încheiate în 2026. Popșoi a relatat la TVR Moldova […]
Acum 15 minute
11:20
Un administrator de hostel din Chișinău, condamnat la închisoare pentru exploatarea unei adolescente # Realitatea.md
Un administrator al unui hostel din municipiul Chișinău a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a unei adolescente. Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS), transmite că, în 2022, alți doi bărbați și o femeie au fost condamnați la 15 și 13 ani de detenție. Adolescenta de 16 ani din […]
Acum 30 minute
11:10
Surplusul de lapte, ouă sau miere poate fi vândut direct din gospodărie. Ce reguli trebuie respectate # Realitatea.md
Cetățenii care cresc animale în gospodărie pot vinde direct din curte surplusul de produse alimentare de origine animală – lapte, ouă, miere sau carne, cu condiția să îndeplinească cerințele sanitar-veterinare. Dreptul de comercializare este valabil pentru persoanele fizice care și-au înregistrat animalele și dețin Carnetul de sănătate, transmite IPN. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, […]
Acum o oră
10:50
Restricții de circulație pe strada Feroviarilor din Vatra până în primăvară. Din ce motiv? # Realitatea.md
Circulația rutieră va fi restricționată temporar până în luna martie 2026 pe o porțiune de circa 1.000 de metri a străzii Feroviarilor din localitatea Vatra, municipiul Chișinău. Autoritățile anunță că una dintre benzile de circulație va fi închisă pe durata lucrărilor de montare a conductelor de apă, transmite MOLDPRES. „Intervențiile sunt necesare pentru construcția apeductului […]
10:50
Câștigă în timp ce economisești: La OTP Bank poți câștiga unul dintre cele 10 depozite a câte 10.000 MDL sau marele premiu de 50.000 MDL! # Realitatea.md
Siguranța financiară este fundamentul pe care se construiește orice vis, iar OTP Bank este aici să susțină acest parcurs pentru fiecare cetățean. Un depozit la termen nu este doar un instrument de economisire, ci o alegere strategică pentru cei care prețuiesc stabilitatea și creșterea constantă. Pentru a răsplăti încrederea clienților, transformăm economisirea într-o oportunitate de […]
10:40
În premieră, riscurile din sectorul agricol vor fi evaluate. Autoritățile lansează un studiu național # Realitatea.md
Riscurile din agricultură vor fi analizate, în premieră, într-un studiu complex dedicat managementului acestora în sectorul agricol al Republicii Moldova. Inițiativa aparține Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și are drept scop identificarea vulnerabilităților existente și propunerea unor soluții aliniate standardelor europene și internaționale, pentru a spori reziliența fermierilor, transmite IPN. Potrivit MAIA, studiul va evalua […]
10:40
Cască interzisă la Olimpiadă: reacția dură a unui skeletist ucrainean față de Comitetul Internațional Olimpic # Realitatea.md
Comitetul Internațional Olimpic (CIO) i-a interzis sportivului ucrainean Vladislav Gheraskevici să participe la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 purtând o cască pe care erau reprezentate portretele sportivilor ucraineni decedați în războiul din Ucraina, a anunțat skeletistul pe pagina sa de Instagram. „O decizie care pur și simplu îți frânge inima. Există senzația că CIO […]
10:40
Japonia se alătură Statelor Unite într-un parteneriat cu NATO, contribuind la sprijinirea Ucrainei prin furnizarea de echipamente și arme militare neletale. De asemenea, Japonia nu este singura țară din afara NATO care se implică în acest demers. Mai mulți oficiali ai NATO au anunțat, în interviuri acordate postului public japonez NHK de televiziune, că au […]
Acum 2 ore
10:30
Specialiștii au depistat noi focare de gripă aviară și pestă porcină. Incidentele au fost raportate în raioanele Orhei și Hîncești, conform Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). În raionul Orhei, gripa aviară a fost depistată la lebede, pe 5 februarie. Autoritățile locale au convocat ședința Comisiei Situații Excepționale, au instituit zonă de control în perimetrul […]
10:30
FOTO Ghinion pentru un șofer din Transnistria: Un incendiu i-a distrus complet mașina # Realitatea.md
