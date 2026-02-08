Consiliul pentru Pace, condus de SUA, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie
Ziua, 8 februarie 2026 10:10
Consiliul pentru Pace, promovat de președintele SUA Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor în 19 februarie, a confirmat un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare, transmite Reuters, citat de Agerpres. Despre planificata întâlnire a relatat inițial Axios, care a menționat că reuniunea va avea rol și de conferință de strângere […] Articolul Consiliul pentru Pace, condus de SUA, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 15 minute
10:40
Mii de potențiali apatrizi. În situația lui Pavel Vicol, tânărul lipsit de cetățenie, ar fi peste 26 de mii de persoane, potrivit ASP # Ziua
Peste 26 de mii de persoane născute în R. Moldova după 1991 ar fi în situația lui Pavel Voicu, tânărul care, deși avea certificat de naștere, a fost lipsit de cetățenie și declarat apatrid. Declarația fost făcut de către directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă. Mircea Eșanu a declarat […] Articolul Mii de potențiali apatrizi. În situația lui Pavel Vicol, tânărul lipsit de cetățenie, ar fi peste 26 de mii de persoane, potrivit ASP apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
10:10
Consiliul pentru Pace, promovat de președintele SUA Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor în 19 februarie, a confirmat un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare, transmite Reuters, citat de Agerpres. Despre planificata întâlnire a relatat inițial Axios, care a menționat că reuniunea va avea rol și de conferință de strângere […] Articolul Consiliul pentru Pace, condus de SUA, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
17:00
Washingtonul face presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului până în luna iunie, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de Politico Europe. Cele două echipe de negociere plănuiesc să se întâlnească în Statele Unite, cel mai probabil peste o săptămână, la Miami. Ucraina dorește să pună […] Articolul SUA fac presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a încheia războiul până în iunie apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
În jur de 300 de militari și 12 blindate au deszăpezit drumurile și trotuarele la Chișinău și Bălți # Ziua
Militarii Armatei Naționale din garnizoanele Chișinău și Bălți au intervenit astăzi în mai multe zone afectate, „oferind sprijin autorităților și cetățenilor”, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Apărării. În total, au fost implicați circa 300 de militari și 12 autospeciale militare. În Chișinău, soldații au curățat căile de acces spre Spitalul de Urgență, Spitalul […] Articolul În jur de 300 de militari și 12 blindate au deszăpezit drumurile și trotuarele la Chișinău și Bălți apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Suspectul în cazul tentativei de asasinat asupra generalului Vladimir Alexeev, adus la audieri # Ziua
Anchetatorii ruși au identificat primul suspect în dosarul privind tentativa de asasinat asupra generalului Vladimir Alexeev, acesta fiind adus la audieri, relatează publicația Kommersant, citând surse apropiate anchetei. Potrivit acestora, bărbatul este suspectat că ar fi tras de trei ori asupra generalului. Dacă suspiciunile vor fi confirmate, acesta urmează să fie pus oficial sub acuzare, […] Articolul Suspectul în cazul tentativei de asasinat asupra generalului Vladimir Alexeev, adus la audieri apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Relația românilor cu statul și drumul lung de la supus la cetățean # Ziua
Când românii au devenit cetățeni? În sensul modern al cuvântului, cetățenia a apărut abia în secolul al XIX-lea prin Codul Civil al Principatelor Unite, în 1865. În Basarabia, însă, ca parte a Imperiului Rus, acest statut a fost introdus și mai târziu. Calitatea de „grajdanin”, adică cetățean, apare abia în perioada primului război mondial. Până […] Articolul BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Relația românilor cu statul și drumul lung de la supus la cetățean apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Meteorologii au anunțat Cod Galben de scădere a temperaturii, valabil luni, 9 februarie, pe întreg teritoriul R. Moldova. Fenomenul vizează scăderea temperaturii medii zilnice a aerului cu 5–7°C. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în 7 februarie, în cursul nopții, pe arii extinse vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță și ploaie. De asemenea, […] Articolul Revin gerurile! Meteorologii anunță Cod galben de scădere bruscă a temperaturii apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Zelenski avertizează asupra „riscului” unor acorduri SUA–Rusia pe tema Ucrainei, fără participarea Kievului # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat, sâmbătă, asupra riscului ca Statele Unite și Rusia să încheie acorduri bilaterale care să afecteze direct Ucraina, fără implicarea Kievului. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui briefing cu jurnaliștii, organizat la Kiev, pe fondul intensificării demersurilor diplomatice pentru oprirea războiului declanșat de Moscova, scrie Kyiv Independent. Zelenski a […] Articolul Zelenski avertizează asupra „riscului” unor acorduri SUA–Rusia pe tema Ucrainei, fără participarea Kievului apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026: Mesaj de unitate într-o lume divizată # Ziua
