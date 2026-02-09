Coliziune între un camion, un autoturism și un microbuz, la Anenii Noi: Cinci persoane, inclusiv trei copii, traumatizate
Moldova1, 9 februarie 2026 22:00
Cinci persoane au fost rănite, printre care trei copii, în urma unui accident rutier pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi. Accidentul a avut loc luni, 9 februarie, în jurul orei 15:00.
R. Moldova va interzice, din 2027, creșterea a 11 rase de câini considerate periculoase. Părerile oamenilor sunt împărțite # Moldova1
Din septembrie 2027, în Republica Moldova va fi interzisă creșterea și reproducerea câinilor de 11 rase considerate potențial periculoase. Măsura, prevăzută în Legea privind protecția animalelor de companie, a stârnit controverse. Criticii susțin că problema nu e în rasa câinelui, ci în felul în care acesta este crescut și dresat de stăpân.
Mai multe cazuri de viroze și gripă: Grădinițele din capitală impun măsuri pentru protejarea sănătății copiilor # Moldova1
Peste două mii de cazuri de infecții ale căilor respiratorii superioare au fost înregistrate în capitală săptămâna trecută, cu peste 400 mai multe comparativ cu săptămâna precedentă. Potrivit autorităților municipale, tot în această perioadă au fost înregistrate și peste trei sute de cazuri de gripă sezonieră, preponderent la copii. Grădinițele impun măsuri pentru protejarea sănătății copiilor, iar autoritățile vin cu recomandări.
Show de zile mari în proba de patinaj viteză feminin, distanța de o mie de metri, la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Olandeza Jutta Leerdam a cucerit medalia de aur și a stabilit un nou record olimpic: un minut, 12 secunde și 31 de sutimi de secundă. Ea a devenit în premieră campioană olimpică.
Ministrul Culturii face apel la legalitate în cazul bisericii de la Dereneu: „Situația nu trebuie să fie exploatată politic” # Moldova1
Pe fondul disputelor dintre cele două Mitropolii, provocările de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, continuă să genereze tensiuni și reacții. În timp ce unii lideri proruși au lansat declarații în sprijinul Mitropoliei Moldovei, ministrul Culturii, Cristian Jardan, face apel la respectarea hotărârilor judecătorești definitive, subliniind că „situația nu trebuie să fie exploatată politic, în special de unii deputați care instigă lumea la ură”.
Locuitorii din Bălți ar putea fi chemați la urne. Socialiștii anunță un referendum pentru demiterea primarului Alexandr Petkov # Moldova1
Locuitorii municipiului Bălți ar putea fi chemați la urne pentru a decide soarta primarului Alexandr Petkov. Fracțiunea socialiștilor din Consiliul Municipal a anunțat inițierea unui proiect de decizie privind organizarea unui referendum local pentru demiterea edilului, pe care îl acuză de administrare ineficientă a orașului. Alexandru Petkov respinge orice acuzație.
Mita devine sistemică în armata rusă: 100.000 de ruble pentru un certificat medical și până la trei milioane pentru a evita frontul # Moldova1
O sută de mii de ruble pentru un certificat medical și până la trei milioane pentru a nu participa la un eventual asalt, în funcție de unitate, linia frontului și urgența problemei. Mita și extorcarea au devenit sistemice în armata rusă, spun apărătorii drepturilor omului. Se cer plăți pentru decizii care au un impact direct asupra condițiilor de serviciu, siguranței și vieții soldaților: transferuri în unități din spatele frontului, concedii, tratament medical, procesarea documentelor și uneori chiar scutirea de a participa la operațiuni de asalt.
Președintele Comisiei pentru integrare europeană: „Absorbția fondurilor europene din Planul de Creștere al UE depinde de ritmul reformelor asumate” # Moldova1
Absorbția fondurilor europene din Planul de Creștere al Uniunii Europene (UE), în valoare de 1.9 miliarde de euro, depinde de ritmul reformelor asumate, susține președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Marcel Spatari. Inițiativele legislative legate direct de finanțările europene vor reprezenta o prioritate pentru Guvern și Parlament. Potrivit lui Spatari, principala problemă este capacitatea slabă a instituțiilor pentru a implementa proiectele mari de infrastructură, precum spitalele regionale, care necesită ani de pregătire și execuție.
