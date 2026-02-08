România a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace din SUA, însă nu a decis încă dacă va participa sau nu

18:30

Două fete, de 9 și 15 ani, și mama lor, în vârstă de 43 de ani, au fost transportate de urgență la Institutul Mamei și Copilului, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de o centrală pe gaz. Incidentul a avut loc într-o locuință din Capitală, iar toate cele trei persoane au fost […]