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, desfășurată vineri seara pe stadionul San Siro din Milano, a fost un spectacol grandios, care a îmbinat eleganța italiană cu un apel puternic la armonie, solidaritate și speranță, scrie The Guardian. Evenimentul, urmărit de aproximativ 60.000 de spectatori, a fost conceput ca un omagiu adus culturii, […] Articolul Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026: Mesaj de unitate într-o lume divizată apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
IGSU a efectuat aproape 80 de misiuni de salvare în ultimele 24 de ore. În cele mai multe cazuri au tractat mașini blocate pe drumuri # Ziua
Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 76 de misiuni, pe parcursul ultimelor 24 de ore. În mare parte, intervențiile salvatorilor și pompierilor au fost destinate deblocării și tractării mijloacelor de transport și a ambulanțelor derapate de pe traseu, dar și eliberarea drumurilor de arbori căzuți în urma condițiilor meteo nefavorabile. Cele […] Articolul IGSU a efectuat aproape 80 de misiuni de salvare în ultimele 24 de ore. În cele mai multe cazuri au tractat mașini blocate pe drumuri apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Ucraina solicită sprijin de urgență din Polonia după un nou atac masiv asupra sistemului energetic # Ziua
Ucraina a cerut ajutor energetic de urgență din partea Polonia, după atacul de amploare lansat de Rusia asupra infrastructurii energetice a țării. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Denis Șmigal, care a precizat că operatorul național de transport al energiei, Ukrenergo, a activat procedura de solicitare a asistenței externe pentru stabilizarea rețelei electrice, afectată de […] Articolul Ucraina solicită sprijin de urgență din Polonia după un nou atac masiv asupra sistemului energetic apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Un nou atac devastator al Rusiei asupra sectorului energetic ucrainean – cel mai mare de la începutul războiului # Ziua
Rusia a folosit peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete de diferite tipuri în atacul lansat în noaptea trecută asupra infrastructurii energetice din vestul țării. A fost cel mai mare atac cu drone și rachete împotriva sectorului energetic din vestul Ucraina de la începutul războiului, potrivit autorităților ucrainene. Kievul a anunțat că sistemele […] Articolul Un nou atac devastator al Rusiei asupra sectorului energetic ucrainean – cel mai mare de la începutul războiului apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
EDITORIAL | O bilă albă pentru premierul Munteanu. Atunci când te oferi să ajuți, ești mult mai simpatic decât atunci când critici # Ziua
Premierul Alexandru Munteanu a făcut aseară un gest total atipic guvernării PAS. În loc să dea ochii peste cap și să se revolte de „incapacitatea totală” a primarului de Chișinău, Ion Ceban, de a gestiona crizele (problema poleiului, în cazul de față), el a făcut exact invers – s-a oferit să-l ajute. Fără isterie, fără […] Articolul EDITORIAL | O bilă albă pentru premierul Munteanu. Atunci când te oferi să ajuți, ești mult mai simpatic decât atunci când critici apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
O dronă a fost depistată vineri 6, februarie, în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. În urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozivă a Poliției s-a stabilit că drona este de model Gerbera, fără încărcătură explozivă. „Amintim repetat cetățenilor ca la depistarea unui asemenea obiect să nu se apropie de el […] Articolul O nouă dronă rusească, depistată la Drochia. IGP: Era fără încărcătură explozivă apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
10:40
Drumarii din Chișinău au lucrat fără oprite toată noaptea, anunță Primăria Capitalei. Ion Ceban: Toate drumurile sunt practicabile # Ziua
Primăria Chișinău anunță că pe parcursul nopții și până în prezent serviciile municipale de profil intervin la combaterea și prevenirea formării poleiului pe străzi și trotuare, în stațiile de așteptare, trecerile pietonale și pasajele subterane, în parcuri și scuaruri intens circulate de cetățeni, în toate instituțiile medicale (municipale și de stat), instituțiile de învățământ și […] Articolul Drumarii din Chișinău au lucrat fără oprite toată noaptea, anunță Primăria Capitalei. Ion Ceban: Toate drumurile sunt practicabile apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
FOTO | Mobilizare maximă în lupta cu poleiul. Armata, scoasă din cazarme pentru a ajuta la curățarea drumurilor # Ziua
Armata Națională, alături de Poliție, Inspectoratul de Carabinieri și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a fost mobilizată pentru a sprijini autoritățile locale în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, marcate de polei și lapoviță. Ministerul Apărării anunță că, sâmbătă dimineața, militarii au fost repartizați în mai multe sectoare ale municipiului Chișinău pentru curățarea trotuarelor, împrăștierea materialului […] Articolul FOTO | Mobilizare maximă în lupta cu poleiul. Armata, scoasă din cazarme pentru a ajuta la curățarea drumurilor apare prima dată în ZIUA.md.
