SUA capturează în Oceanul Indian petrolierul Aquila II, urmărit din Caraibe pentru încălcarea sancțiunilor impuse Venezuelei
Ziarul National, 9 februarie 2026 20:30
Statele Unite au confiscat, în Oceanul Indian, petrolierul Aquila II, care a ocolit blocada ordonată de preşedintele american Donald Trump, blocadă...
• • •
Acum o oră
20:30
Acum 2 ore
19:30
ULTIMA ORĂ // Ministrul Culturii face LUMINĂ în scandalul pornit de reprezentanții Mitropoliei Moldovei la biserica din Dereneu: ,,Lucrurile s-au complicat de fiecare dată când au intervenit politicienii" # Ziarul National
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, insistă că provocările de la biserica din Dereneu, raionul Călărași, pornite de reprezentanții Mitropoliei...
19:30
MITP, „unicornul instituțional” al Moldovei: cifra de afaceri a companiilor din parc a depășit 1 miliard USD în 2025 # Ziarul National
09 februarie 2026 – Moldova Innovation Technology Park (MITP) marchează un an de la depășirea pragului simbolic de 1 miliard USD în cifra de afacer...
Acum 4 ore
19:15
Ambasadorul SUA la NATO neagă că Washingtonul vrea să slăbească alianța și cere Europei să preia treptat apărarea convențională a continentului # Ziarul National
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a respins luni o parte dintre concluziile raportului premergător Conferinţei de Securitate de la Munchen...
18:30
Ministerul Educației formează 900 de profesori pentru utilizarea sigură a inteligenței artificiale în școli # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Centrul Internațional „La Strada”, a organizat în zilele de 5 și 6 februarie 2026 două webina...
18:30
Lucrările din programul „Curtea Europeană”, sistate pe durata iernii și reluate odată cu încălzirea vremii, anunță Ministerul Infrastructurii # Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale vine cu clarificări detaliate privind etapa de implementare și situația actuală a lucrărilor di...
18:30
Keir Starmer respinge demisia și își continuă agenda politică în ciuda presiunilor din scandalul Epstein-Mandelson # Ziarul National
Premierul britanic Keir Starmer, asupra căruia există presiuni tot mai mari după demisia a doi dintre apropiaţii săi, pe fondul scandalului Epstein...
18:30
Proiect energetic inovator pentru micii producători și ONG-uri, selectat câștigător în Programul Sandbox al Ministerului Energiei # Ziarul National
09.02.2026, Chișinău - Inovația în energie primește un nou impuls. Comisia pentru spații de testare inovativă în materie de reglementare în domeniu...
Acum 6 ore
15:30
Ministerul Energiei și GIZ aliniază programele de eficiență energetică și stabilesc prioritățile pentru următorii doi ani # Ziarul National
Secretarii de stat ai Ministerului Energiei, Carolina Novac și Vitalie Mîța, au participat astăzi la un atelier de lucru dedicat planificării activ...
15:30
Peste 600 de liceeni devin mentori de matematică pentru a-i pregăti pe elevii de gimnaziu de examenul național # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, lansează a doua ediție a campaniei „Matemati...
Acum 8 ore
14:30
Dorin Junghietu îl prezintă pe Vitalie Mîța, noul secretar de stat la Ministerul Energiei, cu misiunea de a continua reformele din sectorul energetic # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat astăzi echipei Ministerului Energiei noul secretar de stat, domnul Vitalie Mîța, subliniind import...
14:30
Facilități noi și mai multe examene recunoscute pentru nota „10” din oficiu la bacalaureat la limba străină # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au actualizat metodologia de acordare a notei „10”...
Acum 12 ore
12:30
VIDEO // Reprezentanții Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, subordonată Moscovei, calcă în picioare legea și seamănă DISCORDIE în Dereneu. „Cei care își arată nemulțumirea au pătruns forțat în biserică și preluat ILEGAL lăcașul în 2018” # Ziarul National
Reprezentanții Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, subordonată Moscovei, recurg la provocări în satul Dereneu, raionul Călărași, dup...
11:45
Campanie națională pentru protejarea copiilor de riscurile inteligenței artificiale în mediul online # Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în parteneriat cu Centrul Internațional „La Strada”, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Mi...
11:45
FSB acuză Ucraina și serviciile poloneze de recrutarea autorului tentativei de asasinat asupra generalului Alekseiev, care urma să fugă la Kiev prin România # Ziarul National
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat luni că bărbaţii suspectaţi de împuşcarea unuia dintre cei mai importanţi ofiţeri ai serv...
