Maia Sandu: Vetting-ul va continua până locurile vacante la CSJ vor fi completate. Unii așteaptă să se încheie evaluarea ca să-și depună dosarul

13:40

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a venit cu clarificări privind gropile formate pe drumurile din Chișinău, după zilele cu ploi, polei și ghețuș. „Imediat cum ne va permite timpul, deja am stabilit că masiv și la scară largă se va interveni pe toate aceste porțiuni de drum. Noi le cunoaștem, deoarece toate sunt evaluate și luate la evidență. Rog ca cei care discută acest subiect în spațiul public să fie un pic mai atenți, mai ales că se face referință că pe drumuri noi au apărut gropi. Noi știm fiecare locație și rog să nu existe manipulare”, a declarat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.