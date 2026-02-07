Dronele ucrainene au incendiat o fabrică rusă de combustibil pentru rachete, reducând capacitatea de atac aerian a Moscovei

Ziarul National, 7 februarie 2026 13:45

Dronele ucrainene au lovit o fabrică din regiunea Tver, în vestul Rusiei, unde sunt produse componente pentru combustibilul rachetelor, a declarat ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum o oră
13:45
Bărbat din Ohio, urmărit penal după ce a amenințat cu moartea vicepreședintele JD Vance și reținut cu materiale pornografice cu minori Ziarul National
Un bărbat în vârstă de 33 de ani este urmărit penal în Statele Unite pentru că l-a ameninţat cu moartea pe vicepreşedintele JD Vance, în timpul une...
13:45
Dronele ucrainene au incendiat o fabrică rusă de combustibil pentru rachete, reducând capacitatea de atac aerian a Moscovei Ziarul National
Dronele ucrainene au lovit o fabrică din regiunea Tver, în vestul Rusiei, unde sunt produse componente pentru combustibilul rachetelor, a declarat ...
Acum 2 ore
12:45
Zelenski respinge orice înțelegere SUA-Rusia privind războiul fără participarea Ucrainei Ziarul National
Ucraina nu va accepta ca Statele Unite şi Rusia să încheie acorduri care o privesc fără implicarea directă a Kievului, a reafirmat preşedintele ucr...
Acum 4 ore
10:45
Atac masiv al Rusiei asupra rețelei electrice din Ucraina lasă țara în beznă, în plin val de ger Ziarul National
Ucraina a fost ţinta unui atac major asupra reţelei sale energetice sâmbătă dimineaţă, atac care a provocat întreruperi de curent în mare parte a ţ...
Acum 6 ore
08:45
Horoscopul zilei 07.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecUn context favorabil aduce inițiative curajoase și rezultate rapide. O discuție directă poate clarifica un conflict mai vechi. Financiar,...
Acum 8 ore
07:45
Trump susține că Iranul vrea „foarte mult” un acord cu SUA după discuțiile recente Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a declarat că Statele Unite au avut „discuţii foarte bune” cu privire la Iran şi că iranienii îşi doresc „foarte mult” să...
07:45
Pacient din SUA menținut în viață 48 de ore fără plămâni, cu ajutorul unui sistem artificial, până la dublul transplant pulmonar Ziarul National
O echipă de medici din Statele Unite a reuşit să menţină în viaţă, timp de două zile, un pacient aflat în stare critică, fără plămâni funcţionali, ...
06:45
Zelenski cere acțiuni imediate pentru întărirea apărării antiaeriene și refacerea infrastructurii energetice a Ucrainei Ziarul National
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut adoptarea unor măsuri mult mai rapide pentru întărirea apărării antiaeriene a ţării, subliniind ...
Acum 12 ore
01:45
Washingtonul presează pentru acord de pace Rusia–Ucraina până în martie și scrutin cu referendum în Ucraina în luna mai Ziarul National
Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre un obiectiv ambiţios, cu termen stabilit pentru luna martie, pentru ca Rusia şi Ucraina să a...
Acum 24 ore
23:45
ULTIMA ORĂ // Premierul Alexandru Munteanu trimite ARMATA pe străzile Chișinăului Ziarul National
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat o mobilizare fără precedent în contextul fenomenelor meteorologice extreme care au lovit Republica Moldo...
21:30
Sâmbătă, 7 februarie 2026: vreme mai blândă și mai uscată în Republica Moldova Ziarul National
Sâmbătă, 7 februarie, Republica Moldova intră într-o perioadă mai blândă, după o zi de vineri marcată de ninsori, lapoviță și ploi. Temperaturile c...
21:30
Ofensiva rusă pe front încetinește după blocarea terminalelor Starlink folosite ilegal de armata lui Putin Ziarul National
La două zile după ce SpaceX, compania lui Elon Musk, a lansat verificarea sistemului Starlink şi a blocat terminalele neverificate din Ucraina, rit...
20:30
Maia Sandu, reacție la raportul Congresului SUA: libertatea de exprimare nu apără conturile false și manipularea online Ziarul National
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat joi seara, într-o emisiune televizată, raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor ...
19:30
Bruxelles lovește în petrolul lui Putin: al 20-lea pachet de sancțiuni UE interzice serviciile maritime pentru exporturile rusești Ziarul National
Comisia Europeană a prezentat un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, care prevede inclusiv interzicerea totală a serviciilor maritime pentru ...
18:30
Rusia condiționează negocierile nucleare multilaterale de participarea Marii Britanii și Franței, în timp ce SUA presează China, iar Beijingul refuză Ziarul National
Ambasadorul Rusiei la ONU, la Geneva, a anunţat vineri, la o zi după expirarea Tratatului New START, că Moscova este pregătită să participe la even...
17:30
Moldova lansează platforma www.studyin.md pentru a atrage mai mulți studenți străini în universitățile sale Ziarul National
În ultimii doi ani, Ministerul Educației și Cercetării a inițiat un amplu proces de internaționalizare a învățământului superior din Republica Mold...
