Vremea în Republica Moldova între 9–15 februarie 2026: ger la început, apoi încălzire și ploi de primăvară
Ziarul National, 8 februarie 2026 20:00
În următoarele zile, Republica Moldova trece de la ger uscat și perioade senine la vreme mai blândă, cu înnorări persistente și episoade de ploaie,...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
20:00
Vremea în Republica Moldova între 9–15 februarie 2026: ger la început, apoi încălzire și ploi de primăvară # Ziarul National
În următoarele zile, Republica Moldova trece de la ger uscat și perioade senine la vreme mai blândă, cu înnorări persistente și episoade de ploaie,...
Acum 6 ore
16:00
Nicuşor Dan, invitat la prima reuniune a Consiliului de Pace de la Washington; decizia de participare, după consultări cu partenerii americani # Ziarul National
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, programată să aibă loc la Washington,...
15:00
Epstein a dus un fotomodel din România la o cină privată cu prințul Andrew la Palatul Buckingham. Noi dezvăluiri relansează cererile de anchetă penală împotriva ducelui # Ziarul National
Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără fotomodel din România la o cină privată la Palatul Buckingham cu Andrew Mountbatten-Windsor, dezvăluie pre...
Acum 8 ore
14:00
Rusia lovește din nou infrastructura energetică a Ucrainei: instalațiile Naftogaz din Poltava și centrala termică din Herson, ținte ale bombardamentelor repetate # Ziarul National
Rusia a atacat în cursul nopţii instalaţiile companiei ucrainene Naftogaz, principalul furnizor de petrol şi gaze din regiunea Poltava, din estul ţ...
Acum 12 ore
12:00
Suspectul în împuşcarea generalului rus Vladimir Alexeiev, reţinut în Dubai şi extrădat la Moscova # Ziarul National
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat duminică faptul că bărbatul suspectat de împuşcarea ofiţerului de informaţii militare rus...
09:00
♈️ BerbecSub impulsul unor vești rapide, se conturează șansa unui început promițător. Inițiativele curajoase primesc susținere, iar o discuție dir...
Acum 24 ore
22:45
Administraţia Trump convoacă la Washington prima reuniune a Consiliului pentru Pace. România, invitată să devină stat membru fondator # Ziarul National
Administraţia Trump pregăteşte pentru 19 februarie, la Washington, o reuniune a Consiliului pentru Pace, potrivit unui oficial american şi unui dip...
21:45
Duminică, 8 februarie, Republica Moldova rămâne sub un plafon compact de nori, cu temperaturi de iarnă blândă. Valorile maxime se vor învârti, în g...
Ieri
16:45
Iran amenință că va lovi bazele militare americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat de SUA # Ziarul National
Iranul va lovi bazele militare americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat de forţele Statelor Unite desfăşurate în regiune, a declarat sâmbă...
14:45
O dronă a fost depistată în raionul Drochia, în Republica Moldova, iar verificările efectuate au arătat că aparatul de zbor este de tip Gerbera şi ...
13:45
Bărbat din Ohio, urmărit penal după ce a amenințat cu moartea vicepreședintele JD Vance și reținut cu materiale pornografice cu minori # Ziarul National
Un bărbat în vârstă de 33 de ani este urmărit penal în Statele Unite pentru că l-a ameninţat cu moartea pe vicepreşedintele JD Vance, în timpul une...
13:45
Dronele ucrainene au incendiat o fabrică rusă de combustibil pentru rachete, reducând capacitatea de atac aerian a Moscovei # Ziarul National
Dronele ucrainene au lovit o fabrică din regiunea Tver, în vestul Rusiei, unde sunt produse componente pentru combustibilul rachetelor, a declarat ...
12:45
Zelenski respinge orice înțelegere SUA-Rusia privind războiul fără participarea Ucrainei # Ziarul National
Ucraina nu va accepta ca Statele Unite şi Rusia să încheie acorduri care o privesc fără implicarea directă a Kievului, a reafirmat preşedintele ucr...
10:45
Atac masiv al Rusiei asupra rețelei electrice din Ucraina lasă țara în beznă, în plin val de ger # Ziarul National
Ucraina a fost ţinta unui atac major asupra reţelei sale energetice sâmbătă dimineaţă, atac care a provocat întreruperi de curent în mare parte a ţ...
08:45
♈️ BerbecUn context favorabil aduce inițiative curajoase și rezultate rapide. O discuție directă poate clarifica un conflict mai vechi. Financiar,...
07:45
Trump susține că Iranul vrea „foarte mult” un acord cu SUA după discuțiile recente # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a declarat că Statele Unite au avut „discuţii foarte bune” cu privire la Iran şi că iranienii îşi doresc „foarte mult” să...
