ULTIMA ORĂ // Premierul Alexandru Munteanu trimite ARMATA pe străzile Chișinăului
Ziarul National, 6 februarie 2026 23:45
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat o mobilizare fără precedent în contextul fenomenelor meteorologice extreme care au lovit Republica Moldo...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum o oră
23:45
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat o mobilizare fără precedent în contextul fenomenelor meteorologice extreme care au lovit Republica Moldo...
Acum 4 ore
21:30
Sâmbătă, 7 februarie, Republica Moldova intră într-o perioadă mai blândă, după o zi de vineri marcată de ninsori, lapoviță și ploi. Temperaturile c...
21:30
Ofensiva rusă pe front încetinește după blocarea terminalelor Starlink folosite ilegal de armata lui Putin # Ziarul National
La două zile după ce SpaceX, compania lui Elon Musk, a lansat verificarea sistemului Starlink şi a blocat terminalele neverificate din Ucraina, rit...
Acum 6 ore
20:30
Maia Sandu, reacție la raportul Congresului SUA: libertatea de exprimare nu apără conturile false și manipularea online # Ziarul National
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat joi seara, într-o emisiune televizată, raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor ...
19:30
Bruxelles lovește în petrolul lui Putin: al 20-lea pachet de sancțiuni UE interzice serviciile maritime pentru exporturile rusești # Ziarul National
Comisia Europeană a prezentat un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, care prevede inclusiv interzicerea totală a serviciilor maritime pentru ...
Acum 8 ore
18:30
Rusia condiționează negocierile nucleare multilaterale de participarea Marii Britanii și Franței, în timp ce SUA presează China, iar Beijingul refuză # Ziarul National
Ambasadorul Rusiei la ONU, la Geneva, a anunţat vineri, la o zi după expirarea Tratatului New START, că Moscova este pregătită să participe la even...
17:30
Moldova lansează platforma www.studyin.md pentru a atrage mai mulți studenți străini în universitățile sale # Ziarul National
În ultimii doi ani, Ministerul Educației și Cercetării a inițiat un amplu proces de internaționalizare a învățământului superior din Republica Mold...
Acum 12 ore
16:30
Cuplu ucis în propria casă și copil rănit în atacurile cu drone rusești din Zaporojie: 517 lovituri în 15 localități, adăpost de câini și mii de consumatori lăsați fără curent # Ziarul National
Un cuplu a fost ucis în propria casă, în urma unui atac cu dronă lansat de armata rusă în regiunea Zaporojie (centru), a anunţat vineri, pe Telegra...
15:30
Moscova și Kiev continuă negocierile „foarte complexe, dar constructive” de la Abu Dhabi, după primul schimb de prizonieri din octombrie # Ziarul National
Negocierile dintre Moscova şi Kiev, care au avut loc la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), în prezenţa reprezentanţilor americani, pentru g...
13:00
Investițiile au crescut cu 22%, 64.000 de locuri noi de muncă și reforme pro-europene anunțate de Ministerul Dezvoltării Economice pentru 2026 # Ziarul National
06 februarie 2026 – Republica Moldova încheie anul 2025 cu rezultate economice peste estimări, iar anul 2026 se conturează drept un an al accelerăr...
13:00
Adjunctul șefului GRU, generalul Vladimir Alekseiev, împușcat într-un bloc din Moscova și spitalizat; autorul atacului, deocamdată neidentificat # Ziarul National
Un oficial militar rus de rang înalt a fost rănit prin împuşcare într-un bloc din Moscova, vineri, a anunţat Comitetul rus de anchetă.Potrivit in...
13:00
Parlamentul blochează moțiunea simplă împotriva politicilor MAIA, pe fundalul creșterii exporturilor agroalimentare către UE # Ziarul National
6 februarie 2026, Chișinău – Parlamentul a respins moțiunea simplă înaintată asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare....
13:00
Procuratura Generală își trasează prioritățile pentru 2026: consolidarea procuraturilor teritoriale, specializarea procurorilor și protejarea drepturilor omului # Ziarul National
La 4 februarie 2026, Procuratura Generală a organizat ședința anuală de bilanț, la care au participat toți procurorii șefi ai procuraturilor terito...
12:00
Laboratoare STEAM ultramoderne în nouă școli model din Moldova, modernizate cu finanțare de la Uniunea Europeană # Ziarul National
Elevii din nouă școli model din Republica Moldova vor studia fizica, chimia, biologia și matematica în laboratoare complet modernizate, datorită sp...
Acum 24 ore
10:00
Investițiile imobiliare în România sunt o metodă legală de a evita anularea documentelor românești # Ziarul National
Peste 160.000 de buletine de identitate românești au fost anulate din 2023 până în prezent, potrivit datelor oficiale ale autorităților din Româ...
09:00
♈️ BerbecUn impuls neașteptat restructurează prioritățile și readuce curajul în prim-plan. Deciziile rapide pot deschide drumuri profesionale, cu ...