Polițiștii și experții judiciari din țară își consolidează capacitățile în investigarea criminalității cibernetice # Moldova1
Polițiștii și experții judiciari din R. Moldova își îmbunătățesc capacitățile de investigare a crimelor cibernetice, inclusiv a cazurilor de exploatare online a minorilor. Aceasta datorită echipamentelor și soluțiilor tehnologice de investigație de ultimă generație de peste 780.000 de dolari, procurate cu finanțare oferită de Guvernul Statelor Unite (SUA) în cadrul unui proiect implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
Institutul de Medicină Urgentă și un centru medical din Israel vor coopera în domeniul sănătății # Moldova1
Institutul de Medicină Urgentă și Centrul Medical Meir din Israel vor coopera în domeniul medical, educațional, științific și al inovării în sănătate. Un memorandum de înțelegere în acest sens a fost semnat la Kfar Saba, pe 9 februarie, de către directorul Centrului medical, profesorul Jacob Chen, și ambasadorul Moldovei în Israel, Alexandr Roitman.
Marcel Spatari: Negocierile tehnice cu UE depind de ritmul reformelor în domeniul justiției și în cel administrativ-teritorial # Moldova1
Negocierile tehnice cu Uniunea Europeană (UE) depind de ritmul reformelor în domeniul justiției și în cel administrativ-teritorial. Precizările au fost făcute de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Marcel Spatari, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Oficialul a mai subliniat că durata negocierilor tehnice pe capitolele de aderare la UE diferă de la un domeniu la altul, unele putând fi încheiate în câteva luni, iar altele în câțiva ani, în funcție de complexitatea reformelor și de implementarea acestora.
Premierul liberal al României, Ilie Bolojan, este supus unor presiuni tot mai mari, nu doar dinspre opoziția radicală sau din partea colegilor de coaliție social-democrați, dar mai recent chiar din interiorul propriului partid. Coaliția de guvernare din România e formată din patru partide: Partidul Național Liberal (PNL), Partidul Social Democrat (PSD), Uniunea Salvați România (USR) și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR).
Vladimir Plahotniuc are de plătit aproximativ o sută de mii de lei Ministerului Justiției, bani cheltuiți de stat pentru extrădarea acestuia din Grecia. În timp ce autoritățile încearcă să recupereze costurile, examinarea dosarului continuă în instanță - judecătorii au respins, pe 9 februarie, citirea declarațiilor unui martor sub acoperire, invocând lipsa probelor care să justifice absența acestuia de la audieri.
Cifră de afaceri record: Moldova Innovation Technology Park atinge 1 miliard de dolari în 2025 # Moldova1
Rezidenții parcului IT din Republica Moldova – Moldova Innovation Technology Park (MITP) – au obținut o cifră de afaceri de peste 1 miliard de dolari, echivalentul a 18.9 miliarde de lei, potrivit datelor preliminare pentru anul 2025.
Reorganizarea teritorială a justiției: Harta judecătoriilor nu corespunde cu cea a procuraturilor și creează dificultăți acuzatorilor de stat # Moldova1
Reorganizarea teritorială a instanțelor, procuraturilor și poliției rămâne una dintre cele mai sensibile și complicate reforme din sectorul justiției. Deși autoritățile vorbesc despre progrese semnificative, dialogul dintre instituții și societatea civilă arată că lipsa de sincronizare, infrastructura insuficientă, presiunea asupra profesioniștilor și accesul dificil al cetățenilor la justiție continuă să genereze probleme structurale.
