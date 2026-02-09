„Nu divulgați date bancare și refuzați ofertele care promit bani”: Numele Poștei Moldovei, folosit într-o nouă escrocherie. Recomandările instituției

12:20

Primarul de Chișinău, Ion Ceban, le-a mulțumit soldaților, carabinierilor, salvatorilor de la IGSU și Poliției, pentru ajutorul oferit sâmbătă, la curățarea zăpezii li ghețușului din capitală, dar s-a arătat deranjat de felul în care a fost organizată munca. „Îmi pare foarte rău că unii care au venit nu au avut nici lopeți, nici material antiderapan. Toate acestea trebuiau să fie pregătite din timp și dacă știam că aceste lucruri pot fi organizate, cu siguranță le organizam împreună mai bine”, a precizat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.