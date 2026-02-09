Guvernul Munteanu, 100 de zile de mandat: Opoziția îl numește Cabinetul „zero”, iar guvernarea enumeră realizările Executivului
Moldova1, 9 februarie 2026 16:30
Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu a împlinit, la finele săptămânii trecute, 100 de zile de la învestire. În timp ce majoritatea parlamentară afirmă că Guvernul se mișcă în direcția corectă și a demarat reformele promise în campania electorală din 2025, opoziția acuză lipsa unui plan clar de acțiuni și rezultate concrete, în special în domeniul economic.
• • •
Acum 30 minute
16:30
Acum o oră
16:00
Lua bani de la agenții economici pentru a le facilita procedurile vamale: Fostă șefă de la vamă, condamnată la doi ani de închisoare # Moldova1
O fostă șefă interimară de la Postul Vamal Chișinău 1 a fost condamnată la doi ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis pentru trafic de influență. Aceasta este acuzată că, în perioada octombrie-noiembrie 2022, ar fi acceptat și oferit sume de bani pentru a grăbi și facilita procedurile vamale și validarea declarațiilor vamale. Sentința a fost pronunțată luni, 9 februarie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Acum 2 ore
15:30
Grevă în Spania. Traficul feroviar paralizat, după ce mecanicii au renunțat să iasă la muncă # Moldova1
Grevă de proporții în Spania. Traficul feroviar din mai multe regiuni ale țării este paralizat, după ce mecanicii au renunțat să iasă la muncă și cer măsuri sporite de siguranță. Sindicatele spun că protestul se va desfășura și în următoarele trei zile. Autoritățile menționează că infrastructura feroviară este învechită și investesc resurse considerabile pentru a o renova.
15:10
Peste 300 de monede din diferite perioade istorice au fost ridicate de autorități în urma unor percheziții desfășurate într-un dosar ce vizează păstrarea și comercializarea neautorizată a bunurilor cu valoare arheologică.
15:00
Satul din R. Moldova în care au mai rămas doar 23 de oameni: „Nu avem nimic, nici poștă, nici magazin” # Moldova1
Tot mai mici și mai pustii, unele sate din Republica Moldova pur și simplu dispar de la un an la altul. Datele statistice sunt îngrijorătoare, jumătate din primării nici nu ajung la o mie de locuitori. În satul Sergheuca din raionul Drochia, de exemplu, sunt 23 de oameni, deși, potrivit Recensământului din 2024, populația se apropia de 80. Așa cum aici nu există un magazin sau o farmacie, bătrânii trebuie să meargă în localitatea vecină, dacă au nevoie de ajutor medical.
14:50
Avocat, la Moldova 1: „De la 1 ianuarie, angajatorii sunt obligați să ajusteze contractele și regulamentele pentru a preveni hărțuirea la locul de muncă” # Moldova1
Angajatorii sunt obligați să ajusteze contractele de muncă și regulamentele interne pentru a preveni toate formele de violență și hărțuire la locul de muncă. Totodată, aceștia trebuie să instituie proceduri clare, accesibile, imparțiale și confidențiale de raportare, investigare și soluționare a sesizărilor privind faptele de violență și de hărțuire în muncă. Modificările la Codul Muncii, intrate în vigoare la 1 ianuarie 2026, mai obligă angajatorii să identifice și evalueze riscurile cu participarea salariaților și să asigurarea protecției împotriva oricărui tratament sau comportament nefavorabil a persoanelor care denunță sau sunt victime ale violenței sau hărțuirii în muncă.
14:50
„Matematica de la egal la egal”: peste 600 de elevi îi vor ajuta pe colegi să se pregătească pentru examen # Moldova1
Peste 600 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, pasionați de matematică, pot deveni mentori pentru elevii din clasele absolvente de gimnaziu, în cadrul celei de-a doua ediții a campaniei „Matematica de la egal la egal”. Înscrierile sunt deschise începând cu 9 februarie.
Acum 4 ore
14:40
Meci dramatic în prima divizie engleză de fotbal. În capul de afiș al etapei a 25-a, Manchester City a învins cu 2:1 în deplasare pe FC Liverpool. „Citadinii" au fost conduși, însă au revenit și au marcat golul victoriei în minutul 90+3. „Cormoranii" au deschis scorul în minutul 74. Ungurul Dominik Szoboszlai a executat perfect o lovitură liberă de la aproximativ 26 de metri.