Franjo von Allmen și Tanguy Nef, campioni olimpici în proba masculină de combinată pe echipe # Moldova1
Tandemul elvețian format din Franjo von Allmen și Tanguy Nef a cucerit medalia de aur în proba masculină de combinată pe echipe, o nouă disciplină a schiului alpin la Jocurile Olimpice de iarnă. Deși von Allmen s-a clasat pe locul 4 în manșa de coborâre, Nef a recuperat incredibil la slalom. Țarile participante au putut înscrie la start mai multe echipe de câte doi schiori.
Criză demografică: R. Moldova nu își pierde doar forța de muncă, ci și viitorul intelectual, avertizează demografii # Moldova1
Republica Moldova traversează cea mai severă criză demografică de la obținerea independenței, marcată de un decalaj alarmant între natalitate și mortalitate. Potrivit șefei Centrului Cercetări Demografice, dr. hab. Olga Gagauz, depopularea este o tendință ce va redefini structura populației în următoarele decenii, în lipsa unor politici publice care să ofere soluțiile necesare pentru o societate ce îmbătrânește și se află sub presiunea emigrării masive.
Sanie cu doi copii, lovită de o mașină a poliției, la Bravicea: O fetiță de șapte ani, rănită # Moldova1
O sanie pe care se aflau doi copii s-a lovit de roata unei mașini a poliției, o fetiță de șapte ani având nevoie de îngrijiri medicale. Incidentul s-a produs luni, 9 februarie, în jurul orei 13:00, în satul Bravicea din raionul Călărași.
Peste 621 de mii de gospodării vor primi compensații la căldură pentru luna ianuarie: 53% vor ridica plăți maxime # Moldova1
Plățile pentru compensațiile la căldură, aferente lunii ianuarie, încep din 9 februarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate și de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.
Cu farmacia în container: Soluția pe care au găsit-o antreprenorii pentru satele care nu au spații potrivite pentru comercializarea medicamentelor # Moldova1
Dacă în orașele mari, inclusiv în capitală, piața este suprasaturată de farmacii, acestea lipsesc cu desăvârșire în sute de localități rurale. Începând cu anul 2024, statul oferă subvenții agenților economici dispuși să deschidă farmacii în satele care nu au acces la asemenea servicii. Totuși, procesul întâmpină unele provocări, inclusiv dificultatea de a identifica un sediu pentru activitate. În consecință, unii administratori au recurs la amenajarea farmaciilor în containere modulare.
Guvernul Munteanu, 100 de zile de mandat: Opoziția îl numește Cabinetul „zero”, iar guvernarea enumeră realizările Executivului # Moldova1
Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu a împlinit, la finele săptămânii trecute, 100 de zile de la învestire. În timp ce majoritatea parlamentară afirmă că Guvernul se mișcă în direcția corectă și a demarat reformele promise în campania electorală din 2025, opoziția acuză lipsa unui plan clar de acțiuni și rezultate concrete, în special în domeniul economic.
Lua bani de la agenții economici pentru a le facilita procedurile vamale: Fostă șefă de la vamă, condamnată la doi ani de închisoare # Moldova1
O fostă șefă interimară de la Postul Vamal Chișinău 1 a fost condamnată la doi ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis pentru trafic de influență. Aceasta este acuzată că, în perioada octombrie-noiembrie 2022, ar fi acceptat și oferit sume de bani pentru a grăbi și facilita procedurile vamale și validarea declarațiilor vamale. Sentința a fost pronunțată luni, 9 februarie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Grevă în Spania. Traficul feroviar paralizat, după ce mecanicii au renunțat să iasă la muncă # Moldova1
Grevă de proporții în Spania. Traficul feroviar din mai multe regiuni ale țării este paralizat, după ce mecanicii au renunțat să iasă la muncă și cer măsuri sporite de siguranță. Sindicatele spun că protestul se va desfășura și în următoarele trei zile. Autoritățile menționează că infrastructura feroviară este învechită și investesc resurse considerabile pentru a o renova.
Peste 300 de monede din diferite perioade istorice au fost ridicate de autorități în urma unor percheziții desfășurate într-un dosar ce vizează păstrarea și comercializarea neautorizată a bunurilor cu valoare arheologică.
