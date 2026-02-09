După gaze, și căldura se va ieftini: Termoelectrica a depus la ANRE cererea de ajustare a tarifelor

10:20

Bărbații suspectați de împușcarea unuia dintre cei mai importanți ofițeri ai serviciului de informații al armatei ruse, generalul Vladimir Alekseiev, ar fi mărturisit că executau ordine ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), acuză Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Suspectul principal, arestat la Dubai, ar fi fost recrutat cu ajutorul serviciilor poloneze și ar fi ajuns la Moscova zburând de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, transmit Reuters și TASS cu referire la FSB.