6 februarie 2026
18:50
Se pregătesc noi modificări la Codul electoral. CEC lansează un apel pentru propuneri de perfecționare a alegerilor # Ziua
Comisia Electorală Centrală lansează un apel public privind înaintarea propunerilor de modificare a Codului electoral și de perfecționare a procedurilor electorale. Scopul ar fi consolidarea cadrului normativ și a practicilor electorale din Republica Moldova, potrivit unui comunicat remis presei. CEC precizează că acest demers urmărește, în special, îmbunătățirea legislației și a mecanismelor procedurale pentru a […] Articolul Se pregătesc noi modificări la Codul electoral. CEC lansează un apel pentru propuneri de perfecționare a alegerilor apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Două fete și mama lor au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de centrala pe gaz # Ziua
Două fete, de 9 și 15 ani, și mama lor, în vârstă de 43 de ani, au fost transportate de urgență la Institutul Mamei și Copilului, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de o centrală pe gaz. Incidentul a avut loc într-o locuință din Capitală, iar toate cele trei persoane au fost […] Articolul Două fete și mama lor au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de centrala pe gaz apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Directorii ANRE se conformează proiectului PAS și își taie 20% din lefuri. Venitul lunar nu va putea depăși șase salarii medii pe economie # Ziua
Directorii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică se conformează proiectului legislativ care instituie plafoane pentru stabilirea salariilor maxime. Consiliul de administrație al instituției anunță că a decis reducerea lefurilor directorilor cu 20%. Hotărârea vine în contextul inițiativei PAS din decembrie 2025 prin care fosta metodologie a fost declarată drept netransparentă și inechitabilă și s-a decis […] Articolul Directorii ANRE se conformează proiectului PAS și își taie 20% din lefuri. Venitul lunar nu va putea depăși șase salarii medii pe economie apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
VIDEO | Captură de droguri de trei milioane de lei la Țânțăreni. Stupefiantele urmau să fie vândute prin intermediul „magazinelor online” # Ziua
Patru membri ai unei rețele de trafic de droguri, care activa pe teritoriul R. Moldova de trei ani, au fost reținuți de polițiștii și procurorii sectorului Ciocana din Capitală. În cadrul unei operațiuni, în mai multe ascunzișuri din preajma satului Țânțăreni, raionul Anenii Noi, au fost găsite opt kilograme de droguri sintetice de tip Alpha-PVP […] Articolul VIDEO | Captură de droguri de trei milioane de lei la Țânțăreni. Stupefiantele urmau să fie vândute prin intermediul „magazinelor online” apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Primarul Capitalei anunță intervenții non-stop ale serviciilor municipale pentru combaterea poleiului și îi îndeamnă pe cetățeni să evite deplasările # Ziua
Peste 1.500 de angajați din diferite subdiviziuni municipale sunt mobilizați zilnic și intervin practic non-stop pentru deszăpezirea și întreținerea infrastructurii urbane din Chișinău, în contextul condițiilor meteo dificile din ultimele săptămâni. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a precizat că muncitorii acționează atât preventiv, cât și pentru combaterea consecințelor poleiului, prin […] Articolul Primarul Capitalei anunță intervenții non-stop ale serviciilor municipale pentru combaterea poleiului și îi îndeamnă pe cetățeni să evite deplasările apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Rusia exclude încheierea războiului cu Ucraina în următoarele luni, după negocierile de la Abu Dhabi # Ziua
Finalizarea unui acord de pace între Rusia și Ucraina va necesita cel puțin o lună și jumătate, chiar și în condiții favorabile, au declarat surse ruse pentru agenția TASS, relatează The Moscow Times. Potrivit unui oficial citat de agenție, procesul de negociere este complex și se desfășoară în mai multe etape. „Este o muncă amplă […] Articolul Rusia exclude încheierea războiului cu Ucraina în următoarele luni, după negocierile de la Abu Dhabi apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Circulația transportului de mare tonaj, suspendată până sâmbătă dimineața. Accesul în R. Moldova, restricționat temporar # Ziua
