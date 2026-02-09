SUA capturează în Oceanul Indian petrolierul Aquila II, urmărit din Caraibe pentru încălcarea sancțiunilor impuse Venezuelei

Ziarul National, 9 februarie 2026 20:30

Statele Unite au confiscat, în Oceanul Indian, petrolierul Aquila II, care a ocolit blocada ordonată de preşedintele american Donald Trump, blocadă...

Acum o oră
20:30
Acum 2 ore
19:30
ULTIMA ORĂ // Ministrul Culturii face LUMINĂ în scandalul pornit de reprezentanții Mitropoliei Moldovei la biserica din Dereneu: ,,Lucrurile s-au complicat de fiecare dată când au intervenit politicienii" Ziarul National
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, insistă că provocările de la biserica din Dereneu, raionul Călărași, pornite de reprezentanții Mitropoliei...
19:30
MITP, „unicornul instituțional” al Moldovei: cifra de afaceri a companiilor din parc a depășit 1 miliard USD în 2025 Ziarul National
09 februarie 2026 – Moldova Innovation Technology Park (MITP) marchează un an de la depășirea pragului simbolic de 1 miliard USD în cifra de afacer...
Acum 4 ore
19:15
Ambasadorul SUA la NATO neagă că Washingtonul vrea să slăbească alianța și cere Europei să preia treptat apărarea convențională a continentului Ziarul National
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a respins luni o parte dintre concluziile raportului premergător Conferinţei de Securitate de la Munchen...
18:30
Ministerul Educației formează 900 de profesori pentru utilizarea sigură a inteligenței artificiale în școli Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Centrul Internațional „La Strada”, a organizat în zilele de 5 și 6 februarie 2026 două webina...
18:30
Lucrările din programul „Curtea Europeană”, sistate pe durata iernii și reluate odată cu încălzirea vremii, anunță Ministerul Infrastructurii Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale vine cu clarificări detaliate privind etapa de implementare și situația actuală a lucrărilor di...
18:30
Keir Starmer respinge demisia și își continuă agenda politică în ciuda presiunilor din scandalul Epstein-Mandelson Ziarul National
Premierul britanic Keir Starmer, asupra căruia există presiuni tot mai mari după demisia a doi dintre apropiaţii săi, pe fondul scandalului Epstein...
18:30
Proiect energetic inovator pentru micii producători și ONG-uri, selectat câștigător în Programul Sandbox al Ministerului Energiei Ziarul National
09.02.2026, Chișinău - Inovația în energie primește un nou impuls. Comisia pentru spații de testare inovativă în materie de reglementare în domeniu...
Acum 6 ore
15:30
Ministerul Energiei și GIZ aliniază programele de eficiență energetică și stabilesc prioritățile pentru următorii doi ani Ziarul National
Secretarii de stat ai Ministerului Energiei, Carolina Novac și Vitalie Mîța, au participat astăzi la un atelier de lucru dedicat planificării activ...
15:30
Peste 600 de liceeni devin mentori de matematică pentru a-i pregăti pe elevii de gimnaziu de examenul național Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, lansează a doua ediție a campaniei „Matemati...
Acum 8 ore
14:30
Dorin Junghietu îl prezintă pe Vitalie Mîța, noul secretar de stat la Ministerul Energiei, cu misiunea de a continua reformele din sectorul energetic Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat astăzi echipei Ministerului Energiei noul secretar de stat, domnul Vitalie Mîța, subliniind import...
14:30
Facilități noi și mai multe examene recunoscute pentru nota „10” din oficiu la bacalaureat la limba străină Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au actualizat metodologia de acordare a notei „10”...
Acum 12 ore
12:30
VIDEO // Reprezentanții Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, subordonată Moscovei, calcă în picioare legea și seamănă DISCORDIE în Dereneu. „Cei care își arată nemulțumirea au pătruns forțat în biserică și preluat ILEGAL lăcașul în 2018” Ziarul National
Reprezentanții Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, subordonată Moscovei, recurg la provocări în satul Dereneu, raionul Călărași, dup...
11:45
Campanie națională pentru protejarea copiilor de riscurile inteligenței artificiale în mediul online Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în parteneriat cu Centrul Internațional „La Strada”, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Mi...
11:45
FSB acuză Ucraina și serviciile poloneze de recrutarea autorului tentativei de asasinat asupra generalului Alekseiev, care urma să fugă la Kiev prin România Ziarul National
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat luni că bărbaţii suspectaţi de împuşcarea unuia dintre cei mai importanţi ofiţeri ai serv...
11:45
Japonia finanțează modernizarea gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă, unde învață zeci de copii refugiați ucraineni Ziarul National
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din orașul Ștefan Vodă va beneficia de o finanțare în valoare de 112.337 de dolari SUA, oferită prin Programul „Kusan...