Un automobil a fost distrus luni seara, 9 februarie, într-un incendiu. Pentru stingerea flăcărilor au intervenit pompierii, însă autovehiculul a fost mistuit în totalitate de foc. Potrivit autorităților din regiunea transnistreană, șoferul BMW-ului a încercat să-l pornească, însă acesta se oprea în mod repetat. La un moment dat, din interiorul mașinii a început să iasă […]
10:20
VIDEO Zelenski: Documentele privind garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt finalizate # Realitatea.md
Într-un discurs transmis ieri seara, 9 februarie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că documentele privind garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt finalizate și că, în această săptămână, vor avea loc evenimente internaționale importante axate pe apărare și securitate, cu participarea liderilor europeni și americani, transmite Unian. „Documentele privind garanțiile sunt pregătite. Nu există alternativă […]
10:10
Declarații la Realitatea TV: Piața imobiliară traversează o perioadă de corecție, impusă și de o reevaluare a prețurilor # Realitatea.md
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o corecție determinată, în principal, de scăderea puterii de cumpărare a populației. Invitații emisiunii „Consens Național" de la Realitatea TV au afirmat că, deși cererea de locuințe rămâne mai mare decât oferta, oamenii nu mai dispun de aceeași putere de cumpărare ca în urmă cu câțiva ani. Pe de […]
10:00
VIDEO Ion Ceban se împotrivește reevaluării bunurilor imobile: O nouă povară pe umerii cetățenilor # Realitatea.md
Ion Ceban se împotrivește reevaluării bunurilor imobile, care ar putea crește impozitele. Primarul Chișinăului a anunțat într-o conferință de presă că „nu va admite acest lucru", fără a oferi precizări exacte despre măsurile pe care le-ar putea implementa în acest sens. Edilul a precizat doară că administrația publică locală va apela la mecanismele și entitățile […]
10:00
VIDEO Ziua în amiaza mare! Doi străini, reținuți după ce au furat 7.000 de lei dintr-o mașină din Chișinău # Realitatea.md
Doi cetățeni străini, cu vârstele de 46 și 51 de ani, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica al Capitalei, fiind bănuiți de comiterea unui furt dintr-un automobil parcat. Potrivit poliției, bărbații ar fi spart geamul mașinii, după care au pătruns în interior și au sustras bani în sumă de aproximativ 7.000 de lei, părăsind […]
09:40
Peste 1.300 de primării din România, în grevă de avertisment. Protest față de reforma Guvernului Bolojan # Realitatea.md
Peste 1.300 de primării din România intră astăzi în grevă de avertisment, timp de două ore, pe fondul nemulțumirilor față de reforma administrației publice promovată de Guvernul condus de Ilie Bolojan, scrie presa de peste Prut. Greva se desfășoară între orele 10:00 și 12:00 și vizează proiectul de reformă a administrației locale și centrale. Protestul […]
Acum 4 ore
09:30
FOTO Start pentru Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă: Primii sportivi intră azi în concurs # Realitatea.md
Primii sportivi care reprezintă Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo vor debuta astăzi, 10 februarie. Cursa, programată pentru ora 14:30, ora Chișinăului, se va desfășura pe Anterselva Biathlon Arena, una dintre cele mai prestigioase arene de biatlon din circuitul internațional. „Biatloniștii Maxim Macarov și Pavel Magazeev vor concura […]
09:30
„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice # Realitatea.md
Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac", care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de […]
09:00
Performanță! Alternativa Clinic a înregistrat în 2025 rezultate peste media europeană în Fertilizarea In Vitro # Realitatea.md
Alternativa Clinic a încheiat anul 2025 cu rezultate solide în domeniul Fertilizării în Vitro (FIV). Clinica a realizat 377 de transferuri embrionare, cu o rată totală de obținere a sarcinii de 46,7%, ceea ce este peste media europeană estimată la ~33%. Alternativa Clinic precizează că rezultatul a fost obținut într-un context clinic dificil: numeroase cazuri […]
08:50