Circulația transportului de mare tonaj va fi sistată până sâmbătă, la ora 06:00, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile și a formării poleiului pe carosabil, anunță Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. În aceste condiții, restricțiile de circulație pentru camioane se mențin pe traseele naționale, iar accesul în Republica Moldova pentru mijloacele de transport de […] Articolul Circulația transportului de mare tonaj, suspendată până sâmbătă dimineața. Accesul în R. Moldova, restricționat temporar apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Combaterea contrabandei cu produse din tutun – prioritate comună discutată de Serviciul Vamal și Philip Morris Moldova # Ziua
Conducerea Serviciului Vamal a desfășurat o întrevedere de lucru cu reprezentanții companiei Philip Morris Moldova, în cadrul căreia au fost discutate prioritățile de cooperare bilaterală și necesitățile de asistență ale Serviciului Vamal. Dialogul s-a concentrat pe aprofundarea cooperării existente, fiind reiterată importanța parteneriatului vamă-business în combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun, fenomen care afectează […] Articolul Combaterea contrabandei cu produse din tutun – prioritate comună discutată de Serviciul Vamal și Philip Morris Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
În această seară, la Milano, are loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă. R. Moldova este reprezentată de cinci sportivi # Ziua
În această seară, la ora 21.00, are loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olipmice de Iarnă. Ianugurarea va avea loc pe stadionul San Siro din Milano, acolo unde va participa și echipa națională a R. Moldova reprezentată de cinci sportivi. Este vorba de biatloniștii Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maksim Makarov și schiorii Iulian Luchin […] Articolul În această seară, la Milano, are loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă. R. Moldova este reprezentată de cinci sportivi apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Serghei Lavrov: Tentativa de asasinat asupra generalului Alekseev a vizat sabotarea negocierilor de pace # Ziua
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că tentativa de asasinat asupra generalului-locotenent Vladimir Alekseev reprezintă un act terorist și are ca scop subminarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina. Declarațiile au fost făcute după întrevederile cu președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe al Elveției, Ignazio Cassis, și secretarul general al organizației, Feridun […] Articolul Serghei Lavrov: Tentativa de asasinat asupra generalului Alekseev a vizat sabotarea negocierilor de pace apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Un bărbat, scos de salvatori dintr-o groapă adâncă de 10 metri. Intervenția a avut loc în raionul Ialoveni # Ziua
Un bărbat de 43 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o groapă adâncă de 10 metri din preajma satului Costești din raionul Ialoveni. Victima a rămas blocată în groapă timp de mai bine de două ore până să fie scoasă de salvatori. La fața locului a fost trimisă o […] Articolul Un bărbat, scos de salvatori dintr-o groapă adâncă de 10 metri. Intervenția a avut loc în raionul Ialoveni apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Peste 700 de porci au murit într-un incendiu devastator izbucnit la o fermă din regiunea transnistreană # Ziua
Un incendiu puternic a mistuit o fermă de porci din localitatea Șipca, situată pe malul stâng al Nistrului. Potrivit Realitatea, peste 700 de animale au pierit din cauza fumului și a focului puternic. Nenorocirea s-a produs în noaptea de joi spre vineri. Paznicii au observat fumul și au cerut intervenția pompierilor, conform autorităților din regiunea […] Articolul Peste 700 de porci au murit într-un incendiu devastator izbucnit la o fermă din regiunea transnistreană apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Zeci de cai sălbatici au murit în Delta Dunării din cauza frigului și a lipsei de hrană: „Umblă ca niște scheleți ambulanți” # Ziua