11:45
Japonia finanțează modernizarea gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă, unde învață zeci de copii refugiați ucraineni # Ziarul National
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din orașul Ștefan Vodă va beneficia de o finanțare în valoare de 112.337 de dolari SUA, oferită prin Programul „Kusan...
11:45
Bărbat de 40 de ani din Hâncești, condamnat pentru cumpărarea voturilor la prezidențialele din 2024 și referendum # Ziarul National
Procuratura Hâncești anunță condamnarea unui bărbat de 40 de ani pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor. Potrivit probatoriului a...
10:45
Ministerul Educației lansează, alături de alte instituții, campania națională pentru utilizarea sigură a inteligenței artificiale de către copii și adolescenți # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării se alătură Centrului Internațional „La Strada”, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Dezvoltă...
10:45
Judecător din Soroca ajunge în instanță după ce a fost prins conducând în stare avansată de ebrietate # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată a cauzei penale în ...
09:45
♈️ BerbecDimineața aduce energie și dorință de afirmare, iar o veste legată de bani sau carieră poate schimba agenda. Evită impulsivitatea în disc...
09:45
Rusia lovește din nou cu drone în Ucraina: mamă și copil uciși, atac masiv la Odesa, în timp ce Kievul spune că doar Trump poate opri războiul și cere accelerarea negocierilor de pace # Ziarul National
Atacurile cu drone ruseşti din timpul nopţii au ucis cel puţin trei persoane, între care o mamă şi fiul ei de 10 ani, în estul şi sudul Ucrainei, a...
08:45
Rusia nu are intenţia de a ataca Europa, dar este pregătită să riposteze militar dacă va fi necesar, a declarat ministrul rus de externe, Serghei L...
Ieri
20:00
Vremea în Republica Moldova între 9–15 februarie 2026: ger la început, apoi încălzire și ploi de primăvară # Ziarul National
În următoarele zile, Republica Moldova trece de la ger uscat și perioade senine la vreme mai blândă, cu înnorări persistente și episoade de ploaie,...
16:00
Nicuşor Dan, invitat la prima reuniune a Consiliului de Pace de la Washington; decizia de participare, după consultări cu partenerii americani # Ziarul National
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, programată să aibă loc la Washington,...
15:00
Epstein a dus un fotomodel din România la o cină privată cu prințul Andrew la Palatul Buckingham. Noi dezvăluiri relansează cererile de anchetă penală împotriva ducelui # Ziarul National
Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără fotomodel din România la o cină privată la Palatul Buckingham cu Andrew Mountbatten-Windsor, dezvăluie pre...
14:00
Rusia lovește din nou infrastructura energetică a Ucrainei: instalațiile Naftogaz din Poltava și centrala termică din Herson, ținte ale bombardamentelor repetate # Ziarul National
Rusia a atacat în cursul nopţii instalaţiile companiei ucrainene Naftogaz, principalul furnizor de petrol şi gaze din regiunea Poltava, din estul ţ...
12:00
Suspectul în împuşcarea generalului rus Vladimir Alexeiev, reţinut în Dubai şi extrădat la Moscova # Ziarul National
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat duminică faptul că bărbatul suspectat de împuşcarea ofiţerului de informaţii militare rus...
09:00
♈️ BerbecSub impulsul unor vești rapide, se conturează șansa unui început promițător. Inițiativele curajoase primesc susținere, iar o discuție dir...
7 februarie 2026
22:45
Administraţia Trump convoacă la Washington prima reuniune a Consiliului pentru Pace. România, invitată să devină stat membru fondator # Ziarul National
Administraţia Trump pregăteşte pentru 19 februarie, la Washington, o reuniune a Consiliului pentru Pace, potrivit unui oficial american şi unui dip...
21:45
Duminică, 8 februarie, Republica Moldova rămâne sub un plafon compact de nori, cu temperaturi de iarnă blândă. Valorile maxime se vor învârti, în g...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:45
Iran amenință că va lovi bazele militare americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat de SUA # Ziarul National
Iranul va lovi bazele militare americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat de forţele Statelor Unite desfăşurate în regiune, a declarat sâmbă...
14:45
O dronă a fost depistată în raionul Drochia, în Republica Moldova, iar verificările efectuate au arătat că aparatul de zbor este de tip Gerbera şi ...
13:45
Bărbat din Ohio, urmărit penal după ce a amenințat cu moartea vicepreședintele JD Vance și reținut cu materiale pornografice cu minori # Ziarul National
Un bărbat în vârstă de 33 de ani este urmărit penal în Statele Unite pentru că l-a ameninţat cu moartea pe vicepreşedintele JD Vance, în timpul une...
