„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice

Ministerul Afacerilor Externe vrea să cumpere un sediu pentru Misiunea diplomatică a țării noastre pe lângă Uniunea Europeană. Guvernul urmează să instituie o comisie care va identifica imobilul, iar prețul ar putea ajunge la 4 milioane de euro, fără taxele pentru perfectarea actelor de proprietate. Responsabilii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) susțin că achiziționarea […]