Valul de ger din ultimele zile din România a făcut ravagii în Delta Dunării, unde zeci de cai sălbatici au murit din cauza frigului extrem și a lipsei de hrană. Ecologiștii avertizează că pericolul nu a trecut, în ciuda unei ușoare creșteri a temperaturilor, iar riscul unei alerte epidemiologice nu este exclus. Pe grindul Dranov, […] Articolul Zeci de cai sălbatici au murit în Delta Dunării din cauza frigului și a lipsei de hrană: „Umblă ca niște scheleți ambulanți” apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Fostul ministru al Agriculturii și fostul ambasador al Republicii Moldova în Japonia, Vasile Bumacov, anunță lansarea unei noi cărți, intitulată „Europa în era animalelor”, pe care o descrie drept o alegorie politică și morală despre degradarea societății și necesitatea unei treziri colective. Autorul susține că decizia de a scrie mai multe cărți a venit după […] Articolul Fostul ministru al Agriculturii Vasile Bumacov a lansat cartea „Europa în era animalelor” apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Vremea complicată provocată de polei se va menține încă trei zile. Serviciul meteorologic a prelungit codul galben, care va fi valabil până luni, 9 februarie. Avertizarea a fost emisă azi pentru toate regiunile R. Moldova. Precizăm că azi și sâmbătă sunt anunțate ploi și lapoviță, în special în raioanele de centru și nord. Potrivit meteorologilor, […] Articolul Pericolul de polei se va menține încă trei zile. Meteorologii au prelungit codul galben apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
VIDEO | Eveniment solemn la Catedrala Patriarhală din București. Au fost proclamate cele 16 Sfinte Femei Românce # Ziua
Vineri, la Catedrala Patriarhală din București, a avut loc proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce. Evenimentul a avut loc spre finalul Sfintei Liturghii oficiată de Preafericitul Patriarh Daniel, alături de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, transmite Basilica. Actul oficial de proclamare a fost prezentat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop […] Articolul VIDEO | Eveniment solemn la Catedrala Patriarhală din București. Au fost proclamate cele 16 Sfinte Femei Românce apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
VIDEO | Atac sinucigaș la o moschee din Islamabad. Cel puțin 30 de morți și peste o sută de răniți # Ziua
Cel puțin 31 de persoane au fost ucise, iar 169 au fost rănite în urma unui atentat sinucigaș comis vineri dimineață la o moschee din Islamabad, capitala Pakistanului, potrivit unor surse din domeniul securității citate de Reuters. Explozia a avut loc în timpul rugăciunii de dimineață, într-o moschee șiită, frecventată de un număr mare de […] Articolul VIDEO | Atac sinucigaș la o moschee din Islamabad. Cel puțin 30 de morți și peste o sută de răniți apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Condițiile meteo dau peste cap și traficul aerian. Zborurile pot înregistra întârzieri, iar programul poate suferi modificări # Ziua
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” a informat pasagerii că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, aeronavele aflate la sol trebuie să treacă prin procedura specială de degivrare (de-icing), obligatorie înainte de decolare. Reprezentanții aeroportului precizează că această etapă este esențială pentru desfășurarea zborurilor în condiții de maximă siguranță, fiind destinată îndepărtării depunerilor de gheață și prevenirii formării […] Articolul Condițiile meteo dau peste cap și traficul aerian. Zborurile pot înregistra întârzieri, iar programul poate suferi modificări apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Din cauza avertizărilor de polei, autoritățile au interzis circulația camioanelor pe drumurile naționale # Ziua
După sistările din vămi, autoritățile anunță că au interzis circulația camioanele pe toate drumurile naționale din R. Moldova. Măsura a fost luată de Ministerul de Interne și Administrația Națională a Drumurilor pentru a permite intervenția rapidă și sigură a echipelor din regiuni. „Circulația vehiculelor de mare tonaj va rămâne sistată până la ameliorarea condițiilor de […] Articolul Din cauza avertizărilor de polei, autoritățile au interzis circulația camioanelor pe drumurile naționale apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Departamentul de Stat al Statelor Unite intenționează să aloce fonduri unor think tank-uri și organizații caritabile din Europa aliniate curentului MAGA (Make America Great Again), cu scopul de a promova pozițiile de politică ale Washingtonului și de a contracara ceea ce administrația Trump consideră amenințări la adresa libertății de exprimare, potrivit unor surse citate de […] Articolul Departamentul de Stat al SUA va finanța organizații aliniate mișcării MAGA în Europa apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
O tânără de 26 de ani din Soroca a născut în ambulanță. Mama, aflată la a patra sarcină, a adus pe lume o fetiță # Ziua