Satul din R. Moldova în care au mai rămas doar 23 de oameni: „Nu avem nimic, nici poștă, nici magazin” # Moldova1
Tot mai mici și mai pustii, unele sate din Republica Moldova pur și simplu dispar de la un an la altul. Datele statistice sunt îngrijorătoare, jumătate din primării nici nu ajung la o mie de locuitori. În satul Sergheuca din raionul Drochia, de exemplu, sunt 23 de oameni, deși, potrivit Recensământului din 2024, populația se apropia de 80. Așa cum aici nu există un magazin sau o farmacie, bătrânii trebuie să meargă în localitatea vecină, dacă au nevoie de ajutor medical.
Avocat, la Moldova 1: „De la 1 ianuarie, angajatorii sunt obligați să ajusteze contractele și regulamentele pentru a preveni hărțuirea la locul de muncă” # Moldova1
Angajatorii sunt obligați să ajusteze contractele de muncă și regulamentele interne pentru a preveni toate formele de violență și hărțuire la locul de muncă. Totodată, aceștia trebuie să instituie proceduri clare, accesibile, imparțiale și confidențiale de raportare, investigare și soluționare a sesizărilor privind faptele de violență și de hărțuire în muncă. Modificările la Codul Muncii, intrate în vigoare la 1 ianuarie 2026, mai obligă angajatorii să identifice și evalueze riscurile cu participarea salariaților și să asigurarea protecției împotriva oricărui tratament sau comportament nefavorabil a persoanelor care denunță sau sunt victime ale violenței sau hărțuirii în muncă.
„Matematica de la egal la egal”: peste 600 de elevi îi vor ajuta pe colegi să se pregătească pentru examen # Moldova1
Peste 600 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, pasionați de matematică, pot deveni mentori pentru elevii din clasele absolvente de gimnaziu, în cadrul celei de-a doua ediții a campaniei „Matematica de la egal la egal”. Înscrierile sunt deschise începând cu 9 februarie.
Meci dramatic în prima divizie engleză de fotbal. În capul de afiș al etapei a 25-a, Manchester City a învins cu 2:1 în deplasare pe FC Liverpool. „Citadinii" au fost conduși, însă au revenit și au marcat golul victoriei în minutul 90+3. „Cormoranii" au deschis scorul în minutul 74. Ungurul Dominik Szoboszlai a executat perfect o lovitură liberă de la aproximativ 26 de metri.
Un susținător al referendumurilor ilegale de la Comrat regretă că le-a promovat: „Am avut noroc că n-avem graniță comună cu Rusia” # Moldova1
La mai bine de un deceniu de la referendumurile ilegale organizate în Găgăuzia, unul dintre susținătorii activi ai acestora, inclusiv al ideii alipirii regiunii la Rusia, recunoaște public că a greșit. Sergei Pașkov, activist civic din autonomie, afirmă astăzi că a fost influențat de propaganda rusă și de lipsa unor explicații clare din partea autorităților de la Chișinău privind beneficiile integrării europene.
Socialiștii cer reducerea bugetului Ministerului Apărării și alocarea mai multor bani pentru compensații. PAS: „Populism” # Moldova1
Partidul Socialiștilor din Moldova (PSRM) cere reducerea bugetului mai multor instituții responsabile de domeniul apărării și securității și propune alocarea mai multor bani pentru compensații. În replică, președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, acuză socialiștii de „populism” și îi întreabă de ce nu au luat aceste decizii atunci când se aflau ei la guvernare.
Aeroportul din Chișinău, în topul european al creșterii traficului de pasageri: +46.8% în 2025 # Moldova1
Republica Moldova se numără printre statele cu cele mai mari creșteri ale traficului aerian de pasageri din Europa în anul 2025. Potrivit Raportului anual privind traficul aeroportuar, publicat de ACI EUROPE, traficul de pasageri pe aeroportul din Republica Moldova a crescut cu 46.8% față de anul precedent, de peste zece ori mai mult decât media europeană, estimată la 4.4%.