07:45
Pacient din SUA menținut în viață 48 de ore fără plămâni, cu ajutorul unui sistem artificial, până la dublul transplant pulmonar # Ziarul National
O echipă de medici din Statele Unite a reuşit să menţină în viaţă, timp de două zile, un pacient aflat în stare critică, fără plămâni funcţionali, ...
06:45
Zelenski cere acțiuni imediate pentru întărirea apărării antiaeriene și refacerea infrastructurii energetice a Ucrainei # Ziarul National
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut adoptarea unor măsuri mult mai rapide pentru întărirea apărării antiaeriene a ţării, subliniind ...
01:45
Washingtonul presează pentru acord de pace Rusia–Ucraina până în martie și scrutin cu referendum în Ucraina în luna mai # Ziarul National
Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre un obiectiv ambiţios, cu termen stabilit pentru luna martie, pentru ca Rusia şi Ucraina să a...
6 februarie 2026
23:45
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat o mobilizare fără precedent în contextul fenomenelor meteorologice extreme care au lovit Republica Moldo...
21:30
Sâmbătă, 7 februarie, Republica Moldova intră într-o perioadă mai blândă, după o zi de vineri marcată de ninsori, lapoviță și ploi. Temperaturile c...
21:30
Ofensiva rusă pe front încetinește după blocarea terminalelor Starlink folosite ilegal de armata lui Putin # Ziarul National
La două zile după ce SpaceX, compania lui Elon Musk, a lansat verificarea sistemului Starlink şi a blocat terminalele neverificate din Ucraina, rit...
20:30
Maia Sandu, reacție la raportul Congresului SUA: libertatea de exprimare nu apără conturile false și manipularea online # Ziarul National
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat joi seara, într-o emisiune televizată, raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor ...
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Bruxelles lovește în petrolul lui Putin: al 20-lea pachet de sancțiuni UE interzice serviciile maritime pentru exporturile rusești # Ziarul National
Comisia Europeană a prezentat un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, care prevede inclusiv interzicerea totală a serviciilor maritime pentru ...
18:30
Rusia condiționează negocierile nucleare multilaterale de participarea Marii Britanii și Franței, în timp ce SUA presează China, iar Beijingul refuză # Ziarul National
Ambasadorul Rusiei la ONU, la Geneva, a anunţat vineri, la o zi după expirarea Tratatului New START, că Moscova este pregătită să participe la even...
17:30
Moldova lansează platforma www.studyin.md pentru a atrage mai mulți studenți străini în universitățile sale # Ziarul National
În ultimii doi ani, Ministerul Educației și Cercetării a inițiat un amplu proces de internaționalizare a învățământului superior din Republica Mold...
16:30
Cuplu ucis în propria casă și copil rănit în atacurile cu drone rusești din Zaporojie: 517 lovituri în 15 localități, adăpost de câini și mii de consumatori lăsați fără curent # Ziarul National
Un cuplu a fost ucis în propria casă, în urma unui atac cu dronă lansat de armata rusă în regiunea Zaporojie (centru), a anunţat vineri, pe Telegra...
15:30
Moscova și Kiev continuă negocierile „foarte complexe, dar constructive” de la Abu Dhabi, după primul schimb de prizonieri din octombrie # Ziarul National
Negocierile dintre Moscova şi Kiev, care au avut loc la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), în prezenţa reprezentanţilor americani, pentru g...
13:00
Investițiile au crescut cu 22%, 64.000 de locuri noi de muncă și reforme pro-europene anunțate de Ministerul Dezvoltării Economice pentru 2026 # Ziarul National
06 februarie 2026 – Republica Moldova încheie anul 2025 cu rezultate economice peste estimări, iar anul 2026 se conturează drept un an al accelerăr...
13:00
Adjunctul șefului GRU, generalul Vladimir Alekseiev, împușcat într-un bloc din Moscova și spitalizat; autorul atacului, deocamdată neidentificat # Ziarul National
Un oficial militar rus de rang înalt a fost rănit prin împuşcare într-un bloc din Moscova, vineri, a anunţat Comitetul rus de anchetă.Potrivit in...
13:00
Parlamentul blochează moțiunea simplă împotriva politicilor MAIA, pe fundalul creșterii exporturilor agroalimentare către UE # Ziarul National
6 februarie 2026, Chișinău – Parlamentul a respins moțiunea simplă înaintată asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare....
13:00
Procuratura Generală își trasează prioritățile pentru 2026: consolidarea procuraturilor teritoriale, specializarea procurorilor și protejarea drepturilor omului # Ziarul National
La 4 februarie 2026, Procuratura Generală a organizat ședința anuală de bilanț, la care au participat toți procurorii șefi ai procuraturilor terito...