O nouă naștere asistată de o echipă de urgență din raionul Soroca. O tânără, în vârstă de 26 de ani, a adus pe lume o fetiță în ambulanță. Intervenția a fost organizată de o echipă a punctului de urgență din satul Vărăncău. „La locul solicitării, pacienta, în vârstă de 26 de ani, prezenta dureri abdominale […] Articolul O tânără de 26 de ani din Soroca a născut în ambulanță. Mama, aflată la a patra sarcină, a adus pe lume o fetiță apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Nimeni nu intră, nimeni nu iese! Transportul de pasageri și mărfuri, suspendat în vămi din cauza poleiului # Ziua
Inspectoratul General al Poliției anunță că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, circulația vehiculelor de mare tonaj și a transportului de persoane este suspendată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat atât la intrare, cât și la ieșire, până la ameliorarea condițiilor de drum. „Această măsură a fost luată pentru prevenirea accidentelor rutiere […] Articolul Nimeni nu intră, nimeni nu iese! Transportul de pasageri și mărfuri, suspendat în vămi din cauza poleiului apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Fundația Soros o felicită pe Lorina Bălteanu pentru numirea în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Franța # Ziua
Fundația Soros Moldova i-a adresat un mesaj de felicitare Lorinei Bălteanu, pentru numirea sa, prin decret prezidențial, în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Franța. Într-un mesaj publicat pe Facebook, se menționează că Bălteanu a avut un rol important în dezvoltarea societății civile și că anume ea a fondat organizația, după declararea independenței. „În […] Articolul Fundația Soros o felicită pe Lorina Bălteanu pentru numirea în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Franța apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Restricții de circulație pentru camioane în mai multe vămi. Printre punctele vizate se numără și cel de la Leușeni # Ziua
În patru vămi se mențin restricții de circulație pentru camioane din cazua vremii complicate. Poliția de Frontieră anunță că în punctele Tudora și Palanca, de la frontiera cu Ucraina, și la vama cu România de la Leușeni, accesul camioanelor a fost sistat la intrare în R. Moldova. Pentru aceste posturi vamale restricția a intrat în […] Articolul Restricții de circulație pentru camioane în mai multe vămi. Printre punctele vizate se numără și cel de la Leușeni apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Moldovenii vor trebui să obțină, contra cost, o autorizație de călătorie, pentru a intra în UE. Măsura, în vigoare din acest an # Ziua
Cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană vor trebui să obțină, începând cu ultimul trimestru al anului 2026, o autorizație electronică de călătorie ETIAS (European Travel Information and Authorisation System). Pentru aceasta se va percepe o taxă de 20 de euro. Autorizația ETIAS nu este o viză, dar va deveni obligatorie pentru toate persoanele […] Articolul Moldovenii vor trebui să obțină, contra cost, o autorizație de călătorie, pentru a intra în UE. Măsura, în vigoare din acest an apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce presupune preluarea controlului unic asupra S.A. „Accent Electronic” de către compania „Moldcell”. Evaluarea operațiunii notificate a fost realizată prin prisma piețelor relevante identificate de autoritatea de concurență, în conformitate cu legislația în vigoare. În procesul de analiză, Consiliul Concurenței a luat în […] Articolul Consiliul Concurenței a aprobat preluarea Accent Electronic de către Moldcell apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Directorul adjunct al spionajului militar rus, generalul Vladimir Alexeev, rănit în urma unui atentat la Moscova # Ziua
General-locotentul Vladimir Alexeev, prim-adjunctul șefului direcției de spionaj a Statului Major General al Federației Ruse (GRU), a fost împușcat în spate de mai multe ori, de către un atacator neidentificat, la Moscova. Alexeev a fost transportat de urgență la spital, iar starea sa de sănătate este momentan necunoscută. Incidentul a avut loc într-o clădire rezidențială […] Articolul Directorul adjunct al spionajului militar rus, generalul Vladimir Alexeev, rănit în urma unui atentat la Moscova apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Opoziția parlamentară anunță consultări publice la Parlament pe marginea modificării Legii cetățeniei # Ziua