Autoritățile le propun cetățenilor să investească în valori mobiliare de stat (VMS) – „un instrument financiar sigur, transparent și ușor de accesat”, potrivit Ministerului Finanțelor. Noua rundă de subscriere este deschisă în perioada 9–18 februarie.
Seattle Seahawks au câștigat ediția a 60-a a Super Bowl-ului, cel mai important meci din fotbalul american, care încoronează campioana din National Football League. „Șoimii mării” au învins formația New England Patriots cu 29:13 pe stadionul Levi's din localitatea Santa Clara, statul California.
Festivalul „În Re major”, ediție aniversară la Casa Radio: Wagner și Ceaikovski într-o sală modernizată # Moldova1
Cea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional de Muzică Clasică „În Re major” a avut loc la Casa Radio. Sub bagheta dirijoarei Stasie Gonikberg, din Statele Unite ale Americii, Orchestra Națională Simfonică a Companiei Teleradio-Moldova a oferit publicului un concert de excepție, într-o sală recent modernizată, apreciată pentru acustica sa.
FCSB a obținut a treia victorie consecutivă în Superliga românească de fotbal. În etapa a 26-a, echipa bucureșteană a învins cu 4:1 în deplasare pe Oțelul Galați și s-a apropiat la două puncte de ultimul loc se asigură calificarea în play-off. Oțelul a preluat conducerea în minutul 24. Bulgarul Milen Jelev a marcat după o fază prelungită de atac în care croatul Gabriel Debeljuh l-a scos lejer din joc pe camerunezul Joyskim Dawa.
Programul Erasmus+, cu buget de 26 de miliarde de euro: Ce facilități au tinerii din statele candidate pentru aderare la UE # Moldova1
Zeci de mii de tineri din Europa, inclusiv din Balcani, studiază, muncesc sau fac voluntariat peste hotare cu sprijinul Uniunii Europene, prin programul Erasmus+. Cu un buget de 26 de miliarde de euro pentru perioada anilor 2021-2027, programul oferă acces la mobilitate academică, stagii profesionale și experiențe interculturale care influențează direct parcursul profesional al participanților.
După gaze, și căldura se va ieftini: Termoelectrica a depus la ANRE cererea de ajustare a tarifelor # Moldova1
După reducerea prețului la gazele naturale, și energia termică s-ar putea ieftini. Furnizorul de agent termic din Chișinău, Termoelectrica, a anunțat că a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o cerere de ajustare a tarifelor pentru anul 2026.
Copiii, cei mai afectați de gripa sezonieră: 312 cazuri înregistrate săptămâna trecută în Chișinău # Moldova1
Municipiul Chișinău se confruntă cu o creștere a cazurilor de infecții respiratorii, cele mai multe reprezentând bronhopneumonii, pneumonii și viroze. Totodată, au fost înregistrate cazuri de gripă sezonieră, preponderent la copii.
Banii promiși de primarul Ceban pentru mansarda care a ars la Durleși nu au ajuns la destinație: „Birocrația și, probabil, reaua intenție” ar fi cauza # Moldova1
Cele trei milioane de lei, anunțate în 2025 de primarul Chișinăului, Ion Ceban, pentru lichidarea consecințelor incendiului produs la mansarda unui bloc de locuințe de pe strada Tudor Vladimirescu din Durlești, suburbie a capitalei, nu au mai ajuns la destinație. Primarul dă vina pe „birocrație” și a anunțat luni, 9 februarie, că a semnat repetat dispoziția privind alocarea sumei de trei milioane de lei către Primăria Durlești.
Alegeri în Portugalia și Japonia: Maia Sandu reconfirmă angajamentul față de obiectivele comune # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis felicitări lui António José Seguro pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din Portugalia, precum și prim-ministrei Japoniei, Sanae Takaichi, pentru rezultatul decisiv obținut de partidul său la scrutinul parlamentar anticipat din 8 februarie.