Premierul Munteanu, în drum spre Kiev. Agenda vizitei: aderarea Moldovei la UE, cooperare și securitate regională # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu se află într-o vizită oficială în Ucraina, prima de acest fel de la preluarea mandatului. Șeful Executivului a anunțat că se deplasează la Kiev împreună cu miniștrii Vladimir Bolea, Daniella Misail-Nichita și Dorin Junghietu. „Vom discuta cu partenerii noștri ucraineni despre calea noastră de aderare la Uniunea Europeană, cooperarea bilaterală și securitatea […]
08:20
Peste 3.500 de lucrători medicali fac naveta la serviciu. Statul le compensează transportul # Realitatea.md
Pe parcursul anului trecut, 3.560 de lucrători medicali au făcut naveta zilnic sau săptămânal către instituții medicale situate în alte localități decât cele de domiciliu. Informația a fost confirmată de Ministerul Sănătății într-un răspuns oferit agenției IPN. Potrivit autorităților, din octombrie 2024, personalul medical și farmaceutic care face naveta beneficiază de compensații pentru transportul tur-retur, […]
08:00
Studiu Harvard: Băuturile cu cofeină pot ajuta la protejarea creierului și reduc riscul de demență # Realitatea.md
Câteva ceşti de cafea sau de ceai băute în fiecare zi ar putea ajuta într-o oarecare măsură la conservarea puterii creierului şi la prevenirea demenţei, au raportat luni oamenii de ştiinţă din Statele Unite. Persoanele cu cel mai mare consum zilnic de cafea (sortimente cu cofeină) au prezentat un risc cu 18% mai scăzut de […]
08:00
Drumurile naționale sunt practicabile. AND: Circulația se desfășoară în condiții de iarnă # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, la această oră, toate drumurile naționale sunt practicabile. Circulația se desfășoară în condiții de iarnă. Potrivit AND, pe parcursul nopții, drumarii au efectuat patrulări și au monitorizat permanent traseele pentru a preveni eventuale blocaje sau situații de risc. Autoritățile precizează că, pe alocuri, este semnalată ceață, iar șoferii sunt […]
07:40
Este o zi excelentă pentru a începe proiecte noi, pentru explorarea laturii spirituale sau pur și simplu pentru a te înconjura de frumos. Totuși, chiar dacă energia este una pozitivă, prudența rămâne necesară — nu orice risc merită asumat. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Venus tranzitează casa a 12-a, aducând emoțiile la suprafață. Poți […]
07:40
Maia Sandu, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: „Tot mai multe dovezi ne arată că situația este alarmantă” # Realitatea.md
Cu prilejul Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, Maia Sandu a transmis un mesaj despre necesitatea protejării copiilor în mediul digital și a anunțat lansarea unui dialog național pe această temă. „Copiii noștri cresc într-o lume foarte diferită de cea în care am crescut noi. Viața reală, socială, cu prieteni, colegi, familie este treptat înlocuită […]
Acum 6 ore
07:30
Serviciului Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi 10 februarie, vreme rece și cer predominat noros. Meteorologii avertizează însă asupra formării poleiului, iar carosabilul va fi pe alocuri acoperit de ghețuș. Temperaturile diurne vor urca până la 0 grade, în timp ce noaptea valorile termice vor scădea accentuat, ajungând până la -15 grade. În nordul țării, […]
07:10
Sume fără precedent: Giganții tech investesc în AI mai mult decât în marile proiecte ale Americii # Realitatea.md
Dezvoltarea inteligenței artificiale a depășit etapa strict tehnologică. Conform unei analize publicate de The Wall Street Journal, investițiile pe care Meta, Amazon, Microsoft și Alphabet intenționează să le realizeze în 2026 se ridică la
07:00
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi, 10 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 de lei și 10 bani, în creștere cu 3 bani. Dolarul american coboară la 16 lei și 93 de bani, cu 9 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la nivelul de […] Articolul Curs valutar 10 februarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:00
Resturi de dronă au fost găsite pe plaja din Mamaia, România. „Este sigur că a fost adusă de apă” # Realitatea.md
