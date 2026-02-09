/VIDEO/ Daună totală: Momentul în care un automobil arde ca o torță la Cahul
TV8, 9 februarie 2026 11:30
/VIDEO/ Daună totală: Momentul în care un automobil arde ca o torță la Cahul
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
11:50
Acum 30 minute
Acum o oră
Acum 2 ore
10:50
10:30
Acum 4 ore
09:20
Acum 6 ore
07:40
07:10
Acum 24 ore
22:50
21:50
21:00
20:20
19:00
18:10
17:30
17:10
16:10
15:20
15:10
14:40
14:10
13:50
13:40
13:10
13:10
12:40
12:10
Ieri
11:40
11:20
10:50
10:20
09:50
09:20
7 februarie 2026
21:50
21:20
20:30
20:00
19:00
18:20
18:20
17:00
16:10
16:10
15:40
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.