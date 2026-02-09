Rezervele Belarusului cresc pe fondul creșterii prețului aurului

12:30

Astăzi, 8 februarie, se împlinesc o sută de zile de când guvernul lui Alexandru Munteanu a depus jurământul în fața președintelui. Această perioadă a fost prilej de discuții aprinse: autoritățile îndeamnă să nu aștepte „revoluțiile” și promit să actualizeze programul de lucru al cabinetului până în primăvară, criticii subliniază inerția acestuia, iar opoziția cere un raport în parlament.