„Luna sculptorilor români”: Artiști din R. Moldova pregătesc o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși # Moldova1
În atelierele sculptorilor din Republica Moldova este, în aceste zile, forfotă mare. Artiștii lucrează la ultimele detalii ale creațiilor care vor fi prezentate la unul dintre cele mai importante evenimente artistice ale anului – expoziția dedicată aniversării 150-a de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuși.
„Provocare”: Biserica din Dereneu a fost blocată din interior de preotul Mitropoliei Moldovei, iar susținătorii acestuia vor să intre cu forța în lăcaș # Moldova1
Nu oamenii legii, ci preotul de la Mitropolia Moldovei a blocat, din interior, biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, iar un grup de susținători de-ai acestuia vor să intre cu forța în lăcașul dat în folosință Mitropoliei Basarabiei, conform unei decizii definitive a Curții Supreme de Justiție (CSJ). Același grup de oameni care creează tensiuni la Dereneu a intrat și în anul 2018 cu forța în biserică, precizează Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Amendă de 55.000 de lei pentru un bărbat din Stolniceni care a cumpărat voturi la alegerile din 2024 # Moldova1
Un bărbat de 40 de ani din satul Stolniceni, raionul Hâncești, a împărțit sume cuprinse între 1.000 și 2.700 de lei pentru a influența votul la alegerile din toamna anului 2024 și a fost amendat cu 55.000 de lei.
Aeroportul Internațional Iași va construi o parcare dedicată transportului public din R. Moldova # Moldova1
Aeroportul Internațional Iași va amenaja o parcare specială destinată microbuzelor și autocarelor care efectuează curse de pasageri din și spre Republica Moldova, pentru a reduce aglomerația și incidentele din zona aerogării. Proiectul ar urma să fie finalizat în anul 2027, iar până atunci șoferii de transport public vor continua să intre pe teritoriul aeroportului, unul deja suprasolicitat.
Opt milioane de euro de la UE pentru afacerile tinerilor și femeilor din R. Moldova: Istorii de succes la Ungheni # Moldova1
Uniunea Europeană sprijină tinerii și femeile antreprenoare din Republica Moldova prin granturi, instruiri și programe de mobilitate, iar rezultatele sunt vizibile la nivel local. La Ungheni, două afaceri pornite de la zero - o patiserie și o mică întreprindere de produse alimentare - s-au transformat în istorii de succes, cu locuri de muncă create și investiții realizate cu sprijin european.
De ce va interzice R. Moldova importurile și exporturile blănurilor de pisică și câine: Explicațiile ANSA # Moldova1
Deși nu cumpără și nici nu vinde blănuri de pisică și câine, precum și produse care conțin astfel de materiale, Republica Moldova ia în considerare interzicerea importului și exportului unor astfel de bunuri, în contextul alinierii legislației naționale la cea a Uniunii Europene.
PCRM, la 100 de zile ale Guvernului Munteanu: „Creștere continuă a prețurilor și facturi exorbitante” # Moldova1
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), reprezentat de opt deputați în Parlament, lansează acuzații de ineficiență la adresa Guvernului Munteanu, la împlinirea a 100 de zile de mandat. Potrivit parlamentarilor comuniști, Executivul a demonstrat incapacitate de reacție în fața crizelor și un „eșec total” pe toate direcțiile anunțate în momentul învestirii.
Unul din suspecții arestați pentru tentativa de asasinat asupra generalului Alekseiev ar fi ajuns la Moscova via Chișinău, susține FSB # Moldova1
Bărbații suspectați de împușcarea unuia dintre cei mai importanți ofițeri ai serviciului de informații al armatei ruse, generalul Vladimir Alekseiev, ar fi mărturisit că executau ordine ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), acuză Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Suspectul principal, arestat la Dubai, ar fi fost recrutat cu ajutorul serviciilor poloneze și ar fi ajuns la Moscova zburând de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, transmit Reuters și TASS cu referire la FSB.