09:00
Canada relaxează obligaţia maşinilor 100% electrice până în 2035, dar lansează un nou plan masiv de sprijin pentru industria auto electrică # Ziarul National
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a anunţat joi anularea mandatului care prevedea ca toate vehiculele vândute în ţară să fie electrice până în 2...
08:00
Bombardamente ucrainene asupra orașului Belgorod: guvernatorul vorbește despre „daune grave” și ședință de urgență # Ziarul National
Bombardamentele nocturne ale Ucrainei au provocat ”daune grave” în oraşul rus Belgorod, aflat în apropierea frontierei, a anunţat vineri dimineaţa ...
02:00
Trump vrea un nou tratat nuclear „îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia după expirarea New START # Ziarul National
Donald Trump a pledat joi pentru un „nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia în domeniul armelor nucleare, după expirarea ultimului acord bi...
Ieri
23:00
Dosarele Epstein expun încercările lui Steve Bannon de a folosi banii miliardarului pentru a întări extrema dreaptă și curentul eurosceptic din Europa # Ziarul National
Zeci de mesaje incluse în ultima tranşă de dosare Epstein, făcute publice recent, scot la iveală încercările fostului strateg-şef al lui Donald Tru...
21:00
Lavrov susţine că Putin e gata să vorbească „serios” cu Macron şi dezvăluie existenţa unor contacte secrete ale Moscovei cu lideri europeni # Ziarul National
Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel telefonic din partea omologului său francez Emmanuel Macron pentru discuţii „serioase”, a declarat...
21:00
Vineri, 6 februarie, Republica Moldova intră sub influența unui front rece ce menține temperaturile în jur de 0°C în mare parte a țării, ușor mai r...
19:00
SUA și Rusia reiau dialogul militar la nivel înalt pentru a evita escaladarea conflictului din Ucraina # Ziarul National
Statele Unite şi Rusia au decis la Abu Dhabi, în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina, să reia dialogul la nivel înalt între militari, a anu...
17:00
Elevi din Chișinău, implicați într-un program educațional despre Holocaust, după vizionarea filmului „La Rafle” # Ziarul National
Peste 100 de elevi din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au participat la un program educațional dedicat comemorării Holocaustului...
17:00
Alexandru Munteanu promite noi investiții în modernizarea Spitalului Raional Hâncești și a sistemului de sănătate # Ziarul National
Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate, pentru ca fiecare cetățean, indiferent în ce localitate trăiește, să aibă acces la ser...
16:00
Ucraina și Rusia reiau schimburile de prizonieri: acord la Abu Dhabi pentru eliberarea a 314 militari, mediat de SUA și EAU # Ziarul National
Emisarul american Steve Witkoff anunţă joi că Ucraina şi Rusia au ajuns la un acord privind un nou schimb de prizonieri – primul din ultimele cinci...
16:00
Kremlinul ia în derâdere investigația Poloniei privind presupusele legături ale lui Jeffrey Epstein cu serviciile secrete ruse # Ziarul National
Kremlinul a ironizat joi supoziţiile potrivit cărora infractorul sexual american Jeffrey Epstein ar fi avut legături cu serviciile secrete ruse, du...
15:00
Moldova testează în sandbox energetic un sistem digital avansat de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune # Ziarul National
Proiectul „SCADEX LiveGrid”, un sistem digital avansat de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune, va fi implementat în c...
14:00
Republica Moldova pregătește aderarea la mecanismul provizoriu de arbitraj comercial al OMC, în dialog cu partenerii internaționali # Ziarul National
Republica Moldova își consolidează dialogul cu partenerii internaționali, în vederea aderării la Aranjamentul provizoriu de arbitraj pentru apeluri...
13:00
Moldova, pregătită de start la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina, cu cinci sportivi în competiție # Ziarul National
A mai rămas doar o zi până la deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, Italia. La cea de-a XXV-a ediți...
13:00
Republica Moldova accelerează reformele energetice în cadrul Programului Național de Aderare la UE # Ziarul National
Cristina Pereteatcu, secretară de stat la Ministerul Energiei și președinta Grupului de Lucru pentru Capitolul 15 „Energie”, a prezentat, în cadrul...
12:00
Lupul paznic la oi // Mai mulți administratori de insolvabilitate, implicați într-o schemă de CORUPȚIE de proporții. Aceștia ar fi au vândut repetat apartamentele plătite deja de alți cetățeni # Ziarul National
Mai mulți cetățeni au rămas fără apartamentele cumpărate într-un bloc locativ, după ce administratorii de insolvabilitate au permis înstrăinarea...
11:45
Dorin Junghietu anunță licitație pentru energie eoliană și stocare în baterii, mizând pe interconexiuni cu România pentru reziliența energetică a Moldovei # Ziarul National
Consolidarea securității energetice și accelerarea investițiilor în energie regenerabilă, prin dezvoltarea capacităților de stocare și a infrastruc...