12:00
Laboratoare STEAM ultramoderne în nouă școli model din Moldova, modernizate cu finanțare de la Uniunea Europeană # Ziarul National
Elevii din nouă școli model din Republica Moldova vor studia fizica, chimia, biologia și matematica în laboratoare complet modernizate, datorită sp...
10:00
Investițiile imobiliare în România sunt o metodă legală de a evita anularea documentelor românești # Ziarul National
Peste 160.000 de buletine de identitate românești au fost anulate din 2023 până în prezent, potrivit datelor oficiale ale autorităților din Româ...
09:00
♈️ BerbecUn impuls neașteptat restructurează prioritățile și readuce curajul în prim-plan. Deciziile rapide pot deschide drumuri profesionale, cu ...
09:00
Canada relaxează obligaţia maşinilor 100% electrice până în 2035, dar lansează un nou plan masiv de sprijin pentru industria auto electrică # Ziarul National
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a anunţat joi anularea mandatului care prevedea ca toate vehiculele vândute în ţară să fie electrice până în 2...
08:00
Bombardamente ucrainene asupra orașului Belgorod: guvernatorul vorbește despre „daune grave” și ședință de urgență # Ziarul National
Bombardamentele nocturne ale Ucrainei au provocat ”daune grave” în oraşul rus Belgorod, aflat în apropierea frontierei, a anunţat vineri dimineaţa ...
02:00
Trump vrea un nou tratat nuclear „îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia după expirarea New START # Ziarul National
Donald Trump a pledat joi pentru un „nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia în domeniul armelor nucleare, după expirarea ultimului acord bi...
5 februarie 2026
23:00
Dosarele Epstein expun încercările lui Steve Bannon de a folosi banii miliardarului pentru a întări extrema dreaptă și curentul eurosceptic din Europa # Ziarul National
Zeci de mesaje incluse în ultima tranşă de dosare Epstein, făcute publice recent, scot la iveală încercările fostului strateg-şef al lui Donald Tru...
21:00
Lavrov susţine că Putin e gata să vorbească „serios” cu Macron şi dezvăluie existenţa unor contacte secrete ale Moscovei cu lideri europeni # Ziarul National
Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel telefonic din partea omologului său francez Emmanuel Macron pentru discuţii „serioase”, a declarat...
21:00
Vineri, 6 februarie, Republica Moldova intră sub influența unui front rece ce menține temperaturile în jur de 0°C în mare parte a țării, ușor mai r...
19:00
SUA și Rusia reiau dialogul militar la nivel înalt pentru a evita escaladarea conflictului din Ucraina # Ziarul National
Statele Unite şi Rusia au decis la Abu Dhabi, în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina, să reia dialogul la nivel înalt între militari, a anu...
17:00
Elevi din Chișinău, implicați într-un program educațional despre Holocaust, după vizionarea filmului „La Rafle” # Ziarul National
Peste 100 de elevi din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au participat la un program educațional dedicat comemorării Holocaustului...
17:00
Alexandru Munteanu promite noi investiții în modernizarea Spitalului Raional Hâncești și a sistemului de sănătate # Ziarul National
Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate, pentru ca fiecare cetățean, indiferent în ce localitate trăiește, să aibă acces la ser...
16:00
Ucraina și Rusia reiau schimburile de prizonieri: acord la Abu Dhabi pentru eliberarea a 314 militari, mediat de SUA și EAU # Ziarul National
Emisarul american Steve Witkoff anunţă joi că Ucraina şi Rusia au ajuns la un acord privind un nou schimb de prizonieri – primul din ultimele cinci...
16:00
Kremlinul ia în derâdere investigația Poloniei privind presupusele legături ale lui Jeffrey Epstein cu serviciile secrete ruse # Ziarul National
Kremlinul a ironizat joi supoziţiile potrivit cărora infractorul sexual american Jeffrey Epstein ar fi avut legături cu serviciile secrete ruse, du...
15:00
Moldova testează în sandbox energetic un sistem digital avansat de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune # Ziarul National
Proiectul „SCADEX LiveGrid”, un sistem digital avansat de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune, va fi implementat în c...
14:00
Republica Moldova pregătește aderarea la mecanismul provizoriu de arbitraj comercial al OMC, în dialog cu partenerii internaționali # Ziarul National
Republica Moldova își consolidează dialogul cu partenerii internaționali, în vederea aderării la Aranjamentul provizoriu de arbitraj pentru apeluri...
13:00
Moldova, pregătită de start la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina, cu cinci sportivi în competiție # Ziarul National
A mai rămas doar o zi până la deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, Italia. La cea de-a XXV-a ediți...
13:00
Republica Moldova accelerează reformele energetice în cadrul Programului Național de Aderare la UE # Ziarul National
Cristina Pereteatcu, secretară de stat la Ministerul Energiei și președinta Grupului de Lucru pentru Capitolul 15 „Energie”, a prezentat, în cadrul...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.