Partidul Nostru anunță consultări publice privind proiectul de modificare a Legii cetățeniei. Acestea vor avea loc marți, 10 februarie, la Parlament. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, autorul inițiativei legislative. Potrivit acestuia, discuțiile sunt organizate în contextul înregistrării proiectului de lege și vor începe la ora 14:00, în incinta Parlamentului Republicii Moldova. La […] Articolul Opoziția parlamentară anunță consultări publice la Parlament pe marginea modificării Legii cetățeniei apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
O nouă avarie la Cuciurgan. Mai multe localități din stânga Nistrului au rămas fără energie electrică # Ziua
Autoritățile din regiunea transnistreană anunță despre o nouă defecțiune la centrala de la Cuciurgan, care a provocat întreruperea alimentării cu energie electrică în mai multe localități. Problema ar fi fost cauzată de declanșarea neplanificată a sistemelor de protecție la cazanele centralei. Incidentul s-a produs în intervalul orelor 10:00-11:00. Așa-numitul minister al dezvoltării economice de la […] Articolul O nouă avarie la Cuciurgan. Mai multe localități din stânga Nistrului au rămas fără energie electrică apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Maia Sandu, mai rece în discursul de integrare europeană: Avem blocaj, dar nu înseamnă că ne-am oprit din drum # Ziua
Șefa statului, Maia Sandu, confirmă că în procesul de aderare la UE a survenit un blocaj, însă acesta nu oprește Chișinăul să continue pașii din planul de integrare. Președintele speră ca în Uniunea Europeană „lucrurile să meargă ușor”, mai ales că, potrivit Maiei Sandu, oficialii europeni „tot promit să găsească soluții” pentru deschiderea negocierilor. În […] Articolul Maia Sandu, mai rece în discursul de integrare europeană: Avem blocaj, dar nu înseamnă că ne-am oprit din drum apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Autoritățile atenționează asupra unor tentative de fraudă prin intermediul programului de compensare a cheltuielilor pentru energie # Ziua
Autoritățile avertizează asupra unei tentative de fraudă prin intermediul programului guvernamental de compensații „Ajutor la Contor”. Persoane necunoscute contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, cerând IDNP-ul și datele bancare, deși statul nu solicită astfel de informații prin telefon sau mesaje. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, citat de IPN, anunță că mai mulți cetățeni au raportat apeluri suspecte, prin […] Articolul Autoritățile atenționează asupra unor tentative de fraudă prin intermediul programului de compensare a cheltuielilor pentru energie apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Alertă de gradul zero în Golf. SUA le cer cetățenilor americani din Iran să părăsească această țară „chiar acum” # Ziua
Ambasada virtuală a SUA în Iran a îndemnat vineri cetățenii americani să părăsească țara „chiar acum” și să aibă un plan de plecare care să nu se bazeze pe ajutorul guvernului american. Alerta vine chiar în ziua în care, în Oman, au loc negocieri considerate cruciale pentru evitarea unei confruntări militare directe. „Măsurile sporite de […] Articolul Alertă de gradul zero în Golf. SUA le cer cetățenilor americani din Iran să părăsească această țară „chiar acum” apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
9800 de gospodării din 30 de sate au rămas fără energie electrică din cauza chiciurii. Cea mai gravă situație e în regiunea de nord # Ziua
În această dimineață, aproximativ 9800 de gospodării din 30 de localități erau deconectate de la energia electrică din cauza avariilor din rețea provocate, cel mai des, de depunerile de gheață pe cabluri și conductoare. Cea mai gravă situație este înregistrată în raioanele din nord. Potrivit furnizorului „RED-Nord”, fără curent au rămas peste 8500 de […] Articolul 9800 de gospodării din 30 de sate au rămas fără energie electrică din cauza chiciurii. Cea mai gravă situație e în regiunea de nord apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
VIDEO | Noapte grea pe șosele. Drumarii au intervenit în peste 150 de cazuri de deblocare a mașinilor și camioanelor # Ziua
Noapte grea pe drumurile naționale din cauza poleiului. Administrația Națională a Drumurilor susține că, noaptea trecută, a avut peste 150 de intervenții pentru deblocare și tractare a vehiculelor rămase blocate sau derapate. Circulație dificilă se înregistrează și la această oră în toate regiunile. Serviciul Operativ al AND susține că 68 de sesizări din partea cetățenilor […] Articolul VIDEO | Noapte grea pe șosele. Drumarii au intervenit în peste 150 de cazuri de deblocare a mașinilor și camioanelor apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.