O descoperire alarmantă a mobilizat luni seară, 9 februarie curent, autoritățile în stațiunea Mamaia din Constanța. Resturi provenind de la o dronă au fost găsite pe o porțiune de plajă, în dreptul unui hotel, zona fiind imediat securizată de forțele de ordine, relatează libertatea.ro. Alarma a fost dată de un trecător, care a observat elementele […] Articolul Resturi de dronă au fost găsite pe plaja din Mamaia, România. „Este sigur că a fost adusă de apă” apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Ucraina va deschide 10 centre de export de arme în Europa în acest an, o schimbare majoră de politică în timp de război # Realitatea.md
Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va deschide, în 2026, zece centre de export de armament în Europa, inclusiv în țările baltice și din nordul continentului, în cadrul unei noi strategii de extindere a industriei de apărare, scrie Digi24. Totodată, președintele ucrainean a precizat că producția de drone ucrainene va începe în curând în Germania, […] Articolul Ucraina va deschide 10 centre de export de arme în Europa în acest an, o schimbare majoră de politică în timp de război apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:20
Comitetul Olimpic a publicat o serie de cărți poștale tematice în stil național, dedicate sportivilor moldoveni la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano. Cărțile combină elemente vizuale din sporturile de iarnă cu imagini ale bucatelor și dulciurilor tradiționale moldovenești, creând o serie inedită și memorabilă. Fiecare carte poștală surprinde un sportiv în acțiune, plasat […] Articolul Sport și tradiție: Echipa Moldovei celebrată pe cărți poștale apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Daniel Vodă explică de ce nu a ajuns ambasador în Japonia: „Nu toate visele se împlinesc imediat” # Realitatea.md
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a explicat de ce, în pofida așteptărilor și experienței sale diplomatice, nu a ajuns să-și continue cariera diplomatică în calitate de ambasador al Republicii Moldova în Japonia. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast realizat de Lorena Bogza. Vodă a recunoscut că au existat speculații privind […] Articolul Daniel Vodă explică de ce nu a ajuns ambasador în Japonia: „Nu toate visele se împlinesc imediat” apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Dan Perciun: Moldova ar putea reglementa accesul copiilor la rețelele sociale, după modelul Australiei și Franței # Realitatea.md
Republica Moldova ar putea adopta reguli mai stricte privind accesul copiilor la rețelele de socializare, inspirate din modelele aplicate deja în Australia și Franța. Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, care a menționat că un astfel de scenariu este „foarte realist”, însă necesită o amplă dezbatere publică. O decizie finală în acest […] Articolul Dan Perciun: Moldova ar putea reglementa accesul copiilor la rețelele sociale, după modelul Australiei și Franței apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
VIDEO Petrolier din flota-fantomă a Rusiei „urmărit, vânat” și capturat de Marina SUA în Oceanul Indian # Realitatea.md
Armata americană a capturat luni, 9 februarie curent, în Oceanul Indian, petrolierul Aquila II, parte a „flotei din umbră” ruse folosite de Rusia lui Putin pentru a ocoli sancțiunile internaționale, informează The Moscow Times. Ministerul Războiului din SUA a anunţat că nava încălca restricţiile impuse de administraţia preşedintelui Donald Trump pentru transferurile de ţiţei în […] Articolul VIDEO Petrolier din flota-fantomă a Rusiei „urmărit, vânat” și capturat de Marina SUA în Oceanul Indian apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Accident rutier grav în raionul Anenii Noi: Trei vehicule implicate și mai multe persoane rănite, inclusiv copii # Realitatea.md
Un accident rutier s-a produs în după-amiaza zilei de luni, 9 februarie curent, în jurul orei 15:00, pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi. În urma impactului o persoană de 21 de ani, un adolescent de 14 ani și trei copii cu vârstele de 10, 2 și 1 an au […] Articolul Accident rutier grav în raionul Anenii Noi: Trei vehicule implicate și mai multe persoane rănite, inclusiv copii apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