14:30
Un susținător al referendumurilor ilegale de la Comrat regretă că le-a promovat: „Am avut noroc că n-avem graniță comună cu Rusia” # Moldova1
La mai bine de un deceniu de la referendumurile ilegale organizate în Găgăuzia, unul dintre susținătorii activi ai acestora, inclusiv al ideii alipirii regiunii la Rusia, recunoaște public că a greșit. Sergei Pașkov, activist civic din autonomie, afirmă astăzi că a fost influențat de propaganda rusă și de lipsa unor explicații clare din partea autorităților de la Chișinău privind beneficiile integrării europene.
14:00
Socialiștii cer reducerea bugetului Ministerului Apărării și alocarea mai multor bani pentru compensații. PAS: „Populism” # Moldova1
Partidul Socialiștilor din Moldova (PSRM) cere reducerea bugetului mai multor instituții responsabile de domeniul apărării și securității și propune alocarea mai multor bani pentru compensații. În replică, președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, acuză socialiștii de „populism” și îi întreabă de ce nu au luat aceste decizii atunci când se aflau ei la guvernare.
13:40
Aeroportul din Chișinău, în topul european al creșterii traficului de pasageri: +46.8% în 2025 # Moldova1
Republica Moldova se numără printre statele cu cele mai mari creșteri ale traficului aerian de pasageri din Europa în anul 2025. Potrivit Raportului anual privind traficul aeroportuar, publicat de ACI EUROPE, traficul de pasageri pe aeroportul din Republica Moldova a crescut cu 46.8% față de anul precedent, de peste zece ori mai mult decât media europeană, estimată la 4.4%.
13:40
Autoritățile le propun cetățenilor să investească în valori mobiliare de stat (VMS) – „un instrument financiar sigur, transparent și ușor de accesat”, potrivit Ministerului Finanțelor. Noua rundă de subscriere este deschisă în perioada 9–18 februarie.
13:40
Seattle Seahawks au câștigat ediția a 60-a a Super Bowl-ului, cel mai important meci din fotbalul american, care încoronează campioana din National Football League. „Șoimii mării” au învins formația New England Patriots cu 29:13 pe stadionul Levi's din localitatea Santa Clara, statul California.
13:20
Festivalul „În Re major”, ediție aniversară la Casa Radio: Wagner și Ceaikovski într-o sală modernizată # Moldova1
Cea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional de Muzică Clasică „În Re major” a avut loc la Casa Radio. Sub bagheta dirijoarei Stasie Gonikberg, din Statele Unite ale Americii, Orchestra Națională Simfonică a Companiei Teleradio-Moldova a oferit publicului un concert de excepție, într-o sală recent modernizată, apreciată pentru acustica sa.
13:20
FCSB a obținut a treia victorie consecutivă în Superliga românească de fotbal. În etapa a 26-a, echipa bucureșteană a învins cu 4:1 în deplasare pe Oțelul Galați și s-a apropiat la două puncte de ultimul loc se asigură calificarea în play-off. Oțelul a preluat conducerea în minutul 24. Bulgarul Milen Jelev a marcat după o fază prelungită de atac în care croatul Gabriel Debeljuh l-a scos lejer din joc pe camerunezul Joyskim Dawa.
13:20
Programul Erasmus+, cu buget de 26 de miliarde de euro: Ce facilități au tinerii din statele candidate pentru aderare la UE # Moldova1
Zeci de mii de tineri din Europa, inclusiv din Balcani, studiază, muncesc sau fac voluntariat peste hotare cu sprijinul Uniunii Europene, prin programul Erasmus+. Cu un buget de 26 de miliarde de euro pentru perioada anilor 2021-2027, programul oferă acces la mobilitate academică, stagii profesionale și experiențe interculturale care influențează direct parcursul profesional al participanților.
13:10
După gaze, și căldura se va ieftini: Termoelectrica a depus la ANRE cererea de ajustare a tarifelor # Moldova1
După reducerea prețului la gazele naturale, și energia termică s-ar putea ieftini. Furnizorul de agent termic din Chișinău, Termoelectrica, a anunțat că a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o cerere de ajustare a tarifelor pentru anul 2026.
13:00
Copiii, cei mai afectați de gripa sezonieră: 312 cazuri înregistrate săptămâna trecută în Chișinău # Moldova1
Municipiul Chișinău se confruntă cu o creștere a cazurilor de infecții respiratorii, cele mai multe reprezentând bronhopneumonii, pneumonii și viroze. Totodată, au fost înregistrate cazuri de gripă sezonieră, preponderent la copii.