16:30
Cuplu ucis în propria casă și copil rănit în atacurile cu drone rusești din Zaporojie: 517 lovituri în 15 localități, adăpost de câini și mii de consumatori lăsați fără curent Ziarul National
Un cuplu a fost ucis în propria casă, în urma unui atac cu dronă lansat de armata rusă în regiunea Zaporojie (centru), a anunţat vineri, pe Telegra...
15:30
Moscova și Kiev continuă negocierile „foarte complexe, dar constructive” de la Abu Dhabi, după primul schimb de prizonieri din octombrie Ziarul National
Negocierile dintre Moscova şi Kiev, care au avut loc la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), în prezenţa reprezentanţilor americani, pentru g...
Ieri
13:00
Investițiile au crescut cu 22%, 64.000 de locuri noi de muncă și reforme pro-europene anunțate de Ministerul Dezvoltării Economice pentru 2026 Ziarul National
06 februarie 2026 – Republica Moldova încheie anul 2025 cu rezultate economice peste estimări, iar anul 2026 se conturează drept un an al accelerăr...
13:00
Adjunctul șefului GRU, generalul Vladimir Alekseiev, împușcat într-un bloc din Moscova și spitalizat; autorul atacului, deocamdată neidentificat Ziarul National
Un oficial militar rus de rang înalt a fost rănit prin împuşcare într-un bloc din Moscova, vineri, a anunţat Comitetul rus de anchetă.Potrivit in...
13:00
Parlamentul blochează moțiunea simplă împotriva politicilor MAIA, pe fundalul creșterii exporturilor agroalimentare către UE Ziarul National
6 februarie 2026, Chișinău – Parlamentul a respins moțiunea simplă înaintată asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare....
13:00
Procuratura Generală își trasează prioritățile pentru 2026: consolidarea procuraturilor teritoriale, specializarea procurorilor și protejarea drepturilor omului Ziarul National
La 4 februarie 2026, Procuratura Generală a organizat ședința anuală de bilanț, la care au participat toți procurorii șefi ai procuraturilor terito...
12:00
Laboratoare STEAM ultramoderne în nouă școli model din Moldova, modernizate cu finanțare de la Uniunea Europeană Ziarul National
Elevii din nouă școli model din Republica Moldova vor studia fizica, chimia, biologia și matematica în laboratoare complet modernizate, datorită sp...
10:00
Investițiile imobiliare în România sunt o metodă legală de a evita anularea documentelor românești Ziarul National
Peste 160.000 de buletine de identitate românești au fost anulate din 2023 până în prezent, potrivit datelor oficiale ale autorităților din Româ...
09:00
Horoscopul zilei 06.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecUn impuls neașteptat restructurează prioritățile și readuce curajul în prim-plan. Deciziile rapide pot deschide drumuri profesionale, cu ...
09:00
Canada relaxează obligaţia maşinilor 100% electrice până în 2035, dar lansează un nou plan masiv de sprijin pentru industria auto electrică Ziarul National
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a anunţat joi anularea mandatului care prevedea ca toate vehiculele vândute în ţară să fie electrice până în 2...
08:00
Bombardamente ucrainene asupra orașului Belgorod: guvernatorul vorbește despre „daune grave” și ședință de urgență Ziarul National
Bombardamentele nocturne ale Ucrainei au provocat ”daune grave” în oraşul rus Belgorod, aflat în apropierea frontierei, a anunţat vineri dimineaţa ...
02:00
Trump vrea un nou tratat nuclear „îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia după expirarea New START Ziarul National
Donald Trump a pledat joi pentru un „nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia în domeniul armelor nucleare, după expirarea ultimului acord bi...
5 februarie 2026
23:00
Dosarele Epstein expun încercările lui Steve Bannon de a folosi banii miliardarului pentru a întări extrema dreaptă și curentul eurosceptic din Europa Ziarul National
Zeci de mesaje incluse în ultima tranşă de dosare Epstein, făcute publice recent, scot la iveală încercările fostului strateg-şef al lui Donald Tru...
21:00
Lavrov susţine că Putin e gata să vorbească „serios” cu Macron şi dezvăluie existenţa unor contacte secrete ale Moscovei cu lideri europeni Ziarul National
Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel telefonic din partea omologului său francez Emmanuel Macron pentru discuţii „serioase”, a declarat...
21:00
Ninsori și lapoviță în toată țara – vremea de vineri, 06.02.2026 Ziarul National
Vineri, 6 februarie, Republica Moldova intră sub influența unui front rece ce menține temperaturile în jur de 0°C în mare parte a țării, ușor mai r...
19:00
SUA și Rusia reiau dialogul militar la nivel înalt pentru a evita escaladarea conflictului din Ucraina Ziarul National
Statele Unite şi Rusia au decis la Abu Dhabi, în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina, să reia dialogul la nivel înalt între militari, a anu...