11:45
Bărbat de 40 de ani din Hâncești, condamnat pentru cumpărarea voturilor la prezidențialele din 2024 și referendum Ziarul National
Procuratura Hâncești anunță condamnarea unui bărbat de 40 de ani pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor. Potrivit probatoriului a...
10:45
Ministerul Educației lansează, alături de alte instituții, campania națională pentru utilizarea sigură a inteligenței artificiale de către copii și adolescenți Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării se alătură Centrului Internațional „La Strada”, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Dezvoltă...
10:45
Judecător din Soroca ajunge în instanță după ce a fost prins conducând în stare avansată de ebrietate Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată a cauzei penale în ...
09:45
Horoscopul zilei 09.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDimineața aduce energie și dorință de afirmare, iar o veste legată de bani sau carieră poate schimba agenda. Evită impulsivitatea în disc...
09:45
Rusia lovește din nou cu drone în Ucraina: mamă și copil uciși, atac masiv la Odesa, în timp ce Kievul spune că doar Trump poate opri războiul și cere accelerarea negocierilor de pace Ziarul National
Atacurile cu drone ruseşti din timpul nopţii au ucis cel puţin trei persoane, între care o mamă şi fiul ei de 10 ani, în estul şi sudul Ucrainei, a...
08:45
Lavrov amenință cu „reacție militară pe scară largă” dacă Europa va ataca Rusia Ziarul National
Rusia nu are intenţia de a ataca Europa, dar este pregătită să riposteze militar dacă va fi necesar, a declarat ministrul rus de externe, Serghei L...
Ieri
20:00
Vremea în Republica Moldova între 9–15 februarie 2026: ger la început, apoi încălzire și ploi de primăvară Ziarul National
În următoarele zile, Republica Moldova trece de la ger uscat și perioade senine la vreme mai blândă, cu înnorări persistente și episoade de ploaie,...
16:00
Nicuşor Dan, invitat la prima reuniune a Consiliului de Pace de la Washington; decizia de participare, după consultări cu partenerii americani Ziarul National
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, programată să aibă loc la Washington,...
15:00
Epstein a dus un fotomodel din România la o cină privată cu prințul Andrew la Palatul Buckingham. Noi dezvăluiri relansează cererile de anchetă penală împotriva ducelui Ziarul National
Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără fotomodel din România la o cină privată la Palatul Buckingham cu Andrew Mountbatten-Windsor, dezvăluie pre...
14:00
Rusia lovește din nou infrastructura energetică a Ucrainei: instalațiile Naftogaz din Poltava și centrala termică din Herson, ținte ale bombardamentelor repetate Ziarul National
Rusia a atacat în cursul nopţii instalaţiile companiei ucrainene Naftogaz, principalul furnizor de petrol şi gaze din regiunea Poltava, din estul ţ...
12:00
Suspectul în împuşcarea generalului rus Vladimir Alexeiev, reţinut în Dubai şi extrădat la Moscova Ziarul National
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat duminică faptul că bărbatul suspectat de împuşcarea ofiţerului de informaţii militare rus...
09:00
Horoscopul zilei 08.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecSub impulsul unor vești rapide, se conturează șansa unui început promițător. Inițiativele curajoase primesc susținere, iar o discuție dir...
7 februarie 2026
22:45
Administraţia Trump convoacă la Washington prima reuniune a Consiliului pentru Pace. România, invitată să devină stat membru fondator Ziarul National
Administraţia Trump pregăteşte pentru 19 februarie, la Washington, o reuniune a Consiliului pentru Pace, potrivit unui oficial american şi unui dip...
21:45
Ninsoare slabă și cer închis duminică, 8 februarie 2026, în Republica Moldova Ziarul National
Duminică, 8 februarie, Republica Moldova rămâne sub un plafon compact de nori, cu temperaturi de iarnă blândă. Valorile maxime se vor învârti, în g...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:45
Iran amenință că va lovi bazele militare americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat de SUA Ziarul National
Iranul va lovi bazele militare americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat de forţele Statelor Unite desfăşurate în regiune, a declarat sâmbă...
14:45
Dronă de tip Gerbera descoperită în raionul Drochia, fără încărcătură explozivă Ziarul National
O dronă a fost depistată în raionul Drochia, în Republica Moldova, iar verificările efectuate au arătat că aparatul de zbor este de tip Gerbera şi ...
13:45
Bărbat din Ohio, urmărit penal după ce a amenințat cu moartea vicepreședintele JD Vance și reținut cu materiale pornografice cu minori Ziarul National
Un bărbat în vârstă de 33 de ani este urmărit penal în Statele Unite pentru că l-a ameninţat cu moartea pe vicepreşedintele JD Vance, în timpul une...