Acum 6 ore
12:40
Banii promiși de primarul Ceban pentru mansarda care a ars la Durleși nu au ajuns la destinație: „Birocrația și, probabil, reaua intenție” ar fi cauza # Moldova1
Cele trei milioane de lei, anunțate în 2025 de primarul Chișinăului, Ion Ceban, pentru lichidarea consecințelor incendiului produs la mansarda unui bloc de locuințe de pe strada Tudor Vladimirescu din Durlești, suburbie a capitalei, nu au mai ajuns la destinație. Primarul dă vina pe „birocrație” și a anunțat luni, 9 februarie, că a semnat repetat dispoziția privind alocarea sumei de trei milioane de lei către Primăria Durlești.
12:30
Alegeri în Portugalia și Japonia: Maia Sandu reconfirmă angajamentul față de obiectivele comune # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis felicitări lui António José Seguro pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din Portugalia, precum și prim-ministrei Japoniei, Sanae Takaichi, pentru rezultatul decisiv obținut de partidul său la scrutinul parlamentar anticipat din 8 februarie.
12:10
„Luna sculptorilor români”: Artiști din R. Moldova pregătesc o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși # Moldova1
În atelierele sculptorilor din Republica Moldova este, în aceste zile, forfotă mare. Artiștii lucrează la ultimele detalii ale creațiilor care vor fi prezentate la unul dintre cele mai importante evenimente artistice ale anului – expoziția dedicată aniversării 150-a de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuși.
12:10
„Provocare”: Biserica din Dereneu a fost blocată din interior de preotul Mitropoliei Moldovei, iar susținătorii acestuia vor să intre cu forța în lăcaș # Moldova1
Nu oamenii legii, ci preotul de la Mitropolia Moldovei a blocat, din interior, biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, iar un grup de susținători de-ai acestuia vor să intre cu forța în lăcașul dat în folosință Mitropoliei Basarabiei, conform unei decizii definitive a Curții Supreme de Justiție (CSJ). Același grup de oameni care creează tensiuni la Dereneu a intrat și în anul 2018 cu forța în biserică, precizează Inspectoratul General al Poliției (IGP).
11:50
Amendă de 55.000 de lei pentru un bărbat din Stolniceni care a cumpărat voturi la alegerile din 2024 # Moldova1
Un bărbat de 40 de ani din satul Stolniceni, raionul Hâncești, a împărțit sume cuprinse între 1.000 și 2.700 de lei pentru a influența votul la alegerile din toamna anului 2024 și a fost amendat cu 55.000 de lei.
11:40
Aeroportul Internațional Iași va construi o parcare dedicată transportului public din R. Moldova # Moldova1
Aeroportul Internațional Iași va amenaja o parcare specială destinată microbuzelor și autocarelor care efectuează curse de pasageri din și spre Republica Moldova, pentru a reduce aglomerația și incidentele din zona aerogării. Proiectul ar urma să fie finalizat în anul 2027, iar până atunci șoferii de transport public vor continua să intre pe teritoriul aeroportului, unul deja suprasolicitat.
11:30
Opt milioane de euro de la UE pentru afacerile tinerilor și femeilor din R. Moldova: Istorii de succes la Ungheni # Moldova1
Uniunea Europeană sprijină tinerii și femeile antreprenoare din Republica Moldova prin granturi, instruiri și programe de mobilitate, iar rezultatele sunt vizibile la nivel local. La Ungheni, două afaceri pornite de la zero - o patiserie și o mică întreprindere de produse alimentare - s-au transformat în istorii de succes, cu locuri de muncă create și investiții realizate cu sprijin european.
11:20
De ce va interzice R. Moldova importurile și exporturile blănurilor de pisică și câine: Explicațiile ANSA # Moldova1
Deși nu cumpără și nici nu vinde blănuri de pisică și câine, precum și produse care conțin astfel de materiale, Republica Moldova ia în considerare interzicerea importului și exportului unor astfel de bunuri, în contextul alinierii legislației naționale la cea a Uniunii Europene.
11:20
PCRM, la 100 de zile ale Guvernului Munteanu: „Creștere continuă a prețurilor și facturi exorbitante” # Moldova1
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), reprezentat de opt deputați în Parlament, lansează acuzații de ineficiență la adresa Guvernului Munteanu, la împlinirea a 100 de zile de mandat. Potrivit parlamentarilor comuniști, Executivul a demonstrat incapacitate de reacție în fața crizelor și un „eșec total” pe toate direcțiile anunțate în momentul învestirii.