17:00
Elevi din Chișinău, implicați într-un program educațional despre Holocaust, după vizionarea filmului „La Rafle” Ziarul National
Peste 100 de elevi din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au participat la un program educațional dedicat comemorării Holocaustului...
17:00
Alexandru Munteanu promite noi investiții în modernizarea Spitalului Raional Hâncești și a sistemului de sănătate Ziarul National
Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate, pentru ca fiecare cetățean, indiferent în ce localitate trăiește, să aibă acces la ser...
16:00
Ucraina și Rusia reiau schimburile de prizonieri: acord la Abu Dhabi pentru eliberarea a 314 militari, mediat de SUA și EAU Ziarul National
Emisarul american Steve Witkoff anunţă joi că Ucraina şi Rusia au ajuns la un acord privind un nou schimb de prizonieri – primul din ultimele cinci...
16:00
Kremlinul ia în derâdere investigația Poloniei privind presupusele legături ale lui Jeffrey Epstein cu serviciile secrete ruse Ziarul National
Kremlinul a ironizat joi supoziţiile potrivit cărora infractorul sexual american Jeffrey Epstein ar fi avut legături cu serviciile secrete ruse, du...
15:00
Moldova testează în sandbox energetic un sistem digital avansat de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune Ziarul National
Proiectul „SCADEX LiveGrid”, un sistem digital avansat de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune, va fi implementat în c...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Republica Moldova pregătește aderarea la mecanismul provizoriu de arbitraj comercial al OMC, în dialog cu partenerii internaționali Ziarul National
Republica Moldova își consolidează dialogul cu partenerii internaționali, în vederea aderării la Aranjamentul provizoriu de arbitraj pentru apeluri...
13:00
Moldova, pregătită de start la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina, cu cinci sportivi în competiție Ziarul National
A mai rămas doar o zi până la deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, Italia. La cea de-a XXV-a ediți...
13:00
Republica Moldova accelerează reformele energetice în cadrul Programului Național de Aderare la UE Ziarul National
Cristina Pereteatcu, secretară de stat la Ministerul Energiei și președinta Grupului de Lucru pentru Capitolul 15 „Energie”, a prezentat, în cadrul...
12:00
Lupul paznic la oi // Mai mulți administratori de insolvabilitate, implicați într-o schemă de CORUPȚIE de proporții. Aceștia ar fi au vândut repetat apartamentele plătite deja de alți cetățeni Ziarul National
Mai mulți cetățeni au rămas fără apartamentele cumpărate într-un bloc locativ, după ce administratorii de insolvabilitate au permis înstrăinarea...
11:45
Dorin Junghietu anunță licitație pentru energie eoliană și stocare în baterii, mizând pe interconexiuni cu România pentru reziliența energetică a Moldovei Ziarul National
Consolidarea securității energetice și accelerarea investițiilor în energie regenerabilă, prin dezvoltarea capacităților de stocare și a infrastruc...
11:45
Doi chișinăuieni condamnați la 9 și 10 ani de închisoare pentru omor și tentativă de omor Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare: una într-un caz de omor intenționat, comis de un bărbat în vârs...
10:45
Procuratura Generală își face bilanțul: provocările secțiilor de specialitate și noile priorități de acțiune Ziarul National
La 03 februarie 2026, Procuratura Generală a desfășurat ședința anuală de bilanț cu participarea conducerii instituției și a procurorilor-șefi ai t...
10:45
Mii de consumatori fără curent electric în Republica Moldova din cauza vremii nefavorabile din 5 februarie 2026 Ziarul National
În dimineața zilei de 5 februarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, au fost înregistrate perturbări în funcționarea rețelelor...
09:45
R. Moldova poate profita de o „SCURTĂTURĂ” în drumul către UE. Mihai Popșoi: „Suntem deschiși la idei creative. Scopul final este, desigur, să fim membri cu drepturi depline, cu drepturi egale cu toți ceilalți membri UE”​ Ziarul National
R. Moldova este deschisă să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă asta înseamnă aderarea inițială fără drepturi deplin...
09:45
Maia Sandu numește noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China: Mihail Mîțu merge la București Ziarul National
Republica Moldova va avea noi ambasadori în România, Ucraina, Franţa şi China, contribuind astfel la consolidarea relaţiilor diplomatice cu aceste ...
09:30
Horoscopul zilei 05.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDimineața aduce inițiativă și dorință de afirmare. O discuție directă poate clarifica tensiuni mai vechi la serviciu. Contextul astral fa...
08:30
Moscova condiţionează oprirea războiului de capitularea Kievului, în timp ce negocierile de la Abu Dhabi se lovesc de noi atacuri asupra Ucrainei Ziarul National
Rusia a avertizat miercuri că va continua ostilităţile în Ucraina dacă Kievul nu va accepta condiţiile impuse de Moscova, în contextul în care la A...
06:30
Kremlinul neagă anunțul lui Trump: India nu confirmă oprirea importurilor de petrol rusesc Ziarul National
Kremlinul a respins marţi afirmaţia preşedintelui american Donald Trump, potrivit căreia India ar fi fost de acord să înceteze achiziţiile de petro...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.