13:45
Dronele ucrainene au incendiat o fabrică rusă de combustibil pentru rachete, reducând capacitatea de atac aerian a Moscovei # Ziarul National
Dronele ucrainene au lovit o fabrică din regiunea Tver, în vestul Rusiei, unde sunt produse componente pentru combustibilul rachetelor, a declarat ...
12:45
Zelenski respinge orice înțelegere SUA-Rusia privind războiul fără participarea Ucrainei # Ziarul National
Ucraina nu va accepta ca Statele Unite şi Rusia să încheie acorduri care o privesc fără implicarea directă a Kievului, a reafirmat preşedintele ucr...
10:45
Atac masiv al Rusiei asupra rețelei electrice din Ucraina lasă țara în beznă, în plin val de ger # Ziarul National
Ucraina a fost ţinta unui atac major asupra reţelei sale energetice sâmbătă dimineaţă, atac care a provocat întreruperi de curent în mare parte a ţ...
08:45
♈️ BerbecUn context favorabil aduce inițiative curajoase și rezultate rapide. O discuție directă poate clarifica un conflict mai vechi. Financiar,...
07:45
Trump susține că Iranul vrea „foarte mult” un acord cu SUA după discuțiile recente # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a declarat că Statele Unite au avut „discuţii foarte bune” cu privire la Iran şi că iranienii îşi doresc „foarte mult” să...
07:45
Pacient din SUA menținut în viață 48 de ore fără plămâni, cu ajutorul unui sistem artificial, până la dublul transplant pulmonar # Ziarul National
O echipă de medici din Statele Unite a reuşit să menţină în viaţă, timp de două zile, un pacient aflat în stare critică, fără plămâni funcţionali, ...
06:45
Zelenski cere acțiuni imediate pentru întărirea apărării antiaeriene și refacerea infrastructurii energetice a Ucrainei # Ziarul National
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut adoptarea unor măsuri mult mai rapide pentru întărirea apărării antiaeriene a ţării, subliniind ...
01:45
Washingtonul presează pentru acord de pace Rusia–Ucraina până în martie și scrutin cu referendum în Ucraina în luna mai # Ziarul National
Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre un obiectiv ambiţios, cu termen stabilit pentru luna martie, pentru ca Rusia şi Ucraina să a...
6 februarie 2026
23:45
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat o mobilizare fără precedent în contextul fenomenelor meteorologice extreme care au lovit Republica Moldo...
21:30
Sâmbătă, 7 februarie, Republica Moldova intră într-o perioadă mai blândă, după o zi de vineri marcată de ninsori, lapoviță și ploi. Temperaturile c...
21:30
Ofensiva rusă pe front încetinește după blocarea terminalelor Starlink folosite ilegal de armata lui Putin # Ziarul National
La două zile după ce SpaceX, compania lui Elon Musk, a lansat verificarea sistemului Starlink şi a blocat terminalele neverificate din Ucraina, rit...
20:30
Maia Sandu, reacție la raportul Congresului SUA: libertatea de exprimare nu apără conturile false și manipularea online # Ziarul National
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat joi seara, într-o emisiune televizată, raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor ...
19:30
Bruxelles lovește în petrolul lui Putin: al 20-lea pachet de sancțiuni UE interzice serviciile maritime pentru exporturile rusești # Ziarul National
Comisia Europeană a prezentat un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, care prevede inclusiv interzicerea totală a serviciilor maritime pentru ...
18:30
Rusia condiționează negocierile nucleare multilaterale de participarea Marii Britanii și Franței, în timp ce SUA presează China, iar Beijingul refuză # Ziarul National
Ambasadorul Rusiei la ONU, la Geneva, a anunţat vineri, la o zi după expirarea Tratatului New START, că Moscova este pregătită să participe la even...
17:30
Moldova lansează platforma www.studyin.md pentru a atrage mai mulți studenți străini în universitățile sale # Ziarul National
În ultimii doi ani, Ministerul Educației și Cercetării a inițiat un amplu proces de internaționalizare a învățământului superior din Republica Mold...
16:30
Cuplu ucis în propria casă și copil rănit în atacurile cu drone rusești din Zaporojie: 517 lovituri în 15 localități, adăpost de câini și mii de consumatori lăsați fără curent # Ziarul National
Un cuplu a fost ucis în propria casă, în urma unui atac cu dronă lansat de armata rusă în regiunea Zaporojie (centru), a anunţat vineri, pe Telegra...
15:30
Moscova și Kiev continuă negocierile „foarte complexe, dar constructive” de la Abu Dhabi, după primul schimb de prizonieri din octombrie # Ziarul National
Negocierile dintre Moscova şi Kiev, care au avut loc la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), în prezenţa reprezentanţilor americani, pentru g...
