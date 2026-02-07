Ucraina solicită sprijin de urgență din Polonia după un nou atac masiv asupra sistemului energetic

17:40

Statele Unite și Rusia se apropie de un acord pentru a continua respectarea prevederilor tratatului nuclear New START, chiar și după expirarea sa oficială, au declarat pentru Axios trei surse familiarizate cu aceste discuții. Două dintre surse au precizat că proiectul de înțelegere mai are nevoie de aprobarea președinților Donald Trump și Vladimir Putin.