Acum 8 ore
10:30
10:20
Unul din suspecții arestați pentru tentativa de asasinat asupra generalului Alekseiev ar fi ajuns la Moscova via Chișinău, susține FSB # Moldova1
Bărbații suspectați de împușcarea unuia dintre cei mai importanți ofițeri ai serviciului de informații al armatei ruse, generalul Vladimir Alekseiev, ar fi mărturisit că executau ordine ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), acuză Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Suspectul principal, arestat la Dubai, ar fi fost recrutat cu ajutorul serviciilor poloneze și ar fi ajuns la Moscova zburând de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, transmit Reuters și TASS cu referire la FSB.
10:00
10:00
Expoziție internațională de câini la Chișinău: peste 350 de patrupezi din 17 țări, în competiție # Moldova1
Peste 350 de câini de rasă s-au întrecut, în acest weekend, pentru titluri prestigioase, inclusiv cel de cel mai bun patruped din Europa Centrală și de Est. Concursul s-a desfășurat la Chișinău, unde stăpânii și-au pregătit minuțios animalele, le-au dresat și le-au prezentat în fața juriului. Concurența a fost una acerbă, la expoziția–concurs participând crescători din 17 țări.
09:50
Cheltuielile militare ascunse și planurile Rusiei în afara războiului din Ucraina: Avertismentul serviciilor germane # Moldova1
Rusia cheltuie pentru război mult mai mult decât recunoaște oficial, iar ambițiile Kremlinului nu se limitează la Ucraina. Potrivit unei analize a serviciilor de informații germane, Moscova maschează cheltuieli militare uriașe, estimate la circa 250 de miliarde de euro în 2025, bani care ar putea alimenta nu doar conflictul din Ucraina, ci și o posibilă escaladare pe flancul estic al NATO.
09:50
Judecătorul Ghenadie Tocaiuc, trimis pe banca acuzaților pentru conducere în stare de ebrietate # Moldova1
Judecătorul din Soroca, Ghenadie Tocaiuc, acuzat că a urcat la volan în stare de ebrietate în toamna anului trecut, va compărea în fața magistraților. Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea dosarului în instanța de judecată.
09:40
Gerul și gheața afectează fauna din Orheiul Vechi. Rezervația a pregătit hrană suplimentară pentru animale # Moldova1
Animalele sălbatice din pădurile Rezervației Cultural-Naturale Orheiul Vechi beneficiază, în această perioadă, de hrană suplimentară, în contextul condițiilor meteo dificile din ultimele zile. Din cauza gerului, a dezghețului urmat de ploi și a stratului de zăpadă acoperit cu gheață, fauna își găsește cu dificultate hrana naturală, anunță administrația rezervației.
09:40
Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo a ajuns la ziua a patra și ne oferă schi alpin, patinaj viteză, sărituri cu schiurile și multe alte momente spectaculoase. Moldova 1 și Moldova 2 vor transmite concursurile în care sportivii vor lupta pentru medalii.
09:30
09:10
Atacuri rusești cu drone în sudul Ucrainei: Victime și distrugeri în Odesa și Dnipropetrovsk # Moldova1
Rusia a atacat cu drone orașul Odesa în noaptea de duminică spre luni, 9 februarie, a anunțat șeful administrației militare regionale, Serghei Lîsîak. Potrivit autorităților locale, o persoană a murit, iar mai multe clădiri rezidențiale și elemente de infrastructură au fost avariate.
09:10
Expert militar despre cheltuielile militare ascunse și planurile Rusiei dincolo de Ucraina: avertismentul serviciilor germane # Moldova1
Rusia cheltuie pentru război mult mai mult decât recunoaște oficial, iar ambițiile Kremlinului nu se limitează la Ucraina. Potrivit unei analize a serviciilor de informații germane, Moscova maschează cheltuieli militare uriașe, estimate la circa 250 de miliarde de euro în 2025, bani care ar putea alimenta nu doar conflictul din Ucraina, ci și o posibilă escaladare pe flancul estic al NATO, inclusiv în Europa.
09:00
Nostalgie, recunoștință și amintiri prețioase. După ani îndelungați, adulții s-au întors în băncile școlii. În instituțiile de învățământ din întreaga țară a fost organizată tradiționala Întâlnire cu Absolvenții. Profesorii s-au bucurat să-și revadă elevii de altădată, i-au privit cu mândrie și au depănat amintiri din copilărie, lăudându-i pentru drumul parcurs de atunci.
Acum 12 ore
08:30
Festivalul „În Re major”, ediție jubiliară la Casa Radio: Wagner și Ceaikovski într-o sală modernizată # Moldova1
Cea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional de Muzică Clasică „În Re major” a avut loc la Casa Radio. Sub bagheta dirijoarei Stasie Gonikberg, din Statele Unite ale Americii, Orchestra Națională Simfonică a Companiei Teleradio-Moldova a oferit publicului un concert de excepție, într-o sală recent modernizată, apreciată pentru acustica sa.
08:00
Fabricile pot exporta mai mult, dar rămân fără oameni: criza de angajați lovește industria locală # Moldova1
Fabricile și întreprinderile din Republica Moldova au oportunitatea să se dezvolte cu sprijinul fondurilor europene și să exporte produse la prețuri avantajoase. În realitate însă, multe dintre ele se confruntă cu o problemă tot mai acută: lipsa forței de muncă.
07:50
Corespondență Dan Alexe | Predarea limbii ruse în Franța redusă prin decizie ministerială # Moldova1
În ultimul său număr, cunoscutul săptămânal francez „Charlie Hebdo” revelează că Ministerul francez al Învățământului a decis să nu creeze noi posturi de limba rusă în 2026. De altfel, într-o lungă analiză, „Charlie Hebdo”, care nu publică doar caricaturi, ci practică și un autentic jurnalism de investigație, pune întrebarea:„Ar trebui oare ca elevii să învețe limba unui agresor?”
07:30
Polei și carosabil umed pe drumurile din țară: Drumarii au intervenit pe parcursul nopții # Moldova1
Circulația rutieră pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, în dimineața zilei de 9 februarie, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit autorităților, carosabilul este parțial umed, iar pe alocuri se înregistrează polei sau zăpadă.
Acum 24 ore
23:50
Ziua a doua de concurs de la Jocurile Olimpice de iarnă a fost umbrită de căderea pe pârtia de la Cortina d'Ampezzo a campioanei olimpice, americancei Lindsey Vonn, la scurt timp după ce pornise în cursă.„Regina vitezei”, campioana olimpică din 2010, s-a izbit violent de pistă, rămânând întinsă la pământ, înainte de a primi îngrijiri de la personalul medical, conform imaginilor de la postul public de televizune Moldova 1, care a transmis în direct proba de coborâre, fiind apoi întreruptă.
23:00
Proteste anti-Olimpiadă la Milano: violențe în stradă și sabotaj feroviar în nordul Italiei # Moldova1
Mii de oameni au protestat la Milano, în contextul desfășurării Jocurilor Olimpice de iarnă. Manifestațiile, la care au participat persoane nemulțumite de organizarea evenimentului sportiv în orașul italian, au degenerat în violențe. Forțele de ordine au intervenit cu tunuri de apă pentru a dispersa mulțimea. În paralel, rețeaua feroviară din nordul Italiei a fost ținta unor acte de sabotaj, provocând întârzieri masive chiar în prima zi a Olimpiadei.
22:20
Programul „Curtea Europeană”, blocat de iarnă: locatarii din Ciocana reclamă lucrări abandonate # Moldova1
Curți de bloc transformate în șantiere și lucrări oprite odată cu venirea iernii. În sectorul Ciocana al capitalei, pe strada Mircea cel Bătrân, mai mulți locatari semnalează că lucrările desfășurate în cadrul programului „Curtea Europeană” au fost abandonate.
21:50
Șoseaua Muncești, plină de gropi după ninsori: șoferii circulă cu viteze de până la 20 km/h # Moldova1
Strada Muncești din capitală s-a transformat, după ninsorile din ultimele săptămâni, într-un traseu dificil pentru șoferi. Carosabilul este plin de gropi adânci, iar circulația se desfășoară cu dificultate, conducătorii auto fiind nevoiți să reducă drastic viteza pentru a evita accidentele și avariile.
21:30
Ucraina și-a desemnat oficial reprezentanta la Eurovision Song Contest 2026. În urma finalei naționale Vidbir, desfășurată sâmbătă, 7 februarie, artista Leléka a obținut victoria și va urca pe scena concursului de la Viena cu piesa „Ridnym”.
21:10
Ninsori așteptate în noaptea de 8 spre 9 februarie: Intervenții continue pe rețeaua rutieră națională # Moldova1
Circulația pe toate drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, iar pe timpul nopții sunt prognozate ninsori pe întreg teritoriul țării. În acest context, echipele de drumari intervin continuu pentru prevenirea formării poleiului și menținerea siguranței rutiere.
21:00
Fără diplomă, dar cu experiență? Natalia Plugaru: „Experiența ta contează, chiar dacă nu ai diplomă” # Moldova1
Persoanele care au experiență practică într-un domeniu, dar nu dețin o diplomă de studii, pot obține un certificat oficial care le validează competențele profesionale. Precizarea a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, într-un material informativ dedicat acestui mecanism de certificare.