13:45
Dronele ucrainene au incendiat o fabrică rusă de combustibil pentru rachete, reducând capacitatea de atac aerian a Moscovei Ziarul National
Dronele ucrainene au lovit o fabrică din regiunea Tver, în vestul Rusiei, unde sunt produse componente pentru combustibilul rachetelor, a declarat ...
12:45
Zelenski respinge orice înțelegere SUA-Rusia privind războiul fără participarea Ucrainei Ziarul National
Ucraina nu va accepta ca Statele Unite şi Rusia să încheie acorduri care o privesc fără implicarea directă a Kievului, a reafirmat preşedintele ucr...
10:45
Atac masiv al Rusiei asupra rețelei electrice din Ucraina lasă țara în beznă, în plin val de ger Ziarul National
Ucraina a fost ţinta unui atac major asupra reţelei sale energetice sâmbătă dimineaţă, atac care a provocat întreruperi de curent în mare parte a ţ...
08:45
Horoscopul zilei 07.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecUn context favorabil aduce inițiative curajoase și rezultate rapide. O discuție directă poate clarifica un conflict mai vechi. Financiar,...
07:45
Trump susține că Iranul vrea „foarte mult” un acord cu SUA după discuțiile recente Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a declarat că Statele Unite au avut „discuţii foarte bune” cu privire la Iran şi că iranienii îşi doresc „foarte mult” să...
07:45
Pacient din SUA menținut în viață 48 de ore fără plămâni, cu ajutorul unui sistem artificial, până la dublul transplant pulmonar Ziarul National
O echipă de medici din Statele Unite a reuşit să menţină în viaţă, timp de două zile, un pacient aflat în stare critică, fără plămâni funcţionali, ...
06:45
Zelenski cere acțiuni imediate pentru întărirea apărării antiaeriene și refacerea infrastructurii energetice a Ucrainei Ziarul National
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut adoptarea unor măsuri mult mai rapide pentru întărirea apărării antiaeriene a ţării, subliniind ...
01:45
Washingtonul presează pentru acord de pace Rusia–Ucraina până în martie și scrutin cu referendum în Ucraina în luna mai Ziarul National
Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre un obiectiv ambiţios, cu termen stabilit pentru luna martie, pentru ca Rusia şi Ucraina să a...
6 februarie 2026
23:45
ULTIMA ORĂ // Premierul Alexandru Munteanu trimite ARMATA pe străzile Chișinăului Ziarul National
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat o mobilizare fără precedent în contextul fenomenelor meteorologice extreme care au lovit Republica Moldo...
21:30
Sâmbătă, 7 februarie 2026: vreme mai blândă și mai uscată în Republica Moldova Ziarul National
Sâmbătă, 7 februarie, Republica Moldova intră într-o perioadă mai blândă, după o zi de vineri marcată de ninsori, lapoviță și ploi. Temperaturile c...
21:30
Ofensiva rusă pe front încetinește după blocarea terminalelor Starlink folosite ilegal de armata lui Putin Ziarul National
La două zile după ce SpaceX, compania lui Elon Musk, a lansat verificarea sistemului Starlink şi a blocat terminalele neverificate din Ucraina, rit...
20:30
Maia Sandu, reacție la raportul Congresului SUA: libertatea de exprimare nu apără conturile false și manipularea online Ziarul National
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat joi seara, într-o emisiune televizată, raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor ...
19:30
Bruxelles lovește în petrolul lui Putin: al 20-lea pachet de sancțiuni UE interzice serviciile maritime pentru exporturile rusești Ziarul National
Comisia Europeană a prezentat un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, care prevede inclusiv interzicerea totală a serviciilor maritime pentru ...
18:30
Rusia condiționează negocierile nucleare multilaterale de participarea Marii Britanii și Franței, în timp ce SUA presează China, iar Beijingul refuză Ziarul National
Ambasadorul Rusiei la ONU, la Geneva, a anunţat vineri, la o zi după expirarea Tratatului New START, că Moscova este pregătită să participe la even...
17:30
Moldova lansează platforma www.studyin.md pentru a atrage mai mulți studenți străini în universitățile sale Ziarul National
În ultimii doi ani, Ministerul Educației și Cercetării a inițiat un amplu proces de internaționalizare a învățământului superior din Republica Mold...
16:30
Cuplu ucis în propria casă și copil rănit în atacurile cu drone rusești din Zaporojie: 517 lovituri în 15 localități, adăpost de câini și mii de consumatori lăsați fără curent Ziarul National
Un cuplu a fost ucis în propria casă, în urma unui atac cu dronă lansat de armata rusă în regiunea Zaporojie (centru), a anunţat vineri, pe Telegra...
15:30
Moscova și Kiev continuă negocierile „foarte complexe, dar constructive” de la Abu Dhabi, după primul schimb de prizonieri din octombrie Ziarul National
Negocierile dintre Moscova şi Kiev, care au avut loc la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), în prezenţa reprezentanţilor americani, pentru g...