11:45
Doi chișinăuieni condamnați la 9 și 10 ani de închisoare pentru omor și tentativă de omor # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare: una într-un caz de omor intenționat, comis de un bărbat în vârs...
10:45
Procuratura Generală își face bilanțul: provocările secțiilor de specialitate și noile priorități de acțiune # Ziarul National
La 03 februarie 2026, Procuratura Generală a desfășurat ședința anuală de bilanț cu participarea conducerii instituției și a procurorilor-șefi ai t...
10:45
Mii de consumatori fără curent electric în Republica Moldova din cauza vremii nefavorabile din 5 februarie 2026 # Ziarul National
În dimineața zilei de 5 februarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, au fost înregistrate perturbări în funcționarea rețelelor...
09:45
R. Moldova poate profita de o „SCURTĂTURĂ” în drumul către UE. Mihai Popșoi: „Suntem deschiși la idei creative. Scopul final este, desigur, să fim membri cu drepturi depline, cu drepturi egale cu toți ceilalți membri UE” # Ziarul National
R. Moldova este deschisă să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă asta înseamnă aderarea inițială fără drepturi deplin...
09:45
Maia Sandu numește noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China: Mihail Mîțu merge la București # Ziarul National
Republica Moldova va avea noi ambasadori în România, Ucraina, Franţa şi China, contribuind astfel la consolidarea relaţiilor diplomatice cu aceste ...
09:30
♈️ BerbecDimineața aduce inițiativă și dorință de afirmare. O discuție directă poate clarifica tensiuni mai vechi la serviciu. Contextul astral fa...
08:30
Moscova condiţionează oprirea războiului de capitularea Kievului, în timp ce negocierile de la Abu Dhabi se lovesc de noi atacuri asupra Ucrainei # Ziarul National
Rusia a avertizat miercuri că va continua ostilităţile în Ucraina dacă Kievul nu va accepta condiţiile impuse de Moscova, în contextul în care la A...
06:30
Kremlinul neagă anunțul lui Trump: India nu confirmă oprirea importurilor de petrol rusesc # Ziarul National
Kremlinul a respins marţi afirmaţia preşedintelui american Donald Trump, potrivit căreia India ar fi fost de acord să înceteze achiziţiile de petro...
06:30
Negocieri de pace Ucraina–Rusia la Abu Dhabi, mediate de SUA, continuă după o primă zi considerată „productivă” # Ziarul National
Oficialii ucraineni şi ruşi au încheiat miercuri o primă zi de negocieri „productive” la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite, a anunţat negociatoru...
06:30
UE pregătește un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, cu accent pe armament cumpărat din interiorul blocului european # Ziarul National
Ambasadorii ţărilor Uniunii Europene au aprobat miercuri detaliile unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, o iniţiativă convenită d...
03:30
Emisarul lui Macron la Kremlin pentru reluarea dialogului cu Putin pe tema Ucrainei # Ziarul National
Consilierul diplomatic al preşedintelui francez Emmanuel Macron s-a aflat marţi la Moscova pentru discuţii cu oficiali ruşi, au declarat pentru Reu...
02:30
Rusia, acuzată că spionează și poate sabota sateliți europeni esențiali prin vehiculele spațiale Luch-1 și Luch-2 # Ziarul National
Oficialii europeni responsabili cu securitatea susțin că două vehicule spaţiale ruseşti au interceptat comunicaţiile a cel puţin 12 sateliţi esenţi...
01:30
Zelenski, rezervat față de dialogul dorit de Macron cu Moscova: avertizează că Putin vrea să umilească Europa și se teme doar de Trump # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara, într-un interviu pentru France 2, că „interesul lui (Vladimir) Putin este să u...
Mai mult de 2 zile în urmă
00:30
Justiția argentiniană cere Statelor Unite extrădarea lui Nicolas Maduro pentru crime împotriva umanității # Ziarul National
Justiţia argentiniană a solicitat miercuri Statelor Unite extrădarea lui Nicolas Maduro, fostul preşedinte al Venezuelei capturat şi deţinut pe ter...
4 februarie 2026
21:30
După o noapte geroasă de miercuri, cu valori coborând frecvent spre -8…-10 grade, ziua de joi aduce o încălzire vizibilă în toată Republica Moldova...
21:30
Raportul Comisiei juridice contrazice acuzațiile de interferență rusă, dar documentele TikTok arată zeci de mii de conturi implicate în promovarea candidaților la prezidențialele din 2024 # Ziarul National
Raportul preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor contestă acuzaţiile privind interferenţa rusă în alegerile prezidenţiale din 2...
20:30
ULTIMA ORĂ // Chiciura din această seară a lăsat fără curent mai multe localități. S-au rupt firele pe unele linii electrice # Ziarul National
Precipitaţiile cu temperaturi negative din această seară au provocat polei, ducând la ruperea conductorilor pe unele linii electrice, a comunica...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.