Musk: Luna devine obiectiv prioritar pentru SpaceX, Marte rămâne un proiect pe termen lung

10:50

Tânărul moldovean, care a efectuat serviciul militar, dar s-a trezit apatrid, nu și-ar fi perfectat buletinul de identitate pentru că ar fi avut antecedente penale, afirmă șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu. Oficialul declară că modificările la lege, adoptate în 2025, de fapt ar fi impus mecanisme suplimentare de stabilire a identității. Dacă guvernarea a […] Articolul Șeful ASP: Tânărul devenit apatrid nu și-a fi perfectat buletinul, pentru că ar fi avut antecedente penale apare prima dată în Realitatea.md.