VIDEO Tradiție și tehnologie: roboți învață Kung Fu Shaolin într-un templu din China # Realitatea.md
O scenă surprinzătoare și neobișnuită a avut loc la celebrul Templu Shaolin din provincia Henan, China, unde mai mulți roboți umanoizi au fost filmați practicând Kung Fu Shaolin alături de călugări, transmite agenția Xinhua. Înregistrările video cu roboții care se antrenează împreună cu călugării s-au răspândit rapid pe rețelele sociale și au devenit virale. În […] Articolul VIDEO Tradiție și tehnologie: roboți învață Kung Fu Shaolin într-un templu din China apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Musk: Luna devine obiectiv prioritar pentru SpaceX, Marte rămâne un proiect pe termen lung # Realitatea.md
Elon Musk și-a schimbat prioritățile pentru SpaceX, mutând accentul de la colonizarea planetei Marte la construirea unui „oraș care să se dezvolte singur” pe Lună. Într-un mesaj publicat duminică, 8 februarie, pe platforma X, miliardarul a explicat că Luna reprezintă o opțiune mai rapidă pentru securizarea viitorului civilizației, scrie Antena 3 CNN. „Putem merge pe […] Articolul Musk: Luna devine obiectiv prioritar pentru SpaceX, Marte rămâne un proiect pe termen lung apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, pe parcursul zilei de 9 februarie, echipele de drumari au continuat lucrările de întreținere și patrulare pe drumurile naționale, acționând pentru prevenirea alunecușului și menținerea circulației în condiții sigure. „Au fost desfășurate intervenții pentru curățarea stațiilor auto de zăpadă și gheață, deszăpezirea drumurilor și a acostamentelor, supralărgirea părții […] Articolul Iarna nu iartă șoselele: AND în acțiune pentru deszăpezire și plombări apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Pakistanezii cer Greciei să permită căsătoria între verișori: legea e „discriminatorie” # Realitatea.md
În Grecia, Javed Aslam, liderul comunității pakistaneze, a solicitat statului legalizarea căsătoriei între veri și verișori, pe motiv că legea actuală este „discriminatorie” și împiedică practicile tradiționale ale comunității, transmite Brusselessignal. Potrivit Codului Civil grec, articolul 1356, căsătoria între rude colaterale până la gradul al patrulea este interzisă, prevedere menită să protejeze sănătatea genetică și […] Articolul Pakistanezii cer Greciei să permită căsătoria între verișori: legea e „discriminatorie” apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Laborator oficial din Moldova poate detecta metronidazolul în carne, precizează ANSA # Realitatea.md
În Republica Moldova există un laborator oficial acreditat care poate testa prezența metronidazolului în carnea de pasăre, a precizat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), transmite IPN. Agenția califică drept false și nefondate informațiile apărute în spațiul public privind presupusa lipsă a capacităților tehnice de detectare a acestei substanțe. Potrivit ANSA, Centrul Național Sănătatea Animalelor, […] Articolul Laborator oficial din Moldova poate detecta metronidazolul în carne, precizează ANSA apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Moldcell continuă să fie recunoscută drept unul dintre cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova, clasându-se în Top 3 Angajatori, în cadrul Employer Brand Perception Survey 2025, realizat de AXA Management Consulting. Recunoașterea se bazează pe percepția angajaților asupra mediului de lucru și culturii organizaționale și confirmă consecvența Moldcell în construirea unui loc de muncă […] Articolul Moldcell, în Top 3 Angajatori din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
S.A. „CET-Nord”, operatorul sistemului de termoficare din municipiul Bălți, aduce clarificări publice privind solicitarea înaintată către ANRE de ajustare a tarifului reglementat la energia termică pentru anul 2026, în contextul informațiilor apărute în spațiul mediatic despre evoluții diferite ale tarifelor cerute de operatorii din sectorul termoenergetic. Întreprinderea explică faptul că diferența dintre solicitarea sa, orientată […] Articolul De ce se scumpește căldura la Bălți? Explicațiile CET-Nord către ANRE apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
”Să se întoarcă cu fața la oameni!” – Ce mesaje i-au transmis moldovenii premierului, la 100 zile de la investire # Realitatea.md
La 100 de zile de la învestirea Guvernului condus de Alexandru Munteanu, REALITATEA a discutat cu oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei despre cum evaluează activitatea Executivului în această perioadă. Am întrebată dacă guvernarea a răspuns așteptărilor lor, care ar trebui să fie prioritățile în următoarele luni și ce mesaj i-ar transmite premierului. Mai multe […] Articolul ”Să se întoarcă cu fața la oameni!” – Ce mesaje i-au transmis moldovenii premierului, la 100 zile de la investire apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
VIDEO Tragedie pe o autostradă din România: tată și doi copii, uciși într-un accident cu un TIR # Realitatea.md
Accident tragic s-a produs pe o autostradă din apropiere de Băile Herculane, România, unde un tată și cei doi copii ai săi, în vârstă de 13 și 16 ani, și-au pierdut viața după ce microbuzul în care se aflau a fost strivit de un camion care circula din sens opus. Potrivit presei române, impactul a […] Articolul VIDEO Tragedie pe o autostradă din România: tată și doi copii, uciși într-un accident cu un TIR apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Din perioada Imperiului Roman! Sute de monede antice erau comercializate ilegal la Bălți # Realitatea.md
Sute de monede antice erau comercializate ilegal la Bălți. Procurorii și polițiștii au documentat acțiunile și au efectuat mai multe percheziții, în cadrul unui dosar care vizează deținerea, păstrarea și vânzarea neautorizată a bunurilor cu valoare arheologică. Conform procurorilor, „într-o perioadă de timp nestabilită la moment de organul de urmărire penală, bunuri cu valoare istorică […] Articolul Din perioada Imperiului Roman! Sute de monede antice erau comercializate ilegal la Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
VIDEO Italia, scena unui jaf ca în filme: explozibili, bani furați și o evadare atent planificată # Realitatea.md
Imagini video virale au apărut pe rețelele de socializare, surprinzând un atac spectaculos, desprins parcă din filmele de acțiune, în care o bandă organizată a vizat o dubă ce transporta bani, pe una dintre arterele principale din zona Brindisi de Lecce, în sudul Italiei. Incidentul s-a produs în primele ore ale dimineții, într-un moment în […] Articolul VIDEO Italia, scena unui jaf ca în filme: explozibili, bani furați și o evadare atent planificată apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Incident la săniuș în Călărași! O fetiță rănită după ce a ajuns în roata unei mașini # Realitatea.md
Un incident grav la săniuș, care putea avea urmări tragice, s-a produs luni, în jurul orei 13:00, în satul Bravicea din raionul Călărași. Potrivit Poliției, un echipaj aflat în misiune de serviciu a observat, într-o curbă, o sanie pe care se aflau doi copii și care cobora de pe un drum secundar în pantă, în […] Articolul Incident la săniuș în Călărași! O fetiță rănită după ce a ajuns în roata unei mașini apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Vladimir Plahotniuc va trebui să achite 100 000 de lei pentru că a fost extrădat din Grecia în luna septembrie. Procurorul pe caz, Alexandru Cernei spune că așa prevede legea, ca inculpatul să achite cheltuielile. „Am depus o cerere prin care am solicitat anexarea actelor ce confirmă cheltuielile de extrădare, în valoare de aproximativ 100 […] Articolul Cât trebuie să plătească Plahotniuc pentru că a fost extrădat din Grecia apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Compensațiile pentru ianuarie ajung pe carduri luni! Când vor fi disponibile și la poștă # Realitatea.md
Compensațiile pentru energie termică încep să fie achitate luni. Pe parcursul zilei de 9 februarie, vor fi efectuate transferurile pe conturile bancare ale beneficiarilor De marți, 10 februarie, ajutoarele pentru perioada rece a anului vor putea fi ridicate de la oficiile poștale. Persoanele le vor putea primi în baza unui act de identitate. Pentru cele […] Articolul Compensațiile pentru ianuarie ajung pe carduri luni! Când vor fi disponibile și la poștă apare prima dată în